Путин будет воспринимать любые мирные предложения как признак слабости Запада, - сенатор-республиканец Раундс
Республиканец Майк Раундс, которого называют главным союзником новоизбранного президента США Дональда Трампа в Сенате, заявил, что Кремлю нельзя доверять. Любые попытки предложить мир будут восприняты Кремлем как проявление слабости Запада, убежден Раундс.
Об этом республиканец заявил на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Раундс раскритиковал идею мирных переговоров между Россией и Украиной, заявив, что Кремлю нельзя доверять.
"Как бы мне ни хотелось верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы обманываем себя. Верите ли вы, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет", - заявил американский политик.
Отмечается, что комментарии сенатора Раундса не являются официальной позицией будущей администрации избранного президента Дональда Трампа.
Также Раундс выразил разочарование тем, что США не предоставили Украине больше оружия для победы в войне.
"Я очень разочарован тем, что мы не смогли предоставить им все необходимое оборудование и все системы вооружений, которые им нужны, чтобы ответить на тиранию со стороны России", - добавил конгрессмен.
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На 99,9% Трамп - за Трампа.
Те саме було перед першою світовою, поставки ресурсів з колоній в Німеччину та Австроугорщину. Перед другою коли вся Європа поставляла нацистам обладнання для оборонки і давала кредити
США это мировой Авторитет по своему характеру, а не мировой мошенник как Рашка которые никогда не соблюдали договоров и всегда и всех пытаются нае@ать. США если дали Украине гарантии, они их выполнят. Авторитет за каждую свою подпись отвечает. США пойдут до талого - запомните эту последнюю фразу.
І сша не потрібна ані росія, ані проблеми з нею, ані її купляти. Від цього **************
Именно поэтому, диктаторы всего мира сейчас учуяли слабость Европы и США не потому что страны Европы и США слабые, а потому что у большинства этих стран, у власти находятся трусы.
Именно сейчас происходит трансформация политической системы в мире и этого требует гражданское общество. Мир становится радикальнее в результате чего диктаторов ждёт Крах
Мы уже это проходили. Гитлер и Сталин пришли когда демократы и миролюбы продвигали свои мир, дружба, жвачка в результате чего началась ВМВ. Сталин в отличии от Гитлера и Путлера чувствовал происходящие изменения в мире и сразу же решил отказаться от своих планов за что СССР и получил войну.
Сейчас происходит ровно то же самое если видеть общую картину, а не только на маленькою часть
так і українські дамочки=хабалки, які звикли качать права в Україні воплями і ляканням адвокатами думають, що якщо їм не відповідають тим же, то вони виграли.