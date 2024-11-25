План Трампа быстро закончить войну в Украине маловероятен, - Politico
Новоизбранный президент США Дональд Трамп считает себя мастером переговоров и стремится заключить сделки с противниками Штатов по всему миру. Однако стать миротворцем Трампу будет не так и просто.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Издание отмечает, что в свой первый срок Трамп потерпел неудачу в попытках достичь успешных сделок с Китаем, Ираном и Северной Кореей.
"За четыре года, прошедшие с тех пор, как он покинул Овальный кабинет, мир изменился, причем изменился так, что ему придется столкнуться с гораздо более жесткой международной обстановкой, чем в прошлый раз, которая делает маловероятным, что войны в Украине и на Ближнем Востоке закончатся в ближайшее время", - отмечает издание.
Трамп уже столкнулся с перспективой нарушить одно из своих главных предвыборных обещаний закончить войну в Украине "еще до того, как станет президентом". Позже он заявил, что сделает это "за 24 часа", объявив о прекращении огня, а затем заключив соглашение, в котором Украина уступит часть территории и будущее членство в НАТО в обмен на мир.
Однако, как отмечает Politico, любое такое соглашение требует, чтобы линия фронта была стабильной, поэтому в телефонном разговоре с Путиным Трамп предупредил его о недопустимости эскалации.
"Зато российский президент поступил наоборот: он продолжает наращивать силы на юго-востоке Украины, очевидно, готовясь к новому наступлению, а за последнюю неделю Путин нанес несколько крупнейших за последние месяцы ракетных ударов по Украине", - пишет издание.
Как отмечает Politico, ни Путин, ни украинцы пока не идут на сделку с Трампом. Между тем в рядах республиканцев по-прежнему много сторонников Украины, включая будущего госсекретаря Трампа, сенатора Марко Рубио. Если их мнение будет учитываться, Трамп, возможно, не захочет начинать свое президентство с демонстрации слабости, просто сдав значительную часть Украины Путину.
Трамп ранее имел достаточно тесные отношения с лидером КНДР, но не сейчас
Кроме того, Трамп также не может рассчитывать на какое-либо соглашение по разоружению с Северной Кореей. Как отмечает Politico, в свой первый срок Трамп имел достаточно тесные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Однако сейчас Ким значительно продвинул свою ядерную программу, а также заключил новое военное соглашение с Россией, которое сделало Пхеньян менее зависимым от помощи США.
Ким получает от России продовольственную помощь, деньги и нефть - и, вероятно, военные технологии, - которые раньше можно было получить только в рамках соглашения с Вашингтоном.
Напомним, в рамках нового "мирного плана" Трампа британские и европейские войска могут быть отправлены в Украину для размещения на 800-мильной (1200-километровой) буферной зоне между российской и украинской армиями.
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і прагне укласти угоди з супротивниками Штатів по всьому світу. Джерело:
Баран і ворота.
Він вже "приніс мир" на Близький Схід свого часу. Там стало безпечніше? От і тут можливе таке саме.
А ми з цим житимемо, чи точніше гинутимемо під розповіді Трампа про супердупер мир та його очікування відповідної Нобелівської премії.
Втім, варто визнати, це все гадання на кофейній гущі, адже як саме вчинить Донні, не знає ще навіть він сам. Одне лише зараз турбує - те що він все більше оточує себе людьми, що висловлювали антиукраїнські тези і повторяли рашистські фейки. Тривожна ознака.
Допоки томагавки не почнуть прасувати москву, олєню, енгельс , і т п, до тієї пори мир далеко, тож слідкйте
https://t.me/generalsvr/2804