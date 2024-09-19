Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

Под эгидой НАТО в Нидерландах до 20 сентября продолжаются учения по испытанию систем противодействия беспилотникам, в которых впервые приняли участие представители Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В ежегодных учениях НАТО по технической совместимости систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS TIE) приняли участие более 450 человек из 19 стран - членов НАТО и трех стран-партнеров.

"Было испытано более 60 систем и технологий противодействия беспилотникам, таких как датчики, системы наведения беспилотников на беспилотники, глушилки и киберперехватчики в реальных условиях", - отметили в Альянсе.

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Там добавили, что непосредственное участие Украины в учениях является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества Украина-НАТО, одобренной сторонами на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

"Такие учения, как C-UAS TIE, предоставляют уникальную возможность для совместного решения насущных проблем, таких как автономность и оперативная совместимость беспилотников, а также для изучения боевого опыта Украины в борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

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Интеграция технологий противодействия беспилотникам в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО является важной для усиления сил и средств сдерживания и обороны Альянса.