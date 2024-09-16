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Путін їздив до Монголії радитися із шаманами про війну, - Spiegel

Путін їздив до Монголії, щоб відвідати шаманів

Російський диктатор Володимир Путін відвідував Монголію для зустрічі з шаманами. 

Про це у своїй колонці на Spiegel пише Михайло Зигар, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цю версію обговорюють джерела, близькі до Кремля.

Автор звертає увагу на те, що Монголія та Тува, де Путін побував до поїздки в Монголію, вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів світу. Він нагадав, що Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики.

Зигар із посиланням на джерело, близьке до Кремля зазначив, що перед початком агресії проти України Путін також консультувався з різними містиками. За словами співрозмовника, всі вони пророкували перемогу Росії.

"Зараз у Москві ширяться чутки, що для використання ядерної зброї Путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розгнівити духів. І нібито повернувся з Монголії задоволений", - додав автор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українське МЗС оголосило демарш Монголії у зв’язку з візитом Путіна

Візит Путіна до Монголії

Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна. Раніше у Міжнародному кримінальному суді зазначили, що Монголія є країною, яка ратифікувала Римський статут. Відповідно до нього, вона зобов'язана заарештувати диктатора РФ Путіна за ордером, який видав суд в Гаазі.

Арештувати російського диктатора Монголію закликало і Міністерство зовнішніх справ України. У відомстві нагадали, що Путін є воєнним злочинцем.

Своєю чергою агентство Bloomberg писало, що російського диктатора Володимира Путіна запевнили перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду. Це буде його перший візит до країни, яка ратифікувала Римський статут.

У Європарламенті закликали високого представника ЄС Жозепа Борреля відреагувати на поведінку Монголії, якщо вона не заарештує російського диктатора Володимира Путіна.

Згодом Монголія пояснила, що не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, оскільки залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна.

Також читайте: Результати будуть, хоч це і нелегко, - прокурор МКС Хан про відмову Монголії заарештувати Путіна

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Топ коментарі
+21
Воно їбануте...
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16.09.2024 09:55
+13
Маячня. Що автори цієї нісенітниці, що *********, що сектанти МАГА з рептілоїдами - просто дебіли.
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16.09.2024 09:58
+7
Так в нього ж є якутськии шаман
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16.09.2024 09:56
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Воно їбануте...
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16.09.2024 09:55 Відповісти
Ібануті журналісти шпігеля,фуйло давно в морозилці.краще б написали об двійника путєна монголи витерли ноги.
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16.09.2024 10:50 Відповісти
Так в нього ж є якутськии шаман
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16.09.2024 09:56 Відповісти
вже розжалуваний.
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16.09.2024 10:04 Відповісти
Давно не новина, що багато політиків звертаються до шаманів, магів, відьом.
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16.09.2024 09:57 Відповісти
Ну, деякі ще й до церковних бородатих брехунців в платтячках звертаються (той самий Новінський, Янек і багато інших - на щастя, нікому вся ця маячня не допомагає, що доводить практика)).
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16.09.2024 10:44 Відповісти
воно не так працює як вони думають. кажуть, що на кораблі мацква були якісь мощі якого святого для захисту від зла. ну вони й захистили від зла, тільки забули врахувати, самі ж кацапи і їхній корабель є злом, от і потонули.
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16.09.2024 12:39 Відповісти
От же ж некрофіли чортові )))
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16.09.2024 12:58 Відповісти
Маячня. Що автори цієї нісенітниці, що *********, що сектанти МАГА з рептілоїдами - просто дебіли.
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16.09.2024 09:58 Відповісти
Боже, скільки ж у світі інформаційних помийок!
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16.09.2024 10:00 Відповісти
Наступне - створення ананербе?
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16.09.2024 10:00 Відповісти
Вже.
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16.09.2024 10:05 Відповісти
Наступним буде створення ананербе?
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16.09.2024 10:01 Відповісти
Була передача, про те, що якійсь підрозділ пуйла шукає деякі артефакти. Щит Ахілеса, меч Арея і пояс цариці амазонок..ото на Зміїному й в Криму..не знайшов, бо шукає далі. Начебто це все є на території бувшої Сарматії..кримський міст збудував на розломі тиктинічних плит, а древні вважали що там вхід до царства мертвих..

У діда стріха поїхала, півбюджета раїсі у маячню закопує)) а оточення чухню всіляку йому підсовують, щоб грошей побільше збити))
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16.09.2024 10:35 Відповісти
Не маючи шамки(жарг. - їда) ЖРЕЦЬ(=ЧАВКАЛО, а не РОБІТНИК) ЗДОХНЕ, а тут такий тупий бабловитий красава: - ****** ***** ******ич, то чого ж бабла не збити жителям пустелі. Тупому ЗАКОНОМ вже ніщо не допоможе - ВСЕ ПРОЇБАВ.
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16.09.2024 11:06 Відповісти
якась дурня... жоден "правильний" поважаючий себе та світ шаман може лише показати йому найкоротший шлях до руського кора-***... імеджмейкери прямо, хочуть його прирівняти до гітлера... так у того хоч аненербе було, і шо - допомогло?...
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16.09.2024 10:03 Відповісти
******* шамани скажуть йому те, що він хоче почути і одержати непогану плату, на яку можна буде гудіти не один рік.
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16.09.2024 10:33 Відповісти
Якщо йому головний пекінський "шаман" не погодить удар ядеркою, він на це не піде.
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16.09.2024 10:04 Відповісти
До підкацапських після Габишева і шойгу - сцить.
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16.09.2024 10:05 Відповісти
ТСН Шпігель вражає.
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16.09.2024 10:09 Відповісти
Мог бы через фуражку Гитлера связаться с самим Адиком. Он бы ему рассказал что и как.
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16.09.2024 10:11 Відповісти
***** б перспектива не сподобалася..

