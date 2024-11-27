"Слуга народа" Мережко выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. ДОКУМЕНТ

Александр Мережко, народный депутат от фракции "Слуга народа", номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, надеясь на его помощь в обеспечении мира для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv Independent.

В своем обращении к Нобелевскому комитету он подчеркнул, что Трамп внес значительный вклад в поддержание мира на глобальном уровне, в частности - в роли посредника в мирных соглашениях между Израилем и арабскими странами.

"Трамп также заложил основы для сегодняшней международной коалиции по поддержке Украины, продемонстрировав глобальное лидерство в поставках оружия для противостояния жестокой и незаконной агрессивной войне России", - отметил депутат.

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Цель номинации: помочь Украине

В своем заявлении депутат отметил, что номинация Трампа на Нобелевскую премию имеет целью привлечь его к процессу миротворческих усилий для Украины. Мережко подчеркнул, что Трамп может способствовать достижению "справедливого и устойчивого мира" на основе международных принципов.

Напомним, Трамп в своей предвыборной кампании обещал прекратить войну в Украине за 24 часа после своей инаугурации, а также достичь соглашения между Украиной и Россией.

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