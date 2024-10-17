У Украины, вероятно, не будет полной эскадрильи F-16 до весны или лета 2025 года, - WSJ
Соединенные Штаты переориентируют подготовку украинских пилотов истребителей F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военных, и это решение может растянуть на много месяцев сроки, когда Киев получит полноценную эскадрилью самолетов западного производства, готовую к боевым действиям. Речь идет о 20 самолетах и 40 пилотах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечается, представители США объясняют, что такое решение приняли из-за недостатка опытных украинских пилотов со знанием английского языка.
Некоторые чиновники также заявили, что США считают, что младшие кадеты будут более открытыми к западному обучению.
Обучение украинских пилотов происходит в трех разных местах: на базе Моррис в американском штате Аризоне, на военной авиабазе Дании в Скридструпе, которую недавно закрыли, и в Румынии.
WSJ пишет, что сейчас с десяток пилотов прошли курсы, 11 из них сейчас летают в Украине. Еще восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение в Аризоне и прибудут в Украину в начале 2025 года.
По словам западного чиновника, некоторые пилоты, которые начали обучение в Дании, не прошли программу.
Также восемь украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии.
Источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что Украина вряд ли будет иметь полноценную эскадрилью F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые будут ими управлять) максимум до весны или лета следующего года.
Напомним, что в середине сентября сообщалось, что группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.
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Та в політиків нажаль інша думка і там було купа заяв, що передача секретних систем що входять в систему управління боєм недоцільна та це участь у війні через те що потрібно залучати американських спеціалістів до її обслуговування.
Через ту саму причину не дозволяють бити ракетами по орках, тому що ті ракети привязані до карти місцевості а по раші ніхто цю інформацію не надасть.
П.С.
От цікаво, як ці кацапи досі не догадались взяти і замість Леопарда розібрати процесор Пентіум, Айфон або хоча б Сяомі і повторити? 😆
Та і з англійською мовою наш серйозний про...б, стільки розмов було про ті Ф16 але пілотів ніхто не вчив англійської та техніків. це ж просто найняти декілька жінок на аеродроми і по годині вдень та за 6 місяців навіть повн... д...л почне говорити.
а от у разі обрання трампа - як воно буде? Хоч щось і хтось? Чи взагалі ніц, як про це переповідає пан венс?
Але Трамп ще той пиз...дун він колись перед виборами багато чого заявляв а потім робив по іншому як то нагнув Китай податками або опустив ціни на нафту договорившись з арабами та викинувши свої запаси, тим самим лишивши рашу додаткових ресурсів.
Умовно з січня по травень - коли "трампісти" блокували допомогу захопили 313кв.км
З травня по жовтень, коли "трампісти" виділили 61млрд, Байден отримав PDA та став допомагати захопили 1245кв.км
Станом на травень 2024, Байден мав
PDA 2022-2023 років - 5.8млрд
Конгрес виділив на 2024 рік - 7.8млрд
Зараз залишки PDA
PDA 2022-2023 - 4.8млрд
PDA 2024 - 5млрд
Пілотів 12 - Проте адміністрація Байдена повідомила Києву, що в її програмі тренувань, які проходять в Арізоні, не вистачає місць, щоб прийняти більше ніж 12 пілотів одночасно
Ніхто не знає, як буде
Скоріш за все навчання продовжать
Якщо Камала - то продовжать?
Оту "брудну" - для чого, для того щоби притомний світ від нас остаточно відвернувся?
В 2022, обіцяли дати 100млн на навчання пілотів - не дали.
Брудна бомба це ніщо.І ніякого ефекту немає для нас.Ну буде забруднено кілька гектарів землі і що? Ефект мають потужна крилаті і балістичні ракети,разом з безпілотниками.
Так і переможемо
Или для него ПЛАН - это то, что курить можно.
Хотя, наверное, самолеты ему не нужны - у него же готовы к вылету тысячи АСФАЛЬТОВЫХ КАТКОВ.