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Новини Війна
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Трампа надзвичайно непокоїть кровопролиття, він чітко заявляє про необхідність завершення війни, - Волц

Волтц про позицію Трампа щодо війни в Україні

Майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що новообраного президента США "надзвичайно непокоїть кровопролиття", що триває у війні Росії проти Україні.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп чітко заявляє про необхідність завершити цей конфлікт",- сказав Волц.

Політик також додав, що Трампа непокоїть ескалація у війні. 

"Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не відповідати на неї... Потрібно розмовляти про те, хто буде за цим столом перемовин, який чином долучити обидві сторони до столу (перемовин, - ред.) і якими будуть рамки цієї угоди", - сказав Волц.

Також майбутній радник Трампа прокоментував рішення адміністрації чинного президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні міни. Він назвав ці міни "розумними", які можна включати і виключати і додав, що нова зброя може допомогти "зміцнити лінії" і "зупинити російські успіхи".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп офіційно призначив конгресмена від Республіканської партії Майка Волца своїм радником із національної безпеки.

Раніше глава МЗС Британії Девід Леммі заявляв, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для Києва умовах.

Читайте також: Є всі шанси завершити війну в 2025 році, в січні побачимо пропозиції Трампа, - Зеленський

Автор: 

США (22769) Трамп Дональд (5607)


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Топ коментарі
+18
Закінчуйте, але не за рахунок капітуляції України.
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24.11.2024 21:13
+15
Глибокі занепокоєння ми уже чули. Дайте Україні відповідну зброю, і світ забуде про війни щонайменше на 50 років.
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24.11.2024 21:11
+13
Наш поки що чотирьохразовий ухилянт, але маю надію - доросте до карних справ за держзраду та розкрадання бюджету..є куди рости..
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24.11.2024 21:24
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Глибокі занепокоєння ми уже чули. Дайте Україні відповідну зброю, і світ забуде про війни щонайменше на 50 років.
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24.11.2024 21:11 Відповісти
Закінчуйте, але не за рахунок капітуляції України.
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24.11.2024 21:13 Відповісти
Капітуляція сталася ще в 19 році, якщо ти не помітив.
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24.11.2024 21:27 Відповісти
Ти про яку капітуляцю, першу (1919), чи другу (2019)?
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24.11.2024 21:30 Відповісти
в любом случае чем-то придется пожертвовать,или вы хотите воевать до последнего села в Украине и последнего человека?
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24.11.2024 23:37 Відповісти
Шо ви всі за нього рішаєте - був такии балакучии а зараз ні пари з вуст
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24.11.2024 21:13 Відповісти
Да цьому визнаному СУДОМ щахраю похер все окрим себе. Як і у нас Зеленському.
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24.11.2024 21:13 Відповісти
Наш поки що чотирьохразовий ухилянт, але маю надію - доросте до карних справ за держзраду та розкрадання бюджету..є куди рости..
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24.11.2024 21:24 Відповісти
Ваши слова да Богові у вуха.
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24.11.2024 21:28 Відповісти
Просрочений не хоче завершувати, а Трамп має рацію.
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24.11.2024 21:16 Відповісти
Хочуть закінчення вони! А хоч одне трампопадло сказало: рашка цю війну почала і вона повинна забратися з України і прибрати все своє гівно за собою. Можна ще поставити ультиматум кремлю наприклад якщо до кінця року не забереться, то надамо Україні все потрібне скільки треба і всі дозволи. Якось так приблизно.
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24.11.2024 22:06 Відповісти
Це я писала просто комент, не знаю що пішло не так, чого він до вас причепився, вибачте.
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24.11.2024 22:11 Відповісти
На перший погляд цей радник президента з питань національної безпеки більш адекватний аніж Салліван...
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24.11.2024 21:17 Відповісти
ВиПердіти цю екскалацію 🤣. Ну якось так в очі кинулося.
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24.11.2024 21:18 Відповісти
Цьому раднику-демагогу по×ер на кровопролиття. Його ідея фікс - відсмоктати в терориста за рахунок України.
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24.11.2024 21:19 Відповісти
Хай радять.. чекають най орешник... У же на Кубі стоїть. Мастубатори стурбовані.((
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24.11.2024 21:22 Відповісти
Нехай пігулку заспокійливу на ніч вип'є; ми тут, в Україні, дуже переймаємося тим, що трампона непокоїть.
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24.11.2024 21:23 Відповісти
Та в Україні більшість переймається чим завгодно, крім свого майбутнього і майбутнього своєї держави. Весь світ шукає шлях до миру, а тут готові воювати немаючи ні грошей ні власної зброї. І всі навколо винні, тільки не українці, які за 33 роки так і не збудували адекватну державу. Ніхто не думає про майбутнє - народ-смертник якийсь.
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24.11.2024 21:49 Відповісти
"Весь світ шукає шлях до миру..."
А ви вже записалися у секцію плавання?
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24.11.2024 22:15 Відповісти
А ти в тир ходиш???
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24.11.2024 22:52 Відповісти
Ми з вами знайомі? Чому мені тикаєте?
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24.11.2024 23:41 Відповісти
А чому ні? Звертання "ви" потрібно заслужити. Ти/ви своїм коментом мене не переконав/ли, що заслуговуєш/те на нього.

