РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11256 посетителей онлайн
Новости
1 050 8
НАТО (8633) военные учения (3434) дроны (3553)

Украина впервые приняла участие в учениях НАТО по противодействию дронам

НАТО

Под эгидой НАТО в Нидерландах до 20 сентября продолжаются учения по испытанию систем противодействия беспилотникам, в которых впервые приняли участие представители Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В ежегодных учениях НАТО по технической совместимости систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS TIE) приняли участие более 450 человек из 19 стран - членов НАТО и трех стран-партнеров.

"Было испытано более 60 систем и технологий противодействия беспилотникам, таких как датчики, системы наведения беспилотников на беспилотники, глушилки и киберперехватчики в реальных условиях", - отметили в Альянсе.

Читайте также: Президент Румынии Йоганнис предлагает создать учебный центр для украинских морпехов

Там добавили, что непосредственное участие Украины в учениях является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества Украина-НАТО, одобренной сторонами на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

"Такие учения, как C-UAS TIE, предоставляют уникальную возможность для совместного решения насущных проблем, таких как автономность и оперативная совместимость беспилотников, а также для изучения боевого опыта Украины в борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Путин заявил о планах почти в десять раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

Интеграция технологий противодействия беспилотникам в интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО является важной для усиления сил и средств сдерживания и обороны Альянса.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сподіваємося, що члени Нато дізналися багато нового і цікавого від наших.
показать весь комментарий
19.09.2024 21:01 Ответить
Головне сподіватися щоб через тих членів НАТО менше нового дізналися кацапи .
показать весь комментарий
19.09.2024 21:26 Ответить
Це точно!!!!
показать весь комментарий
19.09.2024 21:30 Ответить
нато має величезний досвід протидії дронам.
румунія, польща та литва показали наочно, злагоджену та потужну взаємодію переляканих чиновників.
показать весь комментарий
19.09.2024 21:11 Ответить
Хлопці, навчить нату.!
показать весь комментарий
19.09.2024 21:15 Ответить
Лише хотів написати хто кого там навчає. Але може і добре, зі знаннями щось і удосконалять і нам передадуть для випробування в реалії війни
показать весь комментарий
20.09.2024 09:26 Ответить
Нарочно не придумаешь, называца)))
показать весь комментарий
19.09.2024 21:48 Ответить
Тут ще хто кого вчив...
показать весь комментарий
19.09.2024 21:57 Ответить
 
 