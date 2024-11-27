"Слуга народу" Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру. ДОКУМЕНТ

Олександр Мережко, народний депутат від фракції "Слуга народу", номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2025 року, сподіваючись на його допомогу у забезпеченні миру для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv Independent.

У своєму зверненні до Нобелівського комітету він підкреслив, що Трамп зробив значний внесок у підтримку миру на глобальному рівні, зокрема в ролі посередника у мирних угодах між Ізраїлем і арабськими країнами.

"Трамп також заклав основи для сьогоднішньої міжнародної коаліції з підтримки України, продемонструвавши глобальне лідерство в постачанні зброї для протистояння жорстокій і незаконній агресивній війні Росії", - зазначив депутат.

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Мета номінації: допомогти Україні

У своїй заяві депутат зазначив, що номінація Трампа на Нобелівську премію має на меті залучити його до процесу миротворчих зусиль для України. Мережко підкреслив, що Трамп може сприяти досягненню "справедливого та сталого миру" на основі міжнародних принципів.

Нагадаємо, Трамп у своїй передвиборчій кампанії обіцяв припинити війну в Україні за 24 години після своєї інавгурації, а також досягти угоди між Україною та Росією.

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