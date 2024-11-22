Стармер и Рютте обсудили важность укрепления Украины перед зимой

В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили ситуацию в Украине накануне зимы.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте офиса британского премьер-министра, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Стармер и Рютте начали разговор с ситуации в Украине. Они "подтвердили важность того, чтобы страна имела как можно более сильную позицию перед зимой".

Также политики коснулись недавнего развертывания войск КНДР в России, и оба согласились, что это "лишь еще больше подчеркнуло неделимость евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности".

Кроме этого, Стармер отметил необходимость того, чтобы все страны НАТО активизировали поддержку коллективной обороны. Также он проинформировал Рютте о прогрессе, достигнутом британским правительством в проведении стратегического оборонного пересмотра.

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