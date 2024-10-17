У "Плані перемоги" Зеленського є багато хороших ідей, - прем’єрка Данії Фредеріксен
У "Плані перемоги", який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді, є "справді, дуже багато хороших ідей".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR, про це заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.
"Ця війна ніколи не повинна була розпочатися, тому найбільше, чого ми прагнемо – це мир. Я думаю, що в запропонованому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна із Зеленським, що центральним пунктом для цього є членство в НАТО. Це найважливіше страхування життя, яке ви можете дати країні", - зазначила вона.
Фредеріксен усвідомлює, що саме бажання отримати запрошення до НАТО не є цілком беззаперечним. Уряд США є серед тих, хто виступає проти.
"Є й ті, хто досі дуже скептично ставиться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данської сторони. Про це я також скажу сьогодні", - додала прем'єрка Данії.
Вона погоджується, що війна повинна закінчитися якомога швидше. Проте вона має закінчитися "справедливим та демократичним шляхом".
"На жаль, я не бачу жодних ознак того, що Росія збирається визнати будь-яку демократію. ... Зараз Росія є ворогом для всіх нас, і план перемоги повинен відображати, наскільки небезпечною є Росія", - наголосила прем'єра, додавши, що країнам НАТО доведеться визнати, що в майбутньому їм також доведеться витрачати набагато більше грошей на свою оборону.
"Я хочу наполягати на тому, щоб Європа, Захід і альянс НАТО мали необхідну оборону, щоб ми могли бути впевнені, що наші люди можуть жити в мирі та безпеці. А скільки це буде коштувати, стільки і буде коштувати", - підсумувала Фредеріксен.
План перемоги Зеленського
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.
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👉Україна . Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі
Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб. Основне й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 корінне населення України - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці
🤔 А чому ПРЕЗІДЕНТИ і премьери України ДОСІ НЕ В СІЗО ? А у Монако
"Пусть всегда будет Солнце"
теж, "багато хороших ідей"...
Але війну з нею не виграти (як і з цим "планом").
це той самий план і є, якщо без води
НіФуа ж там немає!
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Boris Borisenko
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