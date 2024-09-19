Україна і Швеція обговорили можливість підготовки українських бойових пілотів та оборонну співпрацю, - Міноборони
Делегація Міністерства оборони України з офіційним візитом відвідала Швецію, де сторони обговорили поглиблення співпраці у сферах підготовки українських льотчиків, розробки нових оборонних політик, доктрин та впровадження інноваційних рішень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це йшлося на зустрічах заступника міністра оборони України з європейської інтеграції Олександра Балануци з представниками керівництва Міністерства оборони Швеції, а також дослідницьких і навчальних установ.
"Україна прагне не лише переймати досвід наших партнерів, а й ділитися власними передовими напрацюваннями. Війна трансформується щодня, і українські військові платять високу ціну за цей досвід. Ми хочемо, щоб наші знання допомогли союзникам сформувати уявлення про сучасні бойові дії", - зазначив Балануца.
Крім того, заступник міністра оборони України та голова оборонної політики Міністерства оборони Швеції Вікторія Мальмер обговорили співпрацю з українськими дослідницькими та інноваційними установами для спільної розробки нових оборонних політик і доктрин.
На зустрічі з представниками Центру моделювання бойових дій Повітряних сил Швеції українська делегація детально ознайомилася з процесом підготовки шведських пілотів на авіаційних симуляторах. Українська сторона висловила зацікавленість у підготовці своїх пілотів та інших фахівців Повітряних сил ЗСУ у Швеції.
Окрім цього, було обговорено стан передачі Україні літаків повітряної розвідки та контролю ACS 890, їхню інтеграцію в українську систему ППО, а також питання взаємодії з наявною бойовою авіацією України.
Будь ласка, зачекайте...
Достатньо пілотів чи недопрацьовує Міноборони?
Не всі бажають бути піхотою чи артилеристами, впевнений що немало бажаючих бм було стати пілотами й захищати Українське небо.
Американці пустили цю програму (навчання) по до-о-овгому колу.
Чи не простіше було б перекласти (прошити програму) українською ніж відбирати буквально одиниці пілотів, які в достатній мірі володіють англійською??!!
А для процесу навчання залучити перекладачів.
В підсумку ми маємо буквально одиниці машин і десяток пілотів.
Просто західний світ дивиться на нас (та і на багатьох інших) як на папуасів, а свої "пепелаци" подають буквально як кораблі прибульців. Типу, цими машинами тільки боги можуть керувати.
Якщо людина має сотні а то і тисячі годин нальоту на реактивних винищувачах, то що пілотувати F-16 для неї буде проблемою?
Чи знання англійської, в небі України де немає іноземців так важливо?
Але шведам шлях до постачання Грифонів в Україну США заблокували. Щоб тільки F-16 були на ринку.
Як кажуть кацапи "...кому война, а кому мать родна"...