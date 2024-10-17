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Новости Война
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У Украины, вероятно, не будет полной эскадрильи F-16 до весны или лета 2025 года, - WSJ

Україна може не отримати повної ескадрильї F-16 до 2025 року

Соединенные Штаты переориентируют подготовку украинских пилотов истребителей F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военных, и это решение может растянуть на много месяцев сроки, когда Киев получит полноценную эскадрилью самолетов западного производства, готовую к боевым действиям. Речь идет о 20 самолетах и 40 пилотах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, представители США объясняют, что такое решение приняли из-за недостатка опытных украинских пилотов со знанием английского языка.

Некоторые чиновники также заявили, что США считают, что младшие кадеты будут более открытыми к западному обучению.

Обучение украинских пилотов происходит в трех разных местах: на базе Моррис в американском штате Аризоне, на военной авиабазе Дании в Скридструпе, которую недавно закрыли, и в Румынии.

Также читайте: Украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США после языковой подготовки, - Пентагон

WSJ пишет, что сейчас с десяток пилотов прошли курсы, 11 из них сейчас летают в Украине. Еще восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение в Аризоне и прибудут в Украину в начале 2025 года.

По словам западного чиновника, некоторые пилоты, которые начали обучение в Дании, не прошли программу.

Также восемь украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии.

Источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что Украина вряд ли будет иметь полноценную эскадрилью F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые будут ими управлять) максимум до весны или лета следующего года.

Также читайте: Правительство Румынии одобрило правовой порядок подготовки украинских пилотов на самолетах F-16

Напомним, что в середине сентября сообщалось, что группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.

Автор: 

США (27090) F-16 (568) пилот (84)


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Топ комментарии
+10
Це ті літаки, які США обіцяла до кінця 2023 року? Пошліть США на хрін та розробляйте свою ядерну зброю. Для початку нехай буде брудна ядерна зброя, все краще ніж боязкий союзник.
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17.10.2024 10:20
+5
Вже немає ніякого сумніву, що США придумають любу куйню ,лиш би допомогти куйлу окупувати Україну і винищувати український народ... В НАТО без дозволу США Україну не візьмуть,без ДОЗВОЛУ США наносити удари в глиб 3,14дерації -не можна."по "рамштайну" вдарив американський ураган.і т.д і т.л...
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17.10.2024 10:52
+4
А що там з розслідуванням, по втраченому F-16 з пілотом?
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17.10.2024 10:11
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А що там з розслідуванням, по втраченому F-16 з пілотом?
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17.10.2024 10:11 Ответить
У безуглої запитай, вона все знає краще за військових
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17.10.2024 10:50 Ответить
І ще, кажуть, що з переданих F-16 зняли захищену систему передачі інформації Link 16, і про шведські АВАКС нічого не чути.
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17.10.2024 10:16 Ответить
Її ніхто б і не передав тому що вона серкретна для Нато, так само як і з системою управління боєм, фактично умовно свій-чужий, тому що то комплексне рішення а вній уже інтегроване опізнавання. Про це західні есперти одразу заявляли.
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17.10.2024 10:26 Ответить
...генерал Крістофер Каволі, склав список озброєнь, які США могли б надати Україні для більш ефективної боротьби з Росією. У цей перелік увійшли ракети "повітря-земля" та захищена система зв'язку, яку використовує НАТО, відома як Link 16. Ці системи, як вважається, могли б значно покращити здатність України протистояти агресії.
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17.10.2024 10:35 Ответить
Заяви генералів то все х..ня, якби нашим постачанням завідували американські генерали а не політики то б війна уже давно б завершилась поразкою орків та виходом на кордони.

