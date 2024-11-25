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Новини Війна
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План Трампа швидко закінчити війну в Україні є малоймовірним, - Politico

Суд призупинив одну із справ проти Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп вважає себе майстром переговорів і прагне укласти угоди з супротивниками Штатів по всьому світу. Проте стати миротворцем Трампу буде не так і просто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Politico.

Видання зазначає, що у свій перший термін Трамп зазнав невдачі в спробах досягти успішних угод з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю.

"За чотири роки, що минули відтоді, як він залишив Овальний кабінет, світ змінився, причому змінився так, що йому доведеться зіткнутися з набагато жорсткішою міжнародною обстановкою, ніж минулого разу, яка робить малоймовірним, що війни в Україні та на Близькому Сході закінчаться найближчим часом", - зазначає видання.

Трамп уже зіткнувся з перспективою порушити одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок закінчити війну в Україні "ще до того, як стане президентом". Пізніше він заявив, що зробить це "за 24 години", оголосивши про припинення вогню, а потім уклавши угоду, в якій Україна поступиться частиною території і майбутнім членством у НАТО в обмін на мир.

Однак, як зазначає Politico, будь-яка така угода вимагає, щоб лінія фронту була стабільною, тому в телефонній розмові з Путіним Трамп попередив його про неприпустимість ескалації.

"Натомість російський президент вчинив навпаки: він продовжує нарощувати сили на південному сході України, вочевидь, готуючись до нового наступу, а за останній тиждень Путін завдав кілька найбільших за останні місяці ракетних ударів по Україні", - пише видання.

Як зазначає Politico, ні Путін, ні українці поки що не йдуть на угоду з Трампом. Тим часом у лавах республіканців, як і раніше, багато прихильників України, включно з майбутнім держсекретарем Трампа, сенатором Марко Рубіо. Якщо їхню думку враховуватимуть, Трамп, можливо, не захоче починати своє президентство з демонстрації слабкості, просто здавши значну частину України Путіну.

Трамп раніше мав досить тісні стосунки з лідером КНДР, але не зараз

Крім того, Трамп також не може розраховувати на будь-яку угоду з роззброєння з Північною Кореєю. Як зазначає Politico, у свій перший термін Трамп мав досить тісні стосунки з лідером КНДР Кім Чен Ином. Однак зараз Кім значно просунув свою ядерну програму, а також уклав нову військову угоду з Росією, яка зробила Пхеньян менш залежним від допомоги США.

Кім отримує від Росії продовольчу допомогу, гроші та нафту - і, ймовірно, військові технології, - які раніше можна було отримати тільки в рамках угоди з Вашингтоном.

Нагадаємо, у рамках нового "мирного плану" Трампа британські та європейські війська можуть бути відправлені в Україну для розміщення на 800-мильній (1200-кілометровій) буферній зоні між російською та українською арміями.

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Автор: 

Україна (5887) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+6
Як можна всерйоз сприймати передвиборчі гасла і обіцянки та з розумним виглядом аналізувати казки?
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25.11.2024 11:32
+6
Нужно быть полным дураком чтобы думать что у етого престарелого шизика есть какой то план. Весь его план ето прекратить помогать Украине вынудив ее на капитуляцию, или на кое какое перемирие чтобы он с помощью купленной пресы и армии кремлеботов разогнал ето как большую победу. А через четыре года ему похрен что будет с Украиной и что ***** сделает с миром. Он будет расказывать то же что и всегда мол при мне был мир а я ушел и все рухнуло.
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25.11.2024 11:42
+3
А что может быть в голове 80-ти летнего деда? Меня просто смешит что весь мир делает из старого маразматика, афериста и популиста офигенного стратега. Даже забыв о том как Трамп договаривался с Ыном а тот потом ему показал фак
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25.11.2024 11:45
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Може він теж почне підлякувати? - як рашка
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25.11.2024 11:29 Відповісти
Як можна всерйоз сприймати передвиборчі гасла і обіцянки та з розумним виглядом аналізувати казки?
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25.11.2024 11:32 Відповісти
А як можна всерйоз сприймати зєліні "плани перемоги " і "плани бздійкості " і з розумним виглядом аналізувати казки ?
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25.11.2024 12:15 Відповісти
Це все була передвиборна риторика Трампа,те що він говорив по різних аспектах,це все для виборців.Реальність зовсім інша. Треба судити по подальших діях а не балаканину розглядати.
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25.11.2024 11:33 Відповісти
зазнав невдачі в спробах досягти успішних угод з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Джерело:

і прагне укласти угоди з супротивниками Штатів по всьому світу. Джерело:

Баран і ворота.
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25.11.2024 11:35 Відповісти
Тут потрібно визначитись, що ж саме вбачає миром Трамп. Чи точніше - на якому етепі мирних перемовин, він оголосить, що це вже все - мир. І поїде грати в гольф, роблячи вигляд, що подальше це вже не війна?
Він вже "приніс мир" на Близький Схід свого часу. Там стало безпечніше? От і тут можливе таке саме.
А ми з цим житимемо, чи точніше гинутимемо під розповіді Трампа про супердупер мир та його очікування відповідної Нобелівської премії.
Втім, варто визнати, це все гадання на кофейній гущі, адже як саме вчинить Донні, не знає ще навіть він сам. Одне лише зараз турбує - те що він все більше оточує себе людьми, що висловлювали антиукраїнські тези і повторяли рашистські фейки. Тривожна ознака.
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25.11.2024 11:36 Відповісти
Трамп ще мовчить, зате всіх аж муляє. Один поперед одного видання пишуть прогнози, варіанти, якісь експерти і тд. Та ніхто не знає що в людині в голові.
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25.11.2024 11:40 Відповісти
А что может быть в голове 80-ти летнего деда? Меня просто смешит что весь мир делает из старого маразматика, афериста и популиста офигенного стратега. Даже забыв о том как Трамп договаривался с Ыном а тот потом ему показал фак
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25.11.2024 11:45 Відповісти
Нужно быть полным дураком чтобы думать что у етого престарелого шизика есть какой то план. Весь его план ето прекратить помогать Украине вынудив ее на капитуляцию, или на кое какое перемирие чтобы он с помощью купленной пресы и армии кремлеботов разогнал ето как большую победу. А через четыре года ему похрен что будет с Украиной и что ***** сделает с миром. Он будет расказывать то же что и всегда мол при мне был мир а я ушел и все рухнуло.
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25.11.2024 11:42 Відповісти
А то что Трамп введет против Китая ого-го какие санкции ето тоже полный бред. Вся економика США завязана на товарах из Китая. К тому же правая рука Тампона Маск свои Теслы собирает из китайских запчастей. Он что сам себе на горло наступит?
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25.11.2024 11:59 Відповісти
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25.11.2024 11:42 Відповісти
хто б міг подумати, виходить трамп просто брехав? ну от, ніколи такого не було і знову.
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25.11.2024 11:42 Відповісти
Трамп може перезтупити через голову путіна і напряму вести діалог з Китаєм ( наприклад) і тоді всі " вангування" до с* Ки та само як і те що там планує утін. Недарма Маск майже друг сім'ї в Китаї.
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25.11.2024 11:43 Відповісти
Хто доживе, той в травні наступного року побачить, як з московитів полетить пір'я.
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25.11.2024 11:47 Відповісти
Хотілося би побачити, але до травня якось ще треба дожити
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25.11.2024 11:56 Відповісти
Травень 2025 це 80 років перемоги у них, росія навпаки думаю сра*у рватимуть щось показати
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25.11.2024 11:58 Відповісти
Якщо не будемо прислухатися до позиції США і Трампв ,то це з нас полетить пір"я а не з московитів.
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25.11.2024 12:19 Відповісти
чому до травня?
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26.11.2024 02:45 Відповісти
"Нікому не вір і тебе ніхто не зрадить"

Допоки томагавки не почнуть прасувати москву, олєню, енгельс , і т п, до тієї пори мир далеко, тож слідкйте
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25.11.2024 11:51 Відповісти
Та що там її закінчувати? Обрубати все постачання зброї та грошей, і ввести справжні санкції проти агресора. Тоді все закінчиться дуже швидко.
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25.11.2024 11:54 Відповісти
А казочки нашого агітпропу і диванних патріотів про "перемогу " і "кордони 91 року " як сприймати ?
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25.11.2024 12:17 Відповісти
Трамп странный, он не знает что будет делать завтра. Но он нарцис. И это можно использовать. Если вдалбливать ему, что он может стать ПОБЕДИТЕЛЕМ и войти в историю, победив кацапов и надавав пинков зарвавшемуся путину. Либо он может стать лузером и так войти в историю проигравший гопнику из подворотни. Но к несчастью в Украине у власти сейчас пока еще тоже нарцис и команда лузеров. Руководитель нарцис всегда подбырает подчиненных дебилов, что бы красиво смотреться на их фоне и обвинять в собственных неудачах.
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25.11.2024 12:23 Відповісти
"Сейчас уже можно раскрыть некоторые подробности предложений о "мирном урегулировании конфликта в Украине", которые поступили российскому руководству от команды Дональда Трампа практически сразу после выборов президента США. Обращаем ваше внимание, что мы публикуем лишь общую часть предложений, не углубляясь в детали. Мирный план содержал предложение оставить под контролем России: Крым, Луганскую область в административных границах и Донецкую область в границах "ДНР" по состоянию на 23.02.2022. На остальной территории Украины, согласно плану, российских войск оставаться не должно. Украине должно было быть предложено, в случае принятия плана, отказаться от вступления в НАТО и закрепить нейтральный статус."

https://t.me/generalsvr/2804
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25.11.2024 13:04 Відповісти
 
 