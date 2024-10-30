УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10927 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 411 12

Норвегія закупить на майже $86 млн озброєння для F-16, які Україна отримає до кінця року, - міністр оборони Грам

Норвегія придбає озброєння для F-16, передбачених для України

1,3 млрд норвезьких крон (понад 85,9 млн дол.) уряд Норвегії виділить на закупівлю необхідного обладнання та озброєння для винищувачів F-16. Літаки Україна має отримати до кінця цього року.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Норвезький міністр запевнив, що перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році.

Також Грам зауважив, що крім самих літаків знадобляться й компоненти для їхнього забезпечення. Ці компоненти, а також озброєння буде закуплено за кошти Норвегії.

"Ми допоможемо у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їхнього забезпечення. На це буде витрачено 1,3 млрд норвезьких крон",- сказав глава Міноборони країни.

Раніше повідомлялося, що Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО.

Нагадаємо, що перші F-16 Україна отримала від Нідерландів.

Читайте також: Україна може використовувати для ударів по території Росії F-16, передані Нідерландами, - міністр оборони Брекельманс

F-16 в Україні

31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.

У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Читайте також: Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО, - Умєров

Автор: 

Норвегія (829) допомога (8768) F16 F-16 (707)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
А Верховна Рада Зеленського і кабмін Зеленського виділяють із бюджету 3,6 мільярда гривень на офіс президента Зеленського, показуючи найважливійший приоритет, а не якісь там літаки.
показати весь коментар
30.10.2024 19:49 Відповісти
+4
За часів Київської Русі та Норвезького стародавнього королівства - королевою Норвегії була українка - Єлизавета, дочка Ярослава Мудрого.
показати весь коментар
30.10.2024 20:07 Відповісти
+3
Чуть ли не насильно впаривают опе ф-16, так глядишь они еще и летать начнут, как тогда дерьмак соломоныч будет объясняться с х-лом.
показати весь коментар
30.10.2024 19:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Верховна Рада Зеленського і кабмін Зеленського виділяють із бюджету 3,6 мільярда гривень на офіс президента Зеленського, показуючи найважливійший приоритет, а не якісь там літаки.
показати весь коментар
30.10.2024 19:49 Відповісти
Якщо ракети 300км+ то добре.
показати весь коментар
30.10.2024 19:50 Відповісти
поки що на більше, ніж АІМ-120С6 не розраховуйте. Але і це не точно.
показати весь коментар
30.10.2024 20:50 Відповісти
Чуть ли не насильно впаривают опе ф-16, так глядишь они еще и летать начнут, как тогда дерьмак соломоныч будет объясняться с х-лом.
показати весь коментар
30.10.2024 19:55 Відповісти
За часів Київської Русі та Норвезького стародавнього королівства - королевою Норвегії була українка - Єлизавета, дочка Ярослава Мудрого.
показати весь коментар
30.10.2024 20:07 Відповісти
Она была еще и королевой Дании, во втором замужестве.
показати весь коментар
30.10.2024 20:43 Відповісти
Всі вже й забули про хвальоні ф-16 які мали "порішать" проблему кабів-фабів....
показати весь коментар
30.10.2024 20:12 Відповісти
Дякуємо, друзі.
показати весь коментар
30.10.2024 20:17 Відповісти
Нам постійно пісочили голови що f 16 ми отримаємо до кінця літа,а тепер до кінця року,тільки якого року???
показати весь коментар
30.10.2024 20:36 Відповісти
f-16 це про що, про каби, які падають на голови нещасних харківʼян?
показати весь коментар
30.10.2024 20:45 Відповісти
Дякуємо!!!
показати весь коментар
30.10.2024 23:07 Відповісти
 
 