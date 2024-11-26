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Канцлер Негаммер запропонував Трампу провести мирні перемовини РФ та України в Австрії

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом запропонував провести мирні перемовини Росії та України в Австрії.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу PULS 24, передає Цензор.НЕТ.

"Я запропонував Австрію як хороше місце для переговорів, як нейтральну країну", - розповів Негаммер.

Він також додав, що телефонна розмова між ним та Трампом у понеділок "швидко перейшла до теми війни між Росією та Україною".

"Трамп запитав мою думку, тому що я, як один із небагатьох, зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився своїм баченням. І дуже швидко ми почали говорити про те, наскільки важливий мир і як важливо зупинити війну", - зазначив австрійський канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо США змусять Україну піти на поступки РФ, то це створить в українців відчуття зради, - глава МЗС Чехії Ліпавський

На його переконання, нейтралітет Австрії можна використовувати з користю.

Водночас відповідаючи на запитання, чи хоче Трамп зменшити військову підтримку України, Негаммер заявив, що у нього склалося враження, що Трамп "дуже емоційно, в позитивному сенсі, налаштований завершити війну" та "дуже зацікавлений у тому, щоб зброя замовкла".

Також він не уточнив чи Трамп очікує територіальних поступок від України: за його словами, розмова тривалістю майже 30 хвилин не зайшла в такі деталі.

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Автор: 

Австрія (957) Трамп (5429) переговори з Росією (1056) Негаммер (53)


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Топ коментарі
+12
Він, що, деbil. наришкін шо сьогодні сказав - тільки капітуляція України і НАТО на 1997 рік. Що не ясно? Які переговори, з тварюкою що хоче тебе з'їсти? Мабуть і Австрією не поперхнеться. **** потрібно було на Європу не через Україну йти, а через Польшу. Вже б вертався від Португалії на Україну
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26.11.2024 18:47
+11
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші. ФОТО Джерело:
Нейтральна, курва.
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26.11.2024 18:43
+6
А чому не в Нюрнбергі,уже дозріли,кацапоїди.
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26.11.2024 18:49
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Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші. ФОТО Джерело:
Нейтральна, курва.
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26.11.2024 18:43 Відповісти
Він, що, деbil. наришкін шо сьогодні сказав - тільки капітуляція України і НАТО на 1997 рік. Що не ясно? Які переговори, з тварюкою що хоче тебе з'їсти? Мабуть і Австрією не поперхнеться. **** потрібно було на Європу не через Україну йти, а через Польшу. Вже б вертався від Португалії на Україну
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26.11.2024 18:47 Відповісти
Що, прямо так і сказав?
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26.11.2024 18:54 Відповісти
https://war.obozrevatel.com/ukr/rosiya-kategorichno-vidkidae-bud-yaku-zamorozku-vijni-v-ukraini-narishkin.htm
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26.11.2024 18:56 Відповісти
Щось Мовчана не чутно нарешті.
То в кожному пості про необхідність "заморозкі" торочив.
Чим більше таких заяв, тим насправді краще для нас.
Може, хоч роздупляться у світі, що росія хоче нас тупо знищити, і ніякий мір їй нах не впав, якщо там буде Україна.
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26.11.2024 19:07 Відповісти
А чому не в Нюрнбергі,уже дозріли,кацапоїди.
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26.11.2024 18:49 Відповісти
***** недоговірний. а ці канцлери цього ніяк не втропають. а вони якісь тупі і недолугі. це я про обох канцтоварів.
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26.11.2024 18:51 Відповісти
що цікаво вони хоч і тупі, але на свою користь.
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26.11.2024 20:32 Відповісти
жадібна тупість.
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26.11.2024 20:44 Відповісти
Такое впечатление, будто половина политиков Европы живет в мире розовых слоников.
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26.11.2024 18:52 Відповісти
Ні, не в світі слоників. В світі грошей від *****.
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26.11.2024 19:46 Відповісти
Холуї підсовують й "рекламують" свої дупи!Угорщина,Туреччина,Словаччина,Австрія,Швейцарія-список паразитів і стерв'ятників буде поповнюватись.
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26.11.2024 18:53 Відповісти
Может лучше в Бахмуте?
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26.11.2024 19:02 Відповісти
Негаммер.
Нігуя не гаммер!
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26.11.2024 19:03 Відповісти
Австрия - место резеденции русских шпионов
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26.11.2024 19:04 Відповісти
Ніяких переговорів з Чудовиськом. Монстр не має права на існування. Фашистська Кремлівська Потвора нелегітимна і не має права на існування, з нею можна вести переговори тільки в сталевій клітці Гаазького Трибуналу. Новітній Нюрнберг не повинен бути відмінений, а Московській Священній Корові не має бути видана індульгенція за вбивство мільйона людей.

Бумеранги працюють-в закону сіяння та жнив немає винятків.
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26.11.2024 19:09 Відповісти
Які, *****, можуть бути перемовини, коли русня вдало наступає і захоплює все нові території? Дебіл!
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26.11.2024 19:20 Відповісти
Канцлер Негаммер запропонував Трампу провести мирні перемовини РФ та України в Австрії ,яка є бувшою гебнявою "авгієвою стайнею " ,яка у спадок перейшла до нинішнього фсбе 3,14рації...
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26.11.2024 19:35 Відповісти
Чекаємо, коли цей Канцлер поїде викладачем у російському ПТУ.
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26.11.2024 19:48 Відповісти
Тобто давнє КГБшне, а тепер ФСБшне лігво в Європі оголосило себе нейтральною стороною. Якщо вже шукати порядного, незалежного, цивілізованого посередника -то наприклад Ісландія. А чим не варіант? В рази кращий ніж австрійські потрійні шпигуни, чи якісь швейцарські торговці скривавленими золотими зубами в'язнів концтаборів.
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26.11.2024 19:48 Відповісти
Що ви хочете від нього. Він же НЕхаммер. Якби не був **************, був би Хаммером.
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26.11.2024 19:49 Відповісти
З України буде "український" чемберлен, а ось з боку кремля хто ? Невже той, на кого МКС виписав ордер на арешт ? Нє даждьотесь ... Ні того, ні перемовин.
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26.11.2024 21:41 Відповісти
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26.11.2024 23:08 Відповісти
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26.11.2024 23:10 Відповісти
 
 