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F-16 в Україні, - Зеленський показав перші отримані західні винищувачі. ВIДЕО

4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву очільника держави в Telegram.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат", - сказав президент. 

Появу літаків F-16 в Україні Зеленський назвав назвав "новим етапом" у розвитку українських Повітряних сил. За його словами, українські військові вже почали використовувати західні літаки.

Крім цього, Зеленський подякував усім партнерам, які дієво допомагають з цими винищувачами, а також першим державам, які "акцептували наш запит про надання літаків - Данія, Нідерланди, Сполучені Штати".

Нагадаємо, що раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

Читайте також: Неможлива річ виявилася цілком можливою: F-16 в Україні, - Ландсбергіс

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) літак (2898) F16 F-16 (668)


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Топ коментарі
+86
Ідіот.
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04.08.2024 17:05
+70
А чого не труси, якими розмахував перед кремлівськими кураторами у Юрмалі ? Ф-16 - це не його заслуги ! Це Захід дав українцям. Щоб не жрали Мівіну у підвалі з "партнером, а могли захищати себе й отих "партнерів" у підвалі. Сором за такого жлоба й крадія бере весь час, коли він з'являється ... на людях. Навіть у дітей намагався вкрасти, скотиняка. Коли він вдавиться ? Коли він зникне з України ?
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04.08.2024 17:09
+68
а ка жы
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04.08.2024 17:06
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По складах читає. Незламний. Великий. Наш.
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04.08.2024 17:58 Відповісти
😁😂👍🤝
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04.08.2024 18:17 Відповісти
Ну що ви хочете від дітей затятих організаторів кпсс , вони живуть в своєму паралельному світі...
Але потрібно як то кажуть розслабитися , чекаємо перших збитих підарів , або для чого це все
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04.08.2024 18:03 Відповісти
Чи зможуть зберегти F-16 ще до бойового застосування - надійна охорона тилу від професійних і навіть самодіяльних диверсантів відсутня?
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04.08.2024 18:05 Відповісти
Яка охорона?! Зє їх з собою приведе!
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04.08.2024 19:01 Відповісти
Мене нудить від цієї гундосини..
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04.08.2024 18:06 Відповісти
Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины!
Слава Украине!
Слава ЗСУ !!!
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04.08.2024 18:22 Відповісти
не пуйло, а его наемники. А они не бесконечны. Да и техника тоже...
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04.08.2024 18:27 Відповісти
юстасе, ти б приїздив в Україну, приєднався до ЗСУ, нєналовлєнний ти наш... А то все ****** і ******, як тут у нас усе хєрово на фронті та шо вже нам потрібно пуйлові здатися. Ти вже забагато прокацапського наговорив за місяць перебування тут. Нариваєшся на бан?
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04.08.2024 19:55 Відповісти
Пуйло хочет поеды раши.
Зе хочет победы раши.
Вывод?
Если убрать зє - Украина победит.
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04.08.2024 19:03 Відповісти
добивалка у него уже не стоИт может только вяло теребить "своего"
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04.08.2024 19:37 Відповісти
Надеюсь это муляжи? Или хотя бы видео опубликовано, когда самолеты оттуда уже улетели. А иначе "новость дополнится" чем-то не очень хорошим...
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04.08.2024 18:25 Відповісти
Вдень 4 серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей пролунали вибухи.
Російські окупанти після перших вибухів одразу згадали про F-16 та загрозу ворожій авіації, включаючи F-16..... окупанти стверджують, що нарахували близько 12 вибухів.

........ ???
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04.08.2024 18:58 Відповісти
Всеодно важко йому злітати з отою товстою ракетою
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04.08.2024 18:26 Відповісти
Здається мова йде про підвісні баки...
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04.08.2024 19:11 Відповісти
Воно необучаєме..
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04.08.2024 18:35 Відповісти
Зеленський показав перші отримані західні винищувачі

Но не просто показал
Его к *** привязал
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04.08.2024 18:38 Відповісти
хотів подивиться на літаки, але побачивши зелену гниду, то розбив смартфон на емоціях. добре.що в мене є ще один.
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04.08.2024 18:52 Відповісти
а ви додивились відео до кінця?
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04.08.2024 19:03 Відповісти
Навіщо кацапу виБорову це відео? Він тут щоб срати ротом
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04.08.2024 20:46 Відповісти
не зважаючи ні на що, ні на Зєлєнскага ні на дермака, Україна таки отримала F16 від союзників, хоча й значно менше і значно пізніше чим могла би з іншим, притомним та повносправним Президентом..
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04.08.2024 18:54 Відповісти
З Президентом Порошенком війна на кордонах 2013 вже закінчилась(навіть як би і розпочалась) ще у 2023.
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04.08.2024 19:06 Відповісти
Ну що, зараз треба почати ф35 и мираж запрашивати у західних партнерів.

