Путин заявил о планах почти в десять раз увеличить выпуск дронов в 2024 году
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в прошлом году Вооруженные силы России получили около 140 тыс. беспилотников различных типов, а в этом году их выпуск планируется увеличить в десять раз.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения
"В этом году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, если сказать точнее, практически в 10 раз.
Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера.
Ключевая задача - производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники", - сказал Путин.
Также российский диктатор заявил, что необходимо уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра.
Он также сообщил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА будут вестись на базе особых научно-производственных центров, которых до 2030 года в разных регионах планируется создать 48.
Пожалуйста, подождите...
Наприклад, хоч одну посудомийку від скумбрії, лисого, пікалова, юзика?
Відео
https://streamable.com/utbyai
БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.
Відео
https://streamable.com/r4iod4
"Наш противник намагається ставити модулі окопного РЕБ на дрони. РЕБ вмикається з пульта. Я здогадуюся навіщо", - написав Бескрестнов.
І по воєнних городках..
А в Генштабі знають про Вашу думку?
З почином, передаска!
Зе вже зробив мільон
дронів
та висадив мільон дерев
та зняв мільон відосіків