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Новости За рубежом
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ПАСЕ (1642) Мережко (34)

Нардеп от "Слуги народа" Мережко выдвинулся в президенты ПАСЕ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

парє

Народный депутат от партии "Слуга народа" и член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост президента ПАСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Мережко написал, что искренне благодарен коллегам за поддержку его решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Искренне признателен своим коллегам за поддержку моего решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал Мережко.

По словам нардепа, его программа состоит из трех главных пунктов:

  1. восстановление демократии внутри ПАСЕ, то есть антидемократическую систему выборов президента, которая есть сейчас, которая является, по сути, выборами без выборов, нужно заменить на настоящие конкурентные выборы. В этом отношении ПАСЕ должно быть образцом демократических выборов.
  2. внутри ПАСЕ необходимо решительно избавиться от любого русского или пророссийского влияния. Надо эти изменения сделать неотвратимыми и не допустить возвращения к политике "диалога" с Россией.
  3. ПАСЕ должна расширить систему защиты прав человека. Следует активно противодействовать системным нарушениям прав человека и преступлениям против прав человека, которые совершают страны, не являющиеся членами Совета Европы, но имеющие последствия в странах членов Совета Европы.

Мережко обнародовал копию письма народных депутатов в европейскую межпарламентскую организацию о поддержке его выдвижения кандидатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрыв дипломатических отношений с Беларусью назрел, - глава комитета ВР по иностранным делам Мережко
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Топ комментарии
+25
наступне зегівно рветься до нехилого пакету в Европі. бажаю йому пролетіти
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07.01.2023 19:30
+21
Безугла нехай висувається.
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07.01.2023 19:28
+19
Слова "слуга народа" начинают вызывать рвотный рефлекс.
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07.01.2023 19:37
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Безугла нехай висувається.
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07.01.2023 19:28 Ответить
Безмогза не зможе, бо не може підтвердити обрізання.
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07.01.2023 19:32 Ответить
Оболонь желает шоб коля-каклета стал президентом ПАРЕ.
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07.01.2023 19:37 Ответить
я теж за колю але воно дуже зайняте бротьбою за дрова для западенців в Мукчачеві... ніяк не може відірватися... від корита
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07.01.2023 19:45 Ответить
он там на курсах то ли арбористов, то ли сноубордистов.
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07.01.2023 19:49 Ответить
аноністів??
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07.01.2023 20:29 Ответить
вполне возможно что совмещает.
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07.01.2023 20:32 Ответить
коля пеньки в Закарпатті рахує, зайнятий
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07.01.2023 23:03 Ответить
наступне зегівно рветься до нехилого пакету в Европі. бажаю йому пролетіти
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07.01.2023 19:30 Ответить
http://www.golos.com.ua/article/359767

Росія як фашистське суспільство
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07.01.2023 23:08 Ответить
шо та я волнуюсь...
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07.01.2023 19:32 Ответить
І правильно робите. Це звичайний українофоб- колаборант, як і вся пліснява влада.
Та, будемо сподіватися, що мозок представників ПАРЕ не зазомбований лайносеріалом "слуга урода" і шанса у мережко- "0".
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07.01.2023 19:41 Ответить
там всі звичайні по замовчуванні.
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07.01.2023 19:54 Ответить
У статті «Хто відповідальний за Голодомор в Україні» («Кто несет ответственность за Голодомор?», 18 січня 2007 року) Олександр Олександрович Мережко стверджує, що ******* Україна відповідно до міжнародного права, як правонаступник УРСР, на території якої і за співучасті влади якої було створено геноцид українців, має нести відповідальність по відношенню до жертв голодомору і їхніх нащадків і ця відповідальність має бути виражена у справедливій та адекватній моральній і матеріальній компенсації, в тому числі зменшення комунальних платежів. Як приклад наводить США з їхніми компенсаціями корінним народам - індіанцям, може такі і потрібні.
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07.01.2023 19:33 Ответить
Також в своїй праці Сон розуму: український націоналізм, як ідеологія, Мережко зазначив, що українські націоналісти використовують рідну мову як інструмент для репресій і пригнічення представників інших культур і національностей.

