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Україна може використовувати для ударів по території Росії F-16, передані Нідерландами, - міністр оборони Брекельманс

Нідерланди дозволяють Україні бити по Росії з F-16

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс знову підтвердив право України використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 для ударів по території Росії в оборонних цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком зустрічі очільників оборонних відомств НАТО в Брюсселі 17 жовтня.

"Ми доставили нашу першу партію F-16. Зараз вони перебувають в українському повітряному просторі. І ми завжди говорили, що Україна має дотримуватися міжнародного права. А міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані. Міжнародне право не зупиняється на кордоні чи за 100 км від кордону", - сказав Брекельманс.

"Тому ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони. Це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії. Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі", - наголосив Брекельманс

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Також він зауважив, що питання щодо підтримки України є ключовими.

"Я думаю, що підтримка України є ключовим пріоритетом у ці дні. Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля. По-друге, нам треба говорити про зміцнення нашої оборони та стримування, тому що російська загроза лише зростає, і не лише у короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі", - сказав міністр оборони Нідерландів.

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Нагадаємо, під час візитру до України 6 жовтня міністр оборони  Брекельманс офіційно підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.

Автор: 

Нідерланди (1585) F16 F-16 (688)


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Топ коментарі
+12
Літаки можна, а ракети ні) Сільвуплє...
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17.10.2024 14:28 Відповісти
+6
Дякуємо , Нідерланди
👉Нідерланди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Площа - Загалом41 526 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення ( https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) tel:17 17 333 790
👉Україна

Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі

Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб
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17.10.2024 14:33 Відповісти
+4
Ну-да, ну-да...
А ЧИМ бити?!
Тапками (кабами) кидатися, як Рашка?
Ракет-то у нас для ударів НЕМАЄ...
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17.10.2024 14:32 Відповісти
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Літаки можна, а ракети ні) Сільвуплє...
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17.10.2024 14:28 Відповісти
це як про того турецьго мороженщика. це вони так прикалуються з нас .
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17.10.2024 14:36 Відповісти
Дак їх нема даже 20ти,а це ескадрилья😪😒😭
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17.10.2024 14:30 Відповісти
в ескадрильї 12 літаків
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17.10.2024 14:40 Відповісти
Ну-да, ну-да...
А ЧИМ бити?!
Тапками (кабами) кидатися, як Рашка?
Ракет-то у нас для ударів НЕМАЄ...
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17.10.2024 14:32 Відповісти
якщо хоч каби знайдуть до них, це теж буде непогано
правда не всюди кабами дістанеш.
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17.10.2024 14:36 Відповісти
Позбивають як міги з тими кабами, всього 6 Ф16 проти 100 су35 у орків.

Єдине що вони можуть робити зараз це полювати на низьких висотах за одинокими Су та не більше якщо амери дали ракети на 150 км а не тільки малої дальності щоб шахеди збивати.
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17.10.2024 17:43 Відповісти
Дякуємо , Нідерланди
👉Нідерланди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Площа - Загалом41 526 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення ( https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) tel:17 17 333 790
👉Україна

Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі

Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб
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17.10.2024 14:33 Відповісти
А ракети нам хто до літаків дає? І чі той хто дає ракети дозволяє іми бити по рашкі?
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17.10.2024 14:33 Відповісти
Файно, але зелені зрадники всеодно цим не скористаються(
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17.10.2024 14:40 Відповісти
Єдина проблема для наших F-16- це немає чим бити по всій росії,
крім нашого Криму 🙁
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17.10.2024 14:42 Відповісти
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17.10.2024 14:50 Відповісти
Ракет на 500 км *****
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17.10.2024 14:51 Відповісти
А скільки літаків надано? 2-3...без ракет ..Але і за це - велика подяка! Як би усі,хто на словах....було б вже під 300!
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17.10.2024 15:06 Відповісти
Так вони американського виробництва, а Штати не дозволяють...
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17.10.2024 15:17 Відповісти
Не зовсім так, нідерладськи клепали якраз в Нідерландах
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17.10.2024 19:29 Відповісти
Хоч у когось виявилися, - сталеві яйця.))) Браво голандцям...
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17.10.2024 17:33 Відповісти
Тому, що мають на парашу зуб ще з 2014...
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17.10.2024 19:25 Відповісти
Літаки без далекобійних ракет, знята система Link-16, що дозволяє бачити літаки противника без включення свого радару, немає супроводу шведських АВАКС, які пообіцяли надати, і чим вони кращі за МІГ-29?
Тобто мають право, но не мають можливості. Це як снайперка без оптичного прицілу.
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17.10.2024 18:27 Відповісти
Эта война не компьютерная игра на прохождение , сегодня один уровень потом другой.Ведь знали что мразь ***** будет уничтожать всю Украину , но гуманность упреждала, бороться, воевать , летать , и стрелять на своей территории не более не в коем случае не дай бог .... Война длится около трех лет , сколько горя разрухи принесла она от мрази *****. И вот настает тот день , и то не на все разрешения, летать над кацапией наносить удары. Куевая стратегия с опозданием , больше ни куя...
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17.10.2024 19:55 Відповісти
у зєлі мирний план. куди к уям удари по параші...
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17.10.2024 19:55 Відповісти
А может уже должны быть свои ракеты у страны которая более двух лет воюет и помогает ей весь запад
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17.10.2024 21:51 Відповісти
 
 