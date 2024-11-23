Есть все шансы завершить войну в 2025 году, в январе увидим предложения Трампа, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы завершить войну в следующем году. Необходимо услышать новые предложения избранного президента США Дональда Трампа по плану завершения войны, это, возможно, будет в январе.

Об этом глава государства заявил во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine в субботу, 23 ноября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств. Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что "не хотел, чтобы российское качество дезинформации влияло на людей, что у нас есть только наш план и мы не хотим слышать других партнеров с других континентов". Он говорит, что это неправда.

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Кроме этого, Зеленский отметил, что глобальный Юг будет на стороне Украины и на стороне окончания войны, когда США будут иметь более сильную позицию.

"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (завершить войну. - Ред.). Есть соответствующие шаги для этого... Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, которые базируются на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", - добавил глава государства.

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