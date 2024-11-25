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Якщо США змусять Україну піти на поступки РФ, то це створить в українців відчуття зради, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Ян Ліпавський

Якщо Захід зараз відмовиться від підтримки України, яку Росія змусить до якихось дій, до поступок без схвалення самої України, це створить в українців відчуття зради.

Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Він говорив у контексті можливого тиску США на Україну, аби вона сіла за стіл переговорів з Росією.

У відповідь на питання про те, чи бачить чеський дипломат шанс, що Сполучені Штати змусять Україну здатися, він сказав, що застерігає від такого сценарію саме на прикладі Мюнхенської угоди.

"Що сталося у 1938 році? Адольф Гітлер висунув вимогу, щоби Чехословаччина віддала Німеччині Судетську область", - сказав Ліпавський.

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Міністр зауважив, що тоді було дуже багато заяв Гітлера, який обіцяв, що Судети – це його "остання вимога".

"Він (Гітлер - ред.) тиснув на світ. І тоді уклали Мюнхенську угоду, щоби дати йому те, що він вимагав. Чехословаччину змусили віддати Німеччині Судети. Але на цьому нічого не припинилося. Це був лише початок. Бо наступного року розпочалася Друга світова війна, Німеччина напала на Польщу", - заявив глава МЗС Чехії.

Ліпавський наголосив: те, що умиротворення агресора не працює – не єдиний урок з цієї історії. Іншим уроком стало те, що люди у Чехословаччині відчули себе зрадженим.

Партнери не захистили нас тоді, коли від них цього чекали. І якщо тепер Захід облишить Україну, яку Росія примусить до якихось дій, до поступок без схвалення з боку самої Україні – це створить в українців відчуття зрадженості. А це набагато небезпечніше. Такого роду образи залишаються не на роки, а на десятиліття", - додав очільник МЗС Чехії.

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Автор: 

США (22769) Ліпавський Ян (104) переговори з Росією (1079)


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Топ коментарі
+10
це стане віковою ганьбою США, ніколи вже штати не стануть великим
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25.11.2024 19:37
+9
О, це буде не відчуття зради, це буде фактично зрада, не треба перекручувати.
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25.11.2024 19:45
+7
Якщо США змусять Україну піти на поступки РФ, то це створить в українців відчуття не тільки зради, але й співучасті США в рашистській окупації України .
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25.11.2024 20:08
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це стане віковою ганьбою США, ніколи вже штати не стануть великим
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25.11.2024 19:37 Відповісти
в українців відчуття зради з 2019
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25.11.2024 19:40 Відповісти
з 2014
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26.11.2024 02:08 Відповісти
Чехам зрозуміла зрада Заходу. Колись їх віддали на розп'яття гітлерові...

Це може повторитися з Україною. Тоді Захід заплатив мільйонами жертв за зраду Чехословаччини. А тепер словацький блазень на підспівках у новітнього гітлера...
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25.11.2024 19:41 Відповісти
Юрій Щербак

Трамп послав демократичну партію з її нерішучими і слабкими невдахами-лідерами, політкоректністю та лівацькими ухилами у глибокий нокаут; він довів, що почалася нова епоха політичних блазнів, перед якими ******** Беніто Муссоліні та Адольф Гітлер, Хуан Перон та Муамар Кадаффі. Це епоха яскравих, не стримуваних ніякими моральними нормами і правилами благопристойності джокерів, звеличених телебаченням, кінематографом та Інтернетом, які стали кумирами примітивного й невибагливого натовпу - дітища масової культури і вульгарних телевізйних шоу.

Не Росія з її кривавою агресією проти України проголошена головним ворогом Америки, а Китай.

Номінації Трампа на найважливіші посади США, які шокували суспільство, свідчать про нестримну волю новообраного президента зруйнувати американську "глибинну державу" (це тепер називається "деконструкція") і помститися системі за поразки, банкротства, образи і судові вироки, пережиті рудим сексуальним гігантом.

Україна опинилася на краю військової, політичної та економічної катастрофи не тільки через останні події в США й розгубленість Європи, а передовсім завдяки успішному "м'ясному" оскаженілому наступу Росії; тепер орки вигризають не сотні метрів українських позицій, а - десятки кілометрів. Їхня мета - до приходу Трампа у Білий дім витиснути ЗСУ з плацдарму в Курській області й вийти на береги Дніпра, аби, як мінімум, здійснити поділ України за зразком Андрусівського миру (1667 рік) - угоди, укладеної Московією і Польщею за спиною України, яка передбачала насильницьке розчленування України й передачу Києва російським окупантам.

