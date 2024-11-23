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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин будет воспринимать любые мирные предложения как признак слабости Запада, - сенатор-республиканец Раундс

Раундс про мирні перемовини з рф

Республиканец Майк Раундс, которого называют главным союзником новоизбранного президента США Дональда Трампа в Сенате, заявил, что Кремлю нельзя доверять. Любые попытки предложить мир будут восприняты Кремлем как проявление слабости Запада, убежден Раундс.

Об этом республиканец заявил на Международном форуме по безопасности в Галифаксе, пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Раундс раскритиковал идею мирных переговоров между Россией и Украиной, заявив, что Кремлю нельзя доверять.

"Как бы мне ни хотелось верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы обманываем себя. Верите ли вы, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет", - заявил американский политик.

Отмечается, что комментарии сенатора Раундса не являются официальной позицией будущей администрации избранного президента Дональда Трампа.

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Также Раундс выразил разочарование тем, что США не предоставили Украине больше оружия для победы в войне.

"Я очень разочарован тем, что мы не смогли предоставить им все необходимое оборудование и все системы вооружений, которые им нужны, чтобы ответить на тиранию со стороны России", - добавил конгрессмен.

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Автор: 

США (26489) Сенат США (499) переговоры с Россией (950)


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Топ комментарии
+16
Правильно,сенаторе,втовкмачте теє трампу в мізки і дайте побільше зброї українцям.
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23.11.2024 17:06
+5
Ти хоть почитай чому тормозили.
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23.11.2024 17:18
+3
Трапм пдр, може бути трохи за нас, більше за тих... Але на все це припадає 0,1%.
На 99,9% Трамп - за Трампа.
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23.11.2024 17:19
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Правильно,сенаторе,втовкмачте теє трампу в мізки і дайте побільше зброї українцям.
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23.11.2024 17:06 Ответить
А командувачів теж дадуть ?
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23.11.2024 17:15 Ответить
Тобі - дадуть.
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23.11.2024 19:07 Ответить
То хрін вам, самі йдіть воюйте.
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23.11.2024 20:27 Ответить
Респи хитрі, посадили свою маріонетку а коло неї купу радників що будуть правильно шепотіти на вухо.
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23.11.2024 17:09 Ответить
а це недалеко від істини. Трамп найбільш рейтинговий і популярний серед республіканців. шоумен. багато років на виду.
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23.11.2024 23:02 Ответить
Ці балачки! - респи ж пів - року тормозили віиськову допомогу Украіні
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23.11.2024 17:10 Ответить
Ти хоть почитай чому тормозили.
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23.11.2024 17:18 Ответить
Тормозили - бо вибори
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23.11.2024 17:53 Ответить
І як нам, розумним фанатам зєлєнскава, пойнять, Трамп за нас чи Трамп підр?
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23.11.2024 17:14 Ответить
Трапм пдр, може бути трохи за нас, більше за тих... Але на все це припадає 0,1%.
На 99,9% Трамп - за Трампа.
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23.11.2024 17:19 Ответить
І Трамп і Байден в першу чергу президенти США тому вони за те що буде в інтересах їх країни.
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23.11.2024 19:54 Ответить
США завжди ставали сильнішими, коли в Європі війна. Допомога не зупинять, але і багато зброї не дадуть.
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23.11.2024 17:14 Ответить
США всегда ставили сильнее за счёт того что всегда держали свое слово перед союзниками. Этим они и сколотили уважение к себе. Те кто выбрал для своей страны агрессивно-мошенническую политическую систему, всегда проигрывали.
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23.11.2024 17:47 Ответить
Нічого не змінилося. Вони і зараз тримають своє слово.
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23.11.2024 18:09 Ответить
Вони користуються просто тим що Європейці постійно стають на одні і ті ж граблі. В погоні за прибутками вигодовують монстрів а потім з ними воюють.

Те саме було перед першою світовою, поставки ресурсів з колоній в Німеччину та Австроугорщину. Перед другою коли вся Європа поставляла нацистам обладнання для оборонки і давала кредити
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23.11.2024 20:01 Ответить
Раундап-с, пали бур'яни!
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23.11.2024 17:16 Ответить
ага , я пеньки спилених дерев ним травлю
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23.11.2024 17:20 Ответить
шо це він на Трампа бочку котить , мир за 24 години
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23.11.2024 17:17 Ответить
У США к власти пришли радикалы. Мир за 24 часа это бросание косточки для миролюбов, чтобы голосовали за Трампа. На самом деле к власти в США пришли сторонники Войны и эта политическая система станет гильотиной для диктаторов. Демократы проиграли на всех фронтах, поэтому эту боевую машину некому будет остановить.

США это мировой Авторитет по своему характеру, а не мировой мошенник как Рашка которые никогда не соблюдали договоров и всегда и всех пытаются нае@ать. США если дали Украине гарантии, они их выполнят. Авторитет за каждую свою подпись отвечает. США пойдут до талого - запомните эту последнюю фразу.
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23.11.2024 17:38 Ответить
Bu da pest
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23.11.2024 23:25 Ответить
і за афган і вєтнам відповіли своїм авторитетом?
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24.11.2024 01:00 Ответить
А разве во Вьетнаме и Афганистане они ставили перед собой цель оккупировать эти страны? Твое сравнение некорректно. В Афганистане США проводили антитеррористическую операцию, во Вьетнаме они вообще непонятно за что воевали. Тем ни менее, США как страшна существует более 300 лет в отличии от Рашки которая за этот же период раз пять разваливалась и меняла свое название. И экономика США позволяет купить 100 таких стран как Рашка, а чем могут похвастаться рашисты? Орешныком?
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24.11.2024 15:54 Ответить
а хіба сша хочуть нас окупувати? таке теж порівняння некоректне. Зілліють за 3 коп, і вже ми будемо чіплятися за колеса літаків. Це вже було в історії, буде ще.
І сша не потрібна ані росія, ані проблеми з нею, ані її купляти. Від цього **************
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24.11.2024 19:29 Ответить
Любой диктатор так себя ведёт. Эти маниакальные психопаты слабость и трусость чуют, даже когда это всеми силами пытаются скрыть. Слабость для них сигнал к действию.

