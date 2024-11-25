Якщо США змусять Україну піти на поступки РФ, то це створить в українців відчуття зради, - глава МЗС Чехії Ліпавський
Якщо Захід зараз відмовиться від підтримки України, яку Росія змусить до якихось дій, до поступок без схвалення самої України, це створить в українців відчуття зради.
Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Він говорив у контексті можливого тиску США на Україну, аби вона сіла за стіл переговорів з Росією.
У відповідь на питання про те, чи бачить чеський дипломат шанс, що Сполучені Штати змусять Україну здатися, він сказав, що застерігає від такого сценарію саме на прикладі Мюнхенської угоди.
"Що сталося у 1938 році? Адольф Гітлер висунув вимогу, щоби Чехословаччина віддала Німеччині Судетську область", - сказав Ліпавський.
Міністр зауважив, що тоді було дуже багато заяв Гітлера, який обіцяв, що Судети – це його "остання вимога".
"Він (Гітлер - ред.) тиснув на світ. І тоді уклали Мюнхенську угоду, щоби дати йому те, що він вимагав. Чехословаччину змусили віддати Німеччині Судети. Але на цьому нічого не припинилося. Це був лише початок. Бо наступного року розпочалася Друга світова війна, Німеччина напала на Польщу", - заявив глава МЗС Чехії.
Ліпавський наголосив: те, що умиротворення агресора не працює – не єдиний урок з цієї історії. Іншим уроком стало те, що люди у Чехословаччині відчули себе зрадженим.
Партнери не захистили нас тоді, коли від них цього чекали. І якщо тепер Захід облишить Україну, яку Росія примусить до якихось дій, до поступок без схвалення з боку самої Україні – це створить в українців відчуття зрадженості. А це набагато небезпечніше. Такого роду образи залишаються не на роки, а на десятиліття", - додав очільник МЗС Чехії.
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Це може повторитися з Україною. Тоді Захід заплатив мільйонами жертв за зраду Чехословаччини. А тепер словацький блазень на підспівках у новітнього гітлера...
Трамп послав демократичну партію з її нерішучими і слабкими невдахами-лідерами, політкоректністю та лівацькими ухилами у глибокий нокаут; він довів, що почалася нова епоха політичних блазнів, перед якими ******** Беніто Муссоліні та Адольф Гітлер, Хуан Перон та Муамар Кадаффі. Це епоха яскравих, не стримуваних ніякими моральними нормами і правилами благопристойності джокерів, звеличених телебаченням, кінематографом та Інтернетом, які стали кумирами примітивного й невибагливого натовпу - дітища масової культури і вульгарних телевізйних шоу.
Не Росія з її кривавою агресією проти України проголошена головним ворогом Америки, а Китай.
Номінації Трампа на найважливіші посади США, які шокували суспільство, свідчать про нестримну волю новообраного президента зруйнувати американську "глибинну державу" (це тепер називається "деконструкція") і помститися системі за поразки, банкротства, образи і судові вироки, пережиті рудим сексуальним гігантом.
Україна опинилася на краю військової, політичної та економічної катастрофи не тільки через останні події в США й розгубленість Європи, а передовсім завдяки успішному "м'ясному" оскаженілому наступу Росії; тепер орки вигризають не сотні метрів українських позицій, а - десятки кілометрів. Їхня мета - до приходу Трампа у Білий дім витиснути ЗСУ з плацдарму в Курській області й вийти на береги Дніпра, аби, як мінімум, здійснити поділ України за зразком Андрусівського миру (1667 рік) - угоди, укладеної Московією і Польщею за спиною України, яка передбачала насильницьке розчленування України й передачу Києва російським окупантам.
Поки українські блогери-оптимісти й казкарі годують нас розповідями про успішні удари дронів і ракет і знищення окремих російських об'єктів, московська орда наближається до Запоріжжя.
Якщо Путін планує витратити на війну в Україні в 2025 році 120-140 млрд доларів, Україна тільки сподівається одержати від ЄС 40 млрд євро, недостатніх для покриття військових витрат і фінансування дефіцитного державного бюджету.
Рік наступний покаже спроможність європейських країн надати ефективну зброєву і фінансову допомогу Україні.
На тлі наших невдач та зростаючих труднощів різко зріс політичний і психологічний тиск Заходу (передовсім команди Трампа та його прислужників у Європі) на Україну з метою заморозки бойових дій взамін на згоду України віддати Росії 20% окупованих територій та відмовитись від вступу до НАТО упродовж наступних двадцяти років.
Над Україною тяжіє прокляття Стамбульських переговорів 2022 року (Арахамія, О. Чалий, Арестович), капітулянські положення яких тепер використовуються Путіним в якості ультиматуму. Хто несе за це відповідальність?
- український письменник, сценарист, публіцист, політик, діяч екологічного руху, дипломат, лікар-епідеміолог. Доктор медичних наук (1983 рік).
1989-1991 - народний депутат СРСР
1990-1992 - Голова Партії зелених України.
19 червня 1991 - 16 жовтня 1992 - перший міністр охорони навколишнього середовища незалежної України, член Ради Національної Безпеки України.
1992-1994 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі
1994-1998 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в США
1998-2000 - радник Президента України.
2000-2003 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді
З грудня 2009 - один із засновників та член Ради із зовнішньої та безпекової політики.
Академік Академії економічних наук України.
