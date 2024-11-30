Посол у Німеччині Макеєв: Неправильно малювати "червоні лінії" навколо себе, а не перед агресором
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв хотів би бачити російську агресивну війну проти України питанням передвиборчої кампанії в ФРН. Він застерігає від проведення "червоних ліній" для підтримки своєї країни.
Про це він сказав в інтерв'ю dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.
Макеєв очікує від демократичних партії Німеччини більш активних дій у питанні підтримки України.
"Сьогодні, як ніколи, потрібні дії. І саме цього я очікую від демократичних партій у цій виборчій кампанії", - зазначив посол.
Я вважаю, що неправильно малювати червоні лінії навколо себе, а не перед ворогом і агресором", - наголосив Макеєв.
Раніше повідомлялося, що згідно з щорічним дослідженням бундесверу, у Німеччині зростає підтримка військової допомоги Україні.
Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А-а-а! Я здогадався! У тебе "Париж" - лівіше Волоколамська! Недарма твій нік - ДУРНУВАТИЙ... Бо що таке "Стародуб" - мені відомо: це старовинне українське прізвище, яке давалося шанованій у громаді людині... Створене з двох слів "старий" і "дуб"... А от "старобуб" - не зрозуміть... Старий " - зрозуміло... А "буб"? "Бубон"? "Буба"? Коротше кажучи, кацапе: "Как пагодка в Мацкве"?...
Лахтинські батраки на зміні:
- Слушай, а пачему хахлы смеются, кагда мы им каменты на хахляцкам пишем?
- Патамушта русска-украинский переводчик в Гугле не ани сачиняли, а русскаязычные жиды, типа Салавъёва...