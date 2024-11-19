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Новини
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Європа має бути готова розгорнути війська в Україні, щоб підтримати будь-яку мирну угоду, розроблену Трампом, - глава МЗС Естонії Цахкна

Цахкна про розгортання сил ЄС в Україні

Лідери країн Європи мають бути готові направити в Україну війська - щоб підтримати будь-яку мирну угоду між Києвом і Москвою, розроблену обраним президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО, про що неодноразово просила влада країни на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Однак, вважає Цахкна, якщо США будуть проти запрошення Києва вступити до Північноатлантичного альянсу, Європі доведеться втрутитися в ситуацію - розгорнувши війська в Україні після закінчення бойових дій для стримування подальшої російської агресії.

"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, то це означає, що буде справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму гарантій у значенні чобіт на землі", – додав глава естонського МЗС.

Нагадаємо, адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на війні Росії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має можливість стати "Черчиллем нашого часу", - глава МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

Україна (5884) Трамп Дональд (5594) Цахкна Маргус (56)


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Топ коментарі
+4
"Які такі війська країн НАТО" в Україні? Ми з нашим партнером ху@лом про таке не домовлялись!"

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19.11.2024 12:02
+3
Европа може і буде готова. А д'єрмаки будуть проти!
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19.11.2024 11:57
+3
напривити війська щоби що? щоб не дати ЗСУ відповідати на обстріли і провокації кацапні? бо я не можу уявити жодного сценарію, щоб які-небудь європейські війська відкрили вогоь по кацапам
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19.11.2024 12:06
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Попереду підуть Мадяри ?!!
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19.11.2024 11:50 Відповісти
У кожного диктатора чи зеленого чи червоного є своя вітчизняна війна
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19.11.2024 11:51 Відповісти
Маленький народ за чисельністю, але відверто каже вголос. А народ Німеччини все ще дуже стурбований в обличчі гера Шольца діареєю ?
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19.11.2024 11:57 Відповісти
Европа може і буде готова. А д'єрмаки будуть проти!
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19.11.2024 11:57 Відповісти
Так зєля хоче бути вічним президентом ,а ви тут зі своїми мирними угодами лізете.
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19.11.2024 12:20 Відповісти
З "вічно президентом" для нього малоймовірно.
При його нинішньому, геніальному царюванні територія, підконтрольна Києву, постійно зменшується. І якраз на ту частину, де найбільше його упоротих прихильників.
На інших територіях вже зараз відсоток його лохторату суттєво зменшився.
Хто зна чим це може закінчитись для нього ....
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19.11.2024 12:27 Відповісти
А Орбана і Фіцо запитали про згоду?
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19.11.2024 12:42 Відповісти
"Які такі війська країн НАТО" в Україні? Ми з нашим партнером ху@лом про таке не домовлялись!"

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19.11.2024 12:02 Відповісти
напривити війська щоби що? щоб не дати ЗСУ відповідати на обстріли і провокації кацапні? бо я не можу уявити жодного сценарію, щоб які-небудь європейські війська відкрили вогоь по кацапам
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19.11.2024 12:06 Відповісти
А якщо прочитати статтю?

"якщо США будуть проти запрошення Києва вступити до Північноатлантичного альянсу, Європі доведеться втрутитися в ситуацію - розгорнувши війська в Україні ПІСЛЯ закінчення бойових дій для стримування подальшої російської агресії."

Джерело:
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19.11.2024 12:23 Відповісти
От, вони розгорнули війська в Україні. Кацапи уїбали по місцях їхньої дислокації - а вони уїбуть 1000%. Що далі, яка відповідь буде європейських генералів? "Глибока стурбованість"? Я не розумію динаміку сценаріїв розміщення таких військ, хоча я , звісно, тільки ЗА. А от, що з цього вийде...
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19.11.2024 12:24 Відповісти
Так зе проти, коли Макрон запропонував піхотний полк перекинуть, он хай мамочки запоошують, а то ці не збираються.
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19.11.2024 13:11 Відповісти
Э-хе-хех....
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19.11.2024 14:12 Відповісти
А хто розгорне? Ті, хто обсираються від жаху "ескалації", що навіть не наважуються ракети над своєю (!) територією збивати? Угу, ці розгорнуть.
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19.11.2024 14:45 Відповісти
 
 