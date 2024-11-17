Посол Украины Макеев об "антивоенном марше" российской оппозиции в Берлине: Борьба за внимание и финансирование Германии
Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал идею российской оппозиции провести в Берлине 17 ноября антивоенную демонстрацию.
Украинский посол в статье для Zeit написал: "Многое свидетельствует о том, что шествие, организованное Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, будет скорее ноябрьской прогулкой без достоинства и последствий. PR-кампанией, целевой группой которой является не российское население, а немецкие СМИ и политики", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Макеев убежден, что демонстрация является свидетельством борьбы за внимание Германии и финансирование. Российские оппозиционеры прячутся за удобным термином "путинская война", не говоря о коллективной ответственности, тогда как это война России против Украины, заявил дипломат.
"Мне безразлично, как россияне будут разбираться со своими преступлениями после нашей победы. Но я знаю, что путь к национальной переоценке начинается не с релятивизации национальной захватнической войны", - написал Макеев.
Берлинская неправительственная организация Vitsche ("Вече") также раскритиковала предстоящую акцию. "...Не перекладывайте ответственность только на Путина. Организаторы сосредотачивают свою риторику на изображении Владимира Путина как единственного ответственного за агрессивную войну России. Такое отношение игнорирует глубоко укоренившиеся проблемы в российском обществе и упускает суть демократического, оппозиционного подхода. Настоящая ответственность означает поставить под сомнение не одного человека, а социальные структуры и коллективное отношение, которые сделали эту войну возможной", - заявили активисты.
По их мнению, анонсированная акция не содержит четкого посыла по фундаментальным вопросам, таким как поддержка Украины или критическая оценка российского общества. Юлия Навальная в последние недели неоднократно осуждала войну, но называла ее "войной Путина" и критиковала поставки оружия в Украину, а Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза отмечали негативное влияние санкций на население России, напомнили в "Вече".
"Все эти речи и заявления никоим образом не способствуют тому, чтобы Украина выиграла войну. Наоборот, такое отношение подрывает необходимый анализ роли России и усиливает нарратив о том, что ответственность только на Путине, а общество и оппозиция освобождены от любой ответственности. В долгосрочной перспективе это препятствует возможности реальных изменений и движения к демократическим ценностям", - отметила глава организации Ирина Шуликина.
Как сообщалось, российские политики-оппозиционеры Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная намерены провести в Берлине демонстрацию против войны, которую их страна ведет против Украины.
Среди заявленных целей акции - требование немедленного вывода российских войск из Украины, осуждение Владимира Путина как военного преступника и освобождение всех политзаключенных в России; объединение глобальных демократических голосов, поддержка Украины, требование справедливости и усиление видения демократического будущего для России.
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1. вони опозиціонери, і тому на паРашкі їх посодють.
2. а раз так, то вони у Європі на політичному біженському параграфі
3. а таких не депортують.
для нормальної людини це досить і навіть через верх...
кацапська опозиція - це персонаж видуманий.
які бояться путлєна , щоби іх не спіткала доля ,
покійного Навального !!🤭
Все інше, що верзе та хвойда - не важливо. Якщо вона проти допомоги Україні - значить вона нічим не відрізняється від *****.
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Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Согласно его откровениям (на видео) "берлинский марш" 17 ноября служит лишь одной цели: поднять персональный престиж как самого Яшина, так и его товарищей : Кара-Мурзы и "царицы оппозиции" Ю.Навальной.
Европа подивившись размаху и мощи марша - должна поверить в представительность этой троицы и адресовать гранты именно ей. Никакого иного смысла шествие не имеет.
Но!
Это -деловой подход. Ибо "не программисты мы не плотники", а жизнь в Европе штука не легкая и осадков в виде евро нигде не наблюдается. Цари и царицы русского протеста сами себя не прокормят. Всё логично и объяснимо.
В переводе на русский откровения Яшина звучат именно так: "для подтверждения нашей популярности и влияния нам нужна хорошая "картинка", массовка, как минимум в 1000 голов."
Цели и задачи определены. Ну, секта ХР достаточно велика, чтобы массовку обеспечить, так что марш, возможно и состоится".
https://t.me/nevzorovtv/22859
і до того ж не важливо, як вони то пояснюють, у тебе є право на скаргу. а по твоїм ляпам як корови на асфальт видно явно, що ти не спороможешся у скарзі до дієвого формулювання.
у тебе твій телефон на русскій перекладає, що тобі повилазило, якою мовою я тобі пишу?
Смысл в том, что все русские виноваты, уже потому что русские. И все несут коллективную ответственность за войну России с Украиной.
Теперь у него в Германии прочная репутации расиста.
Понятно, что он выполнял распоряжение начальства, но это только усугубляет ситуацию.
Интересно, что в МИД Украины уже третий год упорно не понимают, что в Германии такая риторика приводит только к катастрофическим последствиям для самих расистов.
Что это лучший способ для ухудшения отношений.
И что плевать в людей, которые борются с Путиным и поддерживают Украину - это в любом случае выстрел в живот.