Дякую зрозумів
Але ця держава згоріла у вогні війни й на її руїнах утверджується нова українська держава №2 - європейська, демократична, справедлива, потужна країна, яка виплекала могутні Збройні Сили та ефективний військово-оборонний промисловий комплекс й стала невід'ємною частиною світу Свободи. Таку державу №2 ще належить побудувати. Передумовою має стати зміна нинішнього військово-політичного керівництва України в 2025 році, історичний цикл урядування якого скінчився, а ознаки втоми й "вигоряння" стають надто очевидними. Напередодні важкого і доленосного вибору, народ і армія очікують відвертого й гіркого національного діалогу, а не чергових пропагандистських відосиків. Очевидною є необхідність створення уряду народної єдності.
Головною проблемою України воюючої та повоєнної, поряд з відновленням інфраструктури, є отримання надійних гарантій безпеки - вступу до НАТО, укладення нових військово-політичних союзів (Великобританія, Польща, країни Балтії та Скандинавії) й набуття ядерної зброї - як зброї Судного дня й помсти агресору.
Зовнішня політика України повинна бути позбавлена елементів хамства, роздратованих вимог і розбрату з найближчими союзниками. Звільнення української політичної арени від агентів впливу Росії, цинічних корупціонерів та безнаціональних зайд, яким байдужа доля держави і нації, є обов'язковою умовою нашого виживання.
Доречі, гундосе чмо "говнокомандувач" так і не надав з початку великого вторгнення приказ на спротив! Поцікавтеся питанням! Все що зупинило кацапів - вібулося всупереч його розпорядженням!
Сами кашу заварили в 2019
Сами довели страну до ручки ,выбрав в лидеры ЛИЛИПУТА
А теперь все виноваты
Типичное украинское поведение
Доктор Байден поставил нам диагноз еще в октябре 2021года
Над ним тогда посмеялись
А в феврале 2022 смеяться резко перестали
Но при любой возможности все так и норовят харкнуть в сторону Америки
Ну капец просто!!!!
Да если бы не американское оружие
Не их ППО
На Крещатике давно бы стояли русские танки
Под Киевом были бы массовые захоронения всех подряд
И назывались бы мы Россией
Не плюйте в колодец , из которого пьете
Все, что происходит - это последствия ВЫБОРА УКРАИНЦЕВ!!!!!!!!
Спочатку пройдемося по російської соціології від американської Розвідспільноти.
Рівень підтримки путіна ще з квітня цього року "завис" на рівні 34 відсотків, це разом і "Підтримую", і "Скоріше підтримую". Нейтральних 21. Інші "Не підтримую" та "Скоріше не підтримую". Але! Бліц-опитування протягом 4-х днів після застосування "Ребежа" показало зріст невдоволення діями путіна на 8 (!!!) відсотків що є рекордним стрибком з часів Пригожинського бунту.
За припинення бойових дій проти України БЕЗ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СВО зараз 43 відсотки населення. За мирні переговори з Україною 63 відсотки населення, причому за мирні переговори без досягнення цілей СВО - 47 що є рекордним показником за весь час війни.
Я не збираюся малювати файну картинку для рожевих поні - усі ці настрої річ другорядна. Але зовсім не несуттєва. Коли влада навіть у диктатурах втрачає популярність серед населення і елементарно дряхліє, то по російський традиції завжди знаходиться молоді (відносно) хижаки які рвуть владу собі з рук старого щура. Станом на зараз знову активізувалася умовна "Башта Патрушева" яка готує паралельну повістку для переговорів з США щодо укладення "Угоди про перемир'я з Україною" і вона знову вперше з літа 23-го року діє автономно від путіна.
Нам дали море даних про звернення не тільки представників російської бізнес-еліти, але й політичної та навіть військової, на адресу Трампа - всі просять про мир. Я просто не можу назвати прізвища, скажу тільки, що їх більше двох сотен. Біда авторів цих звернень - вони не розуміють, що станом на зараз і Трамп, і Байден, і Салліван, і Уолтц, і Блінкен, і Рубіо працюють разом що вчора підтвердив сам Радник Трампа по НацБезпеці Уолтц. Підхід Трампа чіткий - "Побільше жесті зараз - потім буде чим торгуватися з путіним". Як я вже казав, Трамп нічого не має проти "розкручування ескалаційної спіралі" до його приходу у Білий Дім і це підтверджено особисто обома Президентами США Президенту України. Саме тому ми зараз відновили удари по НПЗ, саме тому нам без особливих заперечень дали дозвіл на удар американськими ракетами по підстанції КурАЕС. Останнє було неможливим це місяць тому - Байден був категорично проти того, щоби американською зброєю били по об'єктах енергетики. І це не межа.
Блінкен у Європі вчергове зондував думку європейців - "Які Держави готові відправити свої війська в Україну у випадку загострення ситуації"? Зараз можна вже дати дані про такі: Франція, Великобританія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Нідерланди, Чехія. І путін проінформований про те, що вхід європейський військ в Україну стане реальністю "якщо зона бойових дій вийде за межі наявних зон боєзіткнення". Це Донбас, Харківщина, Запоріжський напрямок.
У переговорах з Трампом лідери усіх провідних європейських країн "Українського пулу" погодилися на новий підхід щодо підсилення бойових можливостей України, а саме - Європа готова фінансувати до 70-ти відсотків видатків на допомогу Україні проти 30 відсотків від США, натомість останні готові продавати Європі зброю для подальшої її передачі Україні. Також і Франція, і Великобританія, і Нідерланди, і, з зауваженнями у часі, Німеччина погодилися підняти витрати на оборону з двох до трьох відсотків ВВП з тим, щоби забезпечити як збільшення власних оборонних можливостей, так і забезпечення обороноздатності України - це ідея та попередня вимога Трампа.
Я перерахував далеко не всі зовнішньополітичні чинники які передають рф "штормове попередження". Завтра у другій частині - стан суспільства, економіки, демографій та ОПК рф у наяності та перспективі. Далі буде.
Це їжаку ясно. Маленке питання - на яких умовах?