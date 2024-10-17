У "Плані перемоги" Зеленського є багато хороших ідей, - прем’єрка Данії Фредеріксен

У "Плані перемоги", який президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді, є "справді, дуже багато хороших ідей".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DR, про це заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен.

"Ця війна ніколи не повинна була розпочатися, тому найбільше, чого ми прагнемо – це мир. Я думаю, що в запропонованому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна із Зеленським, що центральним пунктом для цього є членство в НАТО. Це найважливіше страхування життя, яке ви можете дати країні", - зазначила вона.

Фредеріксен усвідомлює, що саме бажання отримати запрошення до НАТО не є цілком беззаперечним. Уряд США є серед тих, хто виступає проти.

"Є й ті, хто досі дуже скептично ставиться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данської сторони. Про це я також скажу сьогодні", - додала прем'єрка Данії.

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Вона погоджується, що війна повинна закінчитися якомога швидше. Проте вона має закінчитися "справедливим та демократичним шляхом".

"На жаль, я не бачу жодних ознак того, що Росія збирається визнати будь-яку демократію. ... Зараз Росія є ворогом для всіх нас, і план перемоги повинен відображати, наскільки небезпечною є Росія", - наголосила прем'єра, додавши, що країнам НАТО доведеться визнати, що в майбутньому їм також доведеться витрачати набагато більше грошей на свою оборону.

"Я хочу наполягати на тому, щоб Європа, Захід і альянс НАТО мали необхідну оборону, щоб ми могли бути впевнені, що наші люди можуть жити в мирі та безпеці. А скільки це буде коштувати, стільки і буде коштувати", - підсумувала Фредеріксен.

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План перемоги Зеленського

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

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