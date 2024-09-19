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беспилотник (3133) путин (30474) дроны (3553)

Путин заявил о планах почти в десять раз увеличить выпуск дронов в 2024 году

Путін планує майже вдесятеро збільшити випуск дронів

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что в прошлом году Вооруженные силы России получили около 140 тыс. беспилотников различных типов, а в этом году их выпуск планируется увеличить в десять раз.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения

"В этом году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, если сказать точнее, практически в 10 раз.

Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера.

Ключевая задача - производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин увеличил общую численность армии РФ почти до 2,4 млн человек, - росСМИ

Также российский диктатор заявил, что необходимо уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра.

Он также сообщил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску БПЛА будут вестись на базе особых научно-производственных центров, которых до 2030 года в разных регионах планируется создать 48.

Также читайте: Путин ездил в Монголию советоваться с шаманами о войне, - Spiegel
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Топ комментарии
+18
Пішов в рознос! - хер він зупиниться - тільки смерть
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19.09.2024 17:23
+16
Це те *****, з яким хтось намагається про щось домовлятись. Про якесь припинення , про якусь заморозку, про якийсь мирний план, який вони пишуть кому не ліньки. Пішли ви всі нахій! Дайте нам свою землю повернути з окупації.
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19.09.2024 17:24
+13
Ваша. Не набридло?
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19.09.2024 17:21
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Наша відповідь - асфальт і шашлики. Так переможемо.
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19.09.2024 17:19 Ответить
Ваша. Не набридло?
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19.09.2024 17:21 Ответить
Шо так, за бубочку срака болить?
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19.09.2024 18:15 Ответить
А кровью харкати за ти шашлики не набридло?
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19.09.2024 18:34 Ответить
Відосікі! Потужні відосікі стануть нашою відповіддю!
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19.09.2024 17:59 Ответить
Я про щоденні спецвипуски для "крістін фадєєвих".
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19.09.2024 18:34 Ответить
А де можна подивитися на пАтужну допомогу 95 шапітолію?
Наприклад, хоч одну посудомийку від скумбрії, лисого, пікалова, юзика?
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19.09.2024 18:35 Ответить
Саме так - там де шикса обіцяє міліон дронів на рік - і от така муйня - у серпні місяці поставив у ЗСУ аж цілих 50 штук мавіків - це по пів мавіка на бригаду.
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19.09.2024 18:36 Ответить
***** пішов в разнос. А Сі забезпечує його чипами для БПЛА і каже шо він тіпа ніпрічом і він за мір, *****...
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19.09.2024 17:19 Ответить
Ти спочатку доживи до 2030 року!
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19.09.2024 17:20 Ответить
Пішов в рознос! - хер він зупиниться - тільки смерть
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19.09.2024 17:23 Ответить
Нагадує відомий радянський фільм - "А ти азартєн, Парамоша!"))
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19.09.2024 17:25 Ответить
Це те *****, з яким хтось намагається про щось домовлятись. Про якесь припинення , про якусь заморозку, про якийсь мирний план, який вони пишуть кому не ліньки. Пішли ви всі нахій! Дайте нам свою землю повернути з окупації.
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19.09.2024 17:24 Ответить
Так, саме ********** зеленский обіцяв за рік закінчити війну, бо очі х...ла просто мироточаит миром. Три роки він бачив мир в очах вбивці та всім доказував - саме Порошенко винуватець тієї війни - наживається.
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19.09.2024 18:39 Ответить
карлік вже 1000 літаків створив, а наші дрони будуть чекати 48 центрів рашен-дронобудування.
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19.09.2024 17:25 Ответить
російські війська вперше за весь час війни нанесли ураження одному із наших підрозділів FPV-дронами, які були доставлені в оперативну зону багаторазовим БпЛА-маткою, на відстані 40 км від лінії фронту.

Відео

https://streamable.com/utbyai

БпЛА-матка вів візуальну розвідку і направив FPV в атаку. Він також функціонував як ретранслятор управління і відео. Військові наголошують, що близькість матки-ретранслятора до FPV знижує ефективність окопного РЕБ до нуля.
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19.09.2024 17:26 Ответить
Якщо вони таке масштабують (а вони можуть), то нам буде ой як невесело...
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19.09.2024 17:28 Ответить
Побачив дешевий мультик, а де відео, як кацап наніс ураження одному із наших підрозділів?!
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19.09.2024 18:31 Ответить
До чого ця бравада про мультики? Воно вже є і літає. І наші на собі це відчули. Поки що це експериментальний зразок, але у них все швидко з'являється на фронті. І у великих кількостях.
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19.09.2024 18:34 Ответить
росіяни випробовують "літаючий РЕБ", - експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

