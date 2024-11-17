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Посол Украины Макеев об "антивоенном марше" российской оппозиции в Берлине: Борьба за внимание и финансирование Германии

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал идею российской оппозиции провести в Берлине 17 ноября антивоенную демонстрацию.

Украинский посол в статье для Zeit написал: "Многое свидетельствует о том, что шествие, организованное Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, будет скорее ноябрьской прогулкой без достоинства и последствий. PR-кампанией, целевой группой которой является не российское население, а немецкие СМИ и политики", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Макеев убежден, что демонстрация является свидетельством борьбы за внимание Германии и финансирование. Российские оппозиционеры прячутся за удобным термином "путинская война", не говоря о коллективной ответственности, тогда как это война России против Украины, заявил дипломат.

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"Мне безразлично, как россияне будут разбираться со своими преступлениями после нашей победы. Но я знаю, что путь к национальной переоценке начинается не с релятивизации национальной захватнической войны", - написал Макеев.

Берлинская неправительственная организация Vitsche ("Вече") также раскритиковала предстоящую акцию. "...Не перекладывайте ответственность только на Путина. Организаторы сосредотачивают свою риторику на изображении Владимира Путина как единственного ответственного за агрессивную войну России. Такое отношение игнорирует глубоко укоренившиеся проблемы в российском обществе и упускает суть демократического, оппозиционного подхода. Настоящая ответственность означает поставить под сомнение не одного человека, а социальные структуры и коллективное отношение, которые сделали эту войну возможной", - заявили активисты.

По их мнению, анонсированная акция не содержит четкого посыла по фундаментальным вопросам, таким как поддержка Украины или критическая оценка российского общества. Юлия Навальная в последние недели неоднократно осуждала войну, но называла ее "войной Путина" и критиковала поставки оружия в Украину, а Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза отмечали негативное влияние санкций на население России, напомнили в "Вече".

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"Все эти речи и заявления никоим образом не способствуют тому, чтобы Украина выиграла войну. Наоборот, такое отношение подрывает необходимый анализ роли России и усиливает нарратив о том, что ответственность только на Путине, а общество и оппозиция освобождены от любой ответственности. В долгосрочной перспективе это препятствует возможности реальных изменений и движения к демократическим ценностям", - отметила глава организации Ирина Шуликина.

Как сообщалось, российские политики-оппозиционеры Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная намерены провести в Берлине демонстрацию против войны, которую их страна ведет против Украины.

Среди заявленных целей акции - требование немедленного вывода российских войск из Украины, осуждение Владимира Путина как военного преступника и освобождение всех политзаключенных в России; объединение глобальных демократических голосов, поддержка Украины, требование справедливости и усиление видения демократического будущего для России.

Автор: 

Германия (6946) митинг (2556) Яшин Илья (20) Макеев Алексей (33)


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Топ комментарии
+11
"Юлія Навальна останніми тижнями неодноразово засуджувала війну, але називала її "війною Путіна" і критикувала поставки зброї в Україну, "

