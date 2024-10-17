Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО, - Умєров
Під час Ради Україна-НАТО міністр оборони України Рустем Умєров провів двосторонні переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міноборони України.
"Обговорили поточну ситуацію на фронті та наші потреби, зокрема у далекобійній зброї. Досягли конкретних домовленостей щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони. Окремий фокус — авіаційна складова. Зокрема, посилення наших спроможностей винищувачами F16", - зазначив очільник українського оборонного відомства.
"Норвегія продовжить підтримку і надасть Україні шість літаків найближчим часом", - повідомив Умєров.
Також Норвегію було запрошено долучитись до "Данської моделі" — прямого фінансування українських оборонних підприємств.
"Окремо запропонував Норвегії взяти "шефство" над однією з бригад ЗСУ за зразком Франції, яке включає тренування та комплектування. Нові анонси скоро", - додав Умєров.
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Два года клянчат Ф-16, дайте, дайте, больше, больше.. Сейчас начинает выясняться, что летать на них некому.
Но вот финансирование - это такая приятная тема. Тут у нас специалистов по освоению предостаточно.