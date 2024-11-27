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Новости Война
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"Слуга народа" Мережко выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. ДОКУМЕНТ

Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Александр Мережко, народный депутат от фракции "Слуга народа", номинировал Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года, надеясь на его помощь в обеспечении мира для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv Independent.

В своем обращении к Нобелевскому комитету он подчеркнул, что Трамп внес значительный вклад в поддержание мира на глобальном уровне, в частности - в роли посредника в мирных соглашениях между Израилем и арабскими странами.

"Трамп также заложил основы для сегодняшней международной коалиции по поддержке Украины, продемонстрировав глобальное лидерство в поставках оружия для противостояния жестокой и незаконной агрессивной войне России", - отметил депутат.

Слуга" Мережко висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру: документ

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Цель номинации: помочь Украине

В своем заявлении депутат отметил, что номинация Трампа на Нобелевскую премию имеет целью привлечь его к процессу миротворческих усилий для Украины. Мережко подчеркнул, что Трамп может способствовать достижению "справедливого и устойчивого мира" на основе международных принципов.

Напомним, Трамп в своей предвыборной кампании обещал прекратить войну в Украине за 24 часа после своей инаугурации, а также достичь соглашения между Украиной и Россией.

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Автор: 

Нобелевская премия (202) Трамп Дональд (5155) Мережко Александр (49) План победы (85)


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Топ комментарии
+24
Оце підлизнув так підлизнув! Але дарма він це зробив. Зєля його вижене, бо підлизувати і висувати на премії треба Найвеличнішого!

А взагалі цікаво, він дісно вважає шо така фігня спрацює на Трампа?
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27.11.2024 14:49
+20
Ще нічого не зробив, а вже премію йому? І мені тоді давайте! "окуєть, дайте двє!"
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27.11.2024 14:47
+19
атсос нормальний
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27.11.2024 14:49
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Ще нічого не зробив, а вже премію йому? І мені тоді давайте! "окуєть, дайте двє!"
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27.11.2024 14:47 Ответить
авансом Нобеля давайте !

одного за мир ☮️ (а він буде ?)
а другого за економіку - як просрати папкіни сотні міліонів і збанкрутіти 40 разів

.
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27.11.2024 15:07 Ответить
так ці усе авансом списують... коли нічого ще й не намічалось, а вже все списали...
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27.11.2024 15:17 Ответить
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27.11.2024 15:21 Ответить
"там масла премій докуя" (с)
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27.11.2024 17:02 Ответить
Оце підлизнув так підлизнув! Але дарма він це зробив. Зєля його вижене, бо підлизувати і висувати на премії треба Найвеличнішого!

А взагалі цікаво, він дісно вважає шо така фігня спрацює на Трампа?
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27.11.2024 14:49 Ответить
Куда викине, може подумати що він лізати почав самостійно, а ні по отмашке
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27.11.2024 14:53 Ответить
Таким кадрам не треба вказівок шоб лизати. В них десь в сраці є спеціальний детектор, який подає сигнал в спинний мозок шо вже час. Почати лизати до вказівки, та ще й правильну сраку - це найбільше досягнення, яке тіки може бути в ******** українській політиці.
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27.11.2024 14:56 Ответить
Так, вважає. Трамп же егоїст і нарцис.
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27.11.2024 14:55 Ответить
Але ж не дебіл.
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27.11.2024 14:57 Ответить
а може це такий товстий тролінг донні ?

.
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27.11.2024 15:11 Ответить
Це було б занадто тонко для "Слуг урода". Недосяжна для них висота.
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27.11.2024 15:15 Ответить
атсос нормальний
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27.11.2024 14:49 Ответить
та з такою пикою депутат ваабщє космічний вакуум може зробити - аж страшно за доні стало, бо може поперед ілоши на Марс полетіти

