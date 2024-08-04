F-16 в Україні, - Зеленський показав перші отримані західні винищувачі. ВIДЕО

4 серпня у День Повітряних сил президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що F-16 вже в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву очільника держави в Telegram.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат", - сказав президент.

Появу літаків F-16 в Україні Зеленський назвав назвав "новим етапом" у розвитку українських Повітряних сил. За його словами, українські військові вже почали використовувати західні літаки.

Крім цього, Зеленський подякував усім партнерам, які дієво допомагають з цими винищувачами, а також першим державам, які "акцептували наш запит про надання літаків - Данія, Нідерланди, Сполучені Штати".

Нагадаємо, що раніше видання The Economist писало, що перші обіцяні Україні літаки F-16 вже в нашій державі, партія з 10 винищувачів прибула в останній день липня.

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