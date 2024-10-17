Україна, ймовірно, не матиме повної ескадрильї F-16 до весни чи літа 2025 року, - WSJ

Сполучені Штати переорієнтовують підготовку українських пілотів винищувачів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військових, і це рішення може розтягнути на багато місяців терміни, коли Київ отримає повноцінну ескадрилью літаків західного виробництва, готову до бойових дій. Ідеться про 20 літаків і 40 пілотів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, представники США пояснюють, що таке рішення ухвалили через нестачу досвідчених українських пілотів зі знанням англійської мови.

Деякі чиновники також заявили, що США вважають, що молодші кадети будуть більш відкритими до західного навчання.

Навчання українських пілотів відбувається у трьох різних місцях: на базі Морріс в американському штаті Аризоні, на військовій авіабазі Данії в Скрідструпі, яку нещодавно закрили, та у Румунії.

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WSJ пише, що наразі з десяток пілотів пройшли курси, 11 з них зараз літають в Україні. Ще вісім досвідчених пілотів наразі завершують навчання в Арізоні та прибудуть до України на початку 2025 року.

За словами західного чиновника, деякі пілоти, які почали навчання в Данії, не пройшли програму.

Також вісім українських курсантів, які минулого року вивчали базові навички польоту на реактивному навчально-тренажерному літаку Alpha Jets у Франції, минулого місяця почали навчання на F-16 у Румунії.

Джерела, обізнані з цим питанням, кажуть, що Україна навряд чи матиме повноцінну ескадрилью F-16 (20 літаків і 40 пілотів, які будуть ними керувати) щонайбільше до весни або літа наступного року.

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Нагадаємо, що у середині вересня повідомлялося, що група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.