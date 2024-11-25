Німеччина "занадто пізно" постачала зброю Україні, - віцеканцлер Габек

Міністр економіки ФРН, віцеканцлер Німеччини та співлідер "Зелених" Роберт Габек назвав помилкою надто повільну допомогу Україні з боку Німеччини для відбиття агресії Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

абек нагадав, як Берлін довго вагався з рішенням щодо надання Україні серйозної зброї, зокрема танків Leopard, а тепер це знову повторюється з далекобійними ракетами Taurus.

"Для людей, які в Україні і які потерпають, ці рішення, звісно, ухвалювались надто пізно", – заявив Габек.

Він повторив, що виступає за швидку передачу Україні ракет Taurus.

Нагадаємо, доставки бронеавтомобілів MRAP з Німеччини в Україну затримуються - на сьогодні передано всього 6,5% від обіцяної кількості.