РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4398 посетителей онлайн
Новости
9 140 28
военные учения (3434) Франция (3350) пилот (74)

Первая группа украинских пилотов завершила подготовку на самолетах Alphajet во Франции

Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet

Во Франции завершила подготовку первая группа украинских пилотов на реактивных учебно-тренировочных самолетах Alphajet.

Об этом сообщили в генштабе армии Франции, информирует Цензор.НЕТ.

В Вооруженных силах Франции отметили, что украинские пилоты проходили подготовку с марта 2024 года.

Отмечается, что количество пилотов, прошедших соответствующий курс, соответствует оперативным потребностям Украины.

"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на самолетах Alphajet", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

Там отметили, что центр Воздушных сил Франции готовит пилотов для удовлетворения оперативных потребностей Минобороны Украины с марта 2024 года.

Подготовка украинских летчиков является частью оборонной помощи от Франции.

Что известно об обучении на Alphajet?

Для летной подготовки пилотов используются переданные Бельгией модифицированные реактивные учебно-тренировочные самолеты Alphajet. Они оснащены панелью приборов, имитирующей аналогичную в истребителях F-16.

Для обеспечения надлежащей эксплуатации этих самолетов и начала учебных полетов Воздушно-космическим силам Франции пришлось в последний момент остановить процесс вывода их из эксплуатации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Швеция обсудили возможность подготовки украинских боевых пилотов и оборонное сотрудничество, - Минобороны

После завершения обучения украинские летчики, как сообщалось, должны были отправиться в учебный центр в Румынии.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Варто зазначити, французькі пілоти добрі професіонали.
Сподіваюсь, навчання прошло добре.
показать весь комментарий
20.09.2024 15:40
+4
це навчальні...типу Єврофайтер
Альфаджет
показать весь комментарий
20.09.2024 16:09
+3
То ви вчиталися, чи ні?
Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16. Джерело:
показать весь комментарий
20.09.2024 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Варто зазначити, французькі пілоти добрі професіонали.
Сподіваюсь, навчання прошло добре.
показать весь комментарий
20.09.2024 15:40 Ответить
Так про ф16 як єдино можливий літак для майбутніх ВПС України вже два роки говорили а тут Альфаджет якийсь. В збройних силах України і так забагато найменувань всілякої техніки, що не є добре у її обслуговуванні і ремонті. А тут ще альфаджет якийсь.
показать весь комментарий
20.09.2024 15:45 Ответить
Перепрошую. Не вчиталася в новину.
показать весь комментарий
20.09.2024 15:46 Ответить
Так может лучше борщ для мужа приготовить?
показать весь комментарий
20.09.2024 16:34 Ответить
Помер вже давно від раку. Не можу ваше побажання виконати
показать весь комментарий
20.09.2024 16:36 Ответить
Соболезную.Жену тоже рак убил.Не хотел Вас обидеть.
показать весь комментарий
20.09.2024 17:01 Ответить
А де ці пілоти вивчили англійську мову? У Франції чи може вивчатимуть у Румунії? Бо тільки на мову витрачали майже рік.