Скандально прославився Мережко і своєю роботою Марксофобія, в якій він зазначає, що відкидання ідеї німецького філософа є ознакою авторитарної особистості і прирівнюється до самокастраціі.

Спірними виглядають позиції Мережко з приводу причин російсько-грузинської війни 2008 року. Агресором у цьому конфлікті він вважає саме Грузію, визнає легітимність уряду Південної Осетії від відзначає, що Україна повинна визнати невизнані республіки: Косово, Абхазії та Осетії.
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07.01.2023 19:43 Ответить
З такою пикою в " балаган 95"
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07.01.2023 19:33 Ответить
Не вийде. Місце зайнято "найвеличнішим лідером **********".
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07.01.2023 22:14 Ответить
Хай зразу йде Президентом світу.
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07.01.2023 19:35 Ответить
Оно зачем туда лезет?
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07.01.2023 19:36 Ответить
А долучитися до відновлення демократії в Україні пан Мережко не хоче? Масштаби не ті? От змусити керівництво власної партії, яка одноосібно керує країною хоча б повернути в ефір незалежні від ОПи канали?
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07.01.2023 19:37 Ответить
Слова "слуга народа" начинают вызывать рвотный рефлекс.
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07.01.2023 19:37 Ответить
суки наріту вони та блювотні.
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07.01.2023 19:43 Ответить
Невже вони побачили, що в ПАРЕ щось можна на асфальт перетворити?
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07.01.2023 19:39 Ответить
Влада просраних можливостей.
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07.01.2023 19:42 Ответить
Засуньте його назад
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07.01.2023 19:45 Ответить
"это в Трускавце им выдавали руководство "Как незаметно от санитаров управлять Парламентской Ассамблеей Совета Европы" ?
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07.01.2023 19:45 Ответить
о_О, Zeлені мародери тепер хочуть грабувати ПАРЄ
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07.01.2023 19:49 Ответить
То він фотограф, чи конюх?
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07.01.2023 19:51 Ответить
тупий і ще тупіший...
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07.01.2023 19:53 Ответить
Як не в Болгарію послиця ….🤔🤔🤔, то в ПАРЄ ….🤯🤯🤯⁉️⁉️⁉️
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07.01.2023 19:59 Ответить
Зажерливі проти занепокоєних. А соромно мені.
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07.01.2023 20:02 Ответить
Якшо навіть не в президенти, то у віце-президенти. Рветься застовбити собі платну посаду після очевидного програшу слуг уродів на наступних парламентських виборах в Україні.
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07.01.2023 20:03 Ответить
Висунув ще й показав...
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07.01.2023 20:06 Ответить
Н.А.Х.У.Й.

Не можна днбілам та шахраям з партії ЗЄ нічого довіряти. Взагалі нічого. Навіть дрібниці.

Особисто я навіть передати папірець в сортирі не довірив би цій наволочі.
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07.01.2023 20:27 Ответить
В СН є гідний кандидат - Іванісов! Це залізо-бетонна кандидатура,куди там безмозглій, чи колі оболонському ....

у мережі оприлюднили вирок (згідно з ним, він був засуджений за статтями 117 і 118 Кримінального кодексу україни (1960 року) (групове зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства) і указ за підписом президента Леоніда Кучми про помилування Іванісова.

27 листопада стало відомо, що Іванісов ще й поширював неправдиві відомості про свою вищу освіту. В офіційних відповідях журналістам Запорізький національний університет повідомив, що Іванісов серед студентів, які навчались у ньому, не значився, а Бердянський університет менеджменту і бізнесу наголосив, що його диплом Іванісов не отримував. Ані сам депутат, ані його представники тоді цю інформацію не коментували.
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07.01.2023 20:30 Ответить
я щитаю што дубинский лутше
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07.01.2023 20:37 Ответить
А там на брехні не провезе, і казнокрадів там не сприймають!
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07.01.2023 20:35 Ответить
Невже всіх сексологінь та кінологів влаштували і нікого на ПАРЕ не залишилось?
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07.01.2023 20:47 Ответить
Ще там не вистачало великокрадунів.
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07.01.2023 21:03 Ответить
Kokogo hrena vidvigalsja?
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07.01.2023 21:07 Ответить
Совсем ******, демократы *****🤮
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07.01.2023 21:48 Ответить
 
 