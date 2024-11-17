Посол Украины Макеев об "антивоенном марше" российской оппозиции в Берлине: Борьба за внимание и финансирование Германии

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал идею российской оппозиции провести в Берлине 17 ноября антивоенную демонстрацию.

Украинский посол в статье для Zeit написал: "Многое свидетельствует о том, что шествие, организованное Юлией Навальной, Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, будет скорее ноябрьской прогулкой без достоинства и последствий. PR-кампанией, целевой группой которой является не российское население, а немецкие СМИ и политики", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Макеев убежден, что демонстрация является свидетельством борьбы за внимание Германии и финансирование. Российские оппозиционеры прячутся за удобным термином "путинская война", не говоря о коллективной ответственности, тогда как это война России против Украины, заявил дипломат.

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"Мне безразлично, как россияне будут разбираться со своими преступлениями после нашей победы. Но я знаю, что путь к национальной переоценке начинается не с релятивизации национальной захватнической войны", - написал Макеев.

Берлинская неправительственная организация Vitsche ("Вече") также раскритиковала предстоящую акцию. "...Не перекладывайте ответственность только на Путина. Организаторы сосредотачивают свою риторику на изображении Владимира Путина как единственного ответственного за агрессивную войну России. Такое отношение игнорирует глубоко укоренившиеся проблемы в российском обществе и упускает суть демократического, оппозиционного подхода. Настоящая ответственность означает поставить под сомнение не одного человека, а социальные структуры и коллективное отношение, которые сделали эту войну возможной", - заявили активисты.

По их мнению, анонсированная акция не содержит четкого посыла по фундаментальным вопросам, таким как поддержка Украины или критическая оценка российского общества. Юлия Навальная в последние недели неоднократно осуждала войну, но называла ее "войной Путина" и критиковала поставки оружия в Украину, а Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза отмечали негативное влияние санкций на население России, напомнили в "Вече".

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"Все эти речи и заявления никоим образом не способствуют тому, чтобы Украина выиграла войну. Наоборот, такое отношение подрывает необходимый анализ роли России и усиливает нарратив о том, что ответственность только на Путине, а общество и оппозиция освобождены от любой ответственности. В долгосрочной перспективе это препятствует возможности реальных изменений и движения к демократическим ценностям", - отметила глава организации Ирина Шуликина.

Как сообщалось, российские политики-оппозиционеры Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная намерены провести в Берлине демонстрацию против войны, которую их страна ведет против Украины.

Среди заявленных целей акции - требование немедленного вывода российских войск из Украины, осуждение Владимира Путина как военного преступника и освобождение всех политзаключенных в России; объединение глобальных демократических голосов, поддержка Украины, требование справедливости и усиление видения демократического будущего для России.