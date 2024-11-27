УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10884 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 702 70

"Слуга народу" Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру. ДОКУМЕНТ

Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Олександр Мережко, народний депутат від фракції "Слуга народу", номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2025 року, сподіваючись на його допомогу у забезпеченні миру для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kyiv Independent.

У своєму зверненні до Нобелівського комітету він підкреслив, що Трамп зробив значний внесок у підтримку миру на глобальному рівні, зокрема в ролі посередника у мирних угодах між Ізраїлем і арабськими країнами. 

"Трамп також заклав основи для сьогоднішньої міжнародної коаліції з підтримки України, продемонструвавши глобальне лідерство в постачанні зброї для протистояння жорстокій і незаконній агресивній війні Росії", - зазначив депутат.

Слуга" Мережко висунув Дональда Трампа на Нобелівську премію миру: документ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер Негаммер запропонував Трампу провести мирні перемовини РФ та України в Австрії

Мета номінації: допомогти Україні

У своїй заяві депутат зазначив, що номінація Трампа на Нобелівську премію має на меті залучити його до процесу миротворчих зусиль для України. Мережко підкреслив, що Трамп може сприяти досягненню "справедливого та сталого миру" на основі міжнародних принципів.

Нагадаємо, Трамп у своїй передвиборчій кампанії обіцяв припинити війну в Україні за 24 години після своєї інавгурації, а також досягти угоди між Україною та Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб, - Стефанішина

Автор: 

Нобелівська премія (93) Трамп (5429) Мережко (55) План перемоги (85)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Оце підлизнув так підлизнув! Але дарма він це зробив. Зєля його вижене, бо підлизувати і висувати на премії треба Найвеличнішого!

А взагалі цікаво, він дісно вважає шо така фігня спрацює на Трампа?
показати весь коментар
27.11.2024 14:49
+20
Ще нічого не зробив, а вже премію йому? І мені тоді давайте! "окуєть, дайте двє!"
показати весь коментар
27.11.2024 14:47
+19
атсос нормальний
показати весь коментар
27.11.2024 14:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще нічого не зробив, а вже премію йому? І мені тоді давайте! "окуєть, дайте двє!"
показати весь коментар
27.11.2024 14:47 Відповісти
авансом Нобеля давайте !

одного за мир ☮️ (а він буде ?)
а другого за економіку - як просрати папкіни сотні міліонів і збанкрутіти 40 разів

.
показати весь коментар
27.11.2024 15:07 Відповісти
так ці усе авансом списують... коли нічого ще й не намічалось, а вже все списали...
показати весь коментар
27.11.2024 15:17 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 15:21 Відповісти
"там масла премій докуя" (с)
показати весь коментар
27.11.2024 17:02 Відповісти
Оце підлизнув так підлизнув! Але дарма він це зробив. Зєля його вижене, бо підлизувати і висувати на премії треба Найвеличнішого!

А взагалі цікаво, він дісно вважає шо така фігня спрацює на Трампа?
показати весь коментар
27.11.2024 14:49 Відповісти
Куда викине, може подумати що він лізати почав самостійно, а ні по отмашке
показати весь коментар
27.11.2024 14:53 Відповісти
Таким кадрам не треба вказівок шоб лизати. В них десь в сраці є спеціальний детектор, який подає сигнал в спинний мозок шо вже час. Почати лизати до вказівки, та ще й правильну сраку - це найбільше досягнення, яке тіки може бути в ******** українській політиці.
показати весь коментар
27.11.2024 14:56 Відповісти
Так, вважає. Трамп же егоїст і нарцис.
показати весь коментар
27.11.2024 14:55 Відповісти
Але ж не дебіл.
показати весь коментар
27.11.2024 14:57 Відповісти
а може це такий товстий тролінг донні ?

