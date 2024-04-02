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TikTok можуть заборонити в Україні, якщо соцмережа й надалі не реагуватиме на випадки російської пропаганди, - Юрчишин

ток,tiktok,тік,тікток

В Україні можуть заборонити соціальну мережу TikTok, якщо вона і далі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Для цього державі не потрібен приклад інших країн, оскільки Україна вже має досвід блокування соцмереж.

Про це розповів голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Україна – суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть", - зазначив нардеп.

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"Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в TikTok займається російською пропагандою. Реакції TikTok я не чув", - зауважив Юрчишини, додавши, що якщо соцмережа й надалі не реагуватиме на такі випадки, потреба в блокуванні може з'явитися.

Наразі влада не бачить необхідності блокування TikTok.

"Поки що, я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну, і завжди спочатку краще спробувати домовитися, ніж одразу переживати найжорсткіші заходи", - наголосив нардеп.

Щодо роботи Telegram, то зараз триває пошук законодавчого врегулювання цієї та інших соціальних мереж, резюмував Юрчишин.

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Автор: 

пропаганда (2791) Юрчишин (153) TikTok (89)


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Топ коментарі
+16
Телемарафон закрийте.ПІДАРИ ЗЕЛЕНІ
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02.04.2024 13:49
+12
не користуюсь АБСОЛЮТНО ніякими соцмережами..Хоч усі забороняйте
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02.04.2024 13:41
+9
Не реагуватиме. Там ціла кацапська клоака.
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02.04.2024 13:40
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Не реагуватиме. Там ціла кацапська клоака.
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02.04.2024 13:40 Відповісти
а у зелених питання не в блокуванні пропаганди..
а в закритті тіктока, як моментального виявлення корупції та казнокрадства, безпрєдєла влади та силовиків.
ось в чому проблема...через тікток, їм всім хреново...
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02.04.2024 14:12 Відповісти
Дивлячись що лайкаєте та передивляєтеся те й підтягує
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02.04.2024 14:29 Відповісти
не користуюсь АБСОЛЮТНО ніякими соцмережами..Хоч усі забороняйте
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02.04.2024 13:41 Відповісти
Іноді виходу немає)) передати показники лічильників, обматюкати опорукого провайдера..
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02.04.2024 13:54 Відповісти
в тиктоці?
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02.04.2024 14:06 Відповісти
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02.04.2024 14:35 Відповісти
Може Ви й у тиктоці, або показники не передаєте, чи не треба з держструктурами спілкуватись, що не в курсі - більшість має канали в телеграм. Ну а так можете посміятись.
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02.04.2024 14:44 Відповісти
Яким боком китайський соцмедіальний застосунок для створення та поширення відеофайлів до месенджирів таких як телеграм та вайбер якими користуються держструктури? Поясніть мені. Чи для Вас шо то шо друге одне і теж? А ще показники можна подавати в особистому кабінеті.
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02.04.2024 15:37 Відповісти
Це питання не до мене. Можете самі на сайтах подивитись. Які кнопки там для звернень.
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02.04.2024 15:40 Відповісти
Не путайте грішне з праведним, аби шо сказать. Але те що не права не признаюсь. На яких сайтах. Є особистий кабінет від дає посилання на вайбер або телеграм. Яким хером Ви приплели сюди тікток? Який не є месенджером. Чи почули знайоме слово.
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02.04.2024 15:44 Відповісти
Де я про тікток писала?? Перечитайте, може дійде!! Я про канали в телеграмі.
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02.04.2024 15:55 Відповісти
А ти з якого сторіччя пишеш, з дев'ятнадцятого, чи з сімнадцятого? Ах як же я міг забути, у цих сторіччях ще інтернет не придумали
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02.04.2024 16:41 Відповісти
Юрчишин - користний ІДІОТ з партєйкі "Голос", якого до влади привів Вакарчук за гроші Пінчука.

