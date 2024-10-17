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Новини
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У "Плані перемоги" Зеленського є багато хороших ідей, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Прем'єрка Данії Фредеріксен прокоментувала План перемоги Зеленського

У "Плані перемоги", який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді, є "справді, дуже багато хороших ідей".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR, про це заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

"Ця війна ніколи не повинна була розпочатися, тому найбільше, чого ми прагнемо – це мир. Я думаю, що в запропонованому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна із Зеленським, що центральним пунктом для цього є членство в НАТО. Це найважливіше страхування життя, яке ви можете дати країні", - зазначила вона.

Фредеріксен усвідомлює, що саме бажання отримати запрошення до НАТО не є цілком беззаперечним. Уряд США є серед тих, хто виступає проти.

"Є й ті, хто досі дуже скептично ставиться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данської сторони. Про це я також скажу сьогодні", - додала прем'єрка Данії.

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Вона погоджується, що війна повинна закінчитися якомога швидше. Проте вона має закінчитися "справедливим та демократичним шляхом".

"На жаль, я не бачу жодних ознак того, що Росія збирається визнати будь-яку демократію. ... Зараз Росія є ворогом для всіх нас, і план перемоги повинен відображати, наскільки небезпечною є Росія", - наголосила прем'єра, додавши, що країнам НАТО доведеться визнати, що в майбутньому їм також доведеться витрачати набагато більше грошей на свою оборону.

"Я хочу наполягати на тому, щоб Європа, Захід і альянс НАТО мали необхідну оборону, щоб ми могли бути впевнені, що наші люди можуть жити в мирі та безпеці. А скільки це буде коштувати, стільки і буде коштувати", - підсумувала Фредеріксен.

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План перемоги Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

Дивіться: Зеленський: У Брюсселі представлю "План перемоги" - наш інструмент примусу РФ до миру. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Фредеріксен Метте (99) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+9
"У "плані" є багато хороших ідей" - гарно опустила Зе . Мало того, що це ніякий не план, а просто "ідеї", так ще не всі з них адекватні.
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17.10.2024 14:17 Відповісти
+8
так буде краще я вважаю

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17.10.2024 14:46 Відповісти
+6
Ну, окрім ідей(ідіотських) там же більше нічого і немає - ні стратегії, ні ЩО буде робити сам преПіздент зі своєю на 100% владою, ні ЩО робити з "кртами" на ВСІХ рівнях, ні що робити з пограбунком країни і ВСІХ фондів, які зараз наповнюють партнери, ні ЯК поповнити армію!
НіФуа ж там немає!
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17.10.2024 14:24 Відповісти
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👉Данія займає територію площею 43 094 км² і має населення 5 792 202 осіб (2020).
👉Україна . Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі

Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб. Основне й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 корінне населення України - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українці

🤔 А чому ПРЕЗІДЕНТИ і премьери України ДОСІ НЕ В СІЗО ? А у Монако
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17.10.2024 14:14 Відповісти
багато хороших... крім одної - боротьби з роз'їдаючою нахабною корупцією та крадівництвом всередині країни...
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17.10.2024 14:17 Відповісти
"У "плані" є багато хороших ідей" - гарно опустила Зе . Мало того, що це ніякий не план, а просто "ідеї", так ще не всі з них адекватні.
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17.10.2024 14:17 Відповісти
в перекладі з дипломатичної мови звучить десь так: з ким же нам доводиться мати справу
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17.10.2024 14:42 Відповісти
вона прифігіла, що наркоман взагалі здатен щось розбірливе проварнякати
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17.10.2024 18:34 Відповісти
Мабуть оті три, яки він так і не озвучив. Інтрига зберігається, а раптом там щось ....окрім хотелок
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17.10.2024 14:20 Відповісти
Ну так, наприклад, у пісні Островського
"Пусть всегда будет Солнце"
теж, "багато хороших ідей"...
Але війну з нею не виграти (як і з цим "планом").
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17.10.2024 14:20 Відповісти
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17.10.2024 14:23 Відповісти
Це було б смішно в інші часи при інших обставинах.
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17.10.2024 14:42 Відповісти
так буде краще я вважаю

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17.10.2024 14:46 Відповісти
що значить "краще"?

це той самий план і є, якщо без води
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17.10.2024 18:35 Відповісти
Ну, окрім ідей(ідіотських) там же більше нічого і немає - ні стратегії, ні ЩО буде робити сам преПіздент зі своєю на 100% владою, ні ЩО робити з "кртами" на ВСІХ рівнях, ні що робити з пограбунком країни і ВСІХ фондів, які зараз наповнюють партнери, ні ЯК поповнити армію!
НіФуа ж там немає!
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17.10.2024 14:24 Відповісти
кажуть, чоловік Лєнки-скумбрії оплески зірвав у Верховній раді, коли цей план зачитав
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17.10.2024 18:38 Відповісти
Ідеи там ****** хмара - тільки Захід іх сприимає в штики
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17.10.2024 14:57 Відповісти
Які вони там культурні і дипломатичні на Заході..
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17.10.2024 15:27 Відповісти
просто навчені не знущатися з хворої людини
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17.10.2024 18:39 Відповісти
https://x.com/BorisenkoBoris





https://x.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko



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@BorisenkoBoris

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https://x.com/BorisenkoBoris/status/1846803773290680780

"ПОТУЖНЕ нi@уя"Набір пустих декларацій і вимог до союзникiв: "ДАЙТЕ БIЛЬШЕ ГРОШЕЙ" Спроба перекласти особисту відповідальність на західних партнерів ЦЕ-НЕможе бути "планом перемоги" Є свідченням Політичного\Військового ПОВНОГО Банкрутства режиму УЗУРПОВАНОГО ЗЕ\Дерьмаком
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17.10.2024 16:51 Відповісти
Так пані прем"єрка дуже чемна і вихована ,вона ж не пошле зелю разом з його маячнею під назвою "план перемоги ".
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17.10.2024 17:59 Відповісти
 
 