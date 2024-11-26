Канцлер Негаммер запропонував Трампу провести мирні перемовини РФ та України в Австрії

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом запропонував провести мирні перемовини Росії та України в Австрії.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу PULS 24, передає Цензор.НЕТ.

"Я запропонував Австрію як хороше місце для переговорів, як нейтральну країну", - розповів Негаммер.

Він також додав, що телефонна розмова між ним та Трампом у понеділок "швидко перейшла до теми війни між Росією та Україною".

"Трамп запитав мою думку, тому що я, як один із небагатьох, зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився своїм баченням. І дуже швидко ми почали говорити про те, наскільки важливий мир і як важливо зупинити війну", - зазначив австрійський канцлер.

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На його переконання, нейтралітет Австрії можна використовувати з користю.

Водночас відповідаючи на запитання, чи хоче Трамп зменшити військову підтримку України, Негаммер заявив, що у нього склалося враження, що Трамп "дуже емоційно, в позитивному сенсі, налаштований завершити війну" та "дуже зацікавлений у тому, щоб зброя замовкла".

Також він не уточнив чи Трамп очікує територіальних поступок від України: за його словами, розмова тривалістю майже 30 хвилин не зайшла в такі деталі.

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