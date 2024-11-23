Генсек НАТО Рютте встретился с Трампом: обсудили вопросы глобальной безопасности

22 ноября в США Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед Альянсом", - говорится в коротком заявлении пресс-секретаря НАТО Фарах Дахлаллах.

Вчера Альянс не ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Рютте прибыл на встречу с Трампом.

Бывший премьер-министр Нидерландов Рютте через несколько дней после победы Трампа на выборах в США заявлял о желании встретиться с новоизбранным американским лидером и обсудить, в частности, угрозу, которую представляет военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией.

Генеральный секретарь и его команда также встретились с членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США и конгрессменом Майком Волтцем, который может стать советником Белого дома по вопросам национальной безопасности.

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