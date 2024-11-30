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Посол у Німеччині Макеєв: Неправильно малювати "червоні лінії" навколо себе, а не перед агресором

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв хотів би бачити російську агресивну війну проти України питанням передвиборчої кампанії в ФРН. Він застерігає від проведення "червоних ліній" для підтримки своєї країни.

Про це він сказав в інтерв'ю dpa, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZDF.

Макеєв очікує від демократичних партії Німеччини більш активних дій у питанні підтримки України.

"Сьогодні, як ніколи, потрібні дії. І саме цього я очікую від демократичних партій у цій виборчій кампанії", - зазначив посол.

Я вважаю, що неправильно малювати червоні лінії навколо себе, а не перед ворогом і агресором", - наголосив Макеєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України Макеєв про "антивоєнний марш" російської опозиції у Берліні: боротьба за увагу та фінансування Німеччини 

Раніше повідомлялося, що згідно з щорічним дослідженням бундесверу, у Німеччині зростає підтримка військової допомоги Україні.

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

Автор: 

вибори (6687) Німеччина (7347) підтримка (603) Макеєв Олексій (44)


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Топ коментарі
+8
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30.11.2024 13:33
+7
А чого ТИ не хочеш повернуться? Людина займає посаду у держапараті та працює в інтересах України... А чим у Франції займаєшся ТИ?
А-а-а! Я здогадався! У тебе "Париж" - лівіше Волоколамська! Недарма твій нік - ДУРНУВАТИЙ... Бо що таке "Стародуб" - мені відомо: це старовинне українське прізвище, яке давалося шанованій у громаді людині... Створене з двох слів "старий" і "дуб"... А от "старобуб" - не зрозуміть... Старий " - зрозуміло... А "буб"? "Бубон"? "Буба"? Коротше кажучи, кацапе: "Как пагодка в Мацкве"?...
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30.11.2024 13:40
+4
не помішало б цьому кабанчику-ухилянту з суровим поглядом повернутись в Україну і піти на фронт своїм прикладом надихнути українців
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30.11.2024 13:20
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не помішало б цьому кабанчику-ухилянту з суровим поглядом повернутись в Україну і піти на фронт своїм прикладом надихнути українців
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30.11.2024 13:20 Відповісти
Він напевно як Залужний, не придатний.)
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30.11.2024 13:26 Відповісти
А чого ТИ не хочеш повернуться? Людина займає посаду у держапараті та працює в інтересах України... А чим у Франції займаєшся ТИ?
А-а-а! Я здогадався! У тебе "Париж" - лівіше Волоколамська! Недарма твій нік - ДУРНУВАТИЙ... Бо що таке "Стародуб" - мені відомо: це старовинне українське прізвище, яке давалося шанованій у громаді людині... Створене з двох слів "старий" і "дуб"... А от "старобуб" - не зрозуміть... Старий " - зрозуміло... А "буб"? "Бубон"? "Буба"? Коротше кажучи, кацапе: "Как пагодка в Мацкве"?...
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30.11.2024 13:40 Відповісти
Вася !! в тебе загострення шизофренії???? випий пігулку ... ти чув про VPN ???
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30.11.2024 13:49 Відповісти
А-а-а... Ясно... Так це тобі VPN "старобуба" приліпив? Кацапе! Не викручуйся! Біжи до куратора і кажи, що тебе "спалили"... Хай інший "нік" підбирає...

Лахтинські батраки на зміні:
- Слушай, а пачему хахлы смеются, кагда мы им каменты на хахляцкам пишем?
- Патамушта русска-украинский переводчик в Гугле не ани сачиняли, а русскаязычные жиды, типа Салавъёва...
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30.11.2024 13:56 Відповісти
Так він "воює"... На "Лахті" - за клавіатурою...
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01.12.2024 09:52 Відповісти
то генерал калічка а це посол калічка
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30.11.2024 13:27 Відповісти
А хто ще красивіше скаже, га?
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30.11.2024 13:28 Відповісти
Ще один диванний патріот з Німеччини виліз, іди мобілізуйся і воюй.
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30.11.2024 13:31 Відповісти
А тебе хто тримає ?
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30.11.2024 14:27 Відповісти
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30.11.2024 13:33 Відповісти
Хоч до когось дійшло
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30.11.2024 13:33 Відповісти
А ще неправильно малювати червоні лінії коричневим.
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30.11.2024 13:46 Відповісти
Перед ворогом не лінії треба малювати, а міни ставити та рови копати...
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30.11.2024 13:47 Відповісти
Сказав - як у калюжу перднув.
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30.11.2024 14:10 Відповісти
 
 