Результаты выборов в Румынии не повлияют на отношения с Украиной, - "слуга народа" Мережко

Парламентские выборы в Румынии не будут иметь существенного влияния на ее внешнюю политику в отношении Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Александр Мережко.

Председатель комитета выразил уверенность, что Румыния сохранит проукраинский и прозападный курс, несмотря на результаты выборов.

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"Неприятно, что на выборах определенный процент голосов получили силы, которые трудно назвать проукраинскими. К сожалению, там и такие настроения действительно существуют. Это неприятно, но, к счастью, они не получили такой победы, которая дала бы им возможность влиять на политику Румынии в отношении Украины", - сказал Мережко.

Поддержка Украины со стороны Румынии

Мережко отметил, что Румыния остается надежным партнером Украины, поддерживая ее в стремлении к вступлению в НАТО и сохранении стабильности в регионе.

"Румыния является членом НАТО. И я надеюсь, что она будет продолжать поддерживать нас, в частности на пути присоединения к НАТО. То есть то, что произошло, не будет иметь критического влияния на отношения между Украиной и Румынией", - добавил он.

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