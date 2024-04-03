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Новини
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Посол у Німеччині Макеєв звинуватив газету Berliner Zeitung у російській пропаганді

олексій,макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв критикує німецьку газету Berliner Zeitung та звинувачує її у спотворенні реальності та правди про війну Росії проти України.

Свою позицію він озвучив в соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, газету цитувало російське посольство, а саме видання поширювало теорії змови та хибні твердження про агресію Москви.

Він наголосив, що Berliner Zeitung стала роботодавцем для колишніх співробітників кремлівських пропагандистських ресурсів після початку великої війни.

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Макєєв заявив, що після заборони Європейським Союзом мовлення каналу Russia Today його колишній коментатор та біограф диктатора Володимира Путіна Томас Фассбендер влаштувався до газети у розділ "геополітика" і тепер говорить про "безальтернативність" господаря Кремля.

"Не дивно, що видавці та редактори відвідали російське посольство у травні 2023 року. Замість того, щоб підійти критично, було опубліковано некритичну інтерпретацію промови посла РФ. Моя рекомендація щодо Berliner Zeitung - просто не читайте і не давайте інтерв'ю", - написав дипломат.

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Газета відповіла на звинувачення посла та звинуватила його в "особистому наклепі" проти авторів та видавців.

"Ми розглядаємо абсолютно необґрунтовані нападки на названих редакторів та авторів як спробу залякування і, отже, як зазіхання на свободу преси. Ми вражені невдачами, тому що до цього посту на X не було жодної прямої скарги посла до редакції Berliner Zeitung. Ми очікуємо, що український посол поважатиме свободу преси у європейській демократії", - сказано у заяві Berliner Zeitung.

Автор: 

Німеччина (7316) пропаганда (2791) ЗМІ (1357) Макеєв Олексій (43)


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Топ коментарі
+7
А пропі.дорососійські черті ще й вільно та нагло себе почувають, сміють ще суперечити щось Українцю, а якщо інфа що там дійсно працює редактор х@йла справжня, то сором місцевим органам безпеки!
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03.04.2024 10:59
+7
Брехня це свобода - виявлення брехні це наклеп. Чорне це біле, добро це зло. Ну і так далі. Поцілуйте мразі путіна в сраку.
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03.04.2024 11:04
+5
А чого ви хотіли, не десятки, сотні мільярдів баксів за останні тридцять років, рашка вклала в свою світову пропаганду, корумпувала армію політиків і журналістів, результат на лице...
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03.04.2024 11:02
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А пропі.дорососійські черті ще й вільно та нагло себе почувають, сміють ще суперечити щось Українцю, а якщо інфа що там дійсно працює редактор х@йла справжня, то сором місцевим органам безпеки!
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03.04.2024 10:59 Відповісти
А чого ви хотіли, не десятки, сотні мільярдів баксів за останні тридцять років, рашка вклала в свою світову пропаганду, корумпувала армію політиків і журналістів, результат на лице...
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03.04.2024 11:02 Відповісти
Як завжди, розповсюджувачі "руССкого мира" називають "свободою слова" свободу БРЕХНІ, і як і уся рашистська пропаганда будуть сповіщати ЩО ХОЧУТЬ та не збираються нести відповідальності за фейки і наслідки їх розголосу!!! Так саме й стосовно "УПЦ МП" (у реальності РПЦ) буде продовжувати розповсюджувати брехню серед приходу, пропагувати рашизм, а покарання за це будуть називати "переслідуванням за релігійною ознакою"!!!
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03.04.2024 11:03 Відповісти
Брехня це свобода - виявлення брехні це наклеп. Чорне це біле, добро це зло. Ну і так далі. Поцілуйте мразі путіна в сраку.
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03.04.2024 11:04 Відповісти
І ці, наскрізь прошиті кацапськіми грошами покидьки, ще закидають нам щось про корупцію!!
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03.04.2024 11:11 Відповісти
"Свобода слова"- ось і вся відмазка. І під цю мантру можна гнати все що завгодно за кацапські гроші. Європа прогнила наскрізь.
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03.04.2024 11:19 Відповісти
Дивно, коли внуки людей, котрі вбивали українців під час другої світової війни повчають українців демократії.
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03.04.2024 11:20 Відповісти
Це той Макєєв, який минулого року на німецькому марші геїв перетворив державний герб України на символ ЛГБТ, а у своїй промові сказав, що під кольорами державного прапора Україна насправді . Звісно, довбатися в сраку, - це найголовніша проблема країни під час війни. Краще б залишили Мельника послом.

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03.04.2024 11:30 Відповісти
По темі є щось, кацапсіна?
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03.04.2024 11:34 Відповісти
Вибачте, - я не знав, що ви гей. )))

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03.04.2024 11:43 Відповісти
наразі є головна проблема -це московія, все інше *****. Якщо ті хто довбиться в дупу за Україну, це геї, якщо за кацапів-то підари. Все просто
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03.04.2024 13:06 Відповісти
Питання не в геях, як таких. Питання у тому, що державні чиновники використовують державні символи у спосіб, який не об'єднує, а лише розколює суспільство.
Чиновник має служити країні, а не якимось групам по інтересам. Якщо посол, наприклад, нудист, чи вуаєрист, - то нехай бігає голим у себе в квартирі, а не вишиває на пляжі. Або хай іде з посади, коли так уже кортить посвітити голою сракою.
Так і тут. Зелена влада дуже любить застосовувати словосполучення " не на часі". Але гомогейська тема для них якраз чомусь "на часі". Саме це і викликає найбільше обурення. Принаймні, я кажу за себе.
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03.04.2024 13:33 Відповісти
Чого чекати від якогось/якоїсь макєєва, коли міністр культури України фігурально "ізобразіл" своє бачення державного символу нашої Батьківщини в вигляді Shocker.
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03.04.2024 13:48 Відповісти
Немецкие СМИ это что-то особенное. Гены не пропьешь.
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03.04.2024 11:43 Відповісти
Точно! Массоване згвалтування німкень по закінченню 2-ї СВ таки дало свої наслідки.
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03.04.2024 13:43 Відповісти
Посол у Німеччині Макеєв звинуватив газету Berliner Zeitung у російській пропаганді Джерело:

Еще со времен Хонеккера.
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03.04.2024 11:44 Відповісти
Усі найбільші державні (громадські) німецькі телеканали до 22 року називали війну у Донбасі громадянською, а Крим на картах позначали як російський. Всі чогось мовчали.
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03.04.2024 12:14 Відповісти
 
 