Команды Трампа и Байдена тесно сотрудничают, в том числе в отношении войны в Украине, - Уолтц
Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа тесно сотрудничает с администрацией действующего президента Джо Байдена. В частности, по войне в Украине и по другим важным вопросам национальной безопасности.
Об этом в интервью Fox News заявил будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Уолтц рассказал, что он встречался с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, чтобы убедиться, что нынешний Белый дом и переходная команда Трампа работают "бок о бок".
"Наши противники там, которые думают, что это время возможностей, что они могут натравить одну администрацию на другую, ошибаются. Мы работаем бок о бок. Мы одна команда с Соединенными Штатами в этом переходе", - сказал американский политик.
Напомним, что 13 ноября президент США Джо Байден провел встречу в Белом доме с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Среди прочего политики говорили и о взглядах на войну в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сша це ухилянт від будапештського меморандуму.
Це давно відомо, але бачу що не усім.
Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а США, Росія та Британія (потім до них приєднались Китай та Франція) в обмін на це дали їй гарантії суверенітету та територіальної цілісності.
це їх не хвилювало раніше і, схоже, не хвилює і зараз.
Xутін хоче ядерну війну і поки не видно того, хто хоче цьому дуже перешкодити.
Він же сказав, що рабcіянці потраплять до раю, а всі інші просто здохнуть.
Не думають дурноголові що вони теж здохнуть.
А Cалівану хочеться в морду плюнути або просто дати в морду за його cсикливi поради Байдену.
Який саме пункт БМ порушили (ухилилися від виконання) США?
(то є сарказм, може навіть - сраказм)
А як же зараз Україні на часі уряд єдності ,
щоб Україна понад усе .
- Йой, рятуйте, американці кинуть Україну.
Також, це інформація для тих, хто розказував:
- Як буде добре Україні при Трампі.
Насправді, одні і другі глибоко помилялись.
В США стабільна політична система, яка мало чим змінюється в залежності від господаря Білого Дому.
Реальна політика США завжди вибудовується на основі інтересів та компромісів різних лобістських груп більшості Конгресу США (обидвох палат).
І ця політика, як правило має дуже мало спільного з передвиборчою риторикою, побудованою на емоціях ще й у вигляді шоу.
Ласкаво просимо до американської ''реал політик''...
А ти кумедне. Одразу бачу того хто голосував по приколу
Тіки не бреши , що це не так.
Бо по прогаленах у логіці це видно
А допомога Байдена зробила так , щоб ЗСУ не воювали лопатами
Тому порівнювати трупа і Байдена як порівнювати Пороха і ЗЕ
Порівювати - можна , прирівняти - ні
Кумедно
Прокинься ти сереш
Взагалі військової допомоги було надано на майже 100ярді
Чи на великому зомбофоні про це не розповідають ?
Сподіваюся ,що раші .