План Трампа швидко закінчити війну в Україні є малоймовірним, - Politico
Новообраний президент США Дональд Трамп вважає себе майстром переговорів і прагне укласти угоди з супротивниками Штатів по всьому світу. Проте стати миротворцем Трампу буде не так і просто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Видання зазначає, що у свій перший термін Трамп зазнав невдачі в спробах досягти успішних угод з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.
"За чотири роки, що минули відтоді, як він залишив Овальний кабінет, світ змінився, причому змінився так, що йому доведеться зіткнутися з набагато жорсткішою міжнародною обстановкою, ніж минулого разу, яка робить малоймовірним, що війни в Україні та на Близькому Сході закінчаться найближчим часом", - зазначає видання.
Трамп уже зіткнувся з перспективою порушити одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок закінчити війну в Україні "ще до того, як стане президентом". Пізніше він заявив, що зробить це "за 24 години", оголосивши про припинення вогню, а потім уклавши угоду, в якій Україна поступиться частиною території і майбутнім членством у НАТО в обмін на мир.
Однак, як зазначає Politico, будь-яка така угода вимагає, щоб лінія фронту була стабільною, тому в телефонній розмові з Путіним Трамп попередив його про неприпустимість ескалації.
"Натомість російський президент вчинив навпаки: він продовжує нарощувати сили на південному сході України, вочевидь, готуючись до нового наступу, а за останній тиждень Путін завдав кілька найбільших за останні місяці ракетних ударів по Україні", - пише видання.
Як зазначає Politico, ні Путін, ні українці поки що не йдуть на угоду з Трампом. Тим часом у лавах республіканців, як і раніше, багато прихильників України, включно з майбутнім держсекретарем Трампа, сенатором Марко Рубіо. Якщо їхню думку враховуватимуть, Трамп, можливо, не захоче починати своє президентство з демонстрації слабкості, просто здавши значну частину України Путіну.
Трамп раніше мав досить тісні стосунки з лідером КНДР, але не зараз
Крім того, Трамп також не може розраховувати на будь-яку угоду з роззброєння з Північною Кореєю. Як зазначає Politico, у свій перший термін Трамп мав досить тісні стосунки з лідером КНДР Кім Чен Ином. Однак зараз Кім значно просунув свою ядерну програму, а також уклав нову військову угоду з Росією, яка зробила Пхеньян менш залежним від допомоги США.
Кім отримує від Росії продовольчу допомогу, гроші та нафту - і, ймовірно, військові технології, - які раніше можна було отримати тільки в рамках угоди з Вашингтоном.
Нагадаємо, у рамках нового "мирного плану" Трампа британські та європейські війська можуть бути відправлені в Україну для розміщення на 800-мильній (1200-кілометровій) буферній зоні між російською та українською арміями.
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і прагне укласти угоди з супротивниками Штатів по всьому світу. Джерело:
Баран і ворота.
Він вже "приніс мир" на Близький Схід свого часу. Там стало безпечніше? От і тут можливе таке саме.
А ми з цим житимемо, чи точніше гинутимемо під розповіді Трампа про супердупер мир та його очікування відповідної Нобелівської премії.
Втім, варто визнати, це все гадання на кофейній гущі, адже як саме вчинить Донні, не знає ще навіть він сам. Одне лише зараз турбує - те що він все більше оточує себе людьми, що висловлювали антиукраїнські тези і повторяли рашистські фейки. Тривожна ознака.
Допоки томагавки не почнуть прасувати москву, олєню, енгельс , і т п, до тієї пори мир далеко, тож слідкйте
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