Именно поэтому, диктаторы всего мира сейчас учуяли слабость Европы и США не потому что страны Европы и США слабые, а потому что у большинства этих стран, у власти находятся трусы.

Именно сейчас происходит трансформация политической системы в мире и этого требует гражданское общество. Мир становится радикальнее в результате чего диктаторов ждёт Крах
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23.11.2024 17:29 Ответить
Я не знаю перед ким звітує сенатор Раундс а от Трамп відповідає за мир и добробут американців. Тому він буде цю проблему вирішувати як бізнесмен і його друзі трейдери і поперше оцінювати ризики. І поки у путіна є ядрьона бімба Трамп не буде запобігати ескалації. Я розумію українців їм нема чого втрачати і вони намагаються втягнути Штати у війну. Беруть на совість, на слабо на емоції. Це не спрацює - Трампу потрібно продемонструвати бізнес кейс - як допомога може бути вігідною без зростання ризиків.
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23.11.2024 17:36 Ответить
Лохи повелись на Мир который Трамп предлагает. Мир при Трампе 100% наступит только ценой уничтожения диктаторов военным путем включая ударами ТЯО по бункерах.
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23.11.2024 17:41 Ответить
Це спрацює. Це не працювало з Байденом, він католик, а у Трампа все на емоціях і моралі, він євангеліст і його виборці євангелісти. Крім того Трамп псих і його МАГА, тобто відродження величі Америки ніяк несумісне з перемогою хуьла.
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23.11.2024 17:45 Ответить
Не спрацює - все розрулять як він це робив з забудовниками та мафіозі. У Америки зараз немає апетиту ганятися за диктаторами по бункерах. Не на часі (с). В нас є більш пріоритетні проблеми.
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23.11.2024 17:59 Ответить
Це у ліваків, у "демократів" інші проблеми - шахрайська афера під назвою "порятунок клімату". Тому вони завжди мріяли, щоб Україна здалася, але їм за це нічого не було. Вся їхня допомога суто символічна і тільки для того, щоб їх не звинуватили в ненаданні допомоги потопаючим. Вся їхня допомога Україні ніколи не призначалася для перемоги над хуьлом, вона призначалася тільки для того, щоб Україна не померла миттєво.
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23.11.2024 18:07 Ответить
Мир всегда подстраивается под обстоятельства. Если мир во всем мире, то к власти в Европе и США приходят Демократы с лозунгами - Мир, Дружба, Жвачка. Но если в мир приходят такие психопаты как гитлер и путлер, то меняется и политическая система всего мира потому что приходят такие как Трамп, Черчилль и.т.п

Мы уже это проходили. Гитлер и Сталин пришли когда демократы и миролюбы продвигали свои мир, дружба, жвачка в результате чего началась ВМВ. Сталин в отличии от Гитлера и Путлера чувствовал происходящие изменения в мире и сразу же решил отказаться от своих планов за что СССР и получил войну.

Сейчас происходит ровно то же самое если видеть общую картину, а не только на маленькою часть
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23.11.2024 18:15 Ответить
вигідною для кого? для раші?
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24.11.2024 01:02 Ответить
Щоб не говорили про респів та при Джорджу Бушу мол. путін пісяв стоячі. А далі понєслась перший афроамериканець президент хіхоньки хіхоньки гра в піжмурки з дітками в білому домі і тд.
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23.11.2024 18:02 Ответить
The mighty smiting of all the world's evil will start on 1/20/25. Trump will smite the dictators so hard, he will kill their entire families. If somehow it does not happen, it will all be Biden's fault, and the old fart will pay for it dearly. Also, for an astute politician, the definition of evil is not set in stone.
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23.11.2024 18:25 Ответить
Who am I to disagree?
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23.11.2024 18:50 Ответить
старий пердун це точно
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23.11.2024 18:54 Ответить
who says?
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23.11.2024 21:38 Ответить
Все просто - більше зброї Україні - і кацапи самі будуть пропонувати мир !
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23.11.2024 19:11 Ответить
Єдине рішення для всього цивілізованого світу, - свобода всіх народів тюремної підарасії. Кращої нагоди як загарбницька війна рашистської підарасії для ... стабільності на землі взагалі хрен придумаєш і в часі не отримаєш, так як раша на даний час є раковою пухлиною, а по формі - саркома, знищення і лише знищення форми існування цього спотвореного злочинного угрупування може стати основою мирного завтра в Європі і світі в цілому. Залишити рашку в такому стані це не що інше як очікувати завтра ножа в спину.
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23.11.2024 20:38 Ответить
нарешті вам починає доходити.
так і українські дамочки=хабалки, які звикли качать права в Україні воплями і ляканням адвокатами думають, що якщо їм не відповідають тим же, то вони виграли.
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23.11.2024 21:35 Ответить
Уважуха сенатору!
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24.11.2024 00:13 Ответить
 
 