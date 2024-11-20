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Трамп не підтримає невигідну для України угоду про завершення війни, - глава МЗС Британії Леммі

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі про майбутню політику Трампа щодо війни в Україні

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для Києва умовах.

Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказав в інтерв’ю виданню New Statesman, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Британії, відповідаючи на питання про майбутню політику Трампа щодо війни в Україні, послався на розмови з друзями в Республіканській партії США, які дотримуються "яструбиних" поглядів.

Дональд Трамп має певну спадкоємність з такою позицією "миру через силу". Що я точно знаю про Дональда Трампа, так це те, що він не любить невдах і не хоче програвати, він хоче отримати правильну угоду для американського народу", - вважає глава британського МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливість завершення війни: Багато залежить від Путіна, але він слабший за США і Трампа

За словами Леммі, обраний президент США знає, що "правильна" угода для американського народу - це мир в Європі.

"Це означає стійкий мир, а не те що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими територіями в найближчі роки", - додав Леммі.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда "налагодить процеси" з командою новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа має бути готова розгорнути війська в Україні, щоб підтримати будь-яку мирну угоду, розроблену Трампом, - глава МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

Велика Британія (5553) Трамп Дональд (5526) Леммі Девід (48)


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Топ коментарі
+7
Дивно що він зараз - як в рот води набрав . Дозвіл Байдена на удари ракетами по паРаші коментують всі кому не лінь , його дебільний синок , Маск , різні фріки з його оточення , але сам трамп ні гу-гу .
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20.11.2024 21:01
+4
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20.11.2024 20:46
+3
Так отож - а на виборах золоті гори обіцяв - мав порішати за один день
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20.11.2024 21:04
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А від Трампа ми щось почуємо - вже після виборів?
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20.11.2024 20:43 Відповісти
Дивно що він зараз - як в рот води набрав . Дозвіл Байдена на удари ракетами по паРаші коментують всі кому не лінь , його дебільний синок , Маск , різні фріки з його оточення , але сам трамп ні гу-гу .
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20.11.2024 21:01 Відповісти
Так отож - а на виборах золоті гори обіцяв - мав порішати за один день
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20.11.2024 21:04 Відповісти
Можно попользоваться мозгами и понять, что поскольку в данном. Лучшеинтересы и Трампа и Байдена одинаковы - им война в Украине не нужна, то Байден вложил в руки следующего президента еще один рычаг давления на *****.
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20.11.2024 21:50 Відповісти
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20.11.2024 20:46 Відповісти
Трампон просто отдаст 20% территории краины Ху#лу и скажет, что это нам "выгодно".
А тем, кто будет возражать, докажет, что 20% "выгоднее" для Украины, чем 30%.
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20.11.2024 20:49 Відповісти
Трамп не підтримає невигідну для України угоду про завершення війни

Атож, атож!
Навіть боляче анітрохи не буде!
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20.11.2024 20:57 Відповісти
тобто коли трамп перекрив нам допомогу на кілька місяців то це було нам дуже вигідно
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20.11.2024 21:06 Відповісти
Украiна?!!!!

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20.11.2024 21:06 Відповісти
Або підтримає.
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20.11.2024 21:15 Відповісти
Хто це пише *****? -Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми- - Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях.-
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20.11.2024 21:18 Відповісти
Да ну, нах!
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20.11.2024 21:27 Відповісти
А хтось читав цю статтю, точніше що тут написано ? Ні у кого дисонанс не виникає? Чи тут усі звикли до подібного?

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20.11.2024 21:40 Відповісти
Що буде робити Трамп знає тільки Трамп, чому всі намагаються говорити за рудого, його вже обрали президентом, хай сам за себе ї говорить, для чого вся ця конспирология від політиків інших країн, рудий так рвався до влади, хай сам тепер за себе й говорить.
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20.11.2024 21:41 Відповісти
"Трамп поддержал решение об ударах по России

Действующий президент США Джо Байден посоветовался с победившим на последних президентских выборах Дональдом Трампом перед тем, как предоставить разрешение Украине на удары вглубь Российской Федерации.

Об этом в интервью телеканалу «Киев24» заявил президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

По словам Пинкуса, Трамп поддержал решение президента."
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20.11.2024 21:50 Відповісти
Избранный президент США Дональд Трамп может скрытно передать Украине ядерное оружие, чтобы сделать ее очень сильной, заявил эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд британской газете Daily Express.

«Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие, чтобы раз и навсегда помешать России и Владимиру Путину», - заявил эксперт.

Победа Трампа на выборах поставила под вопрос дальнейшее финансирование военной поддержки Украины со стороны США.

Эксперт объяснил свою позицию тем, что в ближайшие четыре года Россия будет перевооружаться, но и Украина будет восстанавливаться и готовиться.

«Сделка может быть заключена очень тихо, и внезапно Украина станет очень могущественной. Это может быть козырной картой Трампа. С одной стороны, было бы безрассудно предоставлять Украине ядерное оружие, с другой - это могло бы восстановить баланс мира и власти в регионе.

По мнению эксперта, Трамп может «разменять» предоставление Украине ядерного оружия на отказ от приема страны в НАТО."
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20.11.2024 21:54 Відповісти
Це Трамп йому на вушко прошепотів? Офіційної заяви від Трампа не було.
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20.11.2024 22:10 Відповісти
В оригіналі стаття називається
David Lammy: Trump doesn't want Putin to win
Девід Леммі: Трамп не хоче перемоги Путіна

«Я знаю про Дональда Трампа те, що він не любить невдах і не хоче програвати; він хоче отримати правильну угоду для американського народу. І він знає, що правильною угодою для американського народу є мир у Європі, а це означає стійкий мир, а не те, що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими в наступні роки».

А тут перевели як "Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми"

Хоча далі написали "Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях."
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20.11.2024 22:33 Відповісти
Сліпий казав побачим
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21.11.2024 01:04 Відповісти
 
 