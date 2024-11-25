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Новости Война
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План Трампа быстро закончить войну в Украине маловероятен, - Politico

Суд призупинив одну із справ проти Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает себя мастером переговоров и стремится заключить сделки с противниками Штатов по всему миру. Однако стать миротворцем Трампу будет не так и просто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что в свой первый срок Трамп потерпел неудачу в попытках достичь успешных сделок с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

"За четыре года, прошедшие с тех пор, как он покинул Овальный кабинет, мир изменился, причем изменился так, что ему придется столкнуться с гораздо более жесткой международной обстановкой, чем в прошлый раз, которая делает маловероятным, что войны в Украине и на Ближнем Востоке закончатся в ближайшее время", - отмечает издание.

Трамп уже столкнулся с перспективой нарушить одно из своих главных предвыборных обещаний закончить войну в Украине "еще до того, как станет президентом". Позже он заявил, что сделает это "за 24 часа", объявив о прекращении огня, а затем заключив соглашение, в котором Украина уступит часть территории и будущее членство в НАТО в обмен на мир.

Однако, как отмечает Politico, любое такое соглашение требует, чтобы линия фронта была стабильной, поэтому в телефонном разговоре с Путиным Трамп предупредил его о недопустимости эскалации.

"Зато российский президент поступил наоборот: он продолжает наращивать силы на юго-востоке Украины, очевидно, готовясь к новому наступлению, а за последнюю неделю Путин нанес несколько крупнейших за последние месяцы ракетных ударов по Украине", - пишет издание.

Как отмечает Politico, ни Путин, ни украинцы пока не идут на сделку с Трампом. Между тем в рядах республиканцев по-прежнему много сторонников Украины, включая будущего госсекретаря Трампа, сенатора Марко Рубио. Если их мнение будет учитываться, Трамп, возможно, не захочет начинать свое президентство с демонстрации слабости, просто сдав значительную часть Украины Путину.

Трамп ранее имел достаточно тесные отношения с лидером КНДР, но не сейчас

Кроме того, Трамп также не может рассчитывать на какое-либо соглашение по разоружению с Северной Кореей. Как отмечает Politico, в свой первый срок Трамп имел достаточно тесные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако сейчас Ким значительно продвинул свою ядерную программу, а также заключил новое военное соглашение с Россией, которое сделало Пхеньян менее зависимым от помощи США.

Ким получает от России продовольственную помощь, деньги и нефть - и, вероятно, военные технологии, - которые раньше можно было получить только в рамках соглашения с Вашингтоном.

Напомним, в рамках нового "мирного плана" Трампа британские и европейские войска могут быть отправлены в Украину для размещения на 800-мильной (1200-километровой) буферной зоне между российской и украинской армиями.

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Автор: 

Украина (44927) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+6
Як можна всерйоз сприймати передвиборчі гасла і обіцянки та з розумним виглядом аналізувати казки?
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25.11.2024 11:32
+6
Нужно быть полным дураком чтобы думать что у етого престарелого шизика есть какой то план. Весь его план ето прекратить помогать Украине вынудив ее на капитуляцию, или на кое какое перемирие чтобы он с помощью купленной пресы и армии кремлеботов разогнал ето как большую победу. А через четыре года ему похрен что будет с Украиной и что ***** сделает с миром. Он будет расказывать то же что и всегда мол при мне был мир а я ушел и все рухнуло.
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25.11.2024 11:42
+3
А что может быть в голове 80-ти летнего деда? Меня просто смешит что весь мир делает из старого маразматика, афериста и популиста офигенного стратега. Даже забыв о том как Трамп договаривался с Ыном а тот потом ему показал фак
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25.11.2024 11:45
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Може він теж почне підлякувати? - як рашка
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25.11.2024 11:29 Ответить
Як можна всерйоз сприймати передвиборчі гасла і обіцянки та з розумним виглядом аналізувати казки?
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25.11.2024 11:32 Ответить
А як можна всерйоз сприймати зєліні "плани перемоги " і "плани бздійкості " і з розумним виглядом аналізувати казки ?
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25.11.2024 12:15 Ответить
Це все була передвиборна риторика Трампа,те що він говорив по різних аспектах,це все для виборців.Реальність зовсім інша. Треба судити по подальших діях а не балаканину розглядати.
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25.11.2024 11:33 Ответить
зазнав невдачі в спробах досягти успішних угод з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю. Джерело:

і прагне укласти угоди з супротивниками Штатів по всьому світу. Джерело:

Баран і ворота.
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25.11.2024 11:35 Ответить
Тут потрібно визначитись, що ж саме вбачає миром Трамп. Чи точніше - на якому етепі мирних перемовин, він оголосить, що це вже все - мир. І поїде грати в гольф, роблячи вигляд, що подальше це вже не війна?
Він вже "приніс мир" на Близький Схід свого часу. Там стало безпечніше? От і тут можливе таке саме.
А ми з цим житимемо, чи точніше гинутимемо під розповіді Трампа про супердупер мир та його очікування відповідної Нобелівської премії.
Втім, варто визнати, це все гадання на кофейній гущі, адже як саме вчинить Донні, не знає ще навіть він сам. Одне лише зараз турбує - те що він все більше оточує себе людьми, що висловлювали антиукраїнські тези і повторяли рашистські фейки. Тривожна ознака.
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25.11.2024 11:36 Ответить
Трамп ще мовчить, зате всіх аж муляє. Один поперед одного видання пишуть прогнози, варіанти, якісь експерти і тд. Та ніхто не знає що в людині в голові.
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25.11.2024 11:40 Ответить
А что может быть в голове 80-ти летнего деда? Меня просто смешит что весь мир делает из старого маразматика, афериста и популиста офигенного стратега. Даже забыв о том как Трамп договаривался с Ыном а тот потом ему показал фак
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25.11.2024 11:45 Ответить
Нужно быть полным дураком чтобы думать что у етого престарелого шизика есть какой то план. Весь его план ето прекратить помогать Украине вынудив ее на капитуляцию, или на кое какое перемирие чтобы он с помощью купленной пресы и армии кремлеботов разогнал ето как большую победу. А через четыре года ему похрен что будет с Украиной и что ***** сделает с миром. Он будет расказывать то же что и всегда мол при мне был мир а я ушел и все рухнуло.
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25.11.2024 11:42 Ответить
А то что Трамп введет против Китая ого-го какие санкции ето тоже полный бред. Вся економика США завязана на товарах из Китая. К тому же правая рука Тампона Маск свои Теслы собирает из китайских запчастей. Он что сам себе на горло наступит?
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25.11.2024 11:59 Ответить
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25.11.2024 11:42 Ответить
хто б міг подумати, виходить трамп просто брехав? ну от, ніколи такого не було і знову.
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25.11.2024 11:42 Ответить
Трамп може перезтупити через голову путіна і напряму вести діалог з Китаєм ( наприклад) і тоді всі " вангування" до с* Ки та само як і те що там планує утін. Недарма Маск майже друг сім'ї в Китаї.
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25.11.2024 11:43 Ответить
Хто доживе, той в травні наступного року побачить, як з московитів полетить пір'я.
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25.11.2024 11:47 Ответить
Хотілося би побачити, але до травня якось ще треба дожити
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25.11.2024 11:56 Ответить
Травень 2025 це 80 років перемоги у них, росія навпаки думаю сра*у рватимуть щось показати
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25.11.2024 11:58 Ответить
Якщо не будемо прислухатися до позиції США і Трампв ,то це з нас полетить пір"я а не з московитів.
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25.11.2024 12:19 Ответить
чому до травня?
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26.11.2024 02:45 Ответить
"Нікому не вір і тебе ніхто не зрадить"

Допоки томагавки не почнуть прасувати москву, олєню, енгельс , і т п, до тієї пори мир далеко, тож слідкйте
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25.11.2024 11:51 Ответить
Та що там її закінчувати? Обрубати все постачання зброї та грошей, і ввести справжні санкції проти агресора. Тоді все закінчиться дуже швидко.
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25.11.2024 11:54 Ответить
А казочки нашого агітпропу і диванних патріотів про "перемогу " і "кордони 91 року " як сприймати ?
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25.11.2024 12:17 Ответить
Трамп странный, он не знает что будет делать завтра. Но он нарцис. И это можно использовать. Если вдалбливать ему, что он может стать ПОБЕДИТЕЛЕМ и войти в историю, победив кацапов и надавав пинков зарвавшемуся путину. Либо он может стать лузером и так войти в историю проигравший гопнику из подворотни. Но к несчастью в Украине у власти сейчас пока еще тоже нарцис и команда лузеров. Руководитель нарцис всегда подбырает подчиненных дебилов, что бы красиво смотреться на их фоне и обвинять в собственных неудачах.
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25.11.2024 12:23 Ответить
"Сейчас уже можно раскрыть некоторые подробности предложений о "мирном урегулировании конфликта в Украине", которые поступили российскому руководству от команды Дональда Трампа практически сразу после выборов президента США. Обращаем ваше внимание, что мы публикуем лишь общую часть предложений, не углубляясь в детали. Мирный план содержал предложение оставить под контролем России: Крым, Луганскую область в административных границах и Донецкую область в границах "ДНР" по состоянию на 23.02.2022. На остальной территории Украины, согласно плану, российских войск оставаться не должно. Украине должно было быть предложено, в случае принятия плана, отказаться от вступления в НАТО и закрепить нейтральный статус."

https://t.me/generalsvr/2804
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25.11.2024 13:04 Ответить
 
 