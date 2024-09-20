УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12838 відвідувачів онлайн
Новини
9 140 28
військові навчання (2758) Франція (2902) пілот (74)

Перша група українських пілотів завершила підготовку на літаках Alphajet у Франції

Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet

У Франції завершила підготовку перша група українських пілотів на реактивних навчально-тренувальних літаках Alphajet.

Про це повідомили у генштабі армії Франції, інформує Цензор.НЕТ.

У Збройних силах Франції зазначили, що українській пілоти проходили підготовку з березня 2024 року.

Зазначається, що кількість пілотів, які пройшли відповідний курс, відповідає оперативним потребам України.

"Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet", – йдеться у повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше взяла участь у навчаннях НАТО з протидії дронам

Там зазначили, що центр Повітряних сил Франції готує пілотів для задоволення оперативних потреб Міноборони України з березня 2024 року.

Підготовка українських льотчиків є частиною оборонної допомоги від Франції.

Що відомо про навчання на Alphajet?

Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16.

Для забезпечення належної експлуатації цих літаків та початку навчальних польотів Повітряно-космічним силам Франції довелося в останній момент зупинити процес виведення їх з експлуатації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Швеція обговорили можливість підготовки українських бойових пілотів та оборонну співпрацю, - Міноборони

Після завершення навчання українські льотчики, як повідомлялося, мали вирушити до навчального центру в Румунії.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Варто зазначити, французькі пілоти добрі професіонали.
Сподіваюсь, навчання прошло добре.
показати весь коментар
20.09.2024 15:40
+4
це навчальні...типу Єврофайтер
Альфаджет
показати весь коментар
20.09.2024 16:09
+3
То ви вчиталися, чи ні?
Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16. Джерело:
показати весь коментар
20.09.2024 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Варто зазначити, французькі пілоти добрі професіонали.
Сподіваюсь, навчання прошло добре.
показати весь коментар
20.09.2024 15:40 Відповісти
Так про ф16 як єдино можливий літак для майбутніх ВПС України вже два роки говорили а тут Альфаджет якийсь. В збройних силах України і так забагато найменувань всілякої техніки, що не є добре у її обслуговуванні і ремонті. А тут ще альфаджет якийсь.
показати весь коментар
20.09.2024 15:45 Відповісти
Перепрошую. Не вчиталася в новину.
показати весь коментар
20.09.2024 15:46 Відповісти
Так может лучше борщ для мужа приготовить?
показати весь коментар
20.09.2024 16:34 Відповісти
Помер вже давно від раку. Не можу ваше побажання виконати
показати весь коментар
20.09.2024 16:36 Відповісти
Соболезную.Жену тоже рак убил.Не хотел Вас обидеть.
показати весь коментар
20.09.2024 17:01 Відповісти
А де ці пілоти вивчили англійську мову? У Франції чи може вивчатимуть у Румунії? Бо тільки на мову витрачали майже рік.

