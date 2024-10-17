Норвегія вітає план Зеленського, від партнерів залежить неповторення війни для України, - МЗС

У Норвегії вітаю "План перемоги", який було представлено президентом Володимиром Зеленським у Верховній Раді.

Про це заявив глава МЗС Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вітаємо План перемоги. Ми вважаємо, що це дуже добре, що Президент Зеленський зараз представив його вашому парламенту і що він зараз у ЄС і також спілкувався з ключовими гравцями. Ми отримали гарне пояснення Плану перемоги в Одесі разом з моїми скандинавськими та балтійськими колегами, і я думаю, що це дуже добре", - сказав міністр.

За словами Ейде, "План перемоги" допомагає діалогу між Україною і її друзями. Також від партнерів залежить неповторення війн для України, і які вона матиме гарантії безпеки.

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"Дуже ключовим пунктом плану є те, що Україна буде робити внесок в безпеку Європи в майбутньому завдяки своїм великим військовим ресурсам. Ми обговорювали, що завдяки своїм технологіям Україна теж може робити внесок у безпеку", - пояснив глава МЗС Норвегії.

Між партнерами ведуться також розмови про те, щоб крім запрошення до НАТО Україна мала надійні безпекові гарантії.

"Щоби це були не лише слова на папері, але й дійсність", - додав Ейде.

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План перемоги Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

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