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Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО, - Умєров

Норвегія надасть шість F-16

Під час Ради Україна-НАТО міністр оборони України Рустем Умєров  провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

"Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус — авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16", - зазначив очільник українського оборонного відомства.

"Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", - повідомив Умєров.

Також Норвегію було запрошено долучитись до "Данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств. 

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"Окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування. Нові анонси скоро", - додав Умєров.

Автор: 

Норвегія (779) ППО (3267) F16 F-16 (688) Умєров Рустем (641)


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Также Норвегия была приглашена присоединиться к "Датской модели" - прямому финансированию украинских оборонных предприятий.

Два года клянчат Ф-16, дайте, дайте, больше, больше.. Сейчас начинает выясняться, что летать на них некому.

Но вот финансирование - это такая приятная тема. Тут у нас специалистов по освоению предостаточно.
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17.10.2024 18:08 Відповісти
Ти можеш в житті бодай чомусь небуть радіти? Все погано, все не так.
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17.10.2024 18:36 Відповісти
Дякуємо.
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17.10.2024 20:08 Відповісти
 
 