Посол у Німеччині Макеєв звинуватив газету Berliner Zeitung у російській пропаганді
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв критикує німецьку газету Berliner Zeitung та звинувачує її у спотворенні реальності та правди про війну Росії проти України.
Свою позицію він озвучив в соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, газету цитувало російське посольство, а саме видання поширювало теорії змови та хибні твердження про агресію Москви.
Він наголосив, що Berliner Zeitung стала роботодавцем для колишніх співробітників кремлівських пропагандистських ресурсів після початку великої війни.
Макєєв заявив, що після заборони Європейським Союзом мовлення каналу Russia Today його колишній коментатор та біограф диктатора Володимира Путіна Томас Фассбендер влаштувався до газети у розділ "геополітика" і тепер говорить про "безальтернативність" господаря Кремля.
"Не дивно, що видавці та редактори відвідали російське посольство у травні 2023 року. Замість того, щоб підійти критично, було опубліковано некритичну інтерпретацію промови посла РФ. Моя рекомендація щодо Berliner Zeitung - просто не читайте і не давайте інтерв'ю", - написав дипломат.
Газета відповіла на звинувачення посла та звинуватила його в "особистому наклепі" проти авторів та видавців.
"Ми розглядаємо абсолютно необґрунтовані нападки на названих редакторів та авторів як спробу залякування і, отже, як зазіхання на свободу преси. Ми вражені невдачами, тому що до цього посту на X не було жодної прямої скарги посла до редакції Berliner Zeitung. Ми очікуємо, що український посол поважатиме свободу преси у європейській демократії", - сказано у заяві Berliner Zeitung.
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Чиновник має служити країні, а не якимось групам по інтересам. Якщо посол, наприклад, нудист, чи вуаєрист, - то нехай бігає голим у себе в квартирі, а не вишиває на пляжі. Або хай іде з посади, коли так уже кортить посвітити голою сракою.
Так і тут. Зелена влада дуже любить застосовувати словосполучення " не на часі". Але гомогейська тема для них якраз чомусь "на часі". Саме це і викликає найбільше обурення. Принаймні, я кажу за себе.
Еще со времен Хонеккера.