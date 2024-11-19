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Европа должна быть готова развернуть войска в Украине, чтобы поддержать любое мирное соглашение, разработанное Трампом, - глава МИД Эстонии Цахкна

Цахкна про розгортання сил ЄС в Україні

Лидеры стран Европы должны быть готовы направить в Украину войска - чтобы поддержать любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное избранным президентом США Дональдом Трампом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО, о чем неоднократно просили власти страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Однако, считает Цахкна, если США будут против приглашения Киева вступить в Североатлантический альянс, Европе придется вмешаться в ситуацию - развернув войска в Украине после окончания боевых действий для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, то это означает, что будет справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме гарантий в значении сапог на земле", - добавил глава эстонского МИД.

Напомним, администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на войне России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп имеет возможность стать "Черчиллем нашего времени", - глава МИД Эстонии Цахкна

Автор: 

Украина (44914) Трамп Дональд (5094) Цахкна Маргус (43)


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Топ комментарии
+4
"Які такі війська країн НАТО" в Україні? Ми з нашим партнером ху@лом про таке не домовлялись!"

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19.11.2024 12:02
+3
Европа може і буде готова. А д'єрмаки будуть проти!
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19.11.2024 11:57
+3
напривити війська щоби що? щоб не дати ЗСУ відповідати на обстріли і провокації кацапні? бо я не можу уявити жодного сценарію, щоб які-небудь європейські війська відкрили вогоь по кацапам
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19.11.2024 12:06
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Попереду підуть Мадяри ?!!
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19.11.2024 11:50 Ответить
У кожного диктатора чи зеленого чи червоного є своя вітчизняна війна
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19.11.2024 11:51 Ответить
Маленький народ за чисельністю, але відверто каже вголос. А народ Німеччини все ще дуже стурбований в обличчі гера Шольца діареєю ?
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19.11.2024 11:57 Ответить
Европа може і буде готова. А д'єрмаки будуть проти!
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19.11.2024 11:57 Ответить
Так зєля хоче бути вічним президентом ,а ви тут зі своїми мирними угодами лізете.
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19.11.2024 12:20 Ответить
З "вічно президентом" для нього малоймовірно.
При його нинішньому, геніальному царюванні територія, підконтрольна Києву, постійно зменшується. І якраз на ту частину, де найбільше його упоротих прихильників.
На інших територіях вже зараз відсоток його лохторату суттєво зменшився.
Хто зна чим це може закінчитись для нього ....
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19.11.2024 12:27 Ответить
А Орбана і Фіцо запитали про згоду?
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19.11.2024 12:42 Ответить
"Які такі війська країн НАТО" в Україні? Ми з нашим партнером ху@лом про таке не домовлялись!"

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19.11.2024 12:02 Ответить
напривити війська щоби що? щоб не дати ЗСУ відповідати на обстріли і провокації кацапні? бо я не можу уявити жодного сценарію, щоб які-небудь європейські війська відкрили вогоь по кацапам
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19.11.2024 12:06 Ответить
А якщо прочитати статтю?

"якщо США будуть проти запрошення Києва вступити до Північноатлантичного альянсу, Європі доведеться втрутитися в ситуацію - розгорнувши війська в Україні ПІСЛЯ закінчення бойових дій для стримування подальшої російської агресії."

Джерело:
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19.11.2024 12:23 Ответить
От, вони розгорнули війська в Україні. Кацапи уїбали по місцях їхньої дислокації - а вони уїбуть 1000%. Що далі, яка відповідь буде європейських генералів? "Глибока стурбованість"? Я не розумію динаміку сценаріїв розміщення таких військ, хоча я , звісно, тільки ЗА. А от, що з цього вийде...
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19.11.2024 12:24 Ответить
Так зе проти, коли Макрон запропонував піхотний полк перекинуть, он хай мамочки запоошують, а то ці не збираються.
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19.11.2024 13:11 Ответить
Э-хе-хех....
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19.11.2024 14:12 Ответить
А хто розгорне? Ті, хто обсираються від жаху "ескалації", що навіть не наважуються ракети над своєю (!) територією збивати? Угу, ці розгорнуть.
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19.11.2024 14:45 Ответить
 
 