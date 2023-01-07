Нардеп от "Слуги народа" Мережко выдвинулся в президенты ПАСЕ
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Народный депутат от партии "Слуга народа" и член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Александр Мережко заявил, что выдвинул свою кандидатуру на пост президента ПАСЕ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Мережко написал, что искренне благодарен коллегам за поддержку его решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы.
"Искренне признателен своим коллегам за поддержку моего решения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал Мережко.
По словам нардепа, его программа состоит из трех главных пунктов:
- восстановление демократии внутри ПАСЕ, то есть антидемократическую систему выборов президента, которая есть сейчас, которая является, по сути, выборами без выборов, нужно заменить на настоящие конкурентные выборы. В этом отношении ПАСЕ должно быть образцом демократических выборов.
- внутри ПАСЕ необходимо решительно избавиться от любого русского или пророссийского влияния. Надо эти изменения сделать неотвратимыми и не допустить возвращения к политике "диалога" с Россией.
- ПАСЕ должна расширить систему защиты прав человека. Следует активно противодействовать системным нарушениям прав человека и преступлениям против прав человека, которые совершают страны, не являющиеся членами Совета Европы, но имеющие последствия в странах членов Совета Европы.
Мережко обнародовал копию письма народных депутатов в европейскую межпарламентскую организацию о поддержке его выдвижения кандидатом.
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Росія як фашистське суспільство
Та, будемо сподіватися, що мозок представників ПАРЕ не зазомбований лайносеріалом "слуга урода" і шанса у мережко- "0".
Скандально прославився Мережко і своєю роботою Марксофобія, в якій він зазначає, що відкидання ідеї німецького філософа є ознакою авторитарної особистості і прирівнюється до самокастраціі.
Спірними виглядають позиції Мережко з приводу причин російсько-грузинської війни 2008 року. Агресором у цьому конфлікті він вважає саме Грузію, визнає легітимність уряду Південної Осетії від відзначає, що Україна повинна визнати невизнані республіки: Косово, Абхазії та Осетії.
Не можна днбілам та шахраям з партії ЗЄ нічого довіряти. Взагалі нічого. Навіть дрібниці.
Особисто я навіть передати папірець в сортирі не довірив би цій наволочі.
у мережі оприлюднили вирок (згідно з ним, він був засуджений за статтями 117 і 118 Кримінального кодексу україни (1960 року) (групове зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства) і указ за підписом президента Леоніда Кучми про помилування Іванісова.
27 листопада стало відомо, що Іванісов ще й поширював неправдиві відомості про свою вищу освіту. В офіційних відповідях журналістам Запорізький національний університет повідомив, що Іванісов серед студентів, які навчались у ньому, не значився, а Бердянський університет менеджменту і бізнесу наголосив, що його диплом Іванісов не отримував. Ані сам депутат, ані його представники тоді цю інформацію не коментували.