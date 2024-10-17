Україна може використовувати для ударів по території Росії F-16, передані Нідерландами, - міністр оборони Брекельманс
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс знову підтвердив право України використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 для ударів по території Росії в оборонних цілях.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це він сказав у коментарі журналістам перед початком зустрічі очільників оборонних відомств НАТО в Брюсселі 17 жовтня.
"Ми доставили нашу першу партію F-16. Зараз вони перебувають в українському повітряному просторі. І ми завжди говорили, що Україна має дотримуватися міжнародного права. А міжнародне право не містить жодних обмежень щодо відстані. Міжнародне право не зупиняється на кордоні чи за 100 км від кордону", - сказав Брекельманс.
"Тому ми дозволяємо Україні використовувати F-16 для самооборони. Це може знадобитися для перехоплення ракет або для ударів, наприклад, по аеродромах Росії. Отже, військові цілі. І це також дозволено робити на території Росії або в російському повітряному просторі", - наголосив Брекельманс
Також він зауважив, що питання щодо підтримки України є ключовими.
"Я думаю, що підтримка України є ключовим пріоритетом у ці дні. Я був у Харкові та Києві десять днів тому, і ситуація як на лінії фронту, так і у великих містах, таких як Харків, дуже тривожна. Тому я думаю, що нам потрібно активізувати наші зусилля. По-друге, нам треба говорити про зміцнення нашої оборони та стримування, тому що російська загроза лише зростає, і не лише у короткостроковій, але й у довгостроковій перспективі", - сказав міністр оборони Нідерландів.
Нагадаємо, під час візитру до України 6 жовтня міністр оборони Брекельманс офіційно підтвердив, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.
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А ЧИМ бити?!
Тапками (кабами) кидатися, як Рашка?
Ракет-то у нас для ударів НЕМАЄ...
правда не всюди кабами дістанеш.
Єдине що вони можуть робити зараз це полювати на низьких висотах за одинокими Су та не більше якщо амери дали ракети на 150 км а не тільки малої дальності щоб шахеди збивати.
👉Нідерланди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Площа - Загалом41 526 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC Населення ( https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 ) tel:17 17 333 790
👉Україна
Площа становить 603 700 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2 км² https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E Найбільша за площею країна серед повністю розташованих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Європі
Станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2001) перепис 2001 року, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 населення України становило 48,4 мільйона осіб
крім нашого Криму 🙁
Тобто мають право, но не мають можливості. Це як снайперка без оптичного прицілу.