ПАМ'ЯТАЙТЕ ЦЕ!
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02.04.2024 13:44 Відповісти
Класно придумали
Мені наприклад тік-ток видає 90/ патріотичного відео,і 10/ приємних дівчаток
Як що "організм"не взмозі контролювати те що воно споживає,то може і варто за нього піклуватись?
Доречі ,а що там з зелемарафоном?
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02.04.2024 13:44 Відповісти
Зелефон - майже такий же непотріб, як і тікток. Різниця тільки в тому, що тікток це китайське лайно, а зелефон - це сміття фанатів китайського лайна
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02.04.2024 13:59 Відповісти
Забороніть цей непотріб
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02.04.2024 13:45 Відповісти
Телемарафон закрийте.ПІДАРИ ЗЕЛЕНІ
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02.04.2024 13:49 Відповісти
давно пора заборонити це китайско - кацапське лайно.
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02.04.2024 13:49 Відповісти
Переведіть трансляції ************* в тік-ток - і там повиздихають не тільки кацапи, а і половина китайців...
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02.04.2024 13:53 Відповісти
👍
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02.04.2024 13:55 Відповісти
******** свій забороніть, імбецили зелені. За*бали тут свою тоталітарщину будувати.
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02.04.2024 13:54 Відповісти
Все що забороняється різко підніме кількість просмотрів. щось створить-ні а заборонить це ми вмієм.
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02.04.2024 13:55 Відповісти
Деградантський сервіс, його варто заборонити на рівні всієї планети.
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02.04.2024 13:56 Відповісти
Якшо є попит, то є і пропозиція. В світі дебілів стільки, шо Тікток нещодавно купив собі банк. І після купівлі того банку кількість його клієнтів декілька місяців зростала більш ніж на 100%.
Ну добре, заборонять Тікток, а шо робити з тими, хто ним користується? Примушувати читати книжки?
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02.04.2024 14:10 Відповісти
Це, наприклад, як з вживанням наркотиків. Є попит? Авжеж є, але це не означає, що це потрібно дозволяти.
Так, люди мають схильність до самознищення і деградації. Проте, не варто надавати інструменти для цього зайвий раз.
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02.04.2024 14:18 Відповісти
Я би не сказав, що Тікток можна порівнювати з наркотиками. Наслідки вживання наркотиків зовсім не такі самі, як наслідки сидіння в Тіктоку. Відповідно до наслідків і боротьба. Он тютюн - теж наркотик. Але занадто слабкий, шоб з ним боротися.
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02.04.2024 17:13 Відповісти
Толку від цих заборон практично ніякого. Ну, будуть через VPN заходити.
Хай Зеленський видасть самий строгий указ про заборону корупції. Як думаєте, - допоможе?

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02.04.2024 14:01 Відповісти
13 марта Палата представителей США одобрила законопроект, который может привести к запрету этой соцсети в стране. Власти неоднократно критиковали КНР за сбор конфиденциальных данных американцев, в том числе через TikTok, а также за влияние на общественное мнение.
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02.04.2024 14:06 Відповісти
Формально Тик Ток сам себя запретил в рашке, после угроз Запада и законов принятых в рашке. С кацапских IP туда ничего нельзя залить, и посмотреть можно только старые видео. Но они как-то все обходят.
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02.04.2024 14:10 Відповісти
Для початку "фсбешну телеграму" прикрийте.бл.нх
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02.04.2024 14:21 Відповісти
пора заборонити довбойоба юрчишина
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02.04.2024 14:32 Відповісти
Всі на МараХвон!!!!!!!!
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02.04.2024 14:32 Відповісти
Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980 , Мирне, Плесецького району, Архангельска область, РРФСР, СРСР)
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02.04.2024 15:11 Відповісти
Західні демократії довго обговорюють приймають рішення і діють українські політикани виключно базікають це все на що вони здатні. Московські попи на території України цьому підтвердження.
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02.04.2024 15:31 Відповісти
не буде вона реагувати одразу кажу не тіште себе ілюзіями
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02.04.2024 16:10 Відповісти
TikTok належить китайцям,цим все сказано...
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02.04.2024 17:30 Відповісти
 
 