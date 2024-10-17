РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13038 посетителей онлайн
Новости
6 114 26

Украина может использовать для ударов по территории России F-16, переданные Нидерландами, – министр обороны Брекельманс

Нідерланди дозволяють Україні бити по Росії з F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс вновь подтвердил право Украины использовать переданные Нидерландами истребители F-16 для ударов по территории России в оборонительных целях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом встречи руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе 17 октября.

"Мы доставили нашу первую партию F-16. Сейчас они находятся в украинском воздушном пространстве. И мы всегда говорили, что Украина должна придерживаться международного права. А международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию. Международное право не останавливается на границе или в 100 км от границы", - сказал Брекельманс.

"Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например, по аэродромам России. Итак, военные цели. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве", - подчеркнул Брекельманс

Читайте также: Украина, вероятно, не будет иметь полной эскадрильи F-16 до весны или лета 2025 года, - WSJ

Также он отметил, что вопрос о поддержке Украины является ключевым.

"Я думаю, что поддержка Украины является ключевым приоритетом в эти дни. Я был в Харькове и Киеве десять дней назад, и ситуация как на линии фронта, так и в крупных городах, таких как Харьков, очень тревожная. Поэтому я думаю, что нам нужно активизировать наши усилия. Во-вторых, нам надо говорить об укреплении нашей обороны и сдерживания, потому что российская угроза только растет, и не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал министр обороны Нидерландов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США после языковой подготовки, - Пентагон

Напомним, во время визита в Украину 6 октября министр обороны Брекельманс официально подтвердил, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.

Автор: 

Нидерланды (1598) F-16 (568)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Літаки можна, а ракети ні) Сільвуплє...
показать весь комментарий
17.10.2024 14:28
+6
Дякуємо , Нідерланди
👉Нідерланди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Площа - Загалом41 526 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення ( https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) tel:17 17 333 790
👉Україна

Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі

Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб
показать весь комментарий
17.10.2024 14:33
+4
Ну-да, ну-да...
А ЧИМ бити?!
Тапками (кабами) кидатися, як Рашка?
Ракет-то у нас для ударів НЕМАЄ...
показать весь комментарий
17.10.2024 14:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Літаки можна, а ракети ні) Сільвуплє...
показать весь комментарий
17.10.2024 14:28 Ответить
це як про того турецьго мороженщика. це вони так прикалуються з нас .
показать весь комментарий
17.10.2024 14:36 Ответить
Дак їх нема даже 20ти,а це ескадрилья😪😒😭
показать весь комментарий
17.10.2024 14:30 Ответить
в ескадрильї 12 літаків
показать весь комментарий
17.10.2024 14:40 Ответить
Ну-да, ну-да...
А ЧИМ бити?!
Тапками (кабами) кидатися, як Рашка?
Ракет-то у нас для ударів НЕМАЄ...
показать весь комментарий
17.10.2024 14:32 Ответить
якщо хоч каби знайдуть до них, це теж буде непогано
правда не всюди кабами дістанеш.
показать весь комментарий
17.10.2024 14:36 Ответить
Позбивають як міги з тими кабами, всього 6 Ф16 проти 100 су35 у орків.

Єдине що вони можуть робити зараз це полювати на низьких висотах за одинокими Су та не більше якщо амери дали ракети на 150 км а не тільки малої дальності щоб шахеди збивати.
показать весь комментарий
17.10.2024 17:43 Ответить
Дякуємо , Нідерланди
👉Нідерланди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Площа - Загалом41 526 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення ( https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) tel:17 17 333 790
👉Україна

Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі

Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб
показать весь комментарий
17.10.2024 14:33 Ответить
А ракети нам хто до літаків дає? І чі той хто дає ракети дозволяє іми бити по рашкі?
показать весь комментарий
17.10.2024 14:33 Ответить
Файно, але зелені зрадники всеодно цим не скористаються(
показать весь комментарий
17.10.2024 14:40 Ответить
Єдина проблема для наших F-16- це немає чим бити по всій росії,
крім нашого Криму 🙁
показать весь комментарий
17.10.2024 14:42 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2024 14:50 Ответить
Ракет на 500 км *****
показать весь комментарий
17.10.2024 14:51 Ответить
А скільки літаків надано? 2-3...без ракет ..Але і за це - велика подяка! Як би усі,хто на словах....було б вже під 300!
показать весь комментарий
17.10.2024 15:06 Ответить
Так вони американського виробництва, а Штати не дозволяють...
показать весь комментарий
17.10.2024 15:17 Ответить
Не зовсім так, нідерладськи клепали якраз в Нідерландах
показать весь комментарий
17.10.2024 19:29 Ответить
Хоч у когось виявилися, - сталеві яйця.))) Браво голандцям...
показать весь комментарий
17.10.2024 17:33 Ответить
Тому, що мають на парашу зуб ще з 2014...
показать весь комментарий
17.10.2024 19:25 Ответить
Літаки без далекобійних ракет, знята система Link-16, що дозволяє бачити літаки противника без включення свого радару, немає супроводу шведських АВАКС, які пообіцяли надати, і чим вони кращі за МІГ-29?
Тобто мають право, но не мають можливості. Це як снайперка без оптичного прицілу.
показать весь комментарий
17.10.2024 18:27 Ответить
Эта война не компьютерная игра на прохождение , сегодня один уровень потом другой.Ведь знали что мразь ***** будет уничтожать всю Украину , но гуманность упреждала, бороться, воевать , летать , и стрелять на своей территории не более не в коем случае не дай бог .... Война длится около трех лет , сколько горя разрухи принесла она от мрази *****. И вот настает тот день , и то не на все разрешения, летать над кацапией наносить удары. Куевая стратегия с опозданием , больше ни куя...
показать весь комментарий
17.10.2024 19:55 Ответить
у зєлі мирний план. куди к уям удари по параші...
показать весь комментарий
17.10.2024 19:55 Ответить
А может уже должны быть свои ракеты у страны которая более двух лет воюет и помогает ей весь запад
показать весь комментарий
17.10.2024 21:51 Ответить
 
 