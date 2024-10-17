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В "Плане победы" Зеленского есть много хороших идей, - премьер Дании Фредериксен

Прем'єрка Данії Фредеріксен прокоментувала План перемоги Зеленського

В "Плане победы", который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде, есть "действительно, очень много хороших идей".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DR, об этом заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

"Эта война никогда не должна была начаться, поэтому больше всего, чего мы хотим - это мир. Я думаю, что в предложенном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Зеленским, что центральным пунктом для этого является членство в НАТО. Это самое важное страхование жизни, которое вы можете дать стране", - отметила она.

Фредериксен осознает, что само желание получить приглашение в НАТО не является вполне безоговорочным. Правительство США есть среди тех, кто выступает против.

"Есть и те, кто до сих пор очень скептически относится к членству Украины в НАТО. Мы активно поддерживаем это с датской стороны. Об этом я также скажу сегодня", - добавила премьер Дании.

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Она соглашается, что война должна закончиться как можно скорее. Однако она должна закончиться "справедливым и демократическим путем".

"К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что Россия собирается признать какую-либо демократию. ... Сейчас Россия является врагом для всех нас, и план победы должен отражать, насколько опасна Россия", - подчеркнула премьера, добавив, что странам НАТО придется признать, что в будущем им также придется тратить гораздо больше денег на свою оборону.

"Я хочу настаивать на том, чтобы Европа, Запад и альянс НАТО имели необходимую оборону, чтобы мы могли быть уверены, что наши люди могут жить в мире и безопасности. А сколько это будет стоить, столько и будет стоить", - подытожила Фредериксен.

Читайте: Украина разработала "План победы" не для критиков. Он заключается в усилении страны для окончания войны, - Зеленский

План победы Зеленского

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: В Брюсселе представлю "План победы" - наш инструмент принуждения РФ к миру. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Фредериксен Метте (87) План победы (85)


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Топ комментарии
+9
"У "плані" є багато хороших ідей" - гарно опустила Зе . Мало того, що це ніякий не план, а просто "ідеї", так ще не всі з них адекватні.
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17.10.2024 14:17
+8
так буде краще я вважаю

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17.10.2024 14:46
+6
Ну, окрім ідей(ідіотських) там же більше нічого і немає - ні стратегії, ні ЩО буде робити сам преПіздент зі своєю на 100% владою, ні ЩО робити з "кртами" на ВСІХ рівнях, ні що робити з пограбунком країни і ВСІХ фондів, які зараз наповнюють партнери, ні ЯК поповнити армію!
НіФуа ж там немає!
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17.10.2024 14:24
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Правила форума Совет форумчан
👉Данія займає територію площею 43 094 км² і має населення 5 792 202 осіб (2020).
👉Україна . Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі

Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб. Основне й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 корінне населення України - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці

🤔 А чому ПРЕЗІДЕНТИ і премьери України ДОСІ НЕ В СІЗО ? А у Монако
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17.10.2024 14:14 Ответить
багато хороших... крім одної - боротьби з роз'їдаючою нахабною корупцією та крадівництвом всередині країни...
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17.10.2024 14:17 Ответить
"У "плані" є багато хороших ідей" - гарно опустила Зе . Мало того, що це ніякий не план, а просто "ідеї", так ще не всі з них адекватні.
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17.10.2024 14:17 Ответить
в перекладі з дипломатичної мови звучить десь так: з ким же нам доводиться мати справу
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17.10.2024 14:42 Ответить
вона прифігіла, що наркоман взагалі здатен щось розбірливе проварнякати
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17.10.2024 18:34 Ответить
Мабуть оті три, яки він так і не озвучив. Інтрига зберігається, а раптом там щось ....окрім хотелок
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17.10.2024 14:20 Ответить
Ну так, наприклад, у пісні Островського
"Пусть всегда будет Солнце"
теж, "багато хороших ідей"...
Але війну з нею не виграти (як і з цим "планом").
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17.10.2024 14:20 Ответить
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17.10.2024 14:23 Ответить
Це було б смішно в інші часи при інших обставинах.
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17.10.2024 14:42 Ответить
так буде краще я вважаю

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17.10.2024 14:46 Ответить
що значить "краще"?

це той самий план і є, якщо без води
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17.10.2024 18:35 Ответить
Ну, окрім ідей(ідіотських) там же більше нічого і немає - ні стратегії, ні ЩО буде робити сам преПіздент зі своєю на 100% владою, ні ЩО робити з "кртами" на ВСІХ рівнях, ні що робити з пограбунком країни і ВСІХ фондів, які зараз наповнюють партнери, ні ЯК поповнити армію!
НіФуа ж там немає!
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17.10.2024 14:24 Ответить
кажуть, чоловік Лєнки-скумбрії оплески зірвав у Верховній раді, коли цей план зачитав
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17.10.2024 18:38 Ответить
Ідеи там ****** хмара - тільки Захід іх сприимає в штики
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17.10.2024 14:57 Ответить
Які вони там культурні і дипломатичні на Заході..
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17.10.2024 15:27 Ответить
просто навчені не знущатися з хворої людини
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17.10.2024 18:39 Ответить
https://x.com/BorisenkoBoris





https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko



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@BorisenkoBoris

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"ПОТУЖНЕ нi@уя"Набір пустих декларацій і вимог до союзникiв: "ДАЙТЕ БIЛЬШЕ ГРОШЕЙ" Спроба перекласти особисту відповідальність на західних партнерів ЦЕ-НЕможе бути "планом перемоги" Є свідченням Політичного\Військового ПОВНОГО Банкрутства режиму УЗУРПОВАНОГО ЗЕ\Дерьмаком
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17.10.2024 16:51 Ответить
Так пані прем"єрка дуже чемна і вихована ,вона ж не пошле зелю разом з його маячнею під назвою "план перемоги ".
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17.10.2024 17:59 Ответить
 
 