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16.09.2024 10:24 Відповісти
Ботоксний кабай дійсно такий й@бнутий, чи всього лише таким чином він своїм авторитетом намагається підтримати віру холопів у богів?
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16.09.2024 10:12 Відповісти
путін поїхав до шаманів порадитися чи використовувати ядерну зброю? Ха. Цей Зигар 'мутний типок', здається, мутний путінський підарок. Бо на початку вторгнення кацапів в Україну в якомусь інтерв'ю він запитував у якогось там світового авторитета - 'а чи з'являться тепер фашисти в Україні після агресії путіна, чи матиме тепер світ проблему з фашизмом в Україні'. Зигар не бажав поговорити про очевидний вже російський фашизм, йому захотілося про українців поговорити в майбутньому. Не можна довіряти російським підарам.
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16.09.2024 10:15 Відповісти
Он и правда гомосексуалист, но всегда был за Украину.

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16.09.2024 10:49 Відповісти
не вірю, це як Дуров був за свободу слова, а Собчак за демократію. Крім того, жоден кацап не може бути за Україну, бо питання тепер стало так - Україна чи росія буде далі існувати. Я деякі інтерв'ю його дивилася і зрозуміло, що Зигаря
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16.09.2024 11:15 Відповісти
Зигаря хвилює виключно росія і її майбутнє
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16.09.2024 11:16 Відповісти
не треба забувати про те,що служити пуйлу всєя недаросії можна по різному, модна мати багато різних варіантів розвитку подій. Особисто для мене він себе викрив одним його запитанням - про потенційний можливий в майбутньому фашизм в Україні, при цьому ніколи не була піднята ним тема про реальний теперішній масовий фашизм в росії, підкріплений ядерним арсеналом, нафтою і газом.
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16.09.2024 12:31 Відповісти
Нехай ще нах з'їзде.
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16.09.2024 10:24 Відповісти
Цікавий вкид.
Тобто до Монголії він мав сумнів щодо застосування ЯЗ.
А повернувся задоволений бо йому неначе б то шамани дозволили .
Це ще одна страшилка від рашистьської пропаганди.
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16.09.2024 10:47 Відповісти
фсбшний вкид
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16.09.2024 10:51 Відповісти
Так. Рассчитанный исключительно на любителей конспирологии - т.е. на генетических совков.
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16.09.2024 11:16 Відповісти
копіює Гітлера паскуда
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16.09.2024 10:54 Відповісти
Чому не з,їли типа принесли жертву щоб кацапстан врятувать а так тільки розмови
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16.09.2024 11:04 Відповісти
подібно.що МІХАЛ ЗИГАР також "шаман" куйлав у фріцляндії.та ще й за гроші "шамана-куйла " пише в Spiegel???
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16.09.2024 11:08 Відповісти
Ну , якщо в них пуйло вишуканий довбень , то чого дивуватися з усіх інших мешканців пуйлостану.
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16.09.2024 11:11 Відповісти
Безбожник Пуйло вірить у шаманів? Ну-ну))).
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16.09.2024 11:13 Відповісти
Кажуть, тільки у шаманів він і вірить.
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16.09.2024 13:25 Відповісти
Spiegel по-немецки - Зеркало.
Т.е. если вы читаете и верите там во всякую х-ню, то проблема не в зеркале - а в вас.
Поэтому проходим мимо - очередной вброс кремлевского гавна на вентиллятор.
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16.09.2024 11:14 Відповісти
Кажуть, цар Крез, правитель могутньої держави Лідії, запитав у дельфійського оракула, що станеться, коли він почне війну проти Персії. Оракул відповів, що в такому разі Крез зруйнує велике царство. Лідійський цар зрадів, і почав війну.

Зрештою, пророцтво виявилося правдивим, але навпаки, - почавши війну проти персів, Крез цим кроком зруйнував свою власну державу.

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16.09.2024 11:19 Відповісти
хвуйлу шаман
бубном в бубен настучав свою відповідь,
бо той по монгольські ні бе ні ме
лиш кукарєку
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16.09.2024 11:24 Відповісти
монгол до монгола. все логічно
алЄнєвод-2
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16.09.2024 11:42 Відповісти
Як бачимо, навіть псевдо-нейтральні оглядачі в єс визнають - застосування ****** ядерної зброї ніяк особливо не залежить від постачання зброї Україні чи невдач засрашинців у війні. А майже виключно від голосів в довбешці *****...
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16.09.2024 11:56 Відповісти
Зовсім подуріли, тут звичайних слів не підібрати... коли ж вони там здохнуть. Гарні люди гинуть, а то падло ніяк не здохне. Та що ж таке то з цим світом.
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16.09.2024 12:29 Відповісти
Мертвечук возив х......шаманів з басейну ріки Оріноко. Не підійшли. Тоді алєнєвод через своїх став окурювати х..... Ще один кремлівський пасажир Микола 2 теж користувався шаманами, був навіть придворний шаман, чи то бурят чи то тивинець.
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16.09.2024 12:43 Відповісти
 
 