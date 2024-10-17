Норвегия приветствует "План победы", от партнеров зависит неповторение войны для Украины, - МИД

В Норвегии приветствую "План победы", который был представлен президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде.

Об этом заявил глава МИД Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы приветствуем "План победы". Мы считаем, что это очень хорошо, что президент Зеленский сейчас представил его вашему парламенту и что он сейчас в ЕС и также общался с ключевыми игроками. Мы получили хорошее объяснение "Плана победы" в Одессе вместе с моими скандинавскими и балтийскими коллегами, и я думаю, что это очень хорошо", - сказал министр.

По словам Эйде, "План победы" помогает диалогу между Украиной и ее друзьями. Также от партнеров зависит неповторение войн для Украины, и какие она будет иметь гарантии безопасности.

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"Ключевым пунктом плана является то, что Украина будет делать вклад в безопасность Европы в будущем благодаря своим большим военным ресурсам. Мы обсуждали, что благодаря своим технологиям Украина тоже может вносить вклад в безопасность", - пояснил глава МИД Норвегии.

Между партнерами ведутся также разговоры о том, чтобы кроме приглашения в НАТО Украина имела надежные гарантии безопасности.

"Чтобы это были не только слова на бумаге, но и действительность", - добавил Эйде.

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План победы Зеленского

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

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