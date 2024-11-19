Європа має бути готова розгорнути війська в Україні, щоб підтримати будь-яку мирну угоду, розроблену Трампом, - глава МЗС Естонії Цахкна
Лідери країн Європи мають бути готові направити в Україну війська - щоб підтримати будь-яку мирну угоду між Києвом і Москвою, розроблену обраним президентом США Дональдом Трампом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Він зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО, про що неодноразово просила влада країни на чолі з президентом Володимиром Зеленським.
Однак, вважає Цахкна, якщо США будуть проти запрошення Києва вступити до Північноатлантичного альянсу, Європі доведеться втрутитися в ситуацію - розгорнувши війська в Україні після закінчення бойових дій для стримування подальшої російської агресії.
"Якщо ми говоримо про реальні гарантії безпеки, то це означає, що буде справедливий мир. Тоді ми говоримо про членство в НАТО. Але без США це неможливо. І тоді ми говоримо про будь-яку форму гарантій у значенні чобіт на землі", – додав глава естонського МЗС.
Нагадаємо, адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа зосередиться на війні Росії проти України.
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При його нинішньому, геніальному царюванні територія, підконтрольна Києву, постійно зменшується. І якраз на ту частину, де найбільше його упоротих прихильників.
На інших територіях вже зараз відсоток його лохторату суттєво зменшився.
Хто зна чим це може закінчитись для нього ....
"якщо США будуть проти запрошення Києва вступити до Північноатлантичного альянсу, Європі доведеться втрутитися в ситуацію - розгорнувши війська в Україні ПІСЛЯ закінчення бойових дій для стримування подальшої російської агресії."
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