Трамп не підтримає невигідну для України угоду про завершення війни, - глава МЗС Британії Леммі
Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для Києва умовах.
Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказав в інтерв’ю виданню New Statesman, повідомляє Цензор.НЕТ.
Глава МЗС Британії, відповідаючи на питання про майбутню політику Трампа щодо війни в Україні, послався на розмови з друзями в Республіканській партії США, які дотримуються "яструбиних" поглядів.
Дональд Трамп має певну спадкоємність з такою позицією "миру через силу". Що я точно знаю про Дональда Трампа, так це те, що він не любить невдах і не хоче програвати, він хоче отримати правильну угоду для американського народу", - вважає глава британського МЗС.
За словами Леммі, обраний президент США знає, що "правильна" угода для американського народу - це мир в Європі.
"Це означає стійкий мир, а не те що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими територіями в найближчі роки", - додав Леммі.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда "налагодить процеси" з командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
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А тем, кто будет возражать, докажет, что 20% "выгоднее" для Украины, чем 30%.
Атож, атож!
Навіть боляче анітрохи не буде!
Действующий президент США Джо Байден посоветовался с победившим на последних президентских выборах Дональдом Трампом перед тем, как предоставить разрешение Украине на удары вглубь Российской Федерации.
Об этом в интервью телеканалу «Киев24» заявил президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.
По словам Пинкуса, Трамп поддержал решение президента."
«Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие, чтобы раз и навсегда помешать России и Владимиру Путину», - заявил эксперт.
Победа Трампа на выборах поставила под вопрос дальнейшее финансирование военной поддержки Украины со стороны США.
Эксперт объяснил свою позицию тем, что в ближайшие четыре года Россия будет перевооружаться, но и Украина будет восстанавливаться и готовиться.
«Сделка может быть заключена очень тихо, и внезапно Украина станет очень могущественной. Это может быть козырной картой Трампа. С одной стороны, было бы безрассудно предоставлять Украине ядерное оружие, с другой - это могло бы восстановить баланс мира и власти в регионе.
По мнению эксперта, Трамп может «разменять» предоставление Украине ядерного оружия на отказ от приема страны в НАТО."
David Lammy: Trump doesn't want Putin to win
Девід Леммі: Трамп не хоче перемоги Путіна
«Я знаю про Дональда Трампа те, що він не любить невдах і не хоче програвати; він хоче отримати правильну угоду для американського народу. І він знає, що правильною угодою для американського народу є мир у Європі, а це означає стійкий мир, а не те, що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими в наступні роки».
А тут перевели як "Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми"
Хоча далі написали "Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях."