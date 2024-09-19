Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

Під егідою НАТО у Нідерландах до 20 вересня тривають навчання з випробування систем протидії безпілотникам, у яких уперше взяли участь представники України.

Про це повідомили у пресслужбі НАТО, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У щорічних навчаннях НАТО з технічної сумісності систем протидії безпілотним літальним апаратам (C-UAS TIE) узяли участь понад 450 людей із 19 країн – членів НАТО і трьох країн-партнерів.

"Було випробувано понад 60 систем і технологій протидії безпілотникам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки і кіберперехоплювачі, в реальних умовах", – зазначили в Альянсі.

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Там додали, що безпосередня участь України в навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва Україна-НАТО, схваленої сторонами на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року.

"Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", – йдеться в повідомленні.

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Інтеграція технологій протидії безпілотникам в інтегровану протиповітряну і протиракетну оборону НАТО є важливою для посилення сил і засобів стримування і оборони Альянсу.