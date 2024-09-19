Украина и Швеция обсудили возможность подготовки украинских боевых пилотов и оборонное сотрудничество, - Минобороны
Делегация Министерства обороны Украины с официальным визитом посетила Швецию, где стороны обсудили углубление сотрудничества в сферах подготовки украинских летчиков, разработки новых оборонных политик, доктрин и внедрения инновационных решений.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом шла речь на встречах заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции Александра Балануцы с представителями руководства Министерства обороны Швеции, а также исследовательских и учебных учреждений.
"Украина стремится не только перенимать опыт наших партнеров, но и делиться собственными передовыми наработками. Война трансформируется ежедневно, и украинские военные платят высокую цену за этот опыт. Мы хотим, чтобы наши знания помогли союзникам сформировать представление о современных боевых действиях", - отметил Балануца.
Кроме того, заместитель министра обороны Украины и глава оборонной политики Министерства обороны Швеции Виктория Мальмер обсудили сотрудничество с украинскими исследовательскими и инновационными учреждениями для совместной разработки новых оборонных политик и доктрин.
На встрече с представителями Центра моделирования боевых действий Воздушных сил Швеции украинская делегация подробно ознакомилась с процессом подготовки шведских пилотов на авиационных симуляторах. Украинская сторона выразила заинтересованность в подготовке своих пилотов и других специалистов Воздушных сил ВСУ в Швеции.
Кроме этого, обсуждалось состояние передачи Украине самолетов воздушной разведки и контроля ACS 890, их интеграция в украинскую систему ПВО, а также вопросы взаимодействия с имеющейся боевой авиацией Украины.
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Достатньо пілотів чи недопрацьовує Міноборони?
Не всі бажають бути піхотою чи артилеристами, впевнений що немало бажаючих бм було стати пілотами й захищати Українське небо.
Американці пустили цю програму (навчання) по до-о-овгому колу.
Чи не простіше було б перекласти (прошити програму) українською ніж відбирати буквально одиниці пілотів, які в достатній мірі володіють англійською??!!
А для процесу навчання залучити перекладачів.
В підсумку ми маємо буквально одиниці машин і десяток пілотів.
Просто західний світ дивиться на нас (та і на багатьох інших) як на папуасів, а свої "пепелаци" подають буквально як кораблі прибульців. Типу, цими машинами тільки боги можуть керувати.
Якщо людина має сотні а то і тисячі годин нальоту на реактивних винищувачах, то що пілотувати F-16 для неї буде проблемою?
Чи знання англійської, в небі України де немає іноземців так важливо?
Але шведам шлях до постачання Грифонів в Україну США заблокували. Щоб тільки F-16 були на ринку.
Як кажуть кацапи "...кому война, а кому мать родна"...