Поки українські блогери-оптимісти й казкарі годують нас розповідями про успішні удари дронів і ракет і знищення окремих російських об'єктів, московська орда наближається до Запоріжжя.

Якщо Путін планує витратити на війну в Україні в 2025 році 120-140 млрд доларів, Україна тільки сподівається одержати від ЄС 40 млрд євро, недостатніх для покриття військових витрат і фінансування дефіцитного державного бюджету.

Рік наступний покаже спроможність європейських країн надати ефективну зброєву і фінансову допомогу Україні.

На тлі наших невдач та зростаючих труднощів різко зріс політичний і психологічний тиск Заходу (передовсім команди Трампа та його прислужників у Європі) на Україну з метою заморозки бойових дій взамін на згоду України віддати Росії 20% окупованих територій та відмовитись від вступу до НАТО упродовж наступних двадцяти років.

Над Україною тяжіє прокляття Стамбульських переговорів 2022 року (Арахамія, О. Чалий, Арестович), капітулянські положення яких тепер використовуються Путіним в якості ультиматуму. Хто несе за це відповідальність?

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25.11.2024 19:41 Відповісти
Юрій Щербак

- український письменник, сценарист, публіцист, політик, діяч екологічного руху, дипломат, лікар-епідеміолог. Доктор медичних наук (1983 рік).

1989-1991 - народний депутат СРСР

1990-1992 - Голова Партії зелених України.

19 червня 1991 - 16 жовтня 1992 - перший міністр охорони навколишнього середовища незалежної України, член Ради Національної Безпеки України.

1992-1994 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі

1994-1998 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в США

1998-2000 - радник Президента України.

2000-2003 - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді

З грудня 2009 - один із засновників та член Ради із зовнішньої та безпекової політики.

Академік Академії економічних наук України.
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25.11.2024 19:42 Відповісти
Ну тобто США обісралися більше при підстреляному чубчику ніж при Байдені
Дякую зрозумів
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25.11.2024 19:43 Відповісти
Hам треба змиритися з фактом кінця української держави №1, заснованої в 1991 році - держави олігархів, корупції, російської агентури і великих політичних скандалів - і держави великих сподівань, національно-визвольних революцій і місцевого самоврядування, держави, яка виконала свою місію, утвердивши державницькі ідеали в серцях мільйонів українців.

Але ця держава згоріла у вогні війни й на її руїнах утверджується нова українська держава №2 - європейська, демократична, справедлива, потужна країна, яка виплекала могутні Збройні Сили та ефективний військово-оборонний промисловий комплекс й стала невід'ємною частиною світу Свободи. Таку державу №2 ще належить побудувати. Передумовою має стати зміна нинішнього військово-політичного керівництва України в 2025 році, історичний цикл урядування якого скінчився, а ознаки втоми й "вигоряння" стають надто очевидними. Напередодні важкого і доленосного вибору, народ і армія очікують відвертого й гіркого національного діалогу, а не чергових пропагандистських відосиків. Очевидною є необхідність створення уряду народної єдності.

Головною проблемою України воюючої та повоєнної, поряд з відновленням інфраструктури, є отримання надійних гарантій безпеки - вступу до НАТО, укладення нових військово-політичних союзів (Великобританія, Польща, країни Балтії та Скандинавії) й набуття ядерної зброї - як зброї Судного дня й помсти агресору.