Та в політиків нажаль інша думка і там було купа заяв, що передача секретних систем що входять в систему управління боєм недоцільна та це участь у війні через те що потрібно залучати американських спеціалістів до її обслуговування.
Через ту саму причину не дозволяють бити ракетами по орках, тому що ті ракети привязані до карти місцевості а по раші ніхто цю інформацію не надасть.
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17.10.2024 10:43 Ответить
яка карта місцевості, про шо взагалі мова, є давно відомі координати аеродромів та складів - по ним і луплять.
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17.10.2024 11:06 Ответить
Те що американські та британські ракети орієнтуються не тільки по навігації а і по рельєфу місцевості, а у орків багато комплексів РЕБ та вони глушать навігаційні сигнали біля своїх аеродромів. Є ще третій варіант по інерційній системі але там низька точність.
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17.10.2024 17:37 Ответить
мова про DSMAC.
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17.10.2024 17:43 Ответить
На днях кацапы показали целехонький Леопард2, на своём и танковом заводе - разбирают до гвоздика. Тупые американские политики не хотят, что б тоже самое произошло с ф16, бо тогда решительным, умным и честным американским военным будет очень плохо, случись война с Китаем или той же срашькой..
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17.10.2024 15:02 Ответить
рештки збитих не тільки F-16, але і F-15 і F-18 рф має ще з 91-го року, і що з того?
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17.10.2024 17:54 Ответить
Аааа, ну ясно. Тепер нам точно хана - кацапи Леопард розібрали.. Мабуть в них тому Армат не було що не вистачало технологічного прориву - а то б вони ці свої Т62 і Т55 не розконсервовувала а одразу тисячі Леопардо-Армат випустили.

П.С.
От цікаво, як ці кацапи досі не догадались взяти і замість Леопарда розібрати процесор Пентіум, Айфон або хоча б Сяомі і повторити? 😆
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23.10.2024 17:38 Ответить
У разі обрання трампа президентом США чи реальним буде навчання українськиї пілотів на авіабах у США, Румунії? Чи будуть надаватися Україні F-16?
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17.10.2024 10:17 Ответить
А з чинною владою не те саме, затримка передачі саме через те що штати поставили навчання наших пілотів у чергу, тому що нідерланди готові віддати решту літаків, вони мотивують що є інші більш важливі союзники яких потрібно навчати, мова йде про контракти на Ф35.

Та і з англійською мовою наш серйозний про...б, стільки розмов було про ті Ф16 але пілотів ніхто не вчив англійської та техніків. це ж просто найняти декілька жінок на аеродроми і по годині вдень та за 6 місяців навіть повн... д...л почне говорити.
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17.10.2024 10:34 Ответить
за чинної хоча б когось якось і десь навчають та щось готують (хтілося б більше, краще, швидше, проте не на часі)
а от у разі обрання трампа - як воно буде? Хоч щось і хтось? Чи взагалі ніц, як про це переповідає пан венс?
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17.10.2024 10:39 Ответить
Х... знає як воно буде поки заяви про швидке рішення віддати території в обмін на гарантії штатів надати зброю у випадку подальшої агресії. Як вже переконались гарантії штатів нічого не варті.

Але Трамп ще той пиз...дун він колись перед виборами багато чого заявляв а потім робив по іншому як то нагнув Китай податками або опустив ціни на нафту договорившись з арабами та викинувши свої запаси, тим самим лишивши рашу додаткових ресурсів.
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17.10.2024 10:48 Ответить
Генералу Міллі із його характеристикою трампа вірю, тому й болить
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17.10.2024 10:50 Ответить
"За август и сентябрь россияне захватили в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год, - UA War Infographics Источник: "

Умовно з січня по травень - коли "трампісти" блокували допомогу захопили 313кв.км
З травня по жовтень, коли "трампісти" виділили 61млрд, Байден отримав PDA та став допомагати захопили 1245кв.км

Станом на травень 2024, Байден мав
PDA 2022-2023 років - 5.8млрд
Конгрес виділив на 2024 рік - 7.8млрд

Зараз залишки PDA
PDA 2022-2023 - 4.8млрд
PDA 2024 - 5млрд
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17.10.2024 11:01 Ответить
у разі обрання трампа Президентом США буде продовжено навчання українських пілотів ВПС на F-16?
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17.10.2024 11:05 Ответить
Літаків 0
Пілотів 12 - Проте адміністрація Байдена повідомила Києву, що в її програмі тренувань, які проходять в Арізоні, не вистачає місць, щоб прийняти більше ніж 12 пілотів одночасно

