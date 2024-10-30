Норвегія закупить на майже $86 млн озброєння для F-16, які Україна отримає до кінця року, - міністр оборони Грам
1,3 млрд норвезьких крон (понад 85,9 млн дол.) уряд Норвегії виділить на закупівлю необхідного обладнання та озброєння для винищувачів F-16. Літаки Україна має отримати до кінця цього року.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Норвезький міністр запевнив, що перша передача F-16 Норвегією Україні буде здійснена в цьому році.
Також Грам зауважив, що крім самих літаків знадобляться й компоненти для їхнього забезпечення. Ці компоненти, а також озброєння буде закуплено за кошти Норвегії.
"Ми допоможемо у фінансуванні закупівлі систем озброєння для F-16, а також різних компонентів для їхнього забезпечення. На це буде витрачено 1,3 млрд норвезьких крон",- сказав глава Міноборони країни.
Раніше повідомлялося, що Норвегія надасть Україні шість F-16 та допоможе зміцнити українську ППО.
Нагадаємо, що перші F-16 Україна отримала від Нідерландів.
F-16 в Україні
31 липня видання Bloomberg повідомило, що Україна отримала першу поставку обіцяних союзниками винищувачів F-16.
У неділю, 4 серпня, у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
