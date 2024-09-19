Путін заявив про плани майже вдесятеро збільшити випуск дронів у 2024 році

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що минулого року Збройні сили Росії отримали близько 140 тис. безпілотників різних типів, а цього року їхній випуск планується збільшити вдесятеро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс", про це Путін заявив на засіданні Військово-промислової комісії РФ з питання розвитку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення

"Цього року випуск безпілотників планується збільшити в рази, якщо сказати точніше, практично в 10 разів.

Розширюється лінійка безпілотних систем та створюються безекіпажні катери.

Ключове завдання - виробляти широку лінійку повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки", - сказав Путін.

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Також російський диктатор заявив, що необхідно вже зараз прогнозувати, які завдання вирішуватимуть безпілотники завтра.

Він також повідомив, що роботи з проєктування, випробування і серійного випуску БПЛА вестимуться на базі особливих науково-виробничих центрів, яких до 2030 року в різних регіонах планується створити 48.

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