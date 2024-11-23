Есть все шансы завершить войну в 2025 году, в январе увидим предложения Трампа, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы завершить войну в следующем году. Необходимо услышать новые предложения избранного президента США Дональда Трампа по плану завершения войны, это, возможно, будет в январе.
Об этом глава государства заявил во время 3-й Международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine в субботу, 23 ноября, пишет "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств. Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны", - сказал Зеленский.
Президент также заявил, что "не хотел, чтобы российское качество дезинформации влияло на людей, что у нас есть только наш план и мы не хотим слышать других партнеров с других континентов". Он говорит, что это неправда.
Кроме этого, Зеленский отметил, что глобальный Юг будет на стороне Украины и на стороне окончания войны, когда США будут иметь более сильную позицию.
"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (завершить войну. - Ред.). Есть соответствующие шаги для этого... Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, которые базируются на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
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Але на машину прапорці повішали і їзде усім розказує як любе Україну.
o Victori ?
...І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни..."
Есть ли у вас план мистер фикс? Да у меня есть очень много плана!
Замість того довів до того, що війна прийшла у кожну хату - десятки тисяч загиблих, мільйони лишились домівок та втекли з України. А від влади тебе не відчепиш - сподобалось царювати та бюджет пиляти…
Тепер тобі буде не Байден, а Трамп винуватий? - #уєграй мівіножерлий…
А так він гігант думки.
Людина в собі!))
Коли ганьбився в кварталі сам - то одно..а зараз воно нас всіх ганьбить..
- барига порох;
- слабкий "захід";
- байден де ракети;
- шольц сосіска;
- якісь ухилянти;
- і той чувак, що грав у фільмі "Сам у дома"
Перейменувати вулицю Банкову, щоб її мешканці не думали, що вони можуть весь час "банкувати".
Не буде закінчення війни поки не зупиниться наступ росіян. Ніякі папірні їх не зупинять.
Потрібно займатися проблемами армії, а не ляпати язиком маячню на конференціях.
Хоча, завжди можна в наших законах знайти дірки. Але - то нецікаво нікому.
https://m.censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
Тепер лише треба нав'язати їх населенню України
А Си с Лулой сказали, шо им пох тот ООН и **** с Фицей тоже, они просто за мир на х-ловских условиях.
Ой, забув, Мінська ж більше не буде!
Буда Стамбул-1 ?!!!
1. Формула
2. Саміт
3. План
НЕ СПРАЦЮВАЛО. "
Всьо ***ня, давай пановой."
2025:
1. План
........
Ніхера собі. А я й не знав, що відповідальність за закінчення війни в Україні лежить на Трампу. А за що ще Трамп має відповісти? Ну Зєля прибалдів. Він на усіх кладе відповідальність за закінчення війни, крім себе. Як я зрозумів, у Зєлі є свій "чьоткий" план закінчення війни, а він тільки хоче "стєганутись" з Трампа пропозиції. Та нахир Трампу здалась ця Україна з такими "керманичами". Він краще з кацапами порозмовляє. Там сидять при владі к..рви та вони хоча трохи "контролюють свій базар".
це він Трампу дав завдання...
Та він же ж у повному неадекваті - він просто психічно хворий.
Це ж не жарти...
А системи прибрати якщо з'їхав з глузду немає.
це жопа...
Але хто ж йому дозволить?..