Европа должна быть готова развернуть войска в Украине, чтобы поддержать любое мирное соглашение, разработанное Трампом, - глава МИД Эстонии Цахкна

Лидеры стран Европы должны быть готовы направить в Украину войска - чтобы поддержать любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО, о чем неоднократно просили власти страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Однако, считает Цахкна, если США будут против приглашения Киева вступить в Североатлантический альянс, Европе придется вмешаться в ситуацию - развернув войска в Украине после окончания боевых действий для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, то это означает, что будет справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме гарантий в значении сапог на земле", - добавил глава эстонского МИД.

Напомним, администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на войне России против Украины.

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