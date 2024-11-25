Якщо США змусять Україну піти на поступки РФ, то це створить в українців відчуття зради, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Якщо Захід зараз відмовиться від підтримки України, яку Росія змусить до якихось дій, до поступок без схвалення самої України, це створить в українців відчуття зради.

Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський розповів в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Він говорив у контексті можливого тиску США на Україну, аби вона сіла за стіл переговорів з Росією.

У відповідь на питання про те, чи бачить чеський дипломат шанс, що Сполучені Штати змусять Україну здатися, він сказав, що застерігає від такого сценарію саме на прикладі Мюнхенської угоди.

"Що сталося у 1938 році? Адольф Гітлер висунув вимогу, щоби Чехословаччина віддала Німеччині Судетську область", - сказав Ліпавський.

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Міністр зауважив, що тоді було дуже багато заяв Гітлера, який обіцяв, що Судети – це його "остання вимога".

"Він (Гітлер - ред.) тиснув на світ. І тоді уклали Мюнхенську угоду, щоби дати йому те, що він вимагав. Чехословаччину змусили віддати Німеччині Судети. Але на цьому нічого не припинилося. Це був лише початок. Бо наступного року розпочалася Друга світова війна, Німеччина напала на Польщу", - заявив глава МЗС Чехії.

Ліпавський наголосив: те, що умиротворення агресора не працює – не єдиний урок з цієї історії. Іншим уроком стало те, що люди у Чехословаччині відчули себе зрадженим.

Партнери не захистили нас тоді, коли від них цього чекали. І якщо тепер Захід облишить Україну, яку Росія примусить до якихось дій, до поступок без схвалення з боку самої Україні – це створить в українців відчуття зрадженості. А це набагато небезпечніше. Такого роду образи залишаються не на роки, а на десятиліття", - додав очільник МЗС Чехії.

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