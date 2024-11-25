План Трампа быстро закончить войну в Украине маловероятен, - Politico

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает себя мастером переговоров и стремится заключить сделки с противниками Штатов по всему миру. Однако стать миротворцем Трампу будет не так и просто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что в свой первый срок Трамп потерпел неудачу в попытках достичь успешных сделок с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"За четыре года, прошедшие с тех пор, как он покинул Овальный кабинет, мир изменился, причем изменился так, что ему придется столкнуться с гораздо более жесткой международной обстановкой, чем в прошлый раз, которая делает маловероятным, что войны в Украине и на Ближнем Востоке закончатся в ближайшее время", - отмечает издание.

Трамп уже столкнулся с перспективой нарушить одно из своих главных предвыборных обещаний закончить войну в Украине "еще до того, как станет президентом". Позже он заявил, что сделает это "за 24 часа", объявив о прекращении огня, а затем заключив соглашение, в котором Украина уступит часть территории и будущее членство в НАТО в обмен на мир.

Однако, как отмечает Politico, любое такое соглашение требует, чтобы линия фронта была стабильной, поэтому в телефонном разговоре с Путиным Трамп предупредил его о недопустимости эскалации.

"Зато российский президент поступил наоборот: он продолжает наращивать силы на юго-востоке Украины, очевидно, готовясь к новому наступлению, а за последнюю неделю Путин нанес несколько крупнейших за последние месяцы ракетных ударов по Украине", - пишет издание.

Как отмечает Politico, ни Путин, ни украинцы пока не идут на сделку с Трампом. Между тем в рядах республиканцев по-прежнему много сторонников Украины, включая будущего госсекретаря Трампа, сенатора Марко Рубио. Если их мнение будет учитываться, Трамп, возможно, не захочет начинать свое президентство с демонстрации слабости, просто сдав значительную часть Украины Путину.

Трамп ранее имел достаточно тесные отношения с лидером КНДР, но не сейчас

Кроме того, Трамп также не может рассчитывать на какое-либо соглашение по разоружению с Северной Кореей. Как отмечает Politico, в свой первый срок Трамп имел достаточно тесные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако сейчас Ким значительно продвинул свою ядерную программу, а также заключил новое военное соглашение с Россией, которое сделало Пхеньян менее зависимым от помощи США.

Ким получает от России продовольственную помощь, деньги и нефть - и, вероятно, военные технологии, - которые раньше можно было получить только в рамках соглашения с Вашингтоном.

Напомним, в рамках нового "мирного плана" Трампа британские и европейские войска могут быть отправлены в Украину для размещения на 800-мильной (1200-километровой) буферной зоне между российской и украинской армиями.

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