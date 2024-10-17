Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО, - Умєров

Під час Ради Україна-НАТО міністр оборони України Рустем Умєров провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус — авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16", - зазначив очільник українського оборонного відомства.

"Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", - повідомив Умєров.

Також Норвегію було запрошено долучитись до "Данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств.

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"Окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування. Нові анонси скоро", - додав Умєров.