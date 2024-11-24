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Новости Война
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Трампа очень беспокоит кровопролитие, он четко заявляет о необходимости завершения войны, - Уолтц

Волтц про позицію Трампа щодо війни в Україні

Будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что новоизбранного президента США "чрезвычайно беспокоит кровопролитие", которое продолжается в войне России против Украины.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп четко заявляет о необходимости завершить этот конфликт",- сказал Уолтц.

Политик также добавил, что Трампа беспокоит эскалация в войне.

"Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не отвечать на нее... Нужно разговаривать о том, кто будет за этим столом переговоров, каким образом привлечь обе стороны к столу (переговоров, - ред.) и какими будут рамки этого соглашения", - сказал Уолтц.

Также будущий советник Трампа прокомментировал решение администрации действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать противопехотные мины. Он назвал эти мины "умными", которые можно включать и выключать и добавил, что новое оружие может помочь "укрепить линии" и "остановить российские успехи".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально назначил конгрессмена от Республиканской партии Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Лемми заявлял, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях.

Читайте также: Есть все шансы завершить войну в 2025 году, в январе увидим предложения Трампа, - Зеленский

Автор: 

США (26511) Трамп Дональд (5139) Майк Уолтц (75)


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Топ комментарии
+18
Закінчуйте, але не за рахунок капітуляції України.
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24.11.2024 21:13
+15
Глибокі занепокоєння ми уже чули. Дайте Україні відповідну зброю, і світ забуде про війни щонайменше на 50 років.
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24.11.2024 21:11
+13
Наш поки що чотирьохразовий ухилянт, але маю надію - доросте до карних справ за держзраду та розкрадання бюджету..є куди рости..
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24.11.2024 21:24
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Правила форума Совет форумчан
Глибокі занепокоєння ми уже чули. Дайте Україні відповідну зброю, і світ забуде про війни щонайменше на 50 років.
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24.11.2024 21:11 Ответить
Закінчуйте, але не за рахунок капітуляції України.
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24.11.2024 21:13 Ответить
Капітуляція сталася ще в 19 році, якщо ти не помітив.
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24.11.2024 21:27 Ответить
Ти про яку капітуляцю, першу (1919), чи другу (2019)?
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24.11.2024 21:30 Ответить
в любом случае чем-то придется пожертвовать,или вы хотите воевать до последнего села в Украине и последнего человека?
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24.11.2024 23:37 Ответить
Шо ви всі за нього рішаєте - був такии балакучии а зараз ні пари з вуст
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24.11.2024 21:13 Ответить
Да цьому визнаному СУДОМ щахраю похер все окрим себе. Як і у нас Зеленському.
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24.11.2024 21:13 Ответить
Наш поки що чотирьохразовий ухилянт, але маю надію - доросте до карних справ за держзраду та розкрадання бюджету..є куди рости..
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24.11.2024 21:24 Ответить
Ваши слова да Богові у вуха.
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24.11.2024 21:28 Ответить
Просрочений не хоче завершувати, а Трамп має рацію.
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24.11.2024 21:16 Ответить
Хочуть закінчення вони! А хоч одне трампопадло сказало: рашка цю війну почала і вона повинна забратися з України і прибрати все своє гівно за собою. Можна ще поставити ультиматум кремлю наприклад якщо до кінця року не забереться, то надамо Україні все потрібне скільки треба і всі дозволи. Якось так приблизно.
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24.11.2024 22:06 Ответить
Це я писала просто комент, не знаю що пішло не так, чого він до вас причепився, вибачте.
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24.11.2024 22:11 Ответить
На перший погляд цей радник президента з питань національної безпеки більш адекватний аніж Салліван...
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24.11.2024 21:17 Ответить
ВиПердіти цю екскалацію 🤣. Ну якось так в очі кинулося.
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24.11.2024 21:18 Ответить
Цьому раднику-демагогу по×ер на кровопролиття. Його ідея фікс - відсмоктати в терориста за рахунок України.
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24.11.2024 21:19 Ответить
Хай радять.. чекають най орешник... У же на Кубі стоїть. Мастубатори стурбовані.((
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24.11.2024 21:22 Ответить
Нехай пігулку заспокійливу на ніч вип'є; ми тут, в Україні, дуже переймаємося тим, що трампона непокоїть.
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24.11.2024 21:23 Ответить
Та в Україні більшість переймається чим завгодно, крім свого майбутнього і майбутнього своєї держави. Весь світ шукає шлях до миру, а тут готові воювати немаючи ні грошей ні власної зброї. І всі навколо винні, тільки не українці, які за 33 роки так і не збудували адекватну державу. Ніхто не думає про майбутнє - народ-смертник якийсь.
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24.11.2024 21:49 Ответить
"Весь світ шукає шлях до миру..."
А ви вже записалися у секцію плавання?
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24.11.2024 22:15 Ответить
А ти в тир ходиш???
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24.11.2024 22:52 Ответить
Ми з вами знайомі? Чому мені тикаєте?
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24.11.2024 23:41 Ответить
А чому ні? Звертання "ви" потрібно заслужити. Ти/ви своїм коментом мене не переконав/ли, що заслуговуєш/те на нього.