Або хтось із партнерів збрехав.
показать весь комментарий
20.09.2024 15:45 Ответить
Англійську вивчають тіко в Англії?
Хіба Вони не могли мову почати вивчати раніше?
А може взагалі вже володіли англійською, таке бува
показать весь комментарий
20.09.2024 17:02 Ответить
Мій коментар був про те, що хоча б у військовій авіації не слід плодити те, різноманіття, яке вже є у наземних силах оборони України.
показать весь комментарий
20.09.2024 15:48 Ответить
у військових інше бачення щодо перспектив європейських авіаційних платформ у ВПС України. Сподіватись на демократів і перероджених республіканців стає лячно.
показать весь комментарий
20.09.2024 15:56 Ответить
Пані, ми не в тому стані щоб носом крутити, особливо в авіації, тому треба брати все, що дають.
показать весь комментарий
20.09.2024 15:58 Ответить
В этом Вы правы. Пока у нас не будет инфраструктуры, то есть нормальных аэродромов под эти самолететы... Почему асфальтирщики этого не понимают??? Что у нас должны быть минимум два аэродрома, способные принимать и обслуживать такие самолеты.
показать весь комментарий
20.09.2024 16:01 Ответить
То ви вчиталися, чи ні?
Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16. Джерело:
показать весь комментарий
20.09.2024 16:08 Ответить
Ще раз. Чим більше різних найменуваннь у армії тим складніше їх обслуговувати. І не тільки в Україні, а й за допомогою ЄС чи США.
показать весь комментарий
20.09.2024 16:15 Ответить
Не старайтеся. Люди своє пишуть а що там написано в публікації то таке.
показать весь комментарий
20.09.2024 16:24 Ответить
...пане Сергію! А якщо на Міг-29 поставити панель (як Ви і писаки написали) з Ф-16... то вже можна буде потирати руки і говорити...що все добре? Чи Ви не знаєте, що не панель головне у літаку..а льотні характеристики !!! літака!! Це як на Москвич поставити прилади Мерседеса... вчити людину і волати про успішне навчання.!! ))) А саме просте..що у Франції проходили льотну практику звичайні курсанти... яким до Ф-16... як нам до перемоги разом з зеленським!
показать весь комментарий
20.09.2024 17:21 Ответить
Читайте уважно новину. Літаки навчальні з панелью як Ф16, ніхто їх не передаватиме нікому.
показать весь комментарий
20.09.2024 17:07 Ответить
це навчальні...типу Єврофайтер
Альфаджет
показать весь комментарий
20.09.2024 16:09 Ответить
Єврофайтер
показать весь комментарий
20.09.2024 16:10 Ответить
"Альфа Джет", то легкий штурмовик. Гівно рідкісне.
Може авіоніку добавили. Може використовують , як учбовий із працею з гарнітурою кокпіта.
показать весь комментарий
20.09.2024 16:15 Ответить
.. ну хоть Ви не ведіться на написане. У Францію відправили курсантів третього та четвертого курсів... 19-20 річних для проведення звичайної льотної практики..бо в Україні нема можливості виконувати практичне навчання. Вибрали для цього звичайний учбовий Альфа Джет. Як штурмовик він такий ж ..як і Л-39... Просто сказати НІЯКИЙ!!! Могли і до Чехії їх направити і до Іспанії... Але тільки Франція погодилася все зробити за свій рахунок. То що тут роздувають ..що завтра вони вже сядуть у кабіну Ф-16... не більш як казки для тих.. хто не розуміє..чим 20 річний курсант відрізняється від професійного пілота-винищувача. Для багатьох літак..це сів і полетів. Як у машину..сів...і поїхав.))))
показать весь комментарий
20.09.2024 17:09 Ответить
А де готувати пілотів? В Ч....? Кожен день приліт майже....
показать весь комментарий
20.09.2024 16:22 Ответить
Майбутнє українських ВПС буде пов'язано з Dassault Aviation та Saab, а не з Lockheed Martin, бо за океаном будуть ще років десять розбиратись із своїми зовнішньополітичними концепціями, слухаючи нових кісенджерів-саліванів і копирсаючись у своєму новому ізоляціонізмі, поки їх в дупу не клюне китайський півень, якого надихнула млява реакція Заходу на агресію рф.
показать весь комментарий
20.09.2024 16:27 Ответить
Головне при цьому прийняти один тип літаків на озброєння, що допоможе потім у обслуговуванні і і ремонті.
показать весь комментарий
20.09.2024 16:38 Ответить
Головне хто все це буде оплачувати.
показать весь комментарий
20.09.2024 17:05 Ответить
точно не віслюки і не слони в їх нинішньому вигляді, тому платникі податків можуть бути спокійними, і нарешті спокійно турбуватись про проблеми тихоокеанського регіону.
показать весь комментарий
20.09.2024 17:18 Ответить
три вищеназваних виробника не виробляють один тип літаків, тому років через 5 їх буде три. Коли вилітаються години на F-16, то стане два. І тут нічого не вдієш, бо в умовах війни приходитья жертвувати оптимізацією.
показать весь комментарий
20.09.2024 17:13 Ответить
 
 