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Стармер и Рютте обсудили важность укрепления Украины перед зимой

Стармер та Рютте провели розмову

В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили ситуацию в Украине накануне зимы.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте офиса британского премьер-министра, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Стармер и Рютте начали разговор с ситуации в Украине. Они "подтвердили важность того, чтобы страна имела как можно более сильную позицию перед зимой".

Также политики коснулись недавнего развертывания войск КНДР в России, и оба согласились, что это "лишь еще больше подчеркнуло неделимость евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности".

Кроме этого, Стармер отметил необходимость того, чтобы все страны НАТО активизировали поддержку коллективной обороны. Также он проинформировал Рютте о прогрессе, достигнутом британским правительством в проведении стратегического оборонного пересмотра.

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Автор: 

НАТО (9968) Рютте Марк (342) Стармер Кир (182)


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темa - "Стармер та Рютте обговорили":
- Стармер провів
- Про це йдеться
- Стармер і Рютте розпочали
- політики торкнулися
- Стармер наголосив
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22.11.2024 21:00 Ответить
тiльки що iзраiльськi змi повiдомили про розглядення байденом повернення Украiнi ядерноi зброi...необхiднiсть цього лежала на поверхнi роками.тож якби байден на це дiйсно пiшов,то це був би його кращий вчинок в життi!
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22.11.2024 21:07 Ответить
ну, молодці. Мене аж попустило!
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22.11.2024 22:27 Ответить
 
 