Все інше, що верзе та хвойда - не важливо. Якщо вона проти допомоги Україні - значить вона нічим не відрізняється від *****.
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17.11.2024 02:23
+9
там будуть прапори страни агресора,
для нормальної людини це досить і навіть через верх...
кацапська опозиція - це персонаж видуманий.
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17.11.2024 01:07
+9
Немає на кацапіі опозиції , а є купка шарамижників ,
які бояться путлєна , щоби іх не спіткала доля ,
покійного Навального !!🤭
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17.11.2024 01:19
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Правила форума Совет форумчан
Фінансування - на українські дрони!!
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17.11.2024 00:29 Ответить
Грошей на акції позбирайте, або відразу дронами беріть..
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17.11.2024 00:32 Ответить
Мрії відрубаної голови оці марші,що воно дасть???
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17.11.2024 01:00 Ответить
Нехай бабло збирають..
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17.11.2024 01:19 Ответить
Навіщо?!!! Щоб привести до влади нового "царя"? Вони ж без "царя в голові" не можуть... Дивимося - Болотніков нібито возив у обозі "чудесным образом спасшегося царевича Димитрия"... Стенька Разин - на "струге" з чорними парусами нібито возив опального патріарха Нікона... Пугачов оголосив себе взагалі Петром ІІІ.... А у нас ВСІ керівники повстань виступали під ВЛАСНИМИ іменами...
,
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17.11.2024 08:53 Ответить
На дрони. Нам.
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17.11.2024 10:58 Ответить
Так у них же "цар поганий!" а "нассєхянє" - "харошиє"...Тільки коли задаю питання - "Если они "хорошие" - кто заряжает снаряды, подвешивает бомбы и хходит тв атаки..." вони- чогось мовчать...
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17.11.2024 13:02 Ответить
Ой ***, там одна мета. Заробити грошенят на грантах. Іммігранти з Росії після приходу більшовиків теж таким займалися...
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17.11.2024 00:34 Ответить
Депортувати їх на паРашу - нехай там показують ділом які розумні
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17.11.2024 00:35 Ответить
не вийде, бо:
1. вони опозиціонери, і тому на паРашкі їх посодють.
2. а раз так, то вони у Європі на політичному біженському параграфі
3. а таких не депортують.
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17.11.2024 11:50 Ответить
це буде хоч якоюсь підтримкою у Німеччині мілкого бізнесу російських емігрантів по виробництву російських прапорів.
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17.11.2024 00:39 Ответить
Нажаль. Бо, впевнений, ці самі емігранти відмовляться від замовлень на виготовлення прапорів у біло-синьо-білому. Какбичєвонєвишло.
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17.11.2024 00:54 Ответить
така проблема взагалі не стоїть, бо червоної тканини заготовлено ще на півсторіччя, щоб вистачило ще й карамурзовим онукам у Німеччині, а флагштоки для них будуть стругати вже нащадки вагенкнехтів.
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17.11.2024 01:41 Ответить
Ну, не буду сперечатись. Російська емігрантсьска спільнота де завгодно закордоном скоріше запутінська ніж проти. Що, чесно кажучи, має бути дивним. Люди втікли з країни але є дуже активними послідовниками політики цієї країни. Навіщо було звідти їхати? А може вони ,,заслані казачки,,?
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17.11.2024 01:52 Ответить
формат форуму не дозволяє розлого теоретизувати щодо цієї проблеми, але якщо коротко пояснювати, то наприклад лишай теж може змінювати своє місцезнаходження, але від цього хвороба на іншому тілі має тіж самі властивості.
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17.11.2024 01:57 Ответить
тю, а нашо виробляти українські прапори у Німеччині - 24 години по Польщі - і партія прапорів в Німеччині. Львів - Берлин - рукою подать
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17.11.2024 11:52 Ответить
ruski marsh , po nemecki .....da nu nah...
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17.11.2024 00:46 Ответить
якщо на цій акції не будуть вживатися словосполучення "русскій імперіалізм" та "колоніальна війна" то вона тухла
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17.11.2024 00:50 Ответить
там будуть прапори страни агресора,
для нормальної людини це досить і навіть через верх...
кацапська опозиція - це персонаж видуманий.
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17.11.2024 01:07 Ответить
бутербродна опозиція, бо Крим - не бутерброд
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17.11.2024 11:53 Ответить
Немає на кацапіі опозиції , а є купка шарамижників ,
які бояться путлєна , щоби іх не спіткала доля ,
покійного Навального !!🤭
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17.11.2024 01:19 Ответить
Чим відрізняється в будь-якій країні "опозиція" від "правлячої партії? Здебільшого, їм не вистачило місця біля "кормушки" ...
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17.11.2024 09:08 Ответить
Це така гра в опозицію! Слухала Юлію Навальну- волосся дибки , фактично вона виконує завдання Путіна , впевнена, що отримує гроші від Путіна Отака хвойда .Чоловік теж був не ангел, але вона фактично зрадила його пам'ять .
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17.11.2024 09:58 Ответить
"Юлія Навальна останніми тижнями неодноразово засуджувала війну, але називала її "війною Путіна" і критикувала поставки зброї в Україну, "

