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безпілотник (3662) путін (23317) дрони (4297)

Путін заявив про плани майже вдесятеро збільшити випуск дронів у 2024 році

Путін планує майже вдесятеро збільшити випуск дронів

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що минулого року Збройні сили Росії отримали близько 140 тис. безпілотників різних типів, а цього року їхній випуск планується збільшити вдесятеро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс", про це Путін заявив на засіданні Військово-промислової комісії РФ з питання розвитку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення

"Цього року випуск безпілотників планується збільшити в рази, якщо сказати точніше, практично в 10 разів.

Розширюється лінійка безпілотних систем та створюються безекіпажні катери.

Ключове завдання - виробляти широку лінійку повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін збільшив загальну чисельність армії РФ майже до 2,4 млн осіб, - росЗМІ

Також російський диктатор заявив, що необхідно вже зараз прогнозувати, які завдання вирішуватимуть безпілотники завтра.

Він також повідомив, що роботи з проєктування, випробування і серійного випуску БПЛА вестимуться на базі особливих науково-виробничих центрів, яких до 2030 року в різних регіонах планується створити 48.

Також читайте: Путін їздив до Монголії радитися із шаманами про війну, - Spiegel

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Топ коментарі
+18
Пішов в рознос! - хер він зупиниться - тільки смерть
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19.09.2024 17:23
+16
Це те *****, з яким хтось намагається про щось домовлятись. Про якесь припинення , про якусь заморозку, про якийсь мирний план, який вони пишуть кому не ліньки. Пішли ви всі нахій! Дайте нам свою землю повернути з окупації.
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19.09.2024 17:24
+13
Ваша. Не набридло?
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19.09.2024 17:21
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Наша відповідь - асфальт і шашлики. Так переможемо.
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19.09.2024 17:19 Відповісти
Ваша. Не набридло?
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19.09.2024 17:21 Відповісти
Шо так, за бубочку срака болить?
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19.09.2024 18:15 Відповісти
А кровью харкати за ти шашлики не набридло?
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19.09.2024 18:34 Відповісти
Відосікі! Потужні відосікі стануть нашою відповіддю!
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19.09.2024 17:59 Відповісти
Я про щоденні спецвипуски для "крістін фадєєвих".
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19.09.2024 18:34 Відповісти
А де можна подивитися на пАтужну допомогу 95 шапітолію?
Наприклад, хоч одну посудомийку від скумбрії, лисого, пікалова, юзика?
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19.09.2024 18:35 Відповісти
Саме так - там де шикса обіцяє міліон дронів на рік - і от така муйня - у серпні місяці поставив у ЗСУ аж цілих 50 штук мавіків - це по пів мавіка на бригаду.
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19.09.2024 18:36 Відповісти
***** пішов в разнос. А Сі забезпечує його чипами для БПЛА і каже шо він тіпа ніпрічом і він за мір, *****...
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19.09.2024 17:19 Відповісти
Ти спочатку доживи до 2030 року!
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19.09.2024 17:20 Відповісти
Пішов в рознос! - хер він зупиниться - тільки смерть
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19.09.2024 17:23 Відповісти
Нагадує відомий радянський фільм - "А ти азартєн, Парамоша!"))
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19.09.2024 17:25 Відповісти
Це те *****, з яким хтось намагається про щось домовлятись. Про якесь припинення , про якусь заморозку, про якийсь мирний план, який вони пишуть кому не ліньки. Пішли ви всі нахій! Дайте нам свою землю повернути з окупації.
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19.09.2024 17:24 Відповісти
Так, саме ********** зеленский обіцяв за рік закінчити війну, бо очі х...ла просто мироточаит миром. Три роки він бачив мир в очах вбивці та всім доказував - саме Порошенко винуватець тієї війни - наживається.
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19.09.2024 18:39 Відповісти
карлік вже 1000 літаків створив, а наші дрони будуть чекати 48 центрів рашен-дронобудування.
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19.09.2024 17:25 Відповісти
російські війська вперше за весь час війни нанесли ураження одному із наших підрозділів FPV-дронами, які були доставлені в оперативну зону багаторазовим БпЛА-маткою, на відстані 40 км від лінії фронту.

