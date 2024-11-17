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Посол України Макеєв про "антивоєнний марш" російської опозиції у Берліні: боротьба за увагу та фінансування Німеччини

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував ідею російської опозиції провести у Берліні 17 листопада антивоєнну демонстрацію.

Український посол в статті для Zeit написав: "Багато що свідчить про те, що хода, організована Юлією Навальною, Іллею Яшиним і Володимиром Кара-Мурзою, буде радше листопадовою прогулянкою без гідності та наслідків. PR-кампанією, цільовою групою якої є не російське населення, а німецькі ЗМІ та політики", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Макеєв переконаний, що демонстрація є свідченням боротьби за увагу Німеччини та фінансування. Російські опозиціонери ховаються за зручним терміном "путінська війна", не говорячи про колективну відповідальність, тоді як це війна Росії проти України, заявив дипломат.

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"Мені байдуже, як росіяни розбиратимуться зі своїми злочинами після нашої перемоги. Але я знаю, що шлях до національної переоцінки починається не з релятивізації національної загарбницької війни", - написав Макеєв.

Берлінська неурядова організація Vitsche ("Віче") також розкритикувала майбутню акцію. "...Не перекладайте відповідальність лише на Путіна. Організатори зосереджують свою риторику на зображенні Володимира Путіна як єдиного відповідального за агресивну війну Росії. Таке ставлення ігнорує глибоко вкорінені проблеми в російському суспільстві та упускає суть демократичного, опозиційного підходу. Справжня відповідальність означає поставити під сумнів не одну людину, а соціальні структури та колективне ставлення, які зробили цю війну можливою", - заявили активісти.

На їхню думку, анонсована акція не містить чіткого посилу щодо фундаментальних питань, таких як підтримка України чи критична оцінка російського суспільства. Юлія Навальна останніми тижнями неодноразово засуджувала війну, але називала її "війною Путіна" і критикувала поставки зброї в Україну, а Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза наголошували на негативному впливі санкцій на населення Росії, нагадали у "Вічі".

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"Всі ці промови і заяви жодним чином не сприяють тому, щоб Україна виграла війну. Навпаки, таке ставлення підриває необхідний аналіз ролі Росії та посилює наратив про те, що відповідальність лише на Путіні, а суспільство та опозиція звільнені від будь-якої відповідальності. У довгостроковій перспективі це перешкоджає можливості реальних змін і руху до демократичних цінностей", – зазначила голова організації Ірина Шулікіна.

Як повідомлялося, російські політики-опозиціонери Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Юлія Навальна мають намір провести в Берліні демонстрацію проти війни, яку їхня країна веде проти України.

Серед заявлених цілей акції - вимога негайного виведення російських військ з України, засудження Володимира Путіна як військового злочинця та звільнення всіх політв’язнів у Росії; об’єднання глобальних демократичних голосів, підтримка України, вимога справедливості та посилення бачення демократичного майбутнього для Росії.

Автор: 

Німеччина (7317) мітинг (752) Яшин (10) Макеєв Олексій (43)


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Топ коментарі
+11
"Юлія Навальна останніми тижнями неодноразово засуджувала війну, але називала її "війною Путіна" і критикувала поставки зброї в Україну, "

