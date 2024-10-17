Україна, ймовірно, не матиме повної ескадрильї F-16 до весни чи літа 2025 року, - WSJ
Сполучені Штати переорієнтовують підготовку українських пілотів винищувачів F-16 на молодих курсантів, а не на досвідчених військових, і це рішення може розтягнути на багато місяців терміни, коли Київ отримає повноцінну ескадрилью літаків західного виробництва, готову до бойових дій. Ідеться про 20 літаків і 40 пілотів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Як зазначається, представники США пояснюють, що таке рішення ухвалили через нестачу досвідчених українських пілотів зі знанням англійської мови.
Деякі чиновники також заявили, що США вважають, що молодші кадети будуть більш відкритими до західного навчання.
Навчання українських пілотів відбувається у трьох різних місцях: на базі Морріс в американському штаті Аризоні, на військовій авіабазі Данії в Скрідструпі, яку нещодавно закрили, та у Румунії.
WSJ пише, що наразі з десяток пілотів пройшли курси, 11 з них зараз літають в Україні. Ще вісім досвідчених пілотів наразі завершують навчання в Арізоні та прибудуть до України на початку 2025 року.
За словами західного чиновника, деякі пілоти, які почали навчання в Данії, не пройшли програму.
Також вісім українських курсантів, які минулого року вивчали базові навички польоту на реактивному навчально-тренажерному літаку Alpha Jets у Франції, минулого місяця почали навчання на F-16 у Румунії.
Джерела, обізнані з цим питанням, кажуть, що Україна навряд чи матиме повноцінну ескадрилью F-16 (20 літаків і 40 пілотів, які будуть ними керувати) щонайбільше до весни або літа наступного року.
Нагадаємо, що у середині вересня повідомлялося, що група українських пілотів розпочала теоретичні навчання на винищувачах F-16 у Румунії, до кінця 2024 року вони можуть перейти до практичних занять.
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Та в політиків нажаль інша думка і там було купа заяв, що передача секретних систем що входять в систему управління боєм недоцільна та це участь у війні через те що потрібно залучати американських спеціалістів до її обслуговування.
Через ту саму причину не дозволяють бити ракетами по орках, тому що ті ракети привязані до карти місцевості а по раші ніхто цю інформацію не надасть.
П.С.
От цікаво, як ці кацапи досі не догадались взяти і замість Леопарда розібрати процесор Пентіум, Айфон або хоча б Сяомі і повторити? 😆
Та і з англійською мовою наш серйозний про...б, стільки розмов було про ті Ф16 але пілотів ніхто не вчив англійської та техніків. це ж просто найняти декілька жінок на аеродроми і по годині вдень та за 6 місяців навіть повн... д...л почне говорити.
а от у разі обрання трампа - як воно буде? Хоч щось і хтось? Чи взагалі ніц, як про це переповідає пан венс?
Але Трамп ще той пиз...дун він колись перед виборами багато чого заявляв а потім робив по іншому як то нагнув Китай податками або опустив ціни на нафту договорившись з арабами та викинувши свої запаси, тим самим лишивши рашу додаткових ресурсів.
Умовно з січня по травень - коли "трампісти" блокували допомогу захопили 313кв.км
З травня по жовтень, коли "трампісти" виділили 61млрд, Байден отримав PDA та став допомагати захопили 1245кв.км
Станом на травень 2024, Байден мав
PDA 2022-2023 років - 5.8млрд
Конгрес виділив на 2024 рік - 7.8млрд
Зараз залишки PDA
PDA 2022-2023 - 4.8млрд
PDA 2024 - 5млрд
Пілотів 12 - Проте адміністрація Байдена повідомила Києву, що в її програмі тренувань, які проходять в Арізоні, не вистачає місць, щоб прийняти більше ніж 12 пілотів одночасно
Ніхто не знає, як буде
Скоріш за все навчання продовжать
Якщо Камала - то продовжать?
Оту "брудну" - для чого, для того щоби притомний світ від нас остаточно відвернувся?
В 2022, обіцяли дати 100млн на навчання пілотів - не дали.
Брудна бомба це ніщо.І ніякого ефекту немає для нас.Ну буде забруднено кілька гектарів землі і що? Ефект мають потужна крилаті і балістичні ракети,разом з безпілотниками.
Так і переможемо
Или для него ПЛАН - это то, что курить можно.
Хотя, наверное, самолеты ему не нужны - у него же готовы к вылету тысячи АСФАЛЬТОВЫХ КАТКОВ.