Зовнішня політика України повинна бути позбавлена елементів хамства, роздратованих вимог і розбрату з найближчими союзниками. Звільнення української політичної арени від агентів впливу Росії, цинічних корупціонерів та безнаціональних зайд, яким байдужа доля держави і нації, є обов'язковою умовою нашого виживання.
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25.11.2024 19:45 Відповісти
На якій території буде *нова Україна*?
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25.11.2024 20:11 Відповісти
Вітя! Іді ***** разом з Йурой Щєрбаком!
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25.11.2024 22:03 Відповісти
Якщо так мтанеться, то через декілька років буде війна у Европі.
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25.11.2024 19:44 Відповісти
О, це буде не відчуття зради, це буде фактично зрада, не треба перекручувати.
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25.11.2024 19:45 Відповісти
Захід тоді зрадив Чехословаччини. Але Чехословаччина тоді себе зрадила, бо не чинила збройного опору німцям маючи 800.000 (!) армію. Фактично здалися без бою, не рахуючи декількох дрібних сутичок ...
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25.11.2024 19:46 Відповісти
Ну бо законослухняні чєхи слухалися свого командування, яке не віддало приказ відстрілюватися!
Доречі, гундосе чмо "говнокомандувач" так і не надав з початку великого вторгнення приказ на спротив! Поцікавтеся питанням! Все що зупинило кацапів - вібулося всупереч його розпорядженням!
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25.11.2024 22:06 Відповісти
А ми не зробили висновків, що партнери не захистили вас тоді. Партнери чи друзі-товариші зараз майже одинадцять років думають лише про себе. І ті наші, хто раніше кричав, весь світ біля наших ніг, зрозуміли, як вони помилялися. Але надто пізно зрозуміли і надто дорога нам їхня помилка.
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25.11.2024 19:47 Відповісти
Уступки? Звучит как уступить место в трамвае или пару гривень сбросит продавец на кило картошки. А то что миллионы людей на растерзание рашистам бросить, миллионы людей вечными беженцами сделать, оставить Украину без Черного и Азовского морей и тд... Я уже даже не говорю о международном праве и международно признанных границах. Если ето произойдет то предлагаю книгу с международными законами и правами человека положить посреди площади в центре Киева и всем посрать на нее. И обявить что отныне Украина так же никому ничего не обязана и не должна.
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25.11.2024 19:55 Відповісти
Навіть Рютте заговорив про "припинення війни". Європа не хоче сама тягнути війну. А скільки слів було.
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25.11.2024 19:58 Відповісти
Якщо США змусять Україну піти на поступки РФ, то це створить в українців відчуття не тільки зради, але й співучасті США в рашистській окупації України .
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25.11.2024 20:08 Відповісти
Україну зрадив мудрий наріт, який здуру обрав в 19 році членограя, що відчинив двері *****. Гіршої зради бути вже не може, усе інше - наслідки.
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25.11.2024 20:09 Відповісти
Опять двадцать пять!!!!
Сами кашу заварили в 2019
Сами довели страну до ручки ,выбрав в лидеры ЛИЛИПУТА
А теперь все виноваты
Типичное украинское поведение
Доктор Байден поставил нам диагноз еще в октябре 2021года
Над ним тогда посмеялись
А в феврале 2022 смеяться резко перестали
Но при любой возможности все так и норовят харкнуть в сторону Америки
Ну капец просто!!!!
Да если бы не американское оружие
Не их ППО
На Крещатике давно бы стояли русские танки
Под Киевом были бы массовые захоронения всех подряд
И назывались бы мы Россией
Не плюйте в колодец , из которого пьете
Все, что происходит - это последствия ВЫБОРА УКРАИНЦЕВ!!!!!!!!
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25.11.2024 20:10 Відповісти
Якшо українці в усьому винні то дайте відповід на таке запитаннячко - "Де уряд УНР якби захотів міг придбати зброю році так в 1919 шоб відбитися від кацапо-комуняк? ".
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25.11.2024 21:02 Відповісти
Ти ще ***** згадай Хмельницького і його довбойоба-синка!
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25.11.2024 22:10 Відповісти
ключове слово "якби захотів"! бо з'їбатися з державною казною уряд УНР захотів і зміг!
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25.11.2024 22:11 Відповісти
Один зїбався інший все одно не зміг би купити - бо ми були якісь не такі ( італійцям їх союзницькі відносини забули з Трійним союзом а нам ніт - миж хто такі а хто італійці ) і не мали права на державність ( хоча чого було чекати від імперців - французам і британцям миліші були кацапи а всі лозунги французів про рівність і братерство стосувався виключно обраних "білих людей"
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25.11.2024 22:24 Відповісти
якщо ***** змусить дєрьмака, а той зєлю, піти на поступки, то телемарафон створить у українців відчуття перемоги по "плану перемоги"
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25.11.2024 20:11 Відповісти
Скажут что во всем виноват Трамп. Мы не можем продолжать без Америки. Хотя могут просто отказаться сдавать территории. Европейцы поохают-поахают-ох уж этот гадкий Трамп и все. Кто злодей, конечно Америка. Не Зеленский, не европейские чирлидерши.
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25.11.2024 21:00 Відповісти
Это не зрада, а позорище.
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25.11.2024 20:14 Відповісти
Да,лучше воевать еще лет 10 и просто погибнуть еще сотням тысячам и отдать со временем еще несколько областей,что сейчас и происходит. Впринципе этого квартал95 и хочет,править вечно и воровать настолько долго,насколько это возможно. Тем более за людоловсство им никто не предъявляет. И тогда украинцы будут супер довольны,как и "довольны" сейчас в принципе.
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25.11.2024 20:43 Відповісти
Не угадал, женя! Лучше повесить тебя вместе с зеленой шоблой на столбах вдоль Хрещатика!
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25.11.2024 22:13 Відповісти
"ХРОНІКИ ЇБЕНЕЇ". ПЕРЕДШТОРМОВЕ - 1.

