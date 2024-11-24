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Команды Трампа и Байдена тесно сотрудничают, в том числе в отношении войны в Украине, - Уолтц

Волтц про співпрацю між командами Трампа і Байдена

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа тесно сотрудничает с администрацией действующего президента Джо Байдена. В частности, по войне в Украине и по другим важным вопросам национальной безопасности.

Об этом в интервью Fox News заявил будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Уолтц рассказал, что он встречался с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, чтобы убедиться, что нынешний Белый дом и переходная команда Трампа работают "бок о бок".

"Наши противники там, которые думают, что это время возможностей, что они могут натравить одну администрацию на другую, ошибаются. Мы работаем бок о бок. Мы одна команда с Соединенными Штатами в этом переходе", - сказал американский политик.

Напомним, что 13 ноября президент США Джо Байден провел встречу в Белом доме с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Среди прочего политики говорили и о взглядах на войну в Украине.

Читайте также: Трампа чрезвычайно беспокоит кровопролитие, он четко заявляет о необходимости завершения войны, - Уолтц

Автор: 

Байден Джо (2785) США (26511) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+8
Не вони одні. Гаранти Будапештського меморандуму взагалі складаються з ухилянтів (США, Франція та Велика Британія), симулянтів (Китай) і бандитів (раша).
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24.11.2024 23:49
+4
Бог в поміч
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24.11.2024 23:41
+3
Ми маємо аес, тому ви, західні куки, будете змушені ввести війська.
Сша це ухилянт від будапештського меморандуму.
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24.11.2024 23:42
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Бог в поміч
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24.11.2024 23:41 Ответить
Ми маємо аес, тому ви, західні куки, будете змушені ввести війська.
Сша це ухилянт від будапештського меморандуму.
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24.11.2024 23:42 Ответить
Не вони одні. Гаранти Будапештського меморандуму взагалі складаються з ухилянтів (США, Франція та Велика Британія), симулянтів (Китай) і бандитів (раша).
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24.11.2024 23:49 Ответить
Франция и Китай подписали Будапештский меморандум ? Владимир Александрович, залогиньтесь !
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25.11.2024 06:59 Ответить
Франція та Китай приєдналися до БМ.
Це давно відомо, але бачу що не усім.
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25.11.2024 09:50 Ответить
Вуйку, ти цього не знав??:?
Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а США, Росія та Британія (потім до них приєднались Китай та Франція) в обмін на це дали їй гарантії суверенітету та територіальної цілісності.
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25.11.2024 10:01 Ответить
Згоден.. Бідон.. ща роздає як
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24.11.2024 23:50 Ответить
А не здається вам, що Америці до одного місця українські АЕС.
це їх не хвилювало раніше і, схоже, не хвилює і зараз.
Xутін хоче ядерну війну і поки не видно того, хто хоче цьому дуже перешкодити.

Він же сказав, що рабcіянці потраплять до раю, а всі інші просто здохнуть.
Не думають дурноголові що вони теж здохнуть.

А Cалівану хочеться в морду плюнути або просто дати в морду за його cсикливi поради Байдену.
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25.11.2024 00:00 Ответить
Достатньо прочитати текст того БМ щоби побачити що мудак там лише один - кацапська фашизація.
Який саме пункт БМ порушили (ухилилися від виконання) США?
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25.11.2024 00:08 Ответить
Так, в Німеччині є кілька АЕС, але навіщо США має вводити війська в Німеччину?
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25.11.2024 00:24 Ответить
А чому вони не обговорили війну в росії?
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24.11.2024 23:51 Ответить
Це ж зовсім як й в нас - пройшли вибори, закінчився популізм та нападки один на одного і президенти співпрацюють заради держави.
(то є сарказм, може навіть - сраказм)
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25.11.2024 00:04 Ответить
На жаль ,це сарказм .

А як же зараз Україні на часі уряд єдності ,
щоб Україна понад усе .
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25.11.2024 07:31 Ответить
Аби тільки не робили тоталітарний марафон державним коштом на телебаченні. Хай повірять на слово - це повне лайно.
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25.11.2024 00:09 Ответить
Це інформація як для тих, хто після виборів у США кричав:
- Йой, рятуйте, американці кинуть Україну.
Також, це інформація для тих, хто розказував:
- Як буде добре Україні при Трампі.
Насправді, одні і другі глибоко помилялись.
В США стабільна політична система, яка мало чим змінюється в залежності від господаря Білого Дому.
Реальна політика США завжди вибудовується на основі інтересів та компромісів різних лобістських груп більшості Конгресу США (обидвох палат).
І ця політика, як правило має дуже мало спільного з передвиборчою риторикою, побудованою на емоціях ще й у вигляді шоу.
Ласкаво просимо до американської ''реал політик''...
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25.11.2024 00:12 Ответить
Ти повірив трампісту, що "трампісти - хороші"
А ти кумедне. Одразу бачу того хто голосував по приколу
Тіки не бреши , що це не так.
Бо по прогаленах у логіці це видно
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25.11.2024 00:53 Ответить
зустріч двох порашистських агентів від "трамбона" і "байди" для України і її народу,у війні з рашистом,мабуть нічого доброго не дасть...?
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25.11.2024 00:31 Ответить
Вірити трампістам це як вірити Зе - себе не поважати
А допомога Байдена зробила так , щоб ЗСУ не воювали лопатами
Тому порівнювати трупа і Байдена як порівнювати Пороха і ЗЕ
Порівювати - можна , прирівняти - ні
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25.11.2024 00:55 Ответить
Похер, буде саме як скаже Трамп.
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25.11.2024 01:14 Ответить
Похер буває боляче. Отакі дурноверхі спочатку топлять за срампа ,а потім скавчать "А що я міг зробити"
Кумедно
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25.11.2024 10:33 Ответить
Не поганих варіантів не лишилося взагалі.
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28.11.2024 11:23 Ответить
думаю, що після того, як "трамплін" сяде в крісло, особливо в американській політиці стосовно України чогось надзвичайного не варто очікувати,за виключення де-яких українських територій ,котрі будуть "ласим куском " для рашиста,які спробують нав'язати Україні,щоб їх віддати рашисту(як тимчасово окцповані на декілька десятків.а може і сотню літ), як чергову лицемірну брехливу запоруку миру, чи то обіцянку ,на кшталт Будапештського туалетного паперу.
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25.11.2024 10:56 Ответить
А Бредлі Байдоси обісралися дати, а то ще хахли кацапню погонять, на 5 ярдів, це десь 500-700 одиниць, або 50-30 ************* Ф -16 з ракетами, обісралися чмоні
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25.11.2024 01:35 Ответить
Бредлі - були надані
Прокинься ти сереш
Взагалі військової допомоги було надано на майже 100ярді
Чи на великому зомбофоні про це не розповідають ?
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25.11.2024 10:34 Ответить
А тобі Бредлі жалко, чі ти за кацапів
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25.11.2024 11:24 Ответить
Ну якщо вже вони двоє зібрались працювати "пліч о пліч" то вже точно буде кабзда... правда, не знати кому.
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25.11.2024 05:37 Ответить
"...не знати кому ..."

Сподіваюся ,що раші .
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25.11.2024 07:34 Ответить
Я теж сподіваюсь, але не завжди сподівання переростають в якийсь результат
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25.11.2024 18:08 Ответить
Маємо на це надію .
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25.11.2024 21:08 Ответить
Ви вже визначіться (хоча б задля дурнів). То вони ворожують, що до України. То співпрацюють.
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25.11.2024 08:51 Ответить
 
 