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безпілотник (3662) НАТО (6206) військові навчання (2758) дрони (4297)

Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

НАТО

Під егідою НАТО у Нідерландах до 20 вересня тривають навчання з випробування систем протидії безпілотникам, у яких уперше взяли участь представники України.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У щорічних навчаннях НАТО з технічної сумісності систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS TIE) узяли участь понад 450 людей із 19 країн – членів НАТО і трьох країн-партнерів.

"Було випробувано понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах", – зазначили в Альянсі.

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Там додали, що безпосередня участь України в навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО, схваленої сторонами на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

"Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", – йдеться в повідомленні.

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Інтеграція технологій протидії безпілотникам в інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО є важливою для посилення сил і засобів стримування і оборони Альянсу.

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Сподіваємося, що члени Нато дізналися багато нового і цікавого від наших.
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19.09.2024 21:01 Відповісти
Головне сподіватися щоб через тих членів НАТО менше нового дізналися кацапи .
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19.09.2024 21:26 Відповісти
Це точно!!!!
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19.09.2024 21:30 Відповісти
нато має величезний досвід протидії дронам.
румунія, польща та литва показали наочно, злагоджену та потужну взаємодію переляканих чиновників.
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19.09.2024 21:11 Відповісти
Хлопці, навчить нату.!
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19.09.2024 21:15 Відповісти
Лише хотів написати хто кого там навчає. Але може і добре, зі знаннями щось і удосконалять і нам передадуть для випробування в реалії війни
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20.09.2024 09:26 Відповісти
Нарочно не придумаешь, называца)))
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19.09.2024 21:48 Відповісти
Тут ще хто кого вчив...
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19.09.2024 21:57 Відповісти
 
 