TikTok можуть заборонити в Україні, якщо соцмережа й надалі не реагуватиме на випадки російської пропаганди, - Юрчишин

В Україні можуть заборонити соціальну мережу TikTok, якщо вона і далі не реагуватиме на випадки російської пропаганди. Для цього державі не потрібен приклад інших країн, оскільки Україна вже має досвід блокування соцмереж.

Про це розповів голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин в етері "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Україна – суверенна держава, може робити будь-що, не оглядаючись на партнерів. У нас є практика блокування соціальних мереж, звернення спеціальних служб, засідання РНБО, указ президента, введення в дію, судові процеси, якщо вони будуть", - зазначив нардеп.

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"Центр протидії дезінформації при РНБО видав цілу мережу, яка в TikTok займається російською пропагандою. Реакції TikTok я не чув", - зауважив Юрчишини, додавши, що якщо соцмережа й надалі не реагуватиме на такі випадки, потреба в блокуванні може з'явитися.

Наразі влада не бачить необхідності блокування TikTok.

"Поки що, я так розумію, влада не відчуває потреби це робити. Ну, і завжди спочатку краще спробувати домовитися, ніж одразу переживати найжорсткіші заходи", - наголосив нардеп.

Щодо роботи Telegram, то зараз триває пошук законодавчого врегулювання цієї та інших соціальних мереж, резюмував Юрчишин.

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