Відео

https://streamable.com/r4iod4

"Наш противник намагається ставити модулі окопного РЕБ на дрони. РЕБ вмикається з пульта. Я здогадуюся навіщо", - написав Бескрестнов.
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19.09.2024 17:27 Ответить
Здохни ти вже рашиська паскуда ,як земля тримає цю погань, а чи є в нас план знищення рашиської військової інфраструктури так і ліквідація всіх виродків які принесли цю війну.
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19.09.2024 17:27 Ответить
Ну все, стадо рашапітєков перейде на шті да кашу, усі на 12-ти робочу зміну!
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19.09.2024 17:29 Ответить
іронічно буде якщо пуйла дрон і денацифікує
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19.09.2024 17:38 Ответить
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19.09.2024 17:50 Ответить
Валити треба по заводах...

І по воєнних городках..
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19.09.2024 17:51 Ответить
Та що ви кажете? Оце новина!!!

А в Генштабі знають про Вашу думку?
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19.09.2024 18:32 Ответить
Та Ви передастом спрацюйте вже.
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19.09.2024 22:14 Ответить
Не можу. Місце передаста вже ви зайняли.
З почином, передаска!
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20.09.2024 11:43 Ответить
Ну це вже по-дитячому.
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20.09.2024 11:54 Ответить
слабак!!
Зе вже зробив мільон
дронів
та висадив мільон дерев
та зняв мільон відосіків
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19.09.2024 17:51 Ответить
и накрутил 1 мегаватт электрики
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19.09.2024 17:55 Ответить
48 законных целей для Паляницi
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19.09.2024 17:53 Ответить
Ага, для однієї 48 цілей
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19.09.2024 18:13 Ответить
Десять років тому кацапи постійно скиглили що у них безпілотна авіація відсутня в принципі. Голосили що Захід випередив їх на 100 років. А тепер я не можу назвати жодного західного адекватного розвід. дрона, який не був би розміром з автобус.
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19.09.2024 18:00 Ответить
Західним країнам це не дуже треба об'єктивно
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19.09.2024 18:18 Ответить
Вдесятеро вибухів і його расія отримає....
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19.09.2024 18:01 Ответить
А що у нас не говорили про мільйони дронів ? а випустили скільки 50 чи 150...
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19.09.2024 18:11 Ответить
Вангую- на днях наш Президент виступить з аналогічною заявою...але більш " потужно"...😁
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19.09.2024 21:43 Ответить
Думаю він як завжди разів в 5 п*здить, але від того не легше. Зараз у них і так тьма дронів
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19.09.2024 18:16 Ответить
а скільки НАТО дронів виготовили 10 чи 100 за рік ? У них хоч є один стандартизований дрон-FPV чи ударний БПЛА, який пройшой випробування та пішову серію ?)) Вони ж роблять не більше для оборони ніж наша влада... Напевно Стерненко і волонтери це найбільші виробники FPV західніше россії.
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19.09.2024 18:18 Ответить
а що Стерненко вже дрони виробляє? Я думав він тільки колядує в інтернетах а потім купує дрони на ті гроші
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19.09.2024 18:40 Ответить
А навіщо їм такі дрони.Такі дрони,це війна м'ясорубка і великі втрати серед людей.США так не воювали дуже давно.Он один раз прилетіло і складу немає.А якби почали по москалям прилітати ракети,подібні на Томагавк? США може ракет більше в рази виготовляти,ніж москалі.США використовували безпілотники ще тоді,коли їх ні в кого не було.
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19.09.2024 23:41 Ответить
3,14дарас тобі прогули ставлять на кладовищі,а ти ще й досі коптиш, гнида,білий світ.
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19.09.2024 18:29 Ответить
І зроблять. Цеж не зеленский виповнює свої обіцянки - дам міліон. У серпні дав аж 50 штук.
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19.09.2024 18:41 Ответить
З ішака бере приклад.
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19.09.2024 20:53 Ответить
бабок від продажу нафти і газу вистачає, ***** може собі дозволити, санкції стурбованих виявилися дуже 'ефективними'
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19.09.2024 20:56 Ответить
Ето пока партизаны на московии не начали с помощью дронов охотиться за чиновниками и путинскими холуями. Тогда на московии за одно слово дрон будут сажать в тюрьму
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19.09.2024 21:06 Ответить
Гучний пердьож у воду. Це як минулий рік вони трясли ялдою про 120млрд баксів на військовий бюджет. В цьому році трясуть про + два млн мяса і 10х виробництво дронів. На що треба вдвічі більше бабла. Тоді як то там то тут куйло через коліно кидають. Рашка точно розвалиться такими темпами. Головне щоб ми до того часу встояли.
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19.09.2024 22:47 Ответить
 
 