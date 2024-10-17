Україна може використовувати для ударів по території Росії F-16, передані Нідерландами, - міністр оборони Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс знову підтвердив право України використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 для ударів по території Росії в оборонних цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком зустрічі очільників оборонних відомств НАТО в Брюсселі 17 жовтня.

"Ми доставили нашу першу партію F-16. Зараз вони перебувають в українському повітряному просторі. І ми завжди говорили, що Україна має дотримуватися міжнародного права. А міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані. Міжнародне право не зупиняється на кордоні чи за 100 км від кордону", - сказав Брекельманс.

"Тому ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони. Це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії. Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі", - наголосив Брекельманс

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Також він зауважив, що питання щодо підтримки України є ключовими.

"Я думаю, що підтримка України є ключовим пріоритетом у ці дні. Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля. По-друге, нам треба говорити про зміцнення нашої оборони та стримування, тому що російська загроза лише зростає, і не лише у короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі", - сказав міністр оборони Нідерландів.

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Нагадаємо, під час візитру до України 6 жовтня міністр оборони Брекельманс офіційно підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.