Все інше, що верзе та хвойда - не важливо. Якщо вона проти допомоги Україні - значить вона нічим не відрізняється від *****.
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17.11.2024 02:23
+9
там будуть прапори страни агресора,
для нормальної людини це досить і навіть через верх...
кацапська опозиція - це персонаж видуманий.
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17.11.2024 01:07
+9
Немає на кацапіі опозиції , а є купка шарамижників ,
які бояться путлєна , щоби іх не спіткала доля ,
покійного Навального !!🤭
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17.11.2024 01:19
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Фінансування - на українські дрони!!
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17.11.2024 00:29 Відповісти
Грошей на акції позбирайте, або відразу дронами беріть..
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17.11.2024 00:32 Відповісти
Мрії відрубаної голови оці марші,що воно дасть???
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17.11.2024 01:00 Відповісти
Нехай бабло збирають..
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17.11.2024 01:19 Відповісти
Навіщо?!!! Щоб привести до влади нового "царя"? Вони ж без "царя в голові" не можуть... Дивимося - Болотніков нібито возив у обозі "чудесным образом спасшегося царевича Димитрия"... Стенька Разин - на "струге" з чорними парусами нібито возив опального патріарха Нікона... Пугачов оголосив себе взагалі Петром ІІІ.... А у нас ВСІ керівники повстань виступали під ВЛАСНИМИ іменами...
,
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17.11.2024 08:53 Відповісти
На дрони. Нам.
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17.11.2024 10:58 Відповісти
Так у них же "цар поганий!" а "нассєхянє" - "харошиє"...Тільки коли задаю питання - "Если они "хорошие" - кто заряжает снаряды, подвешивает бомбы и хходит тв атаки..." вони- чогось мовчать...
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17.11.2024 13:02 Відповісти
Ой ***, там одна мета. Заробити грошенят на грантах. Іммігранти з Росії після приходу більшовиків теж таким займалися...
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17.11.2024 00:34 Відповісти
Депортувати їх на паРашу - нехай там показують ділом які розумні
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17.11.2024 00:35 Відповісти
не вийде, бо:
1. вони опозиціонери, і тому на паРашкі їх посодють.
2. а раз так, то вони у Європі на політичному біженському параграфі
3. а таких не депортують.
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17.11.2024 11:50 Відповісти
це буде хоч якоюсь підтримкою у Німеччині мілкого бізнесу російських емігрантів по виробництву російських прапорів.
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17.11.2024 00:39 Відповісти
Нажаль. Бо, впевнений, ці самі емігранти відмовляться від замовлень на виготовлення прапорів у біло-синьо-білому. Какбичєвонєвишло.
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17.11.2024 00:54 Відповісти
така проблема взагалі не стоїть, бо червоної тканини заготовлено ще на півсторіччя, щоб вистачило ще й карамурзовим онукам у Німеччині, а флагштоки для них будуть стругати вже нащадки вагенкнехтів.
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17.11.2024 01:41 Відповісти
Ну, не буду сперечатись. Російська емігрантсьска спільнота де завгодно закордоном скоріше запутінська ніж проти. Що, чесно кажучи, має бути дивним. Люди втікли з країни але є дуже активними послідовниками політики цієї країни. Навіщо було звідти їхати? А може вони ,,заслані казачки,,?
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17.11.2024 01:52 Відповісти
формат форуму не дозволяє розлого теоретизувати щодо цієї проблеми, але якщо коротко пояснювати, то наприклад лишай теж може змінювати своє місцезнаходження, але від цього хвороба на іншому тілі має тіж самі властивості.
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17.11.2024 01:57 Відповісти
тю, а нашо виробляти українські прапори у Німеччині - 24 години по Польщі - і партія прапорів в Німеччині. Львів - Берлин - рукою подать
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17.11.2024 11:52 Відповісти
ruski marsh , po nemecki .....da nu nah...
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17.11.2024 00:46 Відповісти
якщо на цій акції не будуть вживатися словосполучення "русскій імперіалізм" та "колоніальна війна" то вона тухла
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17.11.2024 00:50 Відповісти
там будуть прапори страни агресора,
для нормальної людини це досить і навіть через верх...
кацапська опозиція - це персонаж видуманий.
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17.11.2024 01:07 Відповісти
бутербродна опозиція, бо Крим - не бутерброд
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17.11.2024 11:53 Відповісти
Немає на кацапіі опозиції , а є купка шарамижників ,
які бояться путлєна , щоби іх не спіткала доля ,
покійного Навального !!🤭
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17.11.2024 01:19 Відповісти
Чим відрізняється в будь-якій країні "опозиція" від "правлячої партії? Здебільшого, їм не вистачило місця біля "кормушки" ...
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17.11.2024 09:08 Відповісти
Це така гра в опозицію! Слухала Юлію Навальну- волосся дибки , фактично вона виконує завдання Путіна , впевнена, що отримує гроші від Путіна Отака хвойда .Чоловік теж був не ангел, але вона фактично зрадила його пам'ять .
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17.11.2024 09:58 Відповісти
"Юлія Навальна останніми тижнями неодноразово засуджувала війну, але називала її "війною Путіна" і критикувала поставки зброї в Україну, "

