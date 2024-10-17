У Украины, вероятно, не будет полной эскадрильи F-16 до весны или лета 2025 года, - WSJ

Соединенные Штаты переориентируют подготовку украинских пилотов истребителей F-16 на молодых курсантов, а не на опытных военных, и это решение может растянуть на много месяцев сроки, когда Киев получит полноценную эскадрилью самолетов западного производства, готовую к боевым действиям. Речь идет о 20 самолетах и 40 пилотах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, представители США объясняют, что такое решение приняли из-за недостатка опытных украинских пилотов со знанием английского языка.

Некоторые чиновники также заявили, что США считают, что младшие кадеты будут более открытыми к западному обучению.

Обучение украинских пилотов происходит в трех разных местах: на базе Моррис в американском штате Аризоне, на военной авиабазе Дании в Скридструпе, которую недавно закрыли, и в Румынии.

Также читайте: Украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США после языковой подготовки, - Пентагон

WSJ пишет, что сейчас с десяток пилотов прошли курсы, 11 из них сейчас летают в Украине. Еще восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение в Аризоне и прибудут в Украину в начале 2025 года.

По словам западного чиновника, некоторые пилоты, которые начали обучение в Дании, не прошли программу.

Также восемь украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии.

Источники, знакомые с этим вопросом, говорят, что Украина вряд ли будет иметь полноценную эскадрилью F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые будут ими управлять) максимум до весны или лета следующего года.

Также читайте: Правительство Румынии одобрило правовой порядок подготовки украинских пилотов на самолетах F-16

Напомним, что в середине сентября сообщалось, что группа украинских пилотов начала теоретические учения на истребителях F-16 в Румынии, до конца 2024 года они могут перейти к практическим занятиям.