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Новини
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Німеччина "занадто пізно" постачала зброю Україні, - віцеканцлер Габек

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини, співлідер

Міністр економіки ФРН, віцеканцлер Німеччини та співлідер "Зелених" Роберт Габек назвав помилкою надто повільну допомогу Україні з боку Німеччини для відбиття агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

абек нагадав, як Берлін довго вагався з рішенням щодо надання Україні серйозної зброї, зокрема танків Leopard, а тепер це знову повторюється з далекобійними ракетами Taurus.

"Для людей, які в Україні і які потерпають, ці рішення, звісно, ухвалювались надто пізно", – заявив Габек.

Він повторив, що виступає за швидку передачу Україні ракет Taurus.

Нагадаємо, доставки бронеавтомобілів MRAP з Німеччини в Україну затримуються - на сьогодні передано всього 6,5% від обіцяної кількості.

Автор: 

Німеччина (7349) Габек Роберт (78) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+4
Німеччина почала постачати Леопарди лише після того як США пообіцяли Абрамси.
Так, зброя постачається в недостатньої кількості та й обіцяне постачається невчасно.
Але треба пам'ятати й про те що Блазень на замовлення ***** заморозив (серед всього іншого) ракетну програму у 2019-2020 роках. Ракета для Стугни - це також ракета, навіть і це було заморожено.
Постійні диверсії від зеленоригівської влади та саботаж. І зараз - той лютий трешняк з мінометними пострілами
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25.11.2024 14:01
+2
А, ну тоді розходимося - "Блазень правильно зробив. Явашвирок - мудра людина, Таран - молодець, Єрмак - молодець, а в України зараз все добре".
У вакуумі люди не живуть.
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25.11.2024 14:47
+2
на який рівень озабоченності?
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25.11.2024 15:25
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"Выборы, выборы, кандидаты -..."
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25.11.2024 13:59 Відповісти
Германія не може захистити себе навіть від мігрантів-варварів.

Чого ви очікували від них. Німці слабохарактерна нація, ліберали-ліваки боряться з Альфа людьми, наверх в політику ідуть Бета люди, котрі по своїй природі боягузливі і безініціативні.

Це природній відбір.
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25.11.2024 14:40 Відповісти
Німеччина почала постачати Леопарди лише після того як США пообіцяли Абрамси.
Так, зброя постачається в недостатньої кількості та й обіцяне постачається невчасно.
Але треба пам'ятати й про те що Блазень на замовлення ***** заморозив (серед всього іншого) ракетну програму у 2019-2020 роках. Ракета для Стугни - це також ракета, навіть і це було заморожено.
Постійні диверсії від зеленоригівської влади та саботаж. І зараз - той лютий трешняк з мінометними пострілами
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25.11.2024 14:01 Відповісти
А, ну тоді розходимося - "Блазень правильно зробив. Явашвирок - мудра людина, Таран - молодець, Єрмак - молодець, а в України зараз все добре".
У вакуумі люди не живуть.
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25.11.2024 14:47 Відповісти
зеушльопок записує щоденні потужні патріотичні гундосики і гробить країну і вбиває українців (посилаючи на смерть без зброї)
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25.11.2024 16:00 Відповісти
Кажуть - після виборів -- німці розкочегаряться
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25.11.2024 14:27 Відповісти
на який рівень озабоченності?
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25.11.2024 15:25 Відповісти
Ось що вибори животворящі роблять 😸.
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25.11.2024 14:33 Відповісти
Опіздали?
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25.11.2024 15:52 Відповісти
знову розумний екс
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26.11.2024 02:30 Відповісти
 
 