.
показати весь коментар
27.11.2024 15:11 Відповісти
Це було б занадто тонко для "Слуг урода". Недосяжна для них висота.
показати весь коментар
27.11.2024 15:15 Відповісти
атсос нормальний
показати весь коментар
27.11.2024 14:49 Відповісти
та з такою пикою депутат ваабщє космічний вакуум може зробити - аж страшно за доні стало, бо може поперед ілоши на Марс полетіти

.
показати весь коментар
27.11.2024 15:10 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 14:49 Відповісти
Я так розумію що дана команда починайте лізати
показати весь коментар
27.11.2024 14:51 Відповісти
Команда ЗЕ вміє робити 2 речи.
1. Красти за рахунок життів українців.
2. Вилизувати сраку.
показати весь коментар
27.11.2024 14:56 Відповісти
Не вірю, як може чесний зрадник бути злодієм
показати весь коментар
27.11.2024 15:01 Відповісти
Не звертайте уваги, ***** атакувало електромережі, от мережка і вштирило, тобто, законтачило, електрики вже працюють над відновленням полярності живлення. Просто треба його за горлянку потримати, та й інших слуг урода теж.
показати весь коментар
27.11.2024 14:51 Відповісти
Що не слуга то довбойоб,Арахамія головного мозку у всієї фракції
показати весь коментар
27.11.2024 14:52 Відповісти
Ось вона, трускавецька школа....
показати весь коментар
27.11.2024 14:52 Відповісти
Лінгвоанальний масажер "Тисяча взмахів" у виконанні слуги
показати весь коментар
27.11.2024 14:53 Відповісти
Комахо, Трумп тебе все одно не помітить!
показати весь коментар
27.11.2024 14:53 Відповісти
Да йому пофіг, зате він потім зможе сказати - я радив Трампу
показати весь коментар
27.11.2024 14:57 Відповісти
Трампаксу радить сам БОГ, куди там слугам-лизоблюдам
показати весь коментар
27.11.2024 15:01 Відповісти
Трамп про нього і не знає, зате він може це казати
показати весь коментар
27.11.2024 15:02 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 14:55 Відповісти
Який шершавий язичок у Мережка.
показати весь коментар
27.11.2024 14:56 Відповісти
Шершавий щоб докрасна вилизувати.
показати весь коментар
27.11.2024 17:04 Відповісти
Це тільки у "слуг народу"такі "інтелектуали" можуть бути ,дурню Трамп ще навіть не став президентом.
показати весь коментар
27.11.2024 14:56 Відповісти
Слуга зраджує квартальну порноактрису.
показати весь коментар
27.11.2024 14:57 Відповісти
Совковий рабський менталітет слуг урода вже вилизує трампакса - кремлівську маріонетку.
показати весь коментар
27.11.2024 14:58 Відповісти
з таким же успіхом двбойоб мережко може висунути на нобелівську премію миру і хйла.
показати весь коментар
27.11.2024 14:59 Відповісти
А абонемент на безкоштовне відвідування виступів "кварталу", протягом наступного року, ще не пропонував?...
показати весь коментар
27.11.2024 15:00 Відповісти
Дебіл, но високої порноінтуіції
показати весь коментар
27.11.2024 15:02 Відповісти
Ого..Пилипко з конопель..який!!!! Трамп ик як почув цю гелгатню то подавився..а Маск траву почав палити шаленими темпами...хкуйло в реанімаціїї...
показати весь коментар
27.11.2024 15:03 Відповісти
Чергове признання, що у слуг зелені мозок відсутен.
показати весь коментар
27.11.2024 15:06 Відповісти
Для поціновувачів збочень : політичний мінєт із заглотом у виконанні слуги зеленського.
показати весь коментар
27.11.2024 15:08 Відповісти
Рановато... Почекати треба ще хоча би до лютого...
показати весь коментар
27.11.2024 15:10 Відповісти
"Слуги народу" схоже всі схиблені на холуйстві і підлабузництві. Це огидно. Та ще й пика мережко нагадує пику банкіра "шевченка"...
показати весь коментар
27.11.2024 15:11 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 15:12 Відповісти