Все інше, що верзе та хвойда - не важливо. Якщо вона проти допомоги Україні - значить вона нічим не відрізняється від *****.
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17.11.2024 02:23 Ответить
Харошиє русскіє? Угу...
------------------------------
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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17.11.2024 05:02 Ответить
Александр Невзоров: "Я всегда говорил, что И.Яшин - лучше всех. В отличии от иных хороших русских, Яшин разбалтывает замыслы и раскрывает истинные причины "мероприятий".
Согласно его откровениям (на видео) "берлинский марш" 17 ноября служит лишь одной цели: поднять персональный престиж как самого Яшина, так и его товарищей : Кара-Мурзы и "царицы оппозиции" Ю.Навальной.
Европа подивившись размаху и мощи марша - должна поверить в представительность этой троицы и адресовать гранты именно ей. Никакого иного смысла шествие не имеет.
Но!
Это -деловой подход. Ибо "не программисты мы не плотники", а жизнь в Европе штука не легкая и осадков в виде евро нигде не наблюдается. Цари и царицы русского протеста сами себя не прокормят. Всё логично и объяснимо.
В переводе на русский откровения Яшина звучат именно так: "для подтверждения нашей популярности и влияния нам нужна хорошая "картинка", массовка, как минимум в 1000 голов."
Цели и задачи определены. Ну, секта ХР достаточно велика, чтобы массовку обеспечить, так что марш, возможно и состоится".
https://t.me/nevzorovtv/22859
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17.11.2024 06:02 Ответить
Меркантільне парашно-фсбщно-імперське лайно має одну мету - гроши. Грощи на власне утримання. Інакше як вони будуть харчуватись?
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17.11.2024 06:45 Ответить
усі мають за мету гроші, усім вони потрібні
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17.11.2024 11:55 Ответить
він же в ресторанах з росопозицією зависає! А жінка його до спинного мозку кацапка. Іншої мови, окрім російської не знає. В посольстві до цих пір росмовою розмовляють, про що казати ще?
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17.11.2024 08:11 Ответить
маєш право на скаргу - раз говорят в посольстві русськомозглою.
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17.11.2024 11:57 Ответить
яка ж ти розумниця. А всі інші дурні. Вони мотивують це тим, що багато сракомовних з України приїхало. Тому всі послуги в Німеччині для біженців, все одно що,включають росмовного перекладача. А щоб ви всі згоріли, росязикі. Із-за вас німці думають, що Україна російською розмовляє.
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17.11.2024 12:04 Ответить
невростеничка, сходи до мозгоправа, раз тебе звичайне речення так надрочує.
і до того ж не важливо, як вони то пояснюють, у тебе є право на скаргу. а по твоїм ляпам як корови на асфальт видно явно, що ти не спороможешся у скарзі до дієвого формулювання.
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17.11.2024 12:07 Ответить
Таня, ти зовсім *********, що на мій україномовний коментар відповідаєш як на російськомовний і звинувачуєш у тому, що від мене не залежить. ти не Ноунейм, ти Ноу-мозг. тобі треба край виговоритися? так роби це в нормальний спосіб, а не як хабалка русская.
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17.11.2024 12:17 Ответить
Посольство повинно з усіма говорити державною, лише коли неукраїнець, що жив в Україні і тому йде до українського полсольства, має право на обслуговування недержавною. усе інше - порушення українського законодавства, на яке ти має право реагувати, але не як невростеничка. Якщо клієнт у посольстві говорить недержавною, це тебе не повинно їбать. лише коли співробітник. і на це є закони України. вийми свій мозок із того місця, де він у русскіх баб, і відреагуй на ситуацію як громадянка України, а не як баба із русского базара.
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17.11.2024 12:25 Ответить
ти росязике, що ти на себе прокльони взяло? написано : "ви всі, росязикі". Ти тут одне, що аж шкварчиш?Аналізувати не вмієш, що розвело тут істерику з трьома функціональними нападами? Тьху, згинь. Краще з розумним згубити, ніж з дурним знайти. Геть іди.
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17.11.2024 12:48 Ответить
ти ********??? чи тебе мужик давно не трахав, що ти так оскотинилася?
у тебе твій телефон на русскій перекладає, що тобі повилазило, якою мовою я тобі пишу?
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17.11.2024 17:05 Ответить
ти звертаєшся до якихось ВИ, хоча тут лише ти і я. упаси боже, отаких, як ти, україномовних у Німеччині мати. пшла назад, на батьківщину.
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17.11.2024 17:08 Ответить
куди мені йти, чокнуте. Я тут живу, а не біженка, як ти, блукач світами. Вердикт: ти хворе на голову. Крапка.
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17.11.2024 20:34 Ответить
не важливо, чи ти не біженка. такого говна в німеччині не треба - ти дурне і чорнороте -сміття.
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17.11.2024 23:23 Ответить
Так ще Невтікач заявляє що треба надати грошей цій сворі з заморожених активів рашки ...
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17.11.2024 08:36 Ответить
Уся ота кара-мурзота-мразота--черговий "троянський кінь" мокшинської гебні. Дякую пану Макеєву за влучну заяву!
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17.11.2024 09:21 Ответить
хочемо жити і бути не від кого незайманнимі? - свoї Гаймеси і шо б страна єж!
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17.11.2024 12:16 Ответить
Хамская статья украинского посла Алексея Макеева в "Ди Цайт" об антивоенной демонстрации русской оппозиции в Берлине.

Смысл в том, что все русские виноваты, уже потому что русские. И все несут коллективную ответственность за войну России с Украиной.

Теперь у него в Германии прочная репутации расиста.

Понятно, что он выполнял распоряжение начальства, но это только усугубляет ситуацию.

Интересно, что в МИД Украины уже третий год упорно не понимают, что в Германии такая риторика приводит только к катастрофическим последствиям для самих расистов.

Что это лучший способ для ухудшения отношений.

И что плевать в людей, которые борются с Путиным и поддерживают Украину - это в любом случае выстрел в живот.
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18.11.2024 18:23 Ответить
 
 