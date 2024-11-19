Европа должна быть готова развернуть войска в Украине, чтобы поддержать любое мирное соглашение, разработанное Трампом, - глава МИД Эстонии Цахкна
Лидеры стран Европы должны быть готовы направить в Украину войска - чтобы поддержать любое мирное соглашение между Киевом и Москвой, разработанное избранным президентом США Дональдом Трампом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Financial Times заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Он отметил, что лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО, о чем неоднократно просили власти страны во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Однако, считает Цахкна, если США будут против приглашения Киева вступить в Североатлантический альянс, Европе придется вмешаться в ситуацию - развернув войска в Украине после окончания боевых действий для сдерживания дальнейшей российской агрессии.
"Если мы говорим о реальных гарантиях безопасности, то это означает, что будет справедливый мир. Тогда мы говорим о членстве в НАТО. Но без США это невозможно. И тогда мы говорим о любой форме гарантий в значении сапог на земле", - добавил глава эстонского МИД.
Напомним, администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа сосредоточится на войне России против Украины.
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При його нинішньому, геніальному царюванні територія, підконтрольна Києву, постійно зменшується. І якраз на ту частину, де найбільше його упоротих прихильників.
На інших територіях вже зараз відсоток його лохторату суттєво зменшився.
Хто зна чим це може закінчитись для нього ....
"якщо США будуть проти запрошення Києва вступити до Північноатлантичного альянсу, Європі доведеться втрутитися в ситуацію - розгорнувши війська в Україні ПІСЛЯ закінчення бойових дій для стримування подальшої російської агресії."
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