Спочатку пройдемося по російської соціології від американської Розвідспільноти.

Рівень підтримки путіна ще з квітня цього року "завис" на рівні 34 відсотків, це разом і "Підтримую", і "Скоріше підтримую". Нейтральних 21. Інші "Не підтримую" та "Скоріше не підтримую". Але! Бліц-опитування протягом 4-х днів після застосування "Ребежа" показало зріст невдоволення діями путіна на 8 (!!!) відсотків що є рекордним стрибком з часів Пригожинського бунту.
За припинення бойових дій проти України БЕЗ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СВО зараз 43 відсотки населення. За мирні переговори з Україною 63 відсотки населення, причому за мирні переговори без досягнення цілей СВО - 47 що є рекордним показником за весь час війни.

Я не збираюся малювати файну картинку для рожевих поні - усі ці настрої річ другорядна. Але зовсім не несуттєва. Коли влада навіть у диктатурах втрачає популярність серед населення і елементарно дряхліє, то по російський традиції завжди знаходиться молоді (відносно) хижаки які рвуть владу собі з рук старого щура. Станом на зараз знову активізувалася умовна "Башта Патрушева" яка готує паралельну повістку для переговорів з США щодо укладення "Угоди про перемир'я з Україною" і вона знову вперше з літа 23-го року діє автономно від путіна.

Нам дали море даних про звернення не тільки представників російської бізнес-еліти, але й політичної та навіть військової, на адресу Трампа - всі просять про мир. Я просто не можу назвати прізвища, скажу тільки, що їх більше двох сотен. Біда авторів цих звернень - вони не розуміють, що станом на зараз і Трамп, і Байден, і Салліван, і Уолтц, і Блінкен, і Рубіо працюють разом що вчора підтвердив сам Радник Трампа по НацБезпеці Уолтц. Підхід Трампа чіткий - "Побільше жесті зараз - потім буде чим торгуватися з путіним". Як я вже казав, Трамп нічого не має проти "розкручування ескалаційної спіралі" до його приходу у Білий Дім і це підтверджено особисто обома Президентами США Президенту України. Саме тому ми зараз відновили удари по НПЗ, саме тому нам без особливих заперечень дали дозвіл на удар американськими ракетами по підстанції КурАЕС. Останнє було неможливим це місяць тому - Байден був категорично проти того, щоби американською зброєю били по об'єктах енергетики. І це не межа.

Блінкен у Європі вчергове зондував думку європейців - "Які Держави готові відправити свої війська в Україну у випадку загострення ситуації"? Зараз можна вже дати дані про такі: Франція, Великобританія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Нідерланди, Чехія. І путін проінформований про те, що вхід європейський військ в Україну стане реальністю "якщо зона бойових дій вийде за межі наявних зон боєзіткнення". Це Донбас, Харківщина, Запоріжський напрямок.

У переговорах з Трампом лідери усіх провідних європейських країн "Українського пулу" погодилися на новий підхід щодо підсилення бойових можливостей України, а саме - Європа готова фінансувати до 70-ти відсотків видатків на допомогу Україні проти 30 відсотків від США, натомість останні готові продавати Європі зброю для подальшої її передачі Україні. Також і Франція, і Великобританія, і Нідерланди, і, з зауваженнями у часі, Німеччина погодилися підняти витрати на оборону з двох до трьох відсотків ВВП з тим, щоби забезпечити як збільшення власних оборонних можливостей, так і забезпечення обороноздатності України - це ідея та попередня вимога Трампа.

Я перерахував далеко не всі зовнішньополітичні чинники які передають рф "штормове попередження". Завтра у другій частині - стан суспільства, економіки, демографій та ОПК рф у наяності та перспективі. Далі буде.
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25.11.2024 23:15 Відповісти
всі просять про мир.
Це їжаку ясно. Маленке питання - на яких умовах?
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26.11.2024 02:13 Відповісти
 
 