Відео

https://streamable.com/utbyai

БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.
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19.09.2024 17:26 Відповісти
Якщо вони таке масштабують (а вони можуть), то нам буде ой як невесело...
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19.09.2024 17:28 Відповісти
Побачив дешевий мультик, а де відео, як кацап наніс ураження одному із наших підрозділів?!
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19.09.2024 18:31 Відповісти
До чого ця бравада про мультики? Воно вже є і літає. І наші на собі це відчули. Поки що це експериментальний зразок, але у них все швидко з'являється на фронті. І у великих кількостях.
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19.09.2024 18:34 Відповісти
росіяни випробовують "літаючий РЕБ", - експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Відео

https://streamable.com/r4iod4

"Наш противник намагається ставити модулі окопного РЕБ на дрони. РЕБ вмикається з пульта. Я здогадуюся навіщо", - написав Бескрестнов.
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19.09.2024 17:27 Відповісти
Здохни ти вже рашиська паскуда ,як земля тримає цю погань, а чи є в нас план знищення рашиської військової інфраструктури так і ліквідація всіх виродків які принесли цю війну.
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19.09.2024 17:27 Відповісти
Ну все, стадо рашапітєков перейде на шті да кашу, усі на 12-ти робочу зміну!
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19.09.2024 17:29 Відповісти
іронічно буде якщо пуйла дрон і денацифікує
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19.09.2024 17:38 Відповісти
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19.09.2024 17:50 Відповісти
Валити треба по заводах...

І по воєнних городках..
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19.09.2024 17:51 Відповісти
Та що ви кажете? Оце новина!!!

А в Генштабі знають про Вашу думку?
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19.09.2024 18:32 Відповісти
Та Ви передастом спрацюйте вже.
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19.09.2024 22:14 Відповісти
Не можу. Місце передаста вже ви зайняли.
З почином, передаска!
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20.09.2024 11:43 Відповісти
Ну це вже по-дитячому.
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20.09.2024 11:54 Відповісти
слабак!!
Зе вже зробив мільон
дронів
та висадив мільон дерев
та зняв мільон відосіків
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19.09.2024 17:51 Відповісти
и накрутил 1 мегаватт электрики
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19.09.2024 17:55 Відповісти
48 законных целей для Паляницi
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19.09.2024 17:53 Відповісти
Ага, для однієї 48 цілей
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19.09.2024 18:13 Відповісти
Десять років тому кацапи постійно скиглили що у них безпілотна авіація відсутня в принципі. Голосили що Захід випередив їх на 100 років. А тепер я не можу назвати жодного західного адекватного розвід. дрона, який не був би розміром з автобус.
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19.09.2024 18:00 Відповісти
Західним країнам це не дуже треба об'єктивно
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19.09.2024 18:18 Відповісти
Вдесятеро вибухів і його расія отримає....
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19.09.2024 18:01 Відповісти
А що у нас не говорили про мільйони дронів ? а випустили скільки 50 чи 150...
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19.09.2024 18:11 Відповісти
Вангую- на днях наш Президент виступить з аналогічною заявою...але більш " потужно"...😁
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19.09.2024 21:43 Відповісти
Думаю він як завжди разів в 5 п*здить, але від того не легше. Зараз у них і так тьма дронів
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19.09.2024 18:16 Відповісти
а скільки НАТО дронів виготовили 10 чи 100 за рік ? У них хоч є один стандартизований дрон-FPV чи ударний БПЛА, який пройшой випробування та пішову серію ?)) Вони ж роблять не більше для оборони ніж наша влада... Напевно Стерненко і волонтери це найбільші виробники FPV західніше россії.
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19.09.2024 18:18 Відповісти
а що Стерненко вже дрони виробляє? Я думав він тільки колядує в інтернетах а потім купує дрони на ті гроші
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19.09.2024 18:40 Відповісти
А навіщо їм такі дрони.Такі дрони,це війна м'ясорубка і великі втрати серед людей.США так не воювали дуже давно.Он один раз прилетіло і складу немає.А якби почали по москалям прилітати ракети,подібні на Томагавк? США може ракет більше в рази виготовляти,ніж москалі.США використовували безпілотники ще тоді,коли їх ні в кого не було.
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19.09.2024 23:41 Відповісти
3,14дарас тобі прогули ставлять на кладовищі,а ти ще й досі коптиш, гнида,білий світ.
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19.09.2024 18:29 Відповісти
І зроблять. Цеж не зеленский виповнює свої обіцянки - дам міліон. У серпні дав аж 50 штук.
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19.09.2024 18:41 Відповісти
З ішака бере приклад.
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19.09.2024 20:53 Відповісти
бабок від продажу нафти і газу вистачає, ***** може собі дозволити, санкції стурбованих виявилися дуже 'ефективними'
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19.09.2024 20:56 Відповісти
Ето пока партизаны на московии не начали с помощью дронов охотиться за чиновниками и путинскими холуями. Тогда на московии за одно слово дрон будут сажать в тюрьму
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19.09.2024 21:06 Відповісти
Гучний пердьож у воду. Це як минулий рік вони трясли ялдою про 120млрд баксів на військовий бюджет. В цьому році трясуть про + два млн мяса і 10х виробництво дронів. На що треба вдвічі більше бабла. Тоді як то там то тут куйло через коліно кидають. Рашка точно розвалиться такими темпами. Головне щоб ми до того часу встояли.
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19.09.2024 22:47 Відповісти
 
 