Трамп не підтримає невигідну для України угоду про завершення війни, - глава МЗС Британії Леммі

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для Києва умовах.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказав в інтерв’ю виданню New Statesman, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Британії, відповідаючи на питання про майбутню політику Трампа щодо війни в Україні, послався на розмови з друзями в Республіканській партії США, які дотримуються "яструбиних" поглядів.

Дональд Трамп має певну спадкоємність з такою позицією "миру через силу". Що я точно знаю про Дональда Трампа, так це те, що він не любить невдах і не хоче програвати, він хоче отримати правильну угоду для американського народу", - вважає глава британського МЗС.

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За словами Леммі, обраний президент США знає, що "правильна" угода для американського народу - це мир в Європі.

"Це означає стійкий мир, а не те що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими територіями в найближчі роки", - додав Леммі.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда "налагодить процеси" з командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

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