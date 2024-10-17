Норвегія вітає план Зеленського, від партнерів залежить неповторення війни для України, - МЗС
У Норвегії вітаю "План перемоги", який було представлено президентом Володимиром Зеленським у Верховній Раді.
Про це заявив глава МЗС Еспен Барт Ейде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вітаємо План перемоги. Ми вважаємо, що це дуже добре, що Президент Зеленський зараз представив його вашому парламенту і що він зараз у ЄС і також спілкувався з ключовими гравцями. Ми отримали гарне пояснення Плану перемоги в Одесі разом з моїми скандинавськими та балтійськими колегами, і я думаю, що це дуже добре", - сказав міністр.
За словами Ейде, "План перемоги" допомагає діалогу між Україною і її друзями. Також від партнерів залежить неповторення війн для України, і які вона матиме гарантії безпеки.
"Дуже ключовим пунктом плану є те, що Україна буде робити внесок в безпеку Європи в майбутньому завдяки своїм великим військовим ресурсам. Ми обговорювали, що завдяки своїм технологіям Україна теж може робити внесок у безпеку", - пояснив глава МЗС Норвегії.
Між партнерами ведуться також розмови про те, щоб крім запрошення до НАТО Україна мала надійні безпекові гарантії.
"Щоби це були не лише слова на папері, але й дійсність", - додав Ейде.
План перемоги Зеленського
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.
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👉засновано https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 4 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1949 1949 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Площа - Загалом385 207км²
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення - оцінка(
-створив в Україні державну авіакоимпанію,чи ні? А обіцяв;
-створив "Диснейленд" та наш український Голівід, чи ні? А як обіцяв;;
-обіцяв видати ноутбук кожному вчителю;
-обіцяв зарплату вчителям до 4 тисячі доларів США;
-дав завдання кожному голові ОДА побудувати новий завод та створити 500 тисяч робочих місць;
-обіцяв побудувати Кремнієву долину в місті Харкові;
-обіцяв побудувати 100 стадіонів і 2 тисячі парків та 19 льодових арен в процессі " Великого бущдівництва";
-обіцяв створити найсильнішу армію в Європі(скорочуючи її, а гроші забрав на дороги);
-обіцяв створити центр по випуску вакцини від ковіду в Україні;
-обіцяв створити українську космічну ракету і і науковий флот із 36 суден;
-обіцяв посадити мільярд дерев;
-обіцяв створити індустріальний парк в Миколаєві на судобудівному заводі;
-обіцяв створити інстиитут по створенню людини майбутнього;
-обіцяв побудувати 1 гігават маневрової газової генерації до кінція цього року і 4 гігавата в наступні роки;
-обіцяв зробити в цьому році мільйон дронів;
-а сьогодні вже обіцяє створити ядерну бомбу і негайно вступити до НАТО.
Назвіть мені порохоботи, хто ще скільки зробив для України? 73% наріду пишаються своїм вибором і їм не соромно, бло немає ні совісті, ні мізків.