Стармер и Рютте обсудили важность укрепления Украины перед зимой
В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили ситуацию в Украине накануне зимы.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте офиса британского премьер-министра, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Стармер и Рютте начали разговор с ситуации в Украине. Они "подтвердили важность того, чтобы страна имела как можно более сильную позицию перед зимой".
Также политики коснулись недавнего развертывания войск КНДР в России, и оба согласились, что это "лишь еще больше подчеркнуло неделимость евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности".
Кроме этого, Стармер отметил необходимость того, чтобы все страны НАТО активизировали поддержку коллективной обороны. Также он проинформировал Рютте о прогрессе, достигнутом британским правительством в проведении стратегического оборонного пересмотра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
темa - "Стармер та Рютте обговорили":
- Стармер провів
- Про це йдеться
- Стармер і Рютте розпочали
- політики торкнулися
- Стармер наголосив