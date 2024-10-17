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Україна, ймовірно, не матиме повної ескадрильї F-16 до весни чи літа 2025 року, - WSJ

Україна може не отримати повної ескадрильї F-16 до 2025 року

Сполучені Штати переорієнтовують підготовку українських пілотів винищувачів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військових, і це рішення може розтягнути на багато місяців терміни, коли Київ отримає повноцінну ескадрилью літаків західного виробництва, готову до бойових дій. Ідеться про 20 літаків і 40 пілотів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначається, представники США пояснюють, що таке рішення ухвалили через нестачу досвідчених українських пілотів зі знанням англійської мови.

Деякі чиновники також заявили, що США вважають, що молодші кадети будуть більш відкритими до західного навчання.

Навчання українських пілотів відбувається у трьох різних місцях: на базі Морріс в американському штаті Аризоні, на військовій авіабазі Данії в Скрідструпі, яку нещодавно закрили, та у Румунії. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Румунії схвалив правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16

WSJ пише, що наразі з десяток пілотів пройшли курси, 11 з них зараз літають в Україні. Ще вісім досвідчених пілотів наразі завершують навчання в Арізоні та прибудуть до України на початку 2025 року. 

За словами західного чиновника, деякі пілоти, які почали навчання в Данії, не пройшли програму.

Також вісім українських курсантів, які минулого року вивчали базові навички польоту на реактивному навчально-тренажерному літаку Alpha Jets у Франції, минулого місяця почали навчання на F-16 у Румунії.

Джерела, обізнані з цим питанням, кажуть, що Україна навряд чи матиме повноцінну ескадрилью F-16 (20 літаків і 40 пілотів, які будуть ними керувати) щонайбільше до весни або літа наступного року

Читайте також: Перші F-16 від Нідерландів прибули до України, - міністр оборони Брекельманс 

Нагадаємо, що у середині вересня повідомлялося, що група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.

Автор: 

США (23355) F16 F-16 (688) пілот (84)


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Топ коментарі
+10
Це ті літаки, які США обіцяла до кінця 2023 року? Пошліть США на хрін та розробляйте свою ядерну зброю. Для початку нехай буде брудна ядерна зброя, все краще ніж боязкий союзник.
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17.10.2024 10:20 Відповісти
+5
Вже немає ніякого сумніву, що США придумають любу куйню ,лиш би допомогти куйлу окупувати Україну і винищувати український народ... В НАТО без дозволу США Україну не візьмуть,без ДОЗВОЛУ США наносити удари в глиб 3,14дерації -не можна."по "рамштайну" вдарив американський ураган.і т.д і т.л...
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17.10.2024 10:52 Відповісти
+4
А що там з розслідуванням, по втраченому F-16 з пілотом?
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17.10.2024 10:11 Відповісти
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А що там з розслідуванням, по втраченому F-16 з пілотом?
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17.10.2024 10:11 Відповісти
У безуглої запитай, вона все знає краще за військових
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17.10.2024 10:50 Відповісти
І ще, кажуть, що з переданих F-16 зняли захищену систему передачі інформації Link 16, і про шведські АВАКС нічого не чути.
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17.10.2024 10:16 Відповісти
Її ніхто б і не передав тому що вона серкретна для Нато, так само як і з системою управління боєм, фактично умовно свій-чужий, тому що то комплексне рішення а вній уже інтегроване опізнавання. Про це західні есперти одразу заявляли.
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17.10.2024 10:26 Відповісти
...генерал Крістофер Каволі, склав список озброєнь, які США могли б надати Україні для більш ефективної боротьби з Росією. У цей перелік увійшли ракети "повітря-земля" та захищена система зв'язку, яку використовує НАТО, відома як Link 16. Ці системи, як вважається, могли б значно покращити здатність України протистояти агресії.
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17.10.2024 10:35 Відповісти
Заяви генералів то все х..ня, якби нашим постачанням завідували американські генерали а не політики то б війна уже давно б завершилась поразкою орків та виходом на кордони.

