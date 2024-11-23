Путин будет воспринимать любые мирные предложения как признак слабости Запада, - сенатор-республиканец Раундс

Республиканец Майк Раундс, которого называют главным союзником новоизбранного президента США Дональда Трампа в Сенате, заявил, что Кремлю нельзя доверять. Любые попытки предложить мир будут восприняты Кремлем как проявление слабости Запада, убежден Раундс.

Об этом республиканец заявил на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Раундс раскритиковал идею мирных переговоров между Россией и Украиной, заявив, что Кремлю нельзя доверять.

"Как бы мне ни хотелось верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы обманываем себя. Верите ли вы, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет", - заявил американский политик.

Отмечается, что комментарии сенатора Раундса не являются официальной позицией будущей администрации избранного президента Дональда Трампа.

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Также Раундс выразил разочарование тем, что США не предоставили Украине больше оружия для победы в войне.

"Я очень разочарован тем, что мы не смогли предоставить им все необходимое оборудование и все системы вооружений, которые им нужны, чтобы ответить на тиранию со стороны России", - добавил конгрессмен.

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