Це ще один яскравий приклад того, що ,,слуги народу"- це секта безпринципних підлабузників і пристосованців і сраколизів. Будуть лягати і лизати кожному, хто сильніший і при владі, Вчора вони всі це робили зеленському, сьогодні Трампу (відчувачі що зеленський уже усьо) Не дивно що і на всіх ТОТ ..слуги" у перших рядах зрадників та калобарантів......
показати весь коментар
27.11.2024 15:12 Відповісти
Поцілунок в дупу від Зельоних не зарахується. Трамп особисто злий на Зеленского і Єрмака, за те, що своєю тупістю підвели його під імпічмент. Помста вже близенько. І заплатимо за блазня всі.
показати весь коментар
27.11.2024 15:17 Відповісти
Черговий дурнуватий вчинок з боку зелених виродків
показати весь коментар
27.11.2024 15:20 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 15:22 Відповісти
Цікаво, що ці клоуни будуть робити, якщо енавгурації Трампа не буде...
показати весь коментар
27.11.2024 15:23 Відповісти
Теперішній президент назвав зелю путіном.
А його наступник злиє дані по "оману"-той панькатись в кота-мишку не стане...
показати весь коментар
27.11.2024 15:27 Відповісти
А про те, як Стефанчук з секс-послицею нагородили медалькою «За особливі заслуги перед українським народом» болгарського корупціонера, вже всі забули. Всього три дні пройшло...
показати весь коментар
27.11.2024 15:28 Відповісти
Надати цю премію Трампу разом з Фіцо на параді 9 травня у москві!! У присутні представників Хамазу та Хізбали!!
показати весь коментар
27.11.2024 15:30 Відповісти
Ти **** ще мінь'єт трампу не зробив а вже хочеш якусь премію .
показати весь коментар
27.11.2024 15:38 Відповісти
заковтнув так заковтнув. По самі помідори. Як зеленському. Дивись, а то зеленський заревнує.
показати весь коментар
27.11.2024 15:40 Відповісти
Мені одному здається що зелені геть усі ідіоти?
показати весь коментар
27.11.2024 15:41 Відповісти
Среди нардепов партии "слуга с района" идиот - каждый пятый, как и четыре предыдущих !!!
показати весь коментар
27.11.2024 15:42 Відповісти
А хто такий мережко? Баба Зіна із хлібної лавки хоче ваву, лідора **********, висунути на Нобелівську премію миру
показати весь коментар
27.11.2024 15:48 Відповісти
А Трамп висунув свій і чекає, поки він його висмокче.
показати весь коментар
27.11.2024 15:49 Відповісти
Здається зебіли вирішили що мир можна отримати зазирнувши в трампове очко , а не путінське, хоча він також лауреат премії Нобеля.
показати весь коментар
27.11.2024 15:51 Відповісти
Ну це покидьок явно перенюхав коксу!!! Лизнув так лизнув!!! 73% дивиться яких уйобків ви понавибирали, по сьогодні відригується!!!
показати весь коментар
27.11.2024 15:52 Відповісти
Мережко,все к жопе по записи.
показати весь коментар
27.11.2024 16:06 Відповісти
тепер зрозуміло,куди тікати зібрався.... не допоможе
показати весь коментар
27.11.2024 16:12 Відповісти
ну якшо бабамі дали, то чого б трумпу не дати. тим більш він вже закінчив усі війни в світі.... в своїй голові. чекайте, десь я це вже чув. от плагіатор бісів.
показати весь коментар
27.11.2024 16:15 Відповісти
Ой Україна наголосувала в 19 році. Хворих на голову слуг вибрали, а вони вже й соромляться своєї тупоголовості.
показати весь коментар
27.11.2024 16:54 Відповісти
Ааа ! Пам'ятаєте як баба Юля і Сракашвілі приперлися на інавгурацію Трампа ? Одна біля туалету , а Карлсон взагалі десь між кущів . Але скільки помпезності було ! Цей дурень теж хоче на інавгурацію ?
показати весь коментар
27.11.2024 17:00 Відповісти
Оце лизнув!
показати весь коментар
27.11.2024 17:26 Відповісти
Даже больше 73% думают про лизать, сосать и жопу...
Собственно к этому сводится их понимание политики.
Господи, что будет на следующих выборах, если они будут?
показати весь коментар
27.11.2024 18:47 Відповісти
Вони всі хворі
показати весь коментар
27.11.2024 19:28 Відповісти
... виглядає аж непристойно, як для депутата.
показати весь коментар
27.11.2024 21:17 Відповісти
 
 