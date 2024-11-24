Трампа очень беспокоит кровопролитие, он четко заявляет о необходимости завершения войны, - Уолтц
Будущий советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что новоизбранного президента США "чрезвычайно беспокоит кровопролитие", которое продолжается в войне России против Украины.
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Трамп четко заявляет о необходимости завершить этот конфликт",- сказал Уолтц.
Политик также добавил, что Трампа беспокоит эскалация в войне.
"Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не отвечать на нее... Нужно разговаривать о том, кто будет за этим столом переговоров, каким образом привлечь обе стороны к столу (переговоров, - ред.) и какими будут рамки этого соглашения", - сказал Уолтц.
Также будущий советник Трампа прокомментировал решение администрации действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать противопехотные мины. Он назвал эти мины "умными", которые можно включать и выключать и добавил, что новое оружие может помочь "укрепить линии" и "остановить российские успехи".
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально назначил конгрессмена от Республиканской партии Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Лемми заявлял, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях.
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А ви вже записалися у секцію плавання?
Та й нічого поганого в "ти" немає.
- свез бы к берегам Атлантического океана десятки тысяч единиц бронетехники на открытых площадках
- позвонил бы путину, с "предложением завершить войну" безоговорочным уходом с Украины на фоне видеролика с содержимым выше
- иначе вот это вот все поедет в Украину (и не только вот это)
К сожалению у власти в США далеко не Рональд...
Як казав український генерал армії УПА: "Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги".
Оскільки Трамп засуджений злочинець, то нехай сам сідає з таким же злочинцем за стіл і домовляється про що хоче, але Україну і її народ у свою злочинну аферу з капітуляції не втягує. Потім сам відповість перед американським народом за свої злочинні домовленості.