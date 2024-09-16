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путин (30484) Монголия (43) шаман (8)

Путин ездил в Монголию совещаться с шаманами о войне, - Spiegel

Путін їздив до Монголії, щоб відвідати шаманів

Российский диктатор Владимир Путин посещал Монголию для встречи с шаманами.

Об этом в своей колонке на Spiegel пишет Михаил Зыгарь, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, эту версию обсуждают источники, близкие к Кремлю.

Автор обращает внимание на то, что Монголия и Тува, где Путин побывал до поездки в Монголию, считаются родиной самых могущественных шаманов мира. Он напомнил, что Путин давно известен своим особым отношением к мистике.

Зыгарь со ссылкой на источник, близкий к Кремлю отметил, что перед началом агрессии против Украины Путин также консультировался с различными мистиками. По словам собеседника, все они предсказывали победу России.

"Сейчас в Москве ходят слухи, что для использования ядерного оружия Путину нужно благословение шаманов. Без их согласия он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов. И якобы вернулся из Монголии довольный", - добавил автор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский МИД объявил демарш Монголии в связи с визитом Путина 

Визит Путина в Монголию

Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.

Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.

В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.

В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.

Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.

Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.

Также читайте: Результаты будут, хоть это и нелегко, - прокурор МУС Хан об отказе Монголии арестовать Путина
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Топ комментарии
+21
Воно їбануте...
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16.09.2024 09:55
+13
Маячня. Що автори цієї нісенітниці, що *********, що сектанти МАГА з рептілоїдами - просто дебіли.
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16.09.2024 09:58
+7
Так в нього ж є якутськии шаман
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16.09.2024 09:56
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Воно їбануте...
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16.09.2024 09:55 Ответить
Ібануті журналісти шпігеля,фуйло давно в морозилці.краще б написали об двійника путєна монголи витерли ноги.
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16.09.2024 10:50 Ответить
Так в нього ж є якутськии шаман
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16.09.2024 09:56 Ответить
вже розжалуваний.
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16.09.2024 10:04 Ответить
Давно не новина, що багато політиків звертаються до шаманів, магів, відьом.
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16.09.2024 09:57 Ответить
Ну, деякі ще й до церковних бородатих брехунців в платтячках звертаються (той самий Новінський, Янек і багато інших - на щастя, нікому вся ця маячня не допомагає, що доводить практика)).
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16.09.2024 10:44 Ответить
воно не так працює як вони думають. кажуть, що на кораблі мацква були якісь мощі якого святого для захисту від зла. ну вони й захистили від зла, тільки забули врахувати, самі ж кацапи і їхній корабель є злом, от і потонули.
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16.09.2024 12:39 Ответить
От же ж некрофіли чортові )))
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16.09.2024 12:58 Ответить
Маячня. Що автори цієї нісенітниці, що *********, що сектанти МАГА з рептілоїдами - просто дебіли.
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16.09.2024 09:58 Ответить
Боже, скільки ж у світі інформаційних помийок!
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16.09.2024 10:00 Ответить
Наступне - створення ананербе?
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16.09.2024 10:00 Ответить
Вже.
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16.09.2024 10:05 Ответить
Наступним буде створення ананербе?
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16.09.2024 10:01 Ответить
Була передача, про те, що якійсь підрозділ пуйла шукає деякі артефакти. Щит Ахілеса, меч Арея і пояс цариці амазонок..ото на Зміїному й в Криму..не знайшов, бо шукає далі. Начебто це все є на території бувшої Сарматії..кримський міст збудував на розломі тиктинічних плит, а древні вважали що там вхід до царства мертвих..

У діда стріха поїхала, півбюджета раїсі у маячню закопує)) а оточення чухню всіляку йому підсовують, щоб грошей побільше збити))
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16.09.2024 10:35 Ответить
Не маючи шамки(жарг. - їда) ЖРЕЦЬ(=ЧАВКАЛО, а не РОБІТНИК) ЗДОХНЕ, а тут такий тупий бабловитий красава: - ****** ***** ******ич, то чого ж бабла не збити жителям пустелі. Тупому ЗАКОНОМ вже ніщо не допоможе - ВСЕ ПРОЇБАВ.
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16.09.2024 11:06 Ответить
якась дурня... жоден "правильний" поважаючий себе та світ шаман може лише показати йому найкоротший шлях до руського кора-***... імеджмейкери прямо, хочуть його прирівняти до гітлера... так у того хоч аненербе було, і шо - допомогло?...
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16.09.2024 10:03 Ответить
******* шамани скажуть йому те, що він хоче почути і одержати непогану плату, на яку можна буде гудіти не один рік.
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16.09.2024 10:33 Ответить
Якщо йому головний пекінський "шаман" не погодить удар ядеркою, він на це не піде.
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16.09.2024 10:04 Ответить
До підкацапських після Габишева і шойгу - сцить.
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16.09.2024 10:05 Ответить
ТСН Шпігель вражає.
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16.09.2024 10:09 Ответить
Мог бы через фуражку Гитлера связаться с самим Адиком. Он бы ему рассказал что и как.
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16.09.2024 10:11 Ответить
***** б перспектива не сподобалася..