Та в політиків нажаль інша думка і там було купа заяв, що передача секретних систем що входять в систему управління боєм недоцільна та це участь у війні через те що потрібно залучати американських спеціалістів до її обслуговування.
Через ту саму причину не дозволяють бити ракетами по орках, тому що ті ракети привязані до карти місцевості а по раші ніхто цю інформацію не надасть.
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17.10.2024 10:43 Відповісти
яка карта місцевості, про шо взагалі мова, є давно відомі координати аеродромів та складів - по ним і луплять.
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17.10.2024 11:06 Відповісти
Те що американські та британські ракети орієнтуються не тільки по навігації а і по рельєфу місцевості, а у орків багато комплексів РЕБ та вони глушать навігаційні сигнали біля своїх аеродромів. Є ще третій варіант по інерційній системі але там низька точність.
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17.10.2024 17:37 Відповісти
мова про DSMAC.
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17.10.2024 17:43 Відповісти
На днях кацапы показали целехонький Леопард2, на своём и танковом заводе - разбирают до гвоздика. Тупые американские политики не хотят, что б тоже самое произошло с ф16, бо тогда решительным, умным и честным американским военным будет очень плохо, случись война с Китаем или той же срашькой..
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17.10.2024 15:02 Відповісти
рештки збитих не тільки F-16, але і F-15 і F-18 рф має ще з 91-го року, і що з того?
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17.10.2024 17:54 Відповісти
Аааа, ну ясно. Тепер нам точно хана - кацапи Леопард розібрали.. Мабуть в них тому Армат не було що не вистачало технологічного прориву - а то б вони ці свої Т62 і Т55 не розконсервовувала а одразу тисячі Леопардо-Армат випустили.

П.С.
От цікаво, як ці кацапи досі не догадались взяти і замість Леопарда розібрати процесор Пентіум, Айфон або хоча б Сяомі і повторити? 😆
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23.10.2024 17:38 Відповісти
У разі обрання трампа президентом США чи реальним буде навчання українськиї пілотів на авіабах у США, Румунії? Чи будуть надаватися Україні F-16?
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17.10.2024 10:17 Відповісти
А з чинною владою не те саме, затримка передачі саме через те що штати поставили навчання наших пілотів у чергу, тому що нідерланди готові віддати решту літаків, вони мотивують що є інші більш важливі союзники яких потрібно навчати, мова йде про контракти на Ф35.

Та і з англійською мовою наш серйозний про...б, стільки розмов було про ті Ф16 але пілотів ніхто не вчив англійської та техніків. це ж просто найняти декілька жінок на аеродроми і по годині вдень та за 6 місяців навіть повн... д...л почне говорити.
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17.10.2024 10:34 Відповісти
за чинної хоча б когось якось і десь навчають та щось готують (хтілося б більше, краще, швидше, проте не на часі)
а от у разі обрання трампа - як воно буде? Хоч щось і хтось? Чи взагалі ніц, як про це переповідає пан венс?
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17.10.2024 10:39 Відповісти
Х... знає як воно буде поки заяви про швидке рішення віддати території в обмін на гарантії штатів надати зброю у випадку подальшої агресії. Як вже переконались гарантії штатів нічого не варті.

Але Трамп ще той пиз...дун він колись перед виборами багато чого заявляв а потім робив по іншому як то нагнув Китай податками або опустив ціни на нафту договорившись з арабами та викинувши свої запаси, тим самим лишивши рашу додаткових ресурсів.
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17.10.2024 10:48 Відповісти
Генералу Міллі із його характеристикою трампа вірю, тому й болить
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17.10.2024 10:50 Відповісти
"За август и сентябрь россияне захватили в 5,5 раза больше территории Украины, чем за весь 2023 год, - UA War Infographics Источник: "

Умовно з січня по травень - коли "трампісти" блокували допомогу захопили 313кв.км
З травня по жовтень, коли "трампісти" виділили 61млрд, Байден отримав PDA та став допомагати захопили 1245кв.км

Станом на травень 2024, Байден мав
PDA 2022-2023 років - 5.8млрд
Конгрес виділив на 2024 рік - 7.8млрд

Зараз залишки PDA
PDA 2022-2023 - 4.8млрд
PDA 2024 - 5млрд
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17.10.2024 11:01 Відповісти
у разі обрання трампа Президентом США буде продовжено навчання українських пілотів ВПС на F-16?
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17.10.2024 11:05 Відповісти
Літаків 0
Пілотів 12 - Проте адміністрація Байдена повідомила Києву, що в її програмі тренувань, які проходять в Арізоні, не вистачає місць, щоб прийняти більше ніж 12 пілотів одночасно