Або хтось із партнерів збрехав.
показати весь коментар
20.09.2024 15:45 Відповісти
Англійську вивчають тіко в Англії?
Хіба Вони не могли мову почати вивчати раніше?
А може взагалі вже володіли англійською, таке бува
показати весь коментар
20.09.2024 17:02 Відповісти
Мій коментар був про те, що хоча б у військовій авіації не слід плодити те, різноманіття, яке вже є у наземних силах оборони України.
показати весь коментар
20.09.2024 15:48 Відповісти
у військових інше бачення щодо перспектив європейських авіаційних платформ у ВПС України. Сподіватись на демократів і перероджених республіканців стає лячно.
показати весь коментар
20.09.2024 15:56 Відповісти
Пані, ми не в тому стані щоб носом крутити, особливо в авіації, тому треба брати все, що дають.
показати весь коментар
20.09.2024 15:58 Відповісти
В этом Вы правы. Пока у нас не будет инфраструктуры, то есть нормальных аэродромов под эти самолететы... Почему асфальтирщики этого не понимают??? Что у нас должны быть минимум два аэродрома, способные принимать и обслуживать такие самолеты.
показати весь коментар
20.09.2024 16:01 Відповісти
То ви вчиталися, чи ні?
Для льотної підготовки пілотів використовуються передані Бельгією модифіковані реактивні навчально-тренувальні літаки Alphajet. Вони оснащені панеллю приладів, що імітує аналогічну у винищувачах F-16. Джерело:
показати весь коментар
20.09.2024 16:08 Відповісти
Ще раз. Чим більше різних найменуваннь у армії тим складніше їх обслуговувати. І не тільки в Україні, а й за допомогою ЄС чи США.
показати весь коментар
20.09.2024 16:15 Відповісти
Не старайтеся. Люди своє пишуть а що там написано в публікації то таке.
показати весь коментар
20.09.2024 16:24 Відповісти
...пане Сергію! А якщо на Міг-29 поставити панель (як Ви і писаки написали) з Ф-16... то вже можна буде потирати руки і говорити...що все добре? Чи Ви не знаєте, що не панель головне у літаку..а льотні характеристики !!! літака!! Це як на Москвич поставити прилади Мерседеса... вчити людину і волати про успішне навчання.!! ))) А саме просте..що у Франції проходили льотну практику звичайні курсанти... яким до Ф-16... як нам до перемоги разом з зеленським!
показати весь коментар
20.09.2024 17:21 Відповісти
Читайте уважно новину. Літаки навчальні з панелью як Ф16, ніхто їх не передаватиме нікому.
показати весь коментар
20.09.2024 17:07 Відповісти
це навчальні...типу Єврофайтер
Альфаджет
показати весь коментар
20.09.2024 16:09 Відповісти
Єврофайтер
показати весь коментар
20.09.2024 16:10 Відповісти
"Альфа Джет", то легкий штурмовик. Гівно рідкісне.
Може авіоніку добавили. Може використовують , як учбовий із працею з гарнітурою кокпіта.
показати весь коментар
20.09.2024 16:15 Відповісти
.. ну хоть Ви не ведіться на написане. У Францію відправили курсантів третього та четвертого курсів... 19-20 річних для проведення звичайної льотної практики..бо в Україні нема можливості виконувати практичне навчання. Вибрали для цього звичайний учбовий Альфа Джет. Як штурмовик він такий ж ..як і Л-39... Просто сказати НІЯКИЙ!!! Могли і до Чехії їх направити і до Іспанії... Але тільки Франція погодилася все зробити за свій рахунок. То що тут роздувають ..що завтра вони вже сядуть у кабіну Ф-16... не більш як казки для тих.. хто не розуміє..чим 20 річний курсант відрізняється від професійного пілота-винищувача. Для багатьох літак..це сів і полетів. Як у машину..сів...і поїхав.))))
показати весь коментар
20.09.2024 17:09 Відповісти
А де готувати пілотів? В Ч....? Кожен день приліт майже....
показати весь коментар
20.09.2024 16:22 Відповісти
Майбутнє українських ВПС буде пов'язано з Dassault Aviation та Saab, а не з Lockheed Martin, бо за океаном будуть ще років десять розбиратись із своїми зовнішньополітичними концепціями, слухаючи нових кісенджерів-саліванів і копирсаючись у своєму новому ізоляціонізмі, поки їх в дупу не клюне китайський півень, якого надихнула млява реакція Заходу на агресію рф.
показати весь коментар
20.09.2024 16:27 Відповісти
Головне при цьому прийняти один тип літаків на озброєння, що допоможе потім у обслуговуванні і і ремонті.
показати весь коментар
20.09.2024 16:38 Відповісти
Головне хто все це буде оплачувати.
показати весь коментар
20.09.2024 17:05 Відповісти
точно не віслюки і не слони в їх нинішньому вигляді, тому платникі податків можуть бути спокійними, і нарешті спокійно турбуватись про проблеми тихоокеанського регіону.
показати весь коментар
20.09.2024 17:18 Відповісти
три вищеназваних виробника не виробляють один тип літаків, тому років через 5 їх буде три. Коли вилітаються години на F-16, то стане два. І тут нічого не вдієш, бо в умовах війни приходитья жертвувати оптимізацією.
показати весь коментар
20.09.2024 17:13 Відповісти
 
 