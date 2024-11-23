Генсек НАТО Рютте встретился с Трампом: обсудили вопросы глобальной безопасности
22 ноября в США Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед Альянсом", - говорится в коротком заявлении пресс-секретаря НАТО Фарах Дахлаллах.
Вчера Альянс не ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Рютте прибыл на встречу с Трампом.
Бывший премьер-министр Нидерландов Рютте через несколько дней после победы Трампа на выборах в США заявлял о желании встретиться с новоизбранным американским лидером и обсудить, в частности, угрозу, которую представляет военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией.
Генеральный секретарь и его команда также встретились с членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США и конгрессменом Майком Волтцем, который может стать советником Белого дома по вопросам национальной безопасности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в нас кандидати теж обіцяли вчителям по 4 000 $ і закінчити війну
Any citizen of the United States, wherever he may be, who, without authority of the United States, directly or indirectly commences or carries on any correspondence or intercourse with any foreign government or any officer or agent thereof, with intent to influence the measures or conduct of any foreign government or of any officer or agent thereof, in relation to any disputes or controversies with the United States, or to defeat the measures of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.
Попущення гівнюка!