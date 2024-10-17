Украина может использовать для ударов по территории России F-16, переданные Нидерландами, – министр обороны Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс вновь подтвердил право Украины использовать переданные Нидерландами истребители F-16 для ударов по территории России в оборонительных целях.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом встречи руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе 17 октября.
"Мы доставили нашу первую партию F-16. Сейчас они находятся в украинском воздушном пространстве. И мы всегда говорили, что Украина должна придерживаться международного права. А международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию. Международное право не останавливается на границе или в 100 км от границы", - сказал Брекельманс.
"Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например, по аэродромам России. Итак, военные цели. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве", - подчеркнул Брекельманс
Также он отметил, что вопрос о поддержке Украины является ключевым.
"Я думаю, что поддержка Украины является ключевым приоритетом в эти дни. Я был в Харькове и Киеве десять дней назад, и ситуация как на линии фронта, так и в крупных городах, таких как Харьков, очень тревожная. Поэтому я думаю, что нам нужно активизировать наши усилия. Во-вторых, нам надо говорить об укреплении нашей обороны и сдерживания, потому что российская угроза только растет, и не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал министр обороны Нидерландов.
Напомним, во время визита в Украину 6 октября министр обороны Брекельманс официально подтвердил, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.
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А ЧИМ бити?!
Тапками (кабами) кидатися, як Рашка?
Ракет-то у нас для ударів НЕМАЄ...
правда не всюди кабами дістанеш.
Єдине що вони можуть робити зараз це полювати на низьких висотах за одинокими Су та не більше якщо амери дали ракети на 150 км а не тільки малої дальності щоб шахеди збивати.
👉Нідерланди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Площа - Загалом41 526 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення ( https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) tel:17 17 333 790
👉Україна
Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі
Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб
крім нашого Криму 🙁
Тобто мають право, но не мають можливості. Це як снайперка без оптичного прицілу.