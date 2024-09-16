Путин ездил в Монголию совещаться с шаманами о войне, - Spiegel
Российский диктатор Владимир Путин посещал Монголию для встречи с шаманами.
Об этом в своей колонке на Spiegel пишет Михаил Зыгарь, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, эту версию обсуждают источники, близкие к Кремлю.
Автор обращает внимание на то, что Монголия и Тува, где Путин побывал до поездки в Монголию, считаются родиной самых могущественных шаманов мира. Он напомнил, что Путин давно известен своим особым отношением к мистике.
Зыгарь со ссылкой на источник, близкий к Кремлю отметил, что перед началом агрессии против Украины Путин также консультировался с различными мистиками. По словам собеседника, все они предсказывали победу России.
"Сейчас в Москве ходят слухи, что для использования ядерного оружия Путину нужно благословение шаманов. Без их согласия он не мог пойти на такой серьезный шаг, боясь разгневать духов. И якобы вернулся из Монголии довольный", - добавил автор.
Визит Путина в Монголию
Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина. Ранее в Международном уголовном суде отметили, что Монголия является страной, которая ратифицировала Римский статут. Согласно ему, она обязана арестовать диктатора РФ Путина по ордеру, который выдал суд в Гааге.
Арестовать российского диктатора Монголию призвало и Министерство иностранных дел Украины. В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником.
В свою очередь агентство Bloomberg писало, что российского диктатора Владимира Путина заверили перед запланированным визитом в Монголию, что он не будет арестован за военные преступления по ордеру Международного уголовного суда. Это будет его первый визит в страну, которая ратифицировала Римский статут.
В Европарламенте призвали высокого представителя ЕС Жозепа Борреля отреагировать на поведение Монголии, если она не арестует российского диктатора Владимира Путина.
Впоследствии Монголия объяснила, что не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест диктатора РФ Владимира Путина, поскольку зависима от импорта российских энергопродуктов.
Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии проигнорировали ордер Международного уголовного суда на арест Путина.
Пожалуйста, подождите...
У діда стріха поїхала, півбюджета раїсі у маячню закопує)) а оточення чухню всіляку йому підсовують, щоб грошей побільше збити))
ТСНШпігель вражає.
Тобто до Монголії він мав сумнів щодо застосування ЯЗ.
А повернувся задоволений бо йому неначе б то шамани дозволили .
Це ще одна страшилка від рашистьської пропаганди.
Т.е. если вы читаете и верите там во всякую х-ню, то проблема не в зеркале - а в вас.
Поэтому проходим мимо - очередной вброс кремлевского гавна на вентиллятор.
Зрештою, пророцтво виявилося правдивим, але навпаки, - почавши війну проти персів, Крез цим кроком зруйнував свою власну державу.
бубном в бубен настучав свою відповідь,
бо той по монгольські ні бе ні ме
лиш кукарєку
алЄнєвод-2