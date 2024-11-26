Канцлер Нехаммер предложил Трампу провести мирные переговоры РФ и Украины в Австрии
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом предложил провести мирные переговоры России и Украины в Австрии.
Об этом он сказал в интервью телеканалу PULS 24, передает Цензор.НЕТ.
"Я предложил Австрию как хорошее место для переговоров, как нейтральную страну", - рассказал Нехаммер.
Он также добавил, что телефонный разговор между ним и Трампом в понедельник "быстро перешел к теме войны между Россией и Украиной".
"Трамп спросил мое мнение, потому что я, как один из немногих, встречался с Путиным и Зеленским. Он также поделился своим видением. И очень быстро мы начали говорить о том, насколько важен мир и как важно остановить войну", - отметил австрийский канцлер.
По его убеждению, нейтралитет Австрии можно использовать с пользой.
В то же время отвечая на вопрос, хочет ли Трамп уменьшить военную поддержку Украины, Нехаммер заявил, что у него сложилось впечатление, что Трамп "очень эмоционально, в положительном смысле, настроен завершить войну" и "очень заинтересован в том, чтобы оружие замолчало".
Также он не уточнил, ожидает ли Трамп территориальных уступок от Украины: по его словам, разговор продолжительностью почти 30 минут не зашел в такие детали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нейтральна, курва.
То в кожному пості про необхідність "заморозкі" торочив.
Чим більше таких заяв, тим насправді краще для нас.
Може, хоч роздупляться у світі, що росія хоче нас тупо знищити, і ніякий мір їй нах не впав, якщо там буде Україна.
Нігуя не гаммер!
Бумеранги працюють-в закону сіяння та жнив немає винятків.