Ніхто не знає, як буде
Скоріш за все навчання продовжать

Якщо Камала - то продовжать?
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17.10.2024 11:31 Ответить
хз... принаймі вона нічого не казала про припинення військової допомоги Україні
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17.10.2024 11:33 Ответить
Це ті літаки, які США обіцяла до кінця 2023 року? Пошліть США на хрін та розробляйте свою ядерну зброю. Для початку нехай буде брудна ядерна зброя, все краще ніж боязкий союзник.
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17.10.2024 10:20 Ответить
В України немає союзників.
Оту "брудну" - для чого, для того щоби притомний світ від нас остаточно відвернувся?
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17.10.2024 10:29 Ответить
США ніколи не обіцяли дати літаки.

В 2022, обіцяли дати 100млн на навчання пілотів - не дали.
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17.10.2024 10:44 Ответить
Ракет потужних майже немає.Про яку ядерну зброю мова може йти? Україна ніколи її не виготовляла.Всі боєголовки робили на території москалів.

Брудна бомба це ніщо.І ніякого ефекту немає для нас.Ну буде забруднено кілька гектарів землі і що? Ефект мають потужна крилаті і балістичні ракети,разом з безпілотниками.
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17.10.2024 11:00 Ответить
Тактическое яо это необязательно ракеты, это могут быть и арт наряды 203мм, как было при совке. Другое дело, зачем? Применять их нельзя, моментально на Украине поставит крест весь мир, а просто так лежать на складах сильно накладно будет
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17.10.2024 15:11 Ответить
Краще заморозити Москву і зробити тривалий на місяці блекаут. Але чи готові українці на відповідь тактичною ядерною зброєю по двум містам? Можливо після цього західні країни вступлять у війну. А якщо ні? Здаватися чи чекати кожен місяць по два спалених міста?
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17.10.2024 12:43 Ответить
США никогда не 'обещала' самолеты, так шо ты, кацапчек, обнови свои записи.
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17.10.2024 15:07 Ответить
звісно не обіцяли. Забрали 3ій потенціал зброї в світі за просто так, включно з ядерною, і ржуть з нас с*ки. Але сміється той хто сміється останнім
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18.10.2024 00:29 Ответить
Авжеж, досвідченого пілота простіше перенавчити. А молодняку довго треба втовкмачувати що і до чого. Штатам не горить, вони можуть і десять років навчати..
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17.10.2024 10:31 Ответить
ця бадяга буде доти, поки комуняку байдена не винесуть з білого дому, а там піде все як потрібно
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17.10.2024 10:32 Ответить
100%
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17.10.2024 10:33 Ответить
Трамп прийде - порядок наведе!
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17.10.2024 11:01 Ответить
БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ США А ви розберітьс я зі своєю владою,а не звинувачуйте чужі країни ВАМ НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН ,бо 73% хотіли попить,посміяться ,або "какая разніца" То і їжте те що маєте.
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17.10.2024 11:37 Ответить
А в США є досвідчені пілоти аби нищити в небі України тих хто може їм влаштувати другий Перл- Гарбор? Чі рашці можна все?
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17.10.2024 10:41 Ответить
Потім ці кадети постаріють і потрібно буде брати нових, молодших.
Так і переможемо
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17.10.2024 10:43 Ответить
Вже немає ніякого сумніву, що США придумають любу куйню ,лиш би допомогти куйлу окупувати Україну і винищувати український народ... В НАТО без дозволу США Україну не візьмуть,без ДОЗВОЛУ США наносити удари в глиб 3,14дерації -не можна."по "рамштайну" вдарив американський ураган.і т.д і т.л...
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17.10.2024 10:52 Ответить
А, почему ЗЕленый ФЕЛЬДМАРШАЛ об этом в своем "ПЛАНЕ" не упомянул???
Или для него ПЛАН - это то, что курить можно.
Хотя, наверное, самолеты ему не нужны - у него же готовы к вылету тысячи АСФАЛЬТОВЫХ КАТКОВ.
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17.10.2024 12:32 Ответить
 
 