Ніхто не знає, як буде
Скоріш за все навчання продовжать

Якщо Камала - то продовжать?
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17.10.2024 11:31 Відповісти
хз... принаймі вона нічого не казала про припинення військової допомоги Україні
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17.10.2024 11:33 Відповісти
Це ті літаки, які США обіцяла до кінця 2023 року? Пошліть США на хрін та розробляйте свою ядерну зброю. Для початку нехай буде брудна ядерна зброя, все краще ніж боязкий союзник.
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17.10.2024 10:20 Відповісти
В України немає союзників.
Оту "брудну" - для чого, для того щоби притомний світ від нас остаточно відвернувся?
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17.10.2024 10:29 Відповісти
США ніколи не обіцяли дати літаки.

В 2022, обіцяли дати 100млн на навчання пілотів - не дали.
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17.10.2024 10:44 Відповісти
Ракет потужних майже немає.Про яку ядерну зброю мова може йти? Україна ніколи її не виготовляла.Всі боєголовки робили на території москалів.

Брудна бомба це ніщо.І ніякого ефекту немає для нас.Ну буде забруднено кілька гектарів землі і що? Ефект мають потужна крилаті і балістичні ракети,разом з безпілотниками.
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17.10.2024 11:00 Відповісти
Тактическое яо это необязательно ракеты, это могут быть и арт наряды 203мм, как было при совке. Другое дело, зачем? Применять их нельзя, моментально на Украине поставит крест весь мир, а просто так лежать на складах сильно накладно будет
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17.10.2024 15:11 Відповісти
Краще заморозити Москву і зробити тривалий на місяці блекаут. Але чи готові українці на відповідь тактичною ядерною зброєю по двум містам? Можливо після цього західні країни вступлять у війну. А якщо ні? Здаватися чи чекати кожен місяць по два спалених міста?
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17.10.2024 12:43 Відповісти
США никогда не 'обещала' самолеты, так шо ты, кацапчек, обнови свои записи.
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17.10.2024 15:07 Відповісти
звісно не обіцяли. Забрали 3ій потенціал зброї в світі за просто так, включно з ядерною, і ржуть з нас с*ки. Але сміється той хто сміється останнім
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18.10.2024 00:29 Відповісти
Авжеж, досвідченого пілота простіше перенавчити. А молодняку довго треба втовкмачувати що і до чого. Штатам не горить, вони можуть і десять років навчати..
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17.10.2024 10:31 Відповісти
ця бадяга буде доти, поки комуняку байдена не винесуть з білого дому, а там піде все як потрібно
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17.10.2024 10:32 Відповісти
100%
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17.10.2024 10:33 Відповісти
Трамп прийде - порядок наведе!
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17.10.2024 11:01 Відповісти
БАЙДЕН ПРЕЗИДЕНТ США А ви розберітьс я зі своєю владою,а не звинувачуйте чужі країни ВАМ НІХТО НІЧОГО НЕ ВИНЕН ,бо 73% хотіли попить,посміяться ,або "какая разніца" То і їжте те що маєте.
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17.10.2024 11:37 Відповісти
А в США є досвідчені пілоти аби нищити в небі України тих хто може їм влаштувати другий Перл- Гарбор? Чі рашці можна все?
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17.10.2024 10:41 Відповісти
Потім ці кадети постаріють і потрібно буде брати нових, молодших.
Так і переможемо
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17.10.2024 10:43 Відповісти
Вже немає ніякого сумніву, що США придумають любу куйню ,лиш би допомогти куйлу окупувати Україну і винищувати український народ... В НАТО без дозволу США Україну не візьмуть,без ДОЗВОЛУ США наносити удари в глиб 3,14дерації -не можна."по "рамштайну" вдарив американський ураган.і т.д і т.л...
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17.10.2024 10:52 Відповісти
А, почему ЗЕленый ФЕЛЬДМАРШАЛ об этом в своем "ПЛАНЕ" не упомянул???
Или для него ПЛАН - это то, что курить можно.
Хотя, наверное, самолеты ему не нужны - у него же готовы к вылету тысячи АСФАЛЬТОВЫХ КАТКОВ.
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17.10.2024 12:32 Відповісти
 
 