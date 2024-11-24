Команды Трампа и Байдена тесно сотрудничают, в том числе в отношении войны в Украине, - Уолтц

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа тесно сотрудничает с администрацией действующего президента Джо Байдена. В частности, по войне в Украине и по другим важным вопросам национальной безопасности.

Об этом в интервью Fox News заявил будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Уолтц рассказал, что он встречался с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, чтобы убедиться, что нынешний Белый дом и переходная команда Трампа работают "бок о бок".

"Наши противники там, которые думают, что это время возможностей, что они могут натравить одну администрацию на другую, ошибаются. Мы работаем бок о бок. Мы одна команда с Соединенными Штатами в этом переходе", - сказал американский политик.

Напомним, что 13 ноября президент США Джо Байден провел встречу в Белом доме с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Среди прочего политики говорили и о взглядах на войну в Украине.

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