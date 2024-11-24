Трампа надзвичайно непокоїть кровопролиття, він чітко заявляє про необхідність завершення війни, - Волц

Майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що новообраного президента США "надзвичайно непокоїть кровопролиття", що триває у війні Росії проти Україні.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Трамп чітко заявляє про необхідність завершити цей конфлікт",- сказав Волц.

Політик також додав, що Трампа непокоїть ескалація у війні.

"Нам потрібно відновити стримування, відновити мир і випередити цю ескалацію, а не відповідати на неї... Потрібно розмовляти про те, хто буде за цим столом перемовин, який чином долучити обидві сторони до столу (перемовин, - ред.) і якими будуть рамки цієї угоди", - сказав Волц.

Також майбутній радник Трампа прокоментував рішення адміністрації чинного президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати протипіхотні міни. Він назвав ці міни "розумними", які можна включати і виключати і додав, що нова зброя може допомогти "зміцнити лінії" і "зупинити російські успіхи".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп офіційно призначив конгресмена від Республіканської партії Майка Волца своїм радником із національної безпеки.

Раніше глава МЗС Британії Девід Леммі заявляв, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для Києва умовах.

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