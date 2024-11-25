65% німців вважають Росію загрозою безпеки ФРН, - опитування

Згідно з щорічним дослідженням бундесверу, у Німеччині зростає підтримка військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

49 відсотка учасників опитування виступають за продовження допомоги ЗСУ, що на 4 відсоткові пункти вище зафіксованого рік тому показника.

Проти військової допомоги Україні виступають лише виборці популістських партій "Альтернатива для Німеччини" та "Союз Сари Вагенкнехт", а також жителі країни, які не мають виборчого права.

При цьому рівень схвалення постачання зброї Україні багато в чому залежить від того, чи вважають респонденти Росію загрозою безпеці ФРН. Загалом 65 відсотків опитаних розцінюють російську військову агресію проти України та нарощування Росією озброєнь як небезпеку для Німеччини. Таким чиином, дослідження бундесверу спростовує результати інших опитувань, що вказують на зниження підтримки німецьким населенням військової допомоги Україні.

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Водночас зростає частка жителів ФРН, які готові захищати свою країну зі зброєю в руках. У ході останнього опитування таку готовність підтвердили 42 відсотки респондентів (на 3 відсоткові пункти більше, ніж роком раніше). Серед чоловіків до 50 років цей показник становив 61 відсоток, серед жінок – 21 відсоток.

46 відсотків опитаних вважають за необхідне повернення в Німеччині загального військового обов'язку, 25 відсотків категорично відкидають обов'язкову строкову військову службу. Більше половини опитаних – 60 відсотків – вважають, що повернення обов'язкової військової служби зміцнить обороноздатність країни. 85 відсотків учасників опитування сказали, що довіряють бундесверу, 57 відсотків респондентів підтримали вимоги щодо збільшення оборонного бюджету Німеччини.

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