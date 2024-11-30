Посол в Германии Макеев: Неправильно рисовать "красные линии" вокруг себя, а не перед агрессором

Посол Украины в Германии Алексей Макеев хотел бы видеть российскую агрессивную войну против Украины вопросом предвыборной кампании в ФРГ. Он предостерегает от проведения "красных линий" для поддержки своей страны.

Об этом он сказал в интервью dpa, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZDF.

Макеев ожидает от демократических партий Германии более активных действий в вопросе поддержки Украины.

"Сегодня, как никогда, нужны действия. И именно этого я ожидаю от демократических партий в этой избирательной кампании", - отметил посол.

Я считаю, что неправильно рисовать красные линии вокруг себя, а не перед врагом и агрессором", - подчеркнул Макеев.

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Ранее сообщалось, что согласно ежегодному исследованию бундесвера, в Германии растет поддержка военной помощи Украине.

Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.