.
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27.11.2024 15:10 Ответить
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27.11.2024 14:49 Ответить
Я так розумію що дана команда починайте лізати
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27.11.2024 14:51 Ответить
Команда ЗЕ вміє робити 2 речи.
1. Красти за рахунок життів українців.
2. Вилизувати сраку.
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27.11.2024 14:56 Ответить
Не вірю, як може чесний зрадник бути злодієм
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27.11.2024 15:01 Ответить
Не звертайте уваги, ***** атакувало електромережі, от мережка і вштирило, тобто, законтачило, електрики вже працюють над відновленням полярності живлення. Просто треба його за горлянку потримати, та й інших слуг урода теж.
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27.11.2024 14:51 Ответить
Що не слуга то довбойоб,Арахамія головного мозку у всієї фракції
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27.11.2024 14:52 Ответить
Ось вона, трускавецька школа....
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27.11.2024 14:52 Ответить
Лінгвоанальний масажер "Тисяча взмахів" у виконанні слуги
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27.11.2024 14:53 Ответить
Комахо, Трумп тебе все одно не помітить!
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27.11.2024 14:53 Ответить
Да йому пофіг, зате він потім зможе сказати - я радив Трампу
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27.11.2024 14:57 Ответить
Трампаксу радить сам БОГ, куди там слугам-лизоблюдам
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27.11.2024 15:01 Ответить
Трамп про нього і не знає, зате він може це казати
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27.11.2024 15:02 Ответить
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27.11.2024 14:55 Ответить
Який шершавий язичок у Мережка.
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27.11.2024 14:56 Ответить
Шершавий щоб докрасна вилизувати.
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27.11.2024 17:04 Ответить
Це тільки у "слуг народу"такі "інтелектуали" можуть бути ,дурню Трамп ще навіть не став президентом.
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27.11.2024 14:56 Ответить
Слуга зраджує квартальну порноактрису.
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27.11.2024 14:57 Ответить
Совковий рабський менталітет слуг урода вже вилизує трампакса - кремлівську маріонетку.
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27.11.2024 14:58 Ответить
з таким же успіхом двбойоб мережко може висунути на нобелівську премію миру і хйла.
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27.11.2024 14:59 Ответить
А абонемент на безкоштовне відвідування виступів "кварталу", протягом наступного року, ще не пропонував?...
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27.11.2024 15:00 Ответить
Дебіл, но високої порноінтуіції
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27.11.2024 15:02 Ответить
Ого..Пилипко з конопель..який!!!! Трамп ик як почув цю гелгатню то подавився..а Маск траву почав палити шаленими темпами...хкуйло в реанімаціїї...
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27.11.2024 15:03 Ответить
Чергове признання, що у слуг зелені мозок відсутен.
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27.11.2024 15:06 Ответить
Для поціновувачів збочень : політичний мінєт із заглотом у виконанні слуги зеленського.
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27.11.2024 15:08 Ответить
Рановато... Почекати треба ще хоча би до лютого...
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27.11.2024 15:10 Ответить
"Слуги народу" схоже всі схиблені на холуйстві і підлабузництві. Це огидно. Та ще й пика мережко нагадує пику банкіра "шевченка"...
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27.11.2024 15:11 Ответить
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27.11.2024 15:12 Ответить
Це ще один яскравий приклад того, що ,,слуги народу"- це секта безпринципних підлабузників і пристосованців і сраколизів. Будуть лягати і лизати кожному, хто сильніший і при владі, Вчора вони всі це робили зеленському, сьогодні Трампу (відчувачі що зеленський уже усьо) Не дивно що і на всіх ТОТ ..слуги" у перших рядах зрадників та калобарантів......
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27.11.2024 15:12 Ответить
Поцілунок в дупу від Зельоних не зарахується. Трамп особисто злий на Зеленского і Єрмака, за те, що своєю тупістю підвели його під імпічмент. Помста вже близенько. І заплатимо за блазня всі.
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27.11.2024 15:17 Ответить
Черговий дурнуватий вчинок з боку зелених виродків
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27.11.2024 15:20 Ответить
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27.11.2024 15:22 Ответить
Цікаво, що ці клоуни будуть робити, якщо енавгурації Трампа не буде...
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27.11.2024 15:23 Ответить
Теперішній президент назвав зелю путіном.
А його наступник злиє дані по "оману"-той панькатись в кота-мишку не стане...
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27.11.2024 15:27 Ответить
А про те, як Стефанчук з секс-послицею нагородили медалькою «За особливі заслуги перед українським народом» болгарського корупціонера, вже всі забули. Всього три дні пройшло...
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27.11.2024 15:28 Ответить
Надати цю премію Трампу разом з Фіцо на параді 9 травня у москві!! У присутні представників Хамазу та Хізбали!!
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27.11.2024 15:30 Ответить
Ти **** ще мінь'єт трампу не зробив а вже хочеш якусь премію .
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27.11.2024 15:38 Ответить
заковтнув так заковтнув. По самі помідори. Як зеленському. Дивись, а то зеленський заревнує.
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27.11.2024 15:40 Ответить
Мені одному здається що зелені геть усі ідіоти?
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27.11.2024 15:41 Ответить
Среди нардепов партии "слуга с района" идиот - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!
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27.11.2024 15:42 Ответить
А хто такий мережко? Баба Зіна із хлібної лавки хоче ваву, лідора **********, висунути на Нобелівську премію миру
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27.11.2024 15:48 Ответить
А Трамп висунув свій і чекає, поки він його висмокче.
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27.11.2024 15:49 Ответить
Здається зебіли вирішили що мир можна отримати зазирнувши в трампове очко , а не путінське, хоча він також лауреат премії Нобеля.
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27.11.2024 15:51 Ответить
Ну це покидьок явно перенюхав коксу!!! Лизнув так лизнув!!! 73% дивиться яких уйобків ви понавибирали, по сьогодні відригується!!!
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27.11.2024 15:52 Ответить
Мережко,все к жопе по записи.
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27.11.2024 16:06 Ответить
тепер зрозуміло,куди тікати зібрався.... не допоможе
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27.11.2024 16:12 Ответить
ну якшо бабамі дали, то чого б трумпу не дати. тим більш він вже закінчив усі війни в світі.... в своїй голові. чекайте, десь я це вже чув. от плагіатор бісів.
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27.11.2024 16:15 Ответить
Ой Україна наголосувала в 19 році. Хворих на голову слуг вибрали, а вони вже й соромляться своєї тупоголовості.
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27.11.2024 16:54 Ответить
Ааа ! Пам'ятаєте як баба Юля і Сракашвілі приперлися на інавгурацію Трампа ? Одна біля туалету , а Карлсон взагалі десь між кущів . Але скільки помпезності було ! Цей дурень теж хоче на інавгурацію ?
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27.11.2024 17:00 Ответить
Оце лизнув!
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27.11.2024 17:26 Ответить
Даже больше 73% думают про лизать, сосать и жопу...
Собственно к этому сводится их понимание политики.
Господи, что будет на следующих выборах, если они будут?
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27.11.2024 18:47 Ответить
Вони всі хворі
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27.11.2024 19:28 Ответить
... виглядає аж непристойно, як для депутата.
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27.11.2024 21:17 Ответить
 
 