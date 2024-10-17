Украина может использовать для ударов по территории России F-16, переданные Нидерландами, – министр обороны Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс вновь подтвердил право Украины использовать переданные Нидерландами истребители F-16 для ударов по территории России в оборонительных целях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом встречи руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе 17 октября.

"Мы доставили нашу первую партию F-16. Сейчас они находятся в украинском воздушном пространстве. И мы всегда говорили, что Украина должна придерживаться международного права. А международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию. Международное право не останавливается на границе или в 100 км от границы", - сказал Брекельманс.

"Поэтому мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например, по аэродромам России. Итак, военные цели. И это также разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве", - подчеркнул Брекельманс

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Также он отметил, что вопрос о поддержке Украины является ключевым.

"Я думаю, что поддержка Украины является ключевым приоритетом в эти дни. Я был в Харькове и Киеве десять дней назад, и ситуация как на линии фронта, так и в крупных городах, таких как Харьков, очень тревожная. Поэтому я думаю, что нам нужно активизировать наши усилия. Во-вторых, нам надо говорить об укреплении нашей обороны и сдерживания, потому что российская угроза только растет, и не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе", - сказал министр обороны Нидерландов.

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Напомним, во время визита в Украину 6 октября министр обороны Брекельманс официально подтвердил, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.