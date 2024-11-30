Посол в Германии Макеев: Неправильно рисовать "красные линии" вокруг себя, а не перед агрессором
Посол Украины в Германии Алексей Макеев хотел бы видеть российскую агрессивную войну против Украины вопросом предвыборной кампании в ФРГ. Он предостерегает от проведения "красных линий" для поддержки своей страны.
Об этом он сказал в интервью dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.
Макеев ожидает от демократических партий Германии более активных действий в вопросе поддержки Украины.
"Сегодня, как никогда, нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", - отметил посол.
Я считаю, что неправильно рисовать красные линии вокруг себя, а не перед врагом и агрессором", - подчеркнул Макеев.
Ранее сообщалось, что согласно ежегодному исследованию бундесвера, в Германии растет поддержка военной помощи Украине.
Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А-а-а! Я здогадався! У тебе "Париж" - лівіше Волоколамська! Недарма твій нік - ДУРНУВАТИЙ... Бо що таке "Стародуб" - мені відомо: це старовинне українське прізвище, яке давалося шанованій у громаді людині... Створене з двох слів "старий" і "дуб"... А от "старобуб" - не зрозуміть... Старий " - зрозуміло... А "буб"? "Бубон"? "Буба"? Коротше кажучи, кацапе: "Как пагодка в Мацкве"?...
Лахтинські батраки на зміні:
- Слушай, а пачему хахлы смеются, кагда мы им каменты на хахляцкам пишем?
- Патамушта русска-украинский переводчик в Гугле не ани сачиняли, а русскаязычные жиды, типа Салавъёва...