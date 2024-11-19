Європа має бути готова розгорнути війська в Україні, щоб підтримати будь-яку мирну угоду, розроблену Трампом, - глава МЗС Естонії Цахкна

Лідери країн Європи мають бути готові направити в Україну війська - щоб підтримати будь-яку мирну угоду між Києвом і Москвою, розроблену обраним президентом США Дональдом Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Він зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО, про що неодноразово просила влада країни на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Однак, вважає Цахкна, якщо США будуть проти запрошення Києва вступити до Північноатлантичного альянсу, Європі доведеться втрутитися в ситуацію - розгорнувши війська в Україні після закінчення бойових дій для стримування подальшої російської агресії.

"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, то це означає, що буде справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму гарантій у значенні чобіт на землі", – додав глава естонського МЗС.

Нагадаємо, адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на війні Росії проти України.

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