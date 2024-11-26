Канцлер Нехаммер предложил Трампу провести мирные переговоры РФ и Украины в Австрии

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом предложил провести мирные переговоры России и Украины в Австрии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу PULS 24, передает Цензор.НЕТ.

"Я предложил Австрию как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну", - рассказал Нехаммер.

Он также добавил, что телефонный разговор между ним и Трампом в понедельник "быстро перешел к теме войны между Россией и Украиной".

"Трамп спросил мое мнение, потому что я, как один из немногих, встречался с Путиным и Зеленским. Он также поделился своим видением. И очень быстро мы начали говорить о том, насколько важен мир и как важно остановить войну", - отметил австрийский канцлер.

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По его убеждению, нейтралитет Австрии можно использовать с пользой.

В то же время отвечая на вопрос, хочет ли Трамп уменьшить военную поддержку Украины, Нехаммер заявил, что у него сложилось впечатление, что Трамп "очень эмоционально, в положительном смысле, настроен завершить войну" и "очень заинтересован в том, чтобы оружие замолчало".

Также он не уточнил, ожидает ли Трамп территориальных уступок от Украины: по его словам, разговор продолжительностью почти 30 минут не зашел в такие детали.

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