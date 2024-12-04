Румыния стала мишенью "агрессивных гибридных атак" РФ во время президентских выборов, - Совбез страны

Румыния была мишенью "агрессивных гибридных российских атак" во время президентских выборов в стране.

Об этом говорится в документах, рассекреченных 4 декабря Высшим советом безопасности Румынии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что в одном из рассекреченных документов румынская разведка сообщила, что ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску, который одержал победу в первом туре, массово раскручивался в социальной сети TikTok с помощью управляемых аккаунтов, алгоритмов рекомендаций и платной рекламы.

Сам Джорджеску задекларировал нулевые расходы на кампанию.

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Разведка Румынии также сообщила, что данные доступа к официальным избирательным сайтам страны были опубликованы на российских платформах для киберпреступности.

Данные доступа, вероятно, были получены путем нацеливания на законных пользователей или путем использования официального сервера.

В спецслужбе страны сообщили, что обнаружили более 85 000 кибератак, которые имели целью использование уязвимостей системы.

"Атаки продолжались интенсивно, в частности в день выборов и в ночь после них. Режим работы и амплитуда кампании позволяют нам сделать вывод, что злоумышленник имеет значительные ресурсы, характерные для атакующего государства", - говорится в документе.

Reuters добавляет, что Россия традиционно отрицает любое вмешательство в избирательную кампанию в стране.

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Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов.

Во второй тур, который пройдет 8 декабря, вышли Келин Джорджеску (22,95%) и Елена Ласкони (19,17%).