Та й нічого поганого в "ти" немає.
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25.11.2024 00:04 Відповісти
Как "завершил войну" РОНАЛЬД РЕЙГАН:
- свез бы к берегам Атлантического океана десятки тысяч единиц бронетехники на открытых площадках
- позвонил бы путину, с "предложением завершить войну" безоговорочным уходом с Украины на фоне видеролика с содержимым выше
- иначе вот это вот все поедет в Украину (и не только вот это)
К сожалению у власти в США далеко не Рональд...
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24.11.2024 21:35 Відповісти
пів року не схвалювати допомогу - так непокоїть, шо ах пісець...
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24.11.2024 21:44 Відповісти
Не схожий Трамп на людину, яку хвилює щось, окрім його інтересів.
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24.11.2024 21:45 Відповісти
Зачем тєбє єта шуба?
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24.11.2024 21:50 Відповісти
Трампу пофіг на кровопролиття якихось там українців. Він не хоче витрачати гроші та озброєння на цю війну. Жадібний шахрай, який навіть з податками махлював та своїх виборців до цього закликав.
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24.11.2024 21:51 Відповісти
Афера века на 25 ярдов долларов на дронахи дорогах, Юрий Бутусов, Ютуб
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24.11.2024 21:55 Відповісти
Грн
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25.11.2024 00:10 Відповісти
Це тому він на 8 місяців заблокував постачання нам зброї?
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24.11.2024 21:57 Відповісти
Как говорил великий вошььДь Голобородько,я никому ничего не должен
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24.11.2024 21:58 Відповісти
Крім грошей і власного ЕГО., його мало що турбує, навіть власні діти. У нас приблизно такий самий Наполеон.
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24.11.2024 21:58 Відповісти
Готовим Шашлыки на 9 мая, эпоха бедности прошла...Мы их сделали вместе...
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24.11.2024 21:59 Відповісти
Как говорила Ольга *********...все кто угодно...лишь бы не Порошенко...вы заслужили это...
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24.11.2024 22:01 Відповісти
Воздушная тревога сирены воют что путлер Капут 💥
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24.11.2024 22:04 Відповісти
Трампа непокоять бабки. І ці бабки зараз йдуть крізь його пальці
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24.11.2024 22:06 Відповісти
Киевляне,если спрячетест у китайского посольства выживете...Мавзолейное краснопузое Концлагерное быдло по своим не шмаляет,,,🥳
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24.11.2024 22:08 Відповісти
Станция Метро Арсенальная и рядом...бомбосховища...💪
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24.11.2024 22:10 Відповісти
У таких мінах нема нічого надтехнологічного. При адекватному керівництві, що не краде, а правильно розподіляє ресурси у суспільстві, будь-яка промисловість налагодить їх виробництво за 3 місяці, навіть у зімбабве.
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24.11.2024 22:14 Відповісти
А щодо мін радник мислить у правильному напрямі...
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24.11.2024 22:26 Відповісти
Трампа має непокоїти те що маньяк в кремлі ще не подох,бо там всі проблеми з кровопролиттям не тільки в Україні!
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24.11.2024 23:29 Відповісти
Який стіл може бути з масовим вбивцею воєнним злочинцем і терористом, який вторгнувся щоб захопити твою територію?
Як казав український генерал армії УПА: "Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги".
Оскільки Трамп засуджений злочинець, то нехай сам сідає з таким же злочинцем за стіл і домовляється про що хоче, але Україну і її народ у свою злочинну аферу з капітуляції не втягує. Потім сам відповість перед американським народом за свої злочинні домовленості.
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25.11.2024 00:23 Відповісти
довге американське "бла бла бла " у виконанні адміністрації "трампліна" ,та його "кварталу" , чекає Україну і її народ
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25.11.2024 00:35 Відповісти
Покажчик стурбометра на річці Потомак зафіксував 2,5 меркеля.
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25.11.2024 00:36 Відповісти
"Вождя бледнолицих" турбує тільки бабло, все решта - словеса...
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25.11.2024 06:09 Відповісти
 
 