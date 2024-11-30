Посол у Німеччині Макеєв: Неправильно малювати "червоні лінії" навколо себе, а не перед агресором

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв хотів би бачити російську агресивну війну проти України питанням передвиборчої кампанії в ФРН. Він застерігає від проведення "червоних ліній" для підтримки своєї країни.

Про це він сказав в інтерв'ю dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.

Макеєв очікує від демократичних партії Німеччини більш активних дій у питанні підтримки України.

"Сьогодні, як ніколи, потрібні дії. І саме цього я очікую від демократичних партій у цій виборчій кампанії", - зазначив посол.

Я вважаю, що неправильно малювати червоні лінії навколо себе, а не перед ворогом і агресором", - наголосив Макеєв.

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Раніше повідомлялося, що згідно з щорічним дослідженням бундесверу, у Німеччині зростає підтримка військової допомоги Україні.

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.