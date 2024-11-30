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Посол в Германии Макеев: Неправильно рисовать "красные линии" вокруг себя, а не перед агрессором

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

Посол Украины в Германии Алексей Макеев хотел бы видеть российскую агрессивную войну против Украины вопросом предвыборной кампании в ФРГ. Он предостерегает от проведения "красных линий" для поддержки своей страны.

Об этом он сказал в интервью dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.

Макеев ожидает от демократических партий Германии более активных действий в вопросе поддержки Украины.

"Сегодня, как никогда, нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", - отметил посол.

Я считаю, что неправильно рисовать красные линии вокруг себя, а не перед врагом и агрессором", - подчеркнул Макеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Макеев об "антивоенном марше" российской оппозиции в Берлине: Борьба за внимание и финансирование Германии

Ранее сообщалось, что согласно ежегодному исследованию бундесвера, в Германии растет поддержка военной помощи Украине.

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.

Автор: 

выборы (24722) Германия (6929) поддержка (670) Макеев Алексей (32)


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Топ комментарии
+8
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30.11.2024 13:33
+7
А чого ТИ не хочеш повернуться? Людина займає посаду у держапараті та працює в інтересах України... А чим у Франції займаєшся ТИ?
А-а-а! Я здогадався! У тебе "Париж" - лівіше Волоколамська! Недарма твій нік - ДУРНУВАТИЙ... Бо що таке "Стародуб" - мені відомо: це старовинне українське прізвище, яке давалося шанованій у громаді людині... Створене з двох слів "старий" і "дуб"... А от "старобуб" - не зрозуміть... Старий " - зрозуміло... А "буб"? "Бубон"? "Буба"? Коротше кажучи, кацапе: "Как пагодка в Мацкве"?...
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30.11.2024 13:40
+4
не помішало б цьому кабанчику-ухилянту з суровим поглядом повернутись в Україну і піти на фронт своїм прикладом надихнути українців
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30.11.2024 13:20
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Правила форума Совет форумчан
не помішало б цьому кабанчику-ухилянту з суровим поглядом повернутись в Україну і піти на фронт своїм прикладом надихнути українців
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30.11.2024 13:20 Ответить
Він напевно як Залужний, не придатний.)
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30.11.2024 13:26 Ответить
А чого ТИ не хочеш повернуться? Людина займає посаду у держапараті та працює в інтересах України... А чим у Франції займаєшся ТИ?
А-а-а! Я здогадався! У тебе "Париж" - лівіше Волоколамська! Недарма твій нік - ДУРНУВАТИЙ... Бо що таке "Стародуб" - мені відомо: це старовинне українське прізвище, яке давалося шанованій у громаді людині... Створене з двох слів "старий" і "дуб"... А от "старобуб" - не зрозуміть... Старий " - зрозуміло... А "буб"? "Бубон"? "Буба"? Коротше кажучи, кацапе: "Как пагодка в Мацкве"?...
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30.11.2024 13:40 Ответить
Вася !! в тебе загострення шизофренії???? випий пігулку ... ти чув про VPN ???
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30.11.2024 13:49 Ответить
А-а-а... Ясно... Так це тобі VPN "старобуба" приліпив? Кацапе! Не викручуйся! Біжи до куратора і кажи, що тебе "спалили"... Хай інший "нік" підбирає...

Лахтинські батраки на зміні:
- Слушай, а пачему хахлы смеются, кагда мы им каменты на хахляцкам пишем?
- Патамушта русска-украинский переводчик в Гугле не ани сачиняли, а русскаязычные жиды, типа Салавъёва...
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30.11.2024 13:56 Ответить
Так він "воює"... На "Лахті" - за клавіатурою...
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01.12.2024 09:52 Ответить
то генерал калічка а це посол калічка
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30.11.2024 13:27 Ответить
А хто ще красивіше скаже, га?
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30.11.2024 13:28 Ответить
Ще один диванний патріот з Німеччини виліз, іди мобілізуйся і воюй.
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30.11.2024 13:31 Ответить
А тебе хто тримає ?
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30.11.2024 14:27 Ответить
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30.11.2024 13:33 Ответить
Хоч до когось дійшло
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30.11.2024 13:33 Ответить
А ще неправильно малювати червоні лінії коричневим.
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30.11.2024 13:46 Ответить
Перед ворогом не лінії треба малювати, а міни ставити та рови копати...
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30.11.2024 13:47 Ответить
Сказав - як у калюжу перднув.
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30.11.2024 14:10 Ответить
 
 