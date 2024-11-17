Посол України Макеєв про "антивоєнний марш" російської опозиції у Берліні: боротьба за увагу та фінансування Німеччини

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував ідею російської опозиції провести у Берліні 17 листопада антивоєнну демонстрацію.

Український посол в статті для Zeit написав: "Багато що свідчить про те, що хода, організована Юлією Навальною, Іллею Яшиним і Володимиром Кара-Мурзою, буде радше листопадовою прогулянкою без гідності та наслідків. PR-кампанією, цільовою групою якої є не російське населення, а німецькі ЗМІ та політики", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Макеєв переконаний, що демонстрація є свідченням боротьби за увагу Німеччини та фінансування. Російські опозиціонери ховаються за зручним терміном "путінська війна", не говорячи про колективну відповідальність, тоді як це війна Росії проти України, заявив дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол у Німеччині Макеєв звинуватив газету Berliner Zeitung у російській пропаганді

"Мені байдуже, як росіяни розбиратимуться зі своїми злочинами після нашої перемоги. Але я знаю, що шлях до національної переоцінки починається не з релятивізації національної загарбницької війни", - написав Макеєв.

Берлінська неурядова організація Vitsche ("Віче") також розкритикувала майбутню акцію. "...Не перекладайте відповідальність лише на Путіна. Організатори зосереджують свою риторику на зображенні Володимира Путіна як єдиного відповідального за агресивну війну Росії. Таке ставлення ігнорує глибоко вкорінені проблеми в російському суспільстві та упускає суть демократичного, опозиційного підходу. Справжня відповідальність означає поставити під сумнів не одну людину, а соціальні структури та колективне ставлення, які зробили цю війну можливою", - заявили активісти.

На їхню думку, анонсована акція не містить чіткого посилу щодо фундаментальних питань, таких як підтримка України чи критична оцінка російського суспільства. Юлія Навальна останніми тижнями неодноразово засуджувала війну, але називала її "війною Путіна" і критикувала поставки зброї в Україну, а Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза наголошували на негативному впливі санкцій на населення Росії, нагадали у "Вічі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання про Taurus для України можуть винести на голосування в Бундестазі

"Всі ці промови і заяви жодним чином не сприяють тому, щоб Україна виграла війну. Навпаки, таке ставлення підриває необхідний аналіз ролі Росії та посилює наратив про те, що відповідальність лише на Путіні, а суспільство та опозиція звільнені від будь-якої відповідальності. У довгостроковій перспективі це перешкоджає можливості реальних змін і руху до демократичних цінностей", – зазначила голова організації Ірина Шулікіна.

Як повідомлялося, російські політики-опозиціонери Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Юлія Навальна мають намір провести в Берліні демонстрацію проти війни, яку їхня країна веде проти України.

Серед заявлених цілей акції - вимога негайного виведення російських військ з України, засудження Володимира Путіна як військового злочинця та звільнення всіх політв’язнів у Росії; об’єднання глобальних демократичних голосів, підтримка України, вимога справедливості та посилення бачення демократичного майбутнього для Росії.