Та й нічого поганого в "ти" немає.
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25.11.2024 00:04 Ответить
Как "завершил войну" РОНАЛЬД РЕЙГАН:
- свез бы к берегам Атлантического океана десятки тысяч единиц бронетехники на открытых площадках
- позвонил бы путину, с "предложением завершить войну" безоговорочным уходом с Украины на фоне видеролика с содержимым выше
- иначе вот это вот все поедет в Украину (и не только вот это)
К сожалению у власти в США далеко не Рональд...
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24.11.2024 21:35 Ответить
пів року не схвалювати допомогу - так непокоїть, шо ах пісець...
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24.11.2024 21:44 Ответить
Не схожий Трамп на людину, яку хвилює щось, окрім його інтересів.
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24.11.2024 21:45 Ответить
Зачем тєбє єта шуба?
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24.11.2024 21:50 Ответить
Трампу пофіг на кровопролиття якихось там українців. Він не хоче витрачати гроші та озброєння на цю війну. Жадібний шахрай, який навіть з податками махлював та своїх виборців до цього закликав.
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24.11.2024 21:51 Ответить
Афера века на 25 ярдов долларов на дронахи дорогах, Юрий Бутусов, Ютуб
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24.11.2024 21:55 Ответить
Грн
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25.11.2024 00:10 Ответить
Це тому він на 8 місяців заблокував постачання нам зброї?
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24.11.2024 21:57 Ответить
Как говорил великий вошььДь Голобородько,я никому ничего не должен
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24.11.2024 21:58 Ответить
Крім грошей і власного ЕГО., його мало що турбує, навіть власні діти. У нас приблизно такий самий Наполеон.
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24.11.2024 21:58 Ответить
Готовим Шашлыки на 9 мая, эпоха бедности прошла...Мы их сделали вместе...
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24.11.2024 21:59 Ответить
Как говорила Ольга *********...все кто угодно...лишь бы не Порошенко...вы заслужили это...
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24.11.2024 22:01 Ответить
Воздушная тревога сирены воют что путлер Капут 💥
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24.11.2024 22:04 Ответить
Трампа непокоять бабки. І ці бабки зараз йдуть крізь його пальці
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24.11.2024 22:06 Ответить
Киевляне,если спрячетест у китайского посольства выживете...Мавзолейное краснопузое Концлагерное быдло по своим не шмаляет,,,🥳
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24.11.2024 22:08 Ответить
Станция Метро Арсенальная и рядом...бомбосховища...💪
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24.11.2024 22:10 Ответить
У таких мінах нема нічого надтехнологічного. При адекватному керівництві, що не краде, а правильно розподіляє ресурси у суспільстві, будь-яка промисловість налагодить їх виробництво за 3 місяці, навіть у зімбабве.
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24.11.2024 22:14 Ответить
А щодо мін радник мислить у правильному напрямі...
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24.11.2024 22:26 Ответить
Трампа має непокоїти те що маньяк в кремлі ще не подох,бо там всі проблеми з кровопролиттям не тільки в Україні!
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24.11.2024 23:29 Ответить
Який стіл може бути з масовим вбивцею воєнним злочинцем і терористом, який вторгнувся щоб захопити твою територію?
Як казав український генерал армії УПА: "Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги".
Оскільки Трамп засуджений злочинець, то нехай сам сідає з таким же злочинцем за стіл і домовляється про що хоче, але Україну і її народ у свою злочинну аферу з капітуляції не втягує. Потім сам відповість перед американським народом за свої злочинні домовленості.
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25.11.2024 00:23 Ответить
довге американське "бла бла бла " у виконанні адміністрації "трампліна" ,та його "кварталу" , чекає Україну і її народ
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25.11.2024 00:35 Ответить
Покажчик стурбометра на річці Потомак зафіксував 2,5 меркеля.
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25.11.2024 00:36 Ответить
"Вождя бледнолицих" турбує тільки бабло, все решта - словеса...
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25.11.2024 06:09 Ответить
 
 