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16.09.2024 10:24 Ответить
Ботоксний кабай дійсно такий й@бнутий, чи всього лише таким чином він своїм авторитетом намагається підтримати віру холопів у богів?
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16.09.2024 10:12 Ответить
путін поїхав до шаманів порадитися чи використовувати ядерну зброю? Ха. Цей Зигар 'мутний типок', здається, мутний путінський підарок. Бо на початку вторгнення кацапів в Україну в якомусь інтерв'ю він запитував у якогось там світового авторитета - 'а чи з'являться тепер фашисти в Україні після агресії путіна, чи матиме тепер світ проблему з фашизмом в Україні'. Зигар не бажав поговорити про очевидний вже російський фашизм, йому захотілося про українців поговорити в майбутньому. Не можна довіряти російським підарам.
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16.09.2024 10:15 Ответить
Он и правда гомосексуалист, но всегда был за Украину.

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16.09.2024 10:49 Ответить
не вірю, це як Дуров був за свободу слова, а Собчак за демократію. Крім того, жоден кацап не може бути за Україну, бо питання тепер стало так - Україна чи росія буде далі існувати. Я деякі інтерв'ю його дивилася і зрозуміло, що Зигаря
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16.09.2024 11:15 Ответить
Зигаря хвилює виключно росія і її майбутнє
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16.09.2024 11:16 Ответить
не треба забувати про те,що служити пуйлу всєя недаросії можна по різному, модна мати багато різних варіантів розвитку подій. Особисто для мене він себе викрив одним його запитанням - про потенційний можливий в майбутньому фашизм в Україні, при цьому ніколи не була піднята ним тема про реальний теперішній масовий фашизм в росії, підкріплений ядерним арсеналом, нафтою і газом.
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16.09.2024 12:31 Ответить
Нехай ще нах з'їзде.
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16.09.2024 10:24 Ответить
Цікавий вкид.
Тобто до Монголії він мав сумнів щодо застосування ЯЗ.
А повернувся задоволений бо йому неначе б то шамани дозволили .
Це ще одна страшилка від рашистьської пропаганди.
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16.09.2024 10:47 Ответить
фсбшний вкид
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16.09.2024 10:51 Ответить
Так. Рассчитанный исключительно на любителей конспирологии - т.е. на генетических совков.
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16.09.2024 11:16 Ответить
копіює Гітлера паскуда
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16.09.2024 10:54 Ответить
Чому не з,їли типа принесли жертву щоб кацапстан врятувать а так тільки розмови
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16.09.2024 11:04 Ответить
подібно.що МІХАЛ ЗИГАР також "шаман" куйлав у фріцляндії.та ще й за гроші "шамана-куйла " пише в Spiegel???
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16.09.2024 11:08 Ответить
Ну , якщо в них пуйло вишуканий довбень , то чого дивуватися з усіх інших мешканців пуйлостану.
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16.09.2024 11:11 Ответить
Безбожник Пуйло вірить у шаманів? Ну-ну))).
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16.09.2024 11:13 Ответить
Кажуть, тільки у шаманів він і вірить.
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16.09.2024 13:25 Ответить
Spiegel по-немецки - Зеркало.
Т.е. если вы читаете и верите там во всякую х-ню, то проблема не в зеркале - а в вас.
Поэтому проходим мимо - очередной вброс кремлевского гавна на вентиллятор.
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16.09.2024 11:14 Ответить
Кажуть, цар Крез, правитель могутньої держави Лідії, запитав у дельфійського оракула, що станеться, коли він почне війну проти Персії. Оракул відповів, що в такому разі Крез зруйнує велике царство. Лідійський цар зрадів, і почав війну.

Зрештою, пророцтво виявилося правдивим, але навпаки, - почавши війну проти персів, Крез цим кроком зруйнував свою власну державу.

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16.09.2024 11:19 Ответить
хвуйлу шаман
бубном в бубен настучав свою відповідь,
бо той по монгольські ні бе ні ме
лиш кукарєку
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16.09.2024 11:24 Ответить
монгол до монгола. все логічно
алЄнєвод-2
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16.09.2024 11:42 Ответить
Як бачимо, навіть псевдо-нейтральні оглядачі в єс визнають - застосування ****** ядерної зброї ніяк особливо не залежить від постачання зброї Україні чи невдач засрашинців у війні. А майже виключно від голосів в довбешці *****...
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16.09.2024 11:56 Ответить
Зовсім подуріли, тут звичайних слів не підібрати... коли ж вони там здохнуть. Гарні люди гинуть, а то падло ніяк не здохне. Та що ж таке то з цим світом.
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16.09.2024 12:29 Ответить
Мертвечук возив х......шаманів з басейну ріки Оріноко. Не підійшли. Тоді алєнєвод через своїх став окурювати х..... Ще один кремлівський пасажир Микола 2 теж користувався шаманами, був навіть придворний шаман, чи то бурят чи то тивинець.
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16.09.2024 12:43 Ответить
 
 