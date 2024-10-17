В "Плане победы" Зеленского есть много хороших идей, - премьер Дании Фредериксен

В "Плане победы", который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде, есть "действительно, очень много хороших идей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR, об этом заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

"Эта война никогда не должна была начаться, поэтому больше всего, чего мы хотим - это мир. Я думаю, что в предложенном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Зеленским, что центральным пунктом для этого является членство в НАТО. Это самое важное страхование жизни, которое вы можете дать стране", - отметила она.

Фредериксен осознает, что само желание получить приглашение в НАТО не является вполне безоговорочным. Правительство США есть среди тех, кто выступает против.

"Есть и те, кто до сих пор очень скептически относится к членству Украины в НАТО. Мы активно поддерживаем это с датской стороны. Об этом я также скажу сегодня", - добавила премьер Дании.

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Она соглашается, что война должна закончиться как можно скорее. Однако она должна закончиться "справедливым и демократическим путем".

"К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что Россия собирается признать какую-либо демократию. ... Сейчас Россия является врагом для всех нас, и план победы должен отражать, насколько опасна Россия", - подчеркнула премьера, добавив, что странам НАТО придется признать, что в будущем им также придется тратить гораздо больше денег на свою оборону.

"Я хочу настаивать на том, чтобы Европа, Запад и альянс НАТО имели необходимую оборону, чтобы мы могли быть уверены, что наши люди могут жить в мире и безопасности. А сколько это будет стоить, столько и будет стоить", - подытожила Фредериксен.

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План победы Зеленского

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

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