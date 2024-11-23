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Новости Война
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Есть все шансы завершить войну в 2025 году, в январе увидим предложения Трампа, - Зеленский

зеленський про завершення війни

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы завершить войну в следующем году. Необходимо услышать новые предложения избранного президента США Дональда Трампа по плану завершения войны, это, возможно, будет в январе.

Об этом глава государства заявил во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine в субботу, 23 ноября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств. Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что "не хотел, чтобы российское качество дезинформации влияло на людей, что у нас есть только наш план и мы не хотим слышать других партнеров с других континентов". Он говорит, что это неправда.

Читайте также: Генсек НАТО Рютте встретился с Трампом: обсудили вопросы глобальной безопасности

Кроме этого, Зеленский отметил, что глобальный Юг будет на стороне Украины и на стороне окончания войны, когда США будут иметь более сильную позицию.

"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (завершить войну. - Ред.). Есть соответствующие шаги для этого... Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, которые базируются на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский о возможности завершения войны: Многое зависит от Путина, но он слабее США и Трампа

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) США (26489) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+21
Постійно пригадую виступ гундосика в складі кварталу в Юрмалі. Яке ж воно тупе, мстиве і кончене....
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23.11.2024 18:05
+21
Ти збирався її закінчити у 19-му, а якщо не вийде - піти на#уй…
Замість того довів до того, що війна прийшла у кожну хату - десятки тисяч загиблих, мільйони лишились домівок та втекли з України. А від влади тебе не відчепиш - сподобалось царювати та бюджет пиляти…
Тепер тобі буде не Байден, а Трамп винуватий? - #уєграй мівіножерлий…
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23.11.2024 18:12
+11
На нари ішака тупорилого!
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23.11.2024 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Постійно пригадую виступ гундосика в складі кварталу в Юрмалі. Яке ж воно тупе, мстиве і кончене....
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23.11.2024 18:05 Ответить
Насправді тут проблема не у гундосику, а в хворій худобі яка сиділа у залі, плескала в долоні і потім обрало це непорозуміння для знищення своєї ж країни. Але як казав класик, то вже до психіатра бо та худоба невиліковна
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23.11.2024 18:28 Ответить
Спілкувався тут з однією "патріоткою". Вона каже перші два роки була просто ейорія, працювати не треба, пособіє платять, за житло платять. Як добре щл війна. Каже я в Україну більше не ногою
Але на машину прапорці повішали і їзде усім розказує як любе Україну.
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23.11.2024 18:45 Ответить
Колишны заброньовані, в 2025, Москву штурмом візьмуть!
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23.11.2024 18:08 Ответить
Тобі Маск висуне пропозицію скасувати бюджетну підтримку і будуть твої мордаті мусора відбиватися від голодних пенсів-зомбі на Банкової.
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23.11.2024 18:10 Ответить
proposithions of trampon ?
o Victori ?
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23.11.2024 18:11 Ответить
Б*****яяяяя олександрович ти ж сам казав, що ніяких альтернатив мирному плану ОПи не може бути 🤢🤢🤢
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23.11.2024 18:11 Ответить
На нари ішака тупорилого!
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23.11.2024 18:12 Ответить
...Необхідно почути нові пропозиції обраного президента Дональда Трампа щодо плану завершення війни, це можливо буде в січні...

...І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни..."

Есть ли у вас план мистер фикс? Да у меня есть очень много плана!
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23.11.2024 18:12 Ответить
Ти збирався її закінчити у 19-му, а якщо не вийде - піти на#уй…
Замість того довів до того, що війна прийшла у кожну хату - десятки тисяч загиблих, мільйони лишились домівок та втекли з України. А від влади тебе не відчепиш - сподобалось царювати та бюджет пиляти…
Тепер тобі буде не Байден, а Трамп винуватий? - #уєграй мівіножерлий…
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23.11.2024 18:12 Ответить
Південь нас не підтримає - там вже Китаи лапки наклав - одна надія на Трампа - надія ж повинна бути
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23.11.2024 18:13 Ответить
Я хочу щоб війна закінчилась як було з Мусоліні, Чаушеску, Хусейном, Кадафі, бін Ладеном, в родинному колі, щоб кішкі на землі !!!!!
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23.11.2024 18:14 Ответить
Боже, яке воно тупе!
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23.11.2024 18:15 Ответить
Чому тупе? Читає те що написали.
А так він гігант думки.
Людина в собі!))
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23.11.2024 18:28 Ответить
Сподіваюся Трамп поставить пуйла на місце. І не буде як Байден весь світ своїми соплями про струрбованість забруднювати.
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23.11.2024 18:16 Ответить
Він не тільки пуйла поставить на місце а й бздійкого Лідора і запхне його план бздійкості в дупу.
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23.11.2024 19:39 Ответить
От нафіга оце проти ночі випускати?? Там ж клініка повна! Реально вже на медичну експертизу треба відправляти. Воно або обдовбане постійно, або хворе на всю голову.

Коли ганьбився в кварталі сам - то одно..а зараз воно нас всіх ганьбить..
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23.11.2024 18:19 Ответить
Мене завжди дивували місцеві персонажі, які стверджують, що президент спеціально програє війну за оманським планом, і одночасно наполягають на її продовженні і проти будь-якого перемир'я. Що у них в голові? Жучок ФСБ?
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23.11.2024 18:20 Ответить
А мене завжди дивували особистості, які під ВПН поради роздають.
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23.11.2024 18:42 Ответить
Тому що кожного місяця він стає багатшим на десятки мільярдів. Але план - є план!
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23.11.2024 18:43 Ответить
А що ти пропонуєш?
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23.11.2024 18:58 Ответить
В них в голові пусто.
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23.11.2024 19:34 Ответить
Цікаво так виходить, прямо чудно якось, наче ******* в школі. Короче напав і бомбить Україну путін, довів до цього головнокомандувач але винен:
- барига порох;
- слабкий "захід";
- байден де ракети;
- шольц сосіска;
- якісь ухилянти;
- і той чувак, що грав у фільмі "Сам у дома"
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23.11.2024 18:20 Ответить
1 на мільярд - це теж шанс.
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23.11.2024 18:22 Ответить
Зе не потрібна перемога,йому потрібні лаври "того що приніс мир".Пох на яких умовах і те що це буде руській мір.Для зе з єрмаком головне владу зберегти
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23.11.2024 18:24 Ответить
У мене пропозиція:
Перейменувати вулицю Банкову, щоб її мешканці не думали, що вони можуть весь час "банкувати".
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23.11.2024 18:26 Ответить
Щось меле й сам мабуть не розуміє що.

Не буде закінчення війни поки не зупиниться наступ росіян. Ніякі папірні їх не зупинять.

Потрібно займатися проблемами армії, а не ляпати язиком маячню на конференціях.
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23.11.2024 18:28 Ответить
Вова, а твой План победы, шо, всё? (носился с ним, как дурень с писаной торбой) Теперь ждём План Тампа?
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23.11.2024 18:29 Ответить
Був би пан гадьониш не відвів би війська з кордонів і не розмінував би проходи, то війни взагалі б не було
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23.11.2024 18:29 Ответить
Що там з виборами? Люди можуть скинутись і провести вибори без державних грошей
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23.11.2024 18:33 Ответить
Конституція забороняє. Але є варіант війсткової хунти.
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23.11.2024 18:44 Ответить
Військова хунта це завжди нездорова *****.
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23.11.2024 19:36 Ответить
А зараз у нас здорова?
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23.11.2024 19:53 Ответить
Хунта на чолі з ким? Сьогодні хунта може бути тільки на чолі з пуйлом. Радий буду помилятись
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23.11.2024 20:39 Ответить
Так вона зараз й править.
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23.11.2024 20:53 Ответить
Забороняє вибори не Конституція, а Єрмак.
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23.11.2024 20:01 Ответить
Вивчайте Конституцію та закон про вибори.

Хоча, завжди можна в наших законах знайти дірки. Але - то нецікаво нікому.
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23.11.2024 20:55 Ответить
Все залежить від тиску громадянського суспільства. Закони у різні часи можуть бути недосконалі, бо не враховують всіх обставин
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23.11.2024 23:23 Ответить
А навіщо Залужного повертати? Зареєструватись можна і з Британії. Поверниться, щоб прочитати президентську присягу.
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23.11.2024 20:05 Ответить
Трамп вже отримав пропозицію від РФ, щоб закінчити війну в 25 році, питання лише чи він погодиться на таку пропзицію.

https://m.censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
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23.11.2024 18:29 Ответить
Годі цю ***** розповсюджувати. Якийсь журналіст висрав а дурники рознесли.
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23.11.2024 19:38 Ответить
І нахіба я цю новину прочитав? Яких тільки обіцянок Вова не давав. Це - тисячу перша і не остання.
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23.11.2024 18:31 Ответить
Рішення давно вже прийняті
Тепер лише треба нав'язати їх населенню України
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23.11.2024 18:35 Ответить
Но есть устав ООН и все наши шаги, которые базируются на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", - добавил глава государства. Источник:

А Си с Лулой сказали, шо им пох тот ООН и **** с Фицей тоже, они просто за мир на х-ловских условиях.
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23.11.2024 18:41 Ответить
Який 2025 рік ???! Ця війна іде уже кілька століть . Кацапів треба повністю знищити , перемолоти в фарш , бо цей монстр знову відродиться , і війна буде нескінченною .
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23.11.2024 18:43 Ответить
Во! мокшандія - як ковдра, зшита з купи різних лоскутків..треба роздерти..там ж всі землі, крім боліт - вкрадені.
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23.11.2024 18:46 Ответить
Класне порівняння , в яблучко ! )
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23.11.2024 19:56 Ответить
Просто порівняйте на скільки , за 3 роки , зменшилось населення України і збільшилось населення РФ ... і подумайте .
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23.11.2024 18:50 Ответить
Подорослішайте.
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23.11.2024 19:39 Ответить
Готується Мінськ-3?
Ой, забув, Мінська ж більше не буде!
Буда Стамбул-1 ?!!!
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23.11.2024 18:45 Ответить
Зєжаба як завжди несе дічь, не маючи зеленого поняття у військовій справі, пхається туди. Як сказав Бутусов, зелені повинні створити оперативний орган з військових і передати їм командування військами. А вавє відосіки записувати - все на що він здатний
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23.11.2024 18:48 Ответить
2023-24:

1. Формула
2. Саміт
3. План

НЕ СПРАЦЮВАЛО. "Всьо ***ня, давай пановой."

2025:

1. План
........
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23.11.2024 18:51 Ответить
Є всі шанси завершити війну в 2025 році, в січні побачимо пропозиції Трампа, - Зеленський

Ніхера собі. А я й не знав, що відповідальність за закінчення війни в Україні лежить на Трампу. А за що ще Трамп має відповісти? Ну Зєля прибалдів. Він на усіх кладе відповідальність за закінчення війни, крім себе. Як я зрозумів, у Зєлі є свій "чьоткий" план закінчення війни, а він тільки хоче "стєганутись" з Трампа пропозиції. Та нахир Трампу здалась ця Україна з такими "керманичами". Він краще з кацапами порозмовляє. Там сидять при владі к..рви та вони хоча трохи "контролюють свій базар".
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23.11.2024 18:57 Ответить
Нарешті
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23.11.2024 19:05 Ответить
Звідки він взяв ,що Трамп буде займатись Україною,в нього інші пріоритети(внутрішні питання,нафта,Китай) ,просто призначить уповноваженого,який буде кататись туди-сюди,узгоджувати без кінця різні підходи до війни.
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23.11.2024 19:08 Ответить
тепер вже шось в очку трампа прочитав.
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23.11.2024 19:23 Ответить
О, новий план на підході - план завершення війни. Хто б сумнівався, план на плані та планом поганяє.
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23.11.2024 19:32 Ответить
"Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. "

це він Трампу дав завдання...

Та він же ж у повному неадекваті - він просто психічно хворий.
Це ж не жарти...

А системи прибрати якщо з'їхав з глузду немає.

це жопа...
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23.11.2024 19:49 Ответить
Колись лайно типу петлюри просрало державу, відлало ляхам землі тайком і змусило розірвати ЗУНР раніше підписаний акт злуки, тепер маймо ще одного піськограя який взагалі в повному неадекваті
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23.11.2024 20:28 Ответить
Та цей запроданець міг би зара та негайно закінчити війну; звісно ж, на умовах пуйла.
Але хто ж йому дозволить?..
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24.11.2024 21:28 Ответить
 
 