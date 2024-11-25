Німеччина "занадто пізно" постачала зброю Україні, - віцеканцлер Габек
Міністр економіки ФРН, віцеканцлер Німеччини та співлідер "Зелених" Роберт Габек назвав помилкою надто повільну допомогу Україні з боку Німеччини для відбиття агресії Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
абек нагадав, як Берлін довго вагався з рішенням щодо надання Україні серйозної зброї, зокрема танків Leopard, а тепер це знову повторюється з далекобійними ракетами Taurus.
"Для людей, які в Україні і які потерпають, ці рішення, звісно, ухвалювались надто пізно", – заявив Габек.
Він повторив, що виступає за швидку передачу Україні ракет Taurus.
Нагадаємо, доставки бронеавтомобілів MRAP з Німеччини в Україну затримуються - на сьогодні передано всього 6,5% від обіцяної кількості.
Топ коментарі
+4 Puzjaka
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Чого ви очікували від них. Німці слабохарактерна нація, ліберали-ліваки боряться з Альфа людьми, наверх в політику ідуть Бета люди, котрі по своїй природі боягузливі і безініціативні.
Це природній відбір.
Так, зброя постачається в недостатньої кількості та й обіцяне постачається невчасно.
Але треба пам'ятати й про те що Блазень на замовлення ***** заморозив (серед всього іншого) ракетну програму у 2019-2020 роках. Ракета для Стугни - це також ракета, навіть і це було заморожено.
Постійні диверсії від зеленоригівської влади та саботаж. І зараз - той лютий трешняк з мінометними пострілами
У вакуумі люди не живуть.