ф16 - це на сьогодня, а ф35 на завтра
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04.08.2024 18:58 Відповісти
Міражі нам і так обіцяли, мабуть маються на увазі рафалі?
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04.08.2024 19:13 Відповісти
рафалі то минуле сторіччя) нам треба томагавки і яз
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05.08.2024 02:42 Відповісти
Лучше 35-ый. Мираж - менее устойчив.
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04.08.2024 19:14 Відповісти
До F-16 для протидії носіям КАБів вкрай бажано мати ефективну зброю, зокрема таку:

https://mil.in.ua/uk/articles/meteor-potentsijne-pokrashhennya-mozhlyvostej-***********-f-16/
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04.08.2024 19:57 Відповісти
Аеродинаміка: "менее устойчив- более маневреннЬІй..."
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04.08.2024 20:01 Відповісти
Усе би нічого, якби не ця зелена муха.
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04.08.2024 19:06 Відповісти
Сподіваюся, літаки захищені чимось більшим, ніж маскувальні сітки
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04.08.2024 19:19 Відповісти
я теж сподіваюся
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04.08.2024 20:02 Відповісти
Провадження щодо здачі розташування Ф-16 вже відкрили? Чи коли їх росіяни розхерачать?
Хоча про що я питаю - найвеличніша гнида ********** поза підозр навіть якщо точні координати здасть ворогу в прямому ефірі.
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04.08.2024 19:21 Відповісти
а потім скажуть, що Червінський знову злив інфу....)
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04.08.2024 20:03 Відповісти
Як же цей самозакоханий колишній актор-розважальник з саун олігархів любить піаритись та самовосхвалятись . Цо все завдяки йому і дякувати тільки йому та його команді..... Нічого крім огиди та відчуття сорому це нк викликає..... Це по перше, - а по друге - навіщо оця вся вистава в славних совкових традиціях? Війна - це не шоу. і не любить разголосу.....Але нашому дурню членограю мабуть все ще вважається що він на сцені якогось шоу а не на війні......
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04.08.2024 19:29 Відповісти
Для них це не війна, а сварка з сусідами - колегами поміщиками, на яку вони кидають своїх кріпаків, що довести, що "нелох". Чи постраждають їх статки, якщо ще 20% території відтяпають - ні, тільки залишиться почуття образи та невдоволення, на деякий час.
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04.08.2024 20:59 Відповісти
А где зеленский в полёте за штурвалом? Вот это был бы видосик!
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04.08.2024 19:31 Відповісти
ввечері відосик подивитесь.... за штурвалом... Командир екіпажу - дЄрмак, штурман Зе!
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04.08.2024 20:05 Відповісти
І Лєнка в кабіні на подстраховкє. Крутоє піке. Бройлєр 747.

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05.08.2024 00:08 Відповісти
Ты прав!
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05.08.2024 11:02 Відповісти
люди , что вы пишите ??? это же президент Украины !!! ((((
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04.08.2024 19:42 Відповісти
Навіть формально,-вже ні.
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04.08.2024 19:55 Відповісти
люди , что вы пишите ???((( это же ваш президент !!!(((
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04.08.2024 19:44 Відповісти
Простите - не наш, а Ваш
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04.08.2024 19:54 Відповісти
Василий, тут 70% российские тролли.
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04.08.2024 23:45 Відповісти
73% й ти серед них. реєстрація 21червень 2024 р. може подоляцький бот.
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05.08.2024 08:27 Відповісти
Не знаю, чи тільки у мене це не голене створіння визиває таку огиду, як гельмінт.
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04.08.2024 19:46 Відповісти
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04.08.2024 20:06 Відповісти
.. тобі демонтували мозок і випустили з України! Ти тільки в Естонії не говори, що ти українець. Якщо українець?!
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04.08.2024 20:00 Відповісти
Поганий знак
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04.08.2024 19:54 Відповісти
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04.08.2024 20:01 Відповісти
Чому немає набору людей для навчання керувати літаками F16 , серед тих Українців хто давно закордоном й знає ВЖЕ добре Англійську мову? Серед іноземців які розмовляють Англійською й готові підписати контракт з Повітряними Силами?
Немає відповіді. Схоже пілотів достатньо, хоча кажуть що ні.... х/з.
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04.08.2024 20:20 Відповісти
Якаж все ж таки наволоч те зелене ***** і чмо
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04.08.2024 20:23 Відповісти
На всьому піариться падло. Наступними, мабуть будуть руїни і розтерзані тіла наших воїнів.
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04.08.2024 20:29 Відповісти
Молодець. Якби ще зробив можливість, щоб наші західні партнери вибирали нам суддів, прокурорів, міністрів, керівників державних підприємств та інших топ посадовців, щоб у західних бізнесменах була довіра та бажання робити інвестицій в нашу країну, Зеленській у ввійшов би в історію, як найкращий президент України.
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04.08.2024 20:36 Відповісти
Слава Україні! Смерть ворогам!
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04.08.2024 20:36 Відповісти
Знову зробив шоу.
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04.08.2024 20:40 Відповісти
"Ми забезпечили..." - та ви окопи по-людськи викопати не можете.
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04.08.2024 21:28 Відповісти
Тільки не пускайте в кабіну, а то буде як з Майклом Дугласом на F-16 у "Перлині Нілу".
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04.08.2024 21:28 Відповісти
Есть одно применение Ф-16 о котором не сильно говорят и не выпячивают, а оно круче всех названных ранее достоинств - носители Шторм Шэдоу и Скальпов, какими раньше были только Су-24. Но СУшки не могут в полете перенацеливать ракету - координаты цели у них заводятся на земле перед вылетом. А вот Ф-16 могут получить в полете новые координаты и перенацелить ракету в зависимости от изменения оперативной обстановки. Именно это москалей и бесит больше всего. Ну и конешно ракеты воздух-воздух пусть даже с дальностью в 120 км пока - конец комфортному сбрасыванию КАБов...
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04.08.2024 21:31 Відповісти
Российская пво на 300-400км стреляет, потому ракеты нам нужны на 500км. Иначе Ф16 будут сбиват
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04.08.2024 23:36 Відповісти
Ну, на 400 км. у них стреляют только ракеты пилотируемые лично Путиным с помощью спецманикюрного чемоданчика. Но Пуйло человек занятой, бункер большой, работы много так шо обычно сверхдальние беспризорные ракеты по-прежнему остаются без призора.
Поэтому про с-400 много понтов ходят, но это не фронтовая ЗРК - слишком дорогая и неповороткая для стрельбы по фронтовым истребителям. Да и практически сейчас ее эффективную дальность оценивают в 120-180 км. Поэтому далеко видеть еще не значит далеко попадать.
Ни и насчет ракет для нас с дальностью 500 км - типичное заблуждение гражданского человека.
Получается, что если у них автомат стреляет АК стреляет на три километра то нам нужен автомат, который стреляет на пять км. И ближе их пехоту не подпускать?
К сожалению на войне без потерь не бывает - такова жестокая реальность.
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05.08.2024 08:20 Відповісти
На моє переконння Зеленському і його команді потрібно знімати відоси на фоні асфальтоукладчиків і бутумовозок, а оборону він закатав в асфальт.
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04.08.2024 22:08 Відповісти
Мы пахали , я и трактор !
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04.08.2024 22:25 Відповісти
Клован 1 Кровавый
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04.08.2024 22:47 Відповісти
Зайо6ує цей ********* мудак.
Он росте і кріпне коаліція "Захід без єрмака". Хто туди не увійде, не отримає зброї і Нати, а лише смачної пuзgu та глибокої -- по самі гланди -- стурбованості.
Отаке.
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04.08.2024 22:47 Відповісти
Смерть маскалям.
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04.08.2024 23:06 Відповісти
Штаты, Франция, Британия, Германия, скомандуйте нам «******* по россии всем чем хотите и куда хотите!» И потом выражайте озабоченности скок хотите!!
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04.08.2024 23:32 Відповісти
Мародер
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04.08.2024 23:57 Відповісти
найпотужніший мародер)
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05.08.2024 03:55 Відповісти
Придурений Гундос!
Його там тільки не хватало.
Сподіваюсь Союзники мудрі і дали селфитись тільки біля муляжів
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05.08.2024 00:15 Відповісти
Воно гугняве недоробло показало... Ти ублюдок зелений, що купив ці літаки, чи зробив їх сам, **** ти гидлива.
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05.08.2024 07:44 Відповісти
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