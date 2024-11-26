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Канцлер Нехаммер предложил Трампу провести мирные переговоры РФ и Украины в Австрии

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом предложил провести мирные переговоры России и Украины в Австрии.

Об этом он сказал в интервью телеканалу PULS 24, передает Цензор.НЕТ.

"Я предложил Австрию как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну", - рассказал Нехаммер.

Он также добавил, что телефонный разговор между ним и Трампом в понедельник "быстро перешел к теме войны между Россией и Украиной".

"Трамп спросил мое мнение, потому что я, как один из немногих, встречался с Путиным и Зеленским. Он также поделился своим видением. И очень быстро мы начали говорить о том, насколько важен мир и как важно остановить войну", - отметил австрийский канцлер.

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По его убеждению, нейтралитет Австрии можно использовать с пользой.

В то же время отвечая на вопрос, хочет ли Трамп уменьшить военную поддержку Украины, Нехаммер заявил, что у него сложилось впечатление, что Трамп "очень эмоционально, в положительном смысле, настроен завершить войну" и "очень заинтересован в том, чтобы оружие замолчало".

Также он не уточнил, ожидает ли Трамп территориальных уступок от Украины: по его словам, разговор продолжительностью почти 30 минут не зашел в такие детали.

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Автор: 

Австрия (808) Трамп Дональд (5155) переговоры с Россией (956) Нехаммер Карл (43)


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Топ комментарии
+12
Він, що, деbil. наришкін шо сьогодні сказав - тільки капітуляція України і НАТО на 1997 рік. Що не ясно? Які переговори, з тварюкою що хоче тебе з'їсти? Мабуть і Австрією не поперхнеться. **** потрібно було на Європу не через Україну йти, а через Польшу. Вже б вертався від Португалії на Україну
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26.11.2024 18:47
+11
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші. ФОТО Джерело:
Нейтральна, курва.
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26.11.2024 18:43
+6
А чому не в Нюрнбергі,уже дозріли,кацапоїди.
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26.11.2024 18:49
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Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, викладатиме у російському виші. ФОТО Джерело:
Нейтральна, курва.
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26.11.2024 18:43 Ответить
Він, що, деbil. наришкін шо сьогодні сказав - тільки капітуляція України і НАТО на 1997 рік. Що не ясно? Які переговори, з тварюкою що хоче тебе з'їсти? Мабуть і Австрією не поперхнеться. **** потрібно було на Європу не через Україну йти, а через Польшу. Вже б вертався від Португалії на Україну
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26.11.2024 18:47 Ответить
Що, прямо так і сказав?
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26.11.2024 18:54 Ответить
https://war.obozrevatel.com/ukr/rosiya-kategorichno-vidkidae-bud-yaku-zamorozku-vijni-v-ukraini-narishkin.htm
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26.11.2024 18:56 Ответить
Щось Мовчана не чутно нарешті.
То в кожному пості про необхідність "заморозкі" торочив.
Чим більше таких заяв, тим насправді краще для нас.
Може, хоч роздупляться у світі, що росія хоче нас тупо знищити, і ніякий мір їй нах не впав, якщо там буде Україна.
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26.11.2024 19:07 Ответить
А чому не в Нюрнбергі,уже дозріли,кацапоїди.
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26.11.2024 18:49 Ответить
***** недоговірний. а ці канцлери цього ніяк не втропають. а вони якісь тупі і недолугі. це я про обох канцтоварів.
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26.11.2024 18:51 Ответить
що цікаво вони хоч і тупі, але на свою користь.
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26.11.2024 20:32 Ответить
жадібна тупість.
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26.11.2024 20:44 Ответить
Такое впечатление, будто половина политиков Европы живет в мире розовых слоников.
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26.11.2024 18:52 Ответить
Ні, не в світі слоників. В світі грошей від *****.
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26.11.2024 19:46 Ответить
Холуї підсовують й "рекламують" свої дупи!Угорщина,Туреччина,Словаччина,Австрія,Швейцарія-список паразитів і стерв'ятників буде поповнюватись.
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26.11.2024 18:53 Ответить
Может лучше в Бахмуте?
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26.11.2024 19:02 Ответить
Негаммер.
Нігуя не гаммер!
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26.11.2024 19:03 Ответить
Австрия - место резеденции русских шпионов
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26.11.2024 19:04 Ответить
Ніяких переговорів з Чудовиськом. Монстр не має права на існування. Фашистська Кремлівська Потвора нелегітимна і не має права на існування, з нею можна вести переговори тільки в сталевій клітці Гаазького Трибуналу. Новітній Нюрнберг не повинен бути відмінений, а Московській Священній Корові не має бути видана індульгенція за вбивство мільйона людей.

Бумеранги працюють-в закону сіяння та жнив немає винятків.
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26.11.2024 19:09 Ответить
Які, *****, можуть бути перемовини, коли русня вдало наступає і захоплює все нові території? Дебіл!
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26.11.2024 19:20 Ответить
Канцлер Негаммер запропонував Трампу провести мирні перемовини РФ та України в Австрії ,яка є бувшою гебнявою "авгієвою стайнею " ,яка у спадок перейшла до нинішнього фсбе 3,14рації...
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26.11.2024 19:35 Ответить
Чекаємо, коли цей Канцлер поїде викладачем у російському ПТУ.
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26.11.2024 19:48 Ответить
Тобто давнє КГБшне, а тепер ФСБшне лігво в Європі оголосило себе нейтральною стороною. Якщо вже шукати порядного, незалежного, цивілізованого посередника -то наприклад Ісландія. А чим не варіант? В рази кращий ніж австрійські потрійні шпигуни, чи якісь швейцарські торговці скривавленими золотими зубами в'язнів концтаборів.
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26.11.2024 19:48 Ответить
Що ви хочете від нього. Він же НЕхаммер. Якби не був **************, був би Хаммером.
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26.11.2024 19:49 Ответить
З України буде "український" чемберлен, а ось з боку кремля хто ? Невже той, на кого МКС виписав ордер на арешт ? Нє даждьотесь ... Ні того, ні перемовин.
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26.11.2024 21:41 Ответить
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26.11.2024 23:08 Ответить
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26.11.2024 23:10 Ответить
 
 