Все інше, що верзе та хвойда - не важливо. Якщо вона проти допомоги Україні - значить вона нічим не відрізняється від *****.
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17.11.2024 02:23 Відповісти
Харошиє русскіє? Угу...
------------------------------
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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17.11.2024 05:02 Відповісти
Александр Невзоров: "Я всегда говорил, что И.Яшин - лучше всех. В отличии от иных хороших русских, Яшин разбалтывает замыслы и раскрывает истинные причины "мероприятий".
Согласно его откровениям (на видео) "берлинский марш" 17 ноября служит лишь одной цели: поднять персональный престиж как самого Яшина, так и его товарищей : Кара-Мурзы и "царицы оппозиции" Ю.Навальной.
Европа подивившись размаху и мощи марша - должна поверить в представительность этой троицы и адресовать гранты именно ей. Никакого иного смысла шествие не имеет.
Но!
Это -деловой подход. Ибо "не программисты мы не плотники", а жизнь в Европе штука не легкая и осадков в виде евро нигде не наблюдается. Цари и царицы русского протеста сами себя не прокормят. Всё логично и объяснимо.
В переводе на русский откровения Яшина звучат именно так: "для подтверждения нашей популярности и влияния нам нужна хорошая "картинка", массовка, как минимум в 1000 голов."
Цели и задачи определены. Ну, секта ХР достаточно велика, чтобы массовку обеспечить, так что марш, возможно и состоится".
https://t.me/nevzorovtv/22859
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17.11.2024 06:02 Відповісти
Меркантільне парашно-фсбщно-імперське лайно має одну мету - гроши. Грощи на власне утримання. Інакше як вони будуть харчуватись?
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17.11.2024 06:45 Відповісти
усі мають за мету гроші, усім вони потрібні
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17.11.2024 11:55 Відповісти
він же в ресторанах з росопозицією зависає! А жінка його до спинного мозку кацапка. Іншої мови, окрім російської не знає. В посольстві до цих пір росмовою розмовляють, про що казати ще?
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17.11.2024 08:11 Відповісти
маєш право на скаргу - раз говорят в посольстві русськомозглою.
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17.11.2024 11:57 Відповісти
яка ж ти розумниця. А всі інші дурні. Вони мотивують це тим, що багато сракомовних з України приїхало. Тому всі послуги в Німеччині для біженців, все одно що,включають росмовного перекладача. А щоб ви всі згоріли, росязикі. Із-за вас німці думають, що Україна російською розмовляє.
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17.11.2024 12:04 Відповісти
невростеничка, сходи до мозгоправа, раз тебе звичайне речення так надрочує.
і до того ж не важливо, як вони то пояснюють, у тебе є право на скаргу. а по твоїм ляпам як корови на асфальт видно явно, що ти не спороможешся у скарзі до дієвого формулювання.
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17.11.2024 12:07 Відповісти
Таня, ти зовсім *********, що на мій україномовний коментар відповідаєш як на російськомовний і звинувачуєш у тому, що від мене не залежить. ти не Ноунейм, ти Ноу-мозг. тобі треба край виговоритися? так роби це в нормальний спосіб, а не як хабалка русская.
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17.11.2024 12:17 Відповісти
Посольство повинно з усіма говорити державною, лише коли неукраїнець, що жив в Україні і тому йде до українського полсольства, має право на обслуговування недержавною. усе інше - порушення українського законодавства, на яке ти має право реагувати, але не як невростеничка. Якщо клієнт у посольстві говорить недержавною, це тебе не повинно їбать. лише коли співробітник. і на це є закони України. вийми свій мозок із того місця, де він у русскіх баб, і відреагуй на ситуацію як громадянка України, а не як баба із русского базара.
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17.11.2024 12:25 Відповісти
ти росязике, що ти на себе прокльони взяло? написано : "ви всі, росязикі". Ти тут одне, що аж шкварчиш?Аналізувати не вмієш, що розвело тут істерику з трьома функціональними нападами? Тьху, згинь. Краще з розумним згубити, ніж з дурним знайти. Геть іди.
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17.11.2024 12:48 Відповісти
ти ********??? чи тебе мужик давно не трахав, що ти так оскотинилася?
у тебе твій телефон на русскій перекладає, що тобі повилазило, якою мовою я тобі пишу?
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17.11.2024 17:05 Відповісти
ти звертаєшся до якихось ВИ, хоча тут лише ти і я. упаси боже, отаких, як ти, україномовних у Німеччині мати. пшла назад, на батьківщину.
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17.11.2024 17:08 Відповісти
куди мені йти, чокнуте. Я тут живу, а не біженка, як ти, блукач світами. Вердикт: ти хворе на голову. Крапка.
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17.11.2024 20:34 Відповісти
не важливо, чи ти не біженка. такого говна в німеччині не треба - ти дурне і чорнороте -сміття.
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17.11.2024 23:23 Відповісти
Так ще Невтікач заявляє що треба надати грошей цій сворі з заморожених активів рашки ...
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17.11.2024 08:36 Відповісти
Уся ота кара-мурзота-мразота--черговий "троянський кінь" мокшинської гебні. Дякую пану Макеєву за влучну заяву!
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17.11.2024 09:21 Відповісти
хочемо жити і бути не від кого незайманнимі? - свoї Гаймеси і шо б страна єж!
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17.11.2024 12:16 Відповісти
Хамская статья украинского посла Алексея Макеева в "Ди Цайт" об антивоенной демонстрации русской оппозиции в Берлине.

Смысл в том, что все русские виноваты, уже потому что русские. И все несут коллективную ответственность за войну России с Украиной.

Теперь у него в Германии прочная репутации расиста.

Понятно, что он выполнял распоряжение начальства, но это только усугубляет ситуацию.

Интересно, что в МИД Украины уже третий год упорно не понимают, что в Германии такая риторика приводит только к катастрофическим последствиям для самих расистов.

Что это лучший способ для ухудшения отношений.

И что плевать в людей, которые борются с Путиным и поддерживают Украину - это в любом случае выстрел в живот.
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18.11.2024 18:23 Відповісти
 
 