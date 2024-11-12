Трамп может стать "Черчиллем нашего времени", - глава МИД Эстонии Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать "Черчиллем нашего времени", если примет правильные решения по войне РФ против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на эфир CNN.

Он отметил, что нынешние геополитические обстоятельства напоминают ситуацию в Европе 1938 года, когда другие решения тогдашних лидеров потенциально могли остановить Гитлера и предотвратить Вторую мировую войну.

"Мы еще можем принять правильные решения... Россия будет оставаться угрозой и в будущем. Мы должны положить конец агрессии России против Украины справедливым, надлежащим образом", - сказал Цахкна.

Министр продолжил, что в мире есть и много других очагов напряжения.

"Вступающий в должность американский лидер должен понимать ответственность, которая ложится на него. И я думаю, что у него есть возможность стать "Черчиллем", - подытожил Цахкна.

Напомним, высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что в связи с победой Трампа на президентских выборах в США ЕС должен рассмотреть возможности по увеличению помощи Украине.

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