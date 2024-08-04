F-16 в Україні, - Зеленський показав перші отримані західні винищувачі. ВIДЕО
4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву очільника держави в Telegram.
"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат", - сказав президент.
Появу літаків F-16 в Україні Зеленський назвав назвав "новим етапом" у розвитку українських Повітряних сил. За його словами, українські військові вже почали використовувати західні літаки.
Крім цього, Зеленський подякував усім партнерам, які дієво допомагають з цими винищувачами, а також першим державам, які "акцептували наш запит про надання літаків - Данія, Нідерланди, Сполучені Штати".
Нагадаємо, що раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.
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Але потрібно як то кажуть розслабитися , чекаємо перших збитих підарів , або для чого це все
Слава Украине!
Слава ЗСУ !!!
Зе хочет победы раши.
Вывод?
Если убрать зє - Украина победит.
Російські окупанти після перших вибухів одразу згадали про F-16 та загрозу ворожій авіації, включаючи F-16..... окупанти стверджують, що нарахували близько 12 вибухів.
........ ???
Но не просто показал
Его к *** привязал
ф16 - це на сьогодня, а ф35 на завтра
https://mil.in.ua/uk/articles/meteor-potentsijne-pokrashhennya-mozhlyvostej-***********-f-16/
Хоча про що я питаю - найвеличніша гнида ********** поза підозр навіть якщо точні координати здасть ворогу в прямому ефірі.
Немає відповіді. Схоже пілотів достатньо, хоча кажуть що ні.... х/з.
Поэтому про с-400 много понтов ходят, но это не фронтовая ЗРК - слишком дорогая и неповороткая для стрельбы по фронтовым истребителям. Да и практически сейчас ее эффективную дальность оценивают в 120-180 км. Поэтому далеко видеть еще не значит далеко попадать.
Ни и насчет ракет для нас с дальностью 500 км - типичное заблуждение гражданского человека.
Получается, что если у них автомат стреляет АК стреляет на три километра то нам нужен автомат, который стреляет на пять км. И ближе их пехоту не подпускать?
К сожалению на войне без потерь не бывает - такова жестокая реальность.
Он росте і кріпне коаліція "Захід без єрмака". Хто туди не увійде, не отримає зброї і Нати, а лише смачної пuзgu та глибокої -- по самі гланди -- стурбованості.
Отаке.
Його там тільки не хватало.
Сподіваюсь Союзники мудрі і дали селфитись тільки біля муляжів