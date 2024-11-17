Посол України Макеєв про "антивоєнний марш" російської опозиції у Берліні: боротьба за увагу та фінансування Німеччини
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував ідею російської опозиції провести у Берліні 17 листопада антивоєнну демонстрацію.
Український посол в статті для Zeit написав: "Багато що свідчить про те, що хода, організована Юлією Навальною, Іллею Яшиним і Володимиром Кара-Мурзою, буде радше листопадовою прогулянкою без гідності та наслідків. PR-кампанією, цільовою групою якої є не російське населення, а німецькі ЗМІ та політики", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Макеєв переконаний, що демонстрація є свідченням боротьби за увагу Німеччини та фінансування. Російські опозиціонери ховаються за зручним терміном "путінська війна", не говорячи про колективну відповідальність, тоді як це війна Росії проти України, заявив дипломат.
"Мені байдуже, як росіяни розбиратимуться зі своїми злочинами після нашої перемоги. Але я знаю, що шлях до національної переоцінки починається не з релятивізації національної загарбницької війни", - написав Макеєв.
Берлінська неурядова організація Vitsche ("Віче") також розкритикувала майбутню акцію. "...Не перекладайте відповідальність лише на Путіна. Організатори зосереджують свою риторику на зображенні Володимира Путіна як єдиного відповідального за агресивну війну Росії. Таке ставлення ігнорує глибоко вкорінені проблеми в російському суспільстві та упускає суть демократичного, опозиційного підходу. Справжня відповідальність означає поставити під сумнів не одну людину, а соціальні структури та колективне ставлення, які зробили цю війну можливою", - заявили активісти.
На їхню думку, анонсована акція не містить чіткого посилу щодо фундаментальних питань, таких як підтримка України чи критична оцінка російського суспільства. Юлія Навальна останніми тижнями неодноразово засуджувала війну, але називала її "війною Путіна" і критикувала поставки зброї в Україну, а Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза наголошували на негативному впливі санкцій на населення Росії, нагадали у "Вічі".
"Всі ці промови і заяви жодним чином не сприяють тому, щоб Україна виграла війну. Навпаки, таке ставлення підриває необхідний аналіз ролі Росії та посилює наратив про те, що відповідальність лише на Путіні, а суспільство та опозиція звільнені від будь-якої відповідальності. У довгостроковій перспективі це перешкоджає можливості реальних змін і руху до демократичних цінностей", – зазначила голова організації Ірина Шулікіна.
Як повідомлялося, російські політики-опозиціонери Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Юлія Навальна мають намір провести в Берліні демонстрацію проти війни, яку їхня країна веде проти України.
Серед заявлених цілей акції - вимога негайного виведення російських військ з України, засудження Володимира Путіна як військового злочинця та звільнення всіх політв’язнів у Росії; об’єднання глобальних демократичних голосів, підтримка України, вимога справедливості та посилення бачення демократичного майбутнього для Росії.
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1. вони опозиціонери, і тому на паРашкі їх посодють.
2. а раз так, то вони у Європі на політичному біженському параграфі
3. а таких не депортують.
для нормальної людини це досить і навіть через верх...
кацапська опозиція - це персонаж видуманий.
які бояться путлєна , щоби іх не спіткала доля ,
покійного Навального !!🤭
Все інше, що верзе та хвойда - не важливо. Якщо вона проти допомоги Україні - значить вона нічим не відрізняється від *****.
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Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Согласно его откровениям (на видео) "берлинский марш" 17 ноября служит лишь одной цели: поднять персональный престиж как самого Яшина, так и его товарищей : Кара-Мурзы и "царицы оппозиции" Ю.Навальной.
Европа подивившись размаху и мощи марша - должна поверить в представительность этой троицы и адресовать гранты именно ей. Никакого иного смысла шествие не имеет.
Но!
Это -деловой подход. Ибо "не программисты мы не плотники", а жизнь в Европе штука не легкая и осадков в виде евро нигде не наблюдается. Цари и царицы русского протеста сами себя не прокормят. Всё логично и объяснимо.
В переводе на русский откровения Яшина звучат именно так: "для подтверждения нашей популярности и влияния нам нужна хорошая "картинка", массовка, как минимум в 1000 голов."
Цели и задачи определены. Ну, секта ХР достаточно велика, чтобы массовку обеспечить, так что марш, возможно и состоится".
https://t.me/nevzorovtv/22859
і до того ж не важливо, як вони то пояснюють, у тебе є право на скаргу. а по твоїм ляпам як корови на асфальт видно явно, що ти не спороможешся у скарзі до дієвого формулювання.
у тебе твій телефон на русскій перекладає, що тобі повилазило, якою мовою я тобі пишу?
Смысл в том, что все русские виноваты, уже потому что русские. И все несут коллективную ответственность за войну России с Украиной.
Теперь у него в Германии прочная репутации расиста.
Понятно, что он выполнял распоряжение начальства, но это только усугубляет ситуацию.
Интересно, что в МИД Украины уже третий год упорно не понимают, что в Германии такая риторика приводит только к катастрофическим последствиям для самих расистов.
Что это лучший способ для ухудшения отношений.
И что плевать в людей, которые борются с Путиным и поддерживают Украину - это в любом случае выстрел в живот.