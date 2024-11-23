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Генсек НАТО Рютте встретился с Трампом: обсудили вопросы глобальной безопасности

Рютте зустрівся з Трампом

22 ноября в США Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед Альянсом", - говорится в коротком заявлении пресс-секретаря НАТО Фарах Дахлаллах.

Вчера Альянс не ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Рютте прибыл на встречу с Трампом.

Бывший премьер-министр Нидерландов Рютте через несколько дней после победы Трампа на выборах в США заявлял о желании встретиться с новоизбранным американским лидером и обсудить, в частности, угрозу, которую представляет военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией.

Генеральный секретарь и его команда также встретились с членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США и конгрессменом Майком Волтцем, который может стать советником Белого дома по вопросам национальной безопасности.

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Автор: 

Рютте Марк (342) Трамп Дональд (5128)


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Топ комментарии
+2
Correct. The co called Logan Act of 1798. Logan was a guy who tried to negotiate with France without authorization from the government.

Any citizen of the United States, wherever he may be, who, without authority of the United States, directly or indirectly commences or carries on any correspondence or intercourse with any foreign government or any officer or agent thereof, with intent to influence the measures or conduct of any foreign government or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United States, or to defeat the measures of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.
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23.11.2024 17:26
+1
"ніхто "трамбон" перд виборами вже наробив за'яв,згідно котрих, війна вже мала би бути закінчена ,ще до того,як він ввійде в Білий дім і сяде в крісло президента...Але це називається "ла- ла -ла.або і "вітер брехні, цілим світом кружляє"
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23.11.2024 16:49
+1
а він ,без США,як збирався закнчити війну за 24 години...?ключова "лапша"
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23.11.2024 17:01
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Весело, бачу. "Орєшнікі" на голови не падають.
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23.11.2024 13:50 Ответить
Помітингували а сьогодні в гольфєц збацають і додому.
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23.11.2024 13:51 Ответить
Нової глобальної безпеки, сподіваюся? Бо стара вже зруйнована вщент ******.
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23.11.2024 13:52 Ответить
Трамп ніяких заяв робити не буде - заборонено законом від імені США щось базікати! Він ще ніхто!
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23.11.2024 13:54 Ответить
"ніхто "трамбон" перд виборами вже наробив за'яв,згідно котрих, війна вже мала би бути закінчена ,ще до того,як він ввійде в Білий дім і сяде в крісло президента...Але це називається "ла- ла -ла.або і "вітер брехні, цілим світом кружляє"
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23.11.2024 16:49 Ответить
ключові слова - "від імені США"
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23.11.2024 16:56 Ответить
а він ,без США,як збирався закнчити війну за 24 години...?ключова "лапша"
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23.11.2024 17:01 Ответить
він уже не кандидат, але ще не президент

в нас кандидати теж обіцяли вчителям по 4 000 $ і закінчити війну
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23.11.2024 18:21 Ответить
мова не про "в нас кандидадти"
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23.11.2024 23:36 Ответить
Correct. The co called Logan Act of 1798. Logan was a guy who tried to negotiate with France without authorization from the government.

Any citizen of the United States, wherever he may be, who, without authority of the United States, directly or indirectly commences or carries on any correspondence or intercourse with any foreign government or any officer or agent thereof, with intent to influence the measures or conduct of any foreign government or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United States, or to defeat the measures of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.
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23.11.2024 17:26 Ответить
Новообраний президент, але ж не чинний. Як це генсек НАТО обговорює питання глобальної безпеки з ніким (поки що)?
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23.11.2024 17:28 Ответить
обговорювати можна - заявляти нічого не можна....
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23.11.2024 18:23 Ответить
Рютте на 2 сантиметри вище за самозакоханого Трампа!

Попущення гівнюка!